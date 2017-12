CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Ieri, în Liga Campionilor la volei feminin, s-a disputat prima partidă din manşa tur a play-off-ului de 6 al competiţiei: VakifGunesTTelekom Istanbul (Turcia) - Asystel Novara (Italia) 1:3 (22:25, 23:25, 27:25, 16:25). Joi sunt programate celelalte două jocuri - ora 18.00: Zarechie Odintsovo (Rusia) - FenerbahceAcibadem Istanbul (Turcia), ora 21.30: Volley Bergamo (Italia) - Scavolini Pesaro (Italia). Turneul Final Four la feminin se va desfăşura la Cannes (Franţa), pe 3 şi 4 aprilie, echipa organizatoare, RC Cannes, fiind calificată automat. Astăzi vor avea loc şi partidele tur din play-off-ul de 6 al Ligii Campionilor la volei masculin, după următorul program - ora 18.00: Dinamo Moscova (Rusia) - Olympiacos Pireu (Grecia), ora 21.25: Hypo Tirol Innsbruck (Austria) - ACH Volley Bled (Slovenia), ora 21.30: Trentino BetClic (Italia) - Asseco Resovia Rzeszow (Polonia). Turneul Final Four la masculin se va desfăşura la Lodz (Polonia), pe 10 şi 11 aprilie, echipa organizatoare, PGE Skra Belchatow, fiind calificată automat. Tot azi, în Cupa CEV la volei masculin, vor fi stabilite primele trei formaţii calificate în Final Four-ul competiţiei, după disputarea jocurilor retur din Challenge Round-ul întrecerii - ora 19.00: Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia) - CoprAtlantide Piacenza (Italia), în tur: 0:3; Iskra Odintsovo (Rusia) - Tours VB (Franţa), în tur: 3:2; ora 20.00: EA Patras (Grecia) - Noliko Maaseik (Belgia), în tur: 1:3. Ultima întâlnire, Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia) - CAI Teruel (Spania), în tur: 2:3, este programată mâine, de la ora 20.00. Aseară au fost stabilite primele două echipe calificate în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup la volei masculin, la finalul partidelor Mladost Zagreb (Croaţia) - Lokomotiv Harkov (Belarus) - în tur: 3:2 şi Stade Poitevin Poitiers (Franţa) - Dukla Liberec (Cehia) - în tur: 0:3. Celelalte două meciuri se dispută azi: Ziraat Bankasi Ankara (Turcia) - SCC Berlin (Germania) - ora 18.00, în tur: 2:3 şi Euphony Asse Lennik (Belgia) - RPA-LuigiBacchi.it Perugia (Italia) - ora 21.30, în tur: 0:3. Întrecerile feminine şi-au desemnat formaţiile calificate în Final Four - în Cupa CEV: Rabita Baku (Azerbaidjan), Yamamay Busto Arsizio (Italia) - formaţie la care evoluează Carmen Ţurlea, Uralochka-NTMK Ekaterinburg (Rusia) - echipă care a eliminat în sferturi pe CSV 2004 Tomis Constanţa şi Steaua Roşie Belgrad (Serbia); în GM Capital Challenge Cup: Galatasaray Istanbul (Turcia), Asterix Kieldrecht (Belgia), Dresdner SC (Germania) şi Impel Gwardia Wroclaw (Polonia).

BOLONI RISCĂ ÎNCHISOAREA

Tehnicianul Ladislau Boloni riscă închisoarea pentru încălcarea procedurii antidoping după ce împiedicat un reprezentat al comisiei împotriva dopajului să controleze mai mulţi jucători de la Standard Liege, informează site-ul rtlinfo.be. Instanţele antidoping flamande au depus o plângere după ce Boloni, la încheierea meciului cu La Gantoise, scor 1-2, din 21 noiembrie 2009, l-a bruscat şi ameninţat pe un reprezentant al departamentului de Cultură, Tineret, Sport şi Media al Comunităţii flamande. „Jucătorii Carcela, Felipe şi Cyriac urmau să fie testaţi antidoping. Însă când Geert Bocque a intrat în vestiar, în conformitate cu procedura, un Boloni furios l-a scos afară”, scrie sursa citată. „Gesticulând puternic şi urlând, el mi-a dat de înţeles că trebuie să plec din vestiar. M-a prins de braţ, m-a împins în direcţia uşii şi mi-a spus: Dacă nu ieşi, te lovesc:, a declarat Bocque în cotidianul La Derniere-Heure. Chiar dacă aceste controale antidoping au avut loc la puţin timp după, Comunitatea flamandă a decis să reclame cazul la Uniunea Belgiană şi Parchetul din Bruxelles. Potrivit unui decret flamand, el riscă o pedeapsă cu închisoarea între şase luni şi cinci ani şi o amendă cuprinsă între 200 şi 2000 de euro.

UN MILIARD DE LIRE STERLINE PENTRU MANCHESTER UNITED

Un grup de investitori englezi a avut o întâlnire secretă pentru a discuta posibilitatea preluării clubului Manchester United pentru suma de un miliard de lire sterline de la familia americană Glazer, actuala proprietară a grupării manageriate de Alex Ferguson, informează express.co.uk. Familia Glazer este nepopulară printre fanii echipei Manchester United şi a indus clubului o datorie de 700 de milioane de lire sterline de la preluarea din 2005. Fanii echipei Manchester United şi-au arătat satisfacţia pe forumurile suporterilor despre posibilitatea preluării clubului de către investitori englezi. Propunerea de preluare a clubului se află în “primele stagii” şi s-ar putea să nu fie concretizată, conform sursei citate, care notează că brokerul Keith Harris, de la Seymour Price, se află în spatele acţiunii grupului care doreşte să preia clubul Manchester United. El este un fan al echipei Manchester United care l-a ajutat şi pe omul de afaceri rus Roman Abramovici să preia clubul Chelsea Londra. Sursa citată notează că implicaţi în grup sunt şi economistul şef, Jim O’Neill, Paul Marshall şi Richard Hytner, unul dintre directorii firmei de publicitate Saatchi & Saatchi. Grupul s-a autointitulat “Red Knights” (“Cavalerii Roşii”) şi a câştigat susţinerea influentei divizii a fanilor echipei lui Alex Ferguson, “Încrederea Suporterilor lui Manchester United”. Un comunicat privind posibilitatea preluării clubului Manchester United va fi emis de grup în următoarele două săptămâni, conform Express. Mai mult de 30.000 de fani au lansat un protest faţă de familia Glazer la finala Ligii Angliei, scor 2-1 cu Aston Villa, când au renunţat la culorile tradiţionale pentru eşarfe verzi şi aurii.

REAL MADRID RĂMÂNE CEL MAI BOGAT CLUB DIN LUME

Real Madrid a devenit primul club care a depăşit un venit anual de 400 de milioane de euro, în creştere cu 10%, conform cifrelor cabinetului Deloitte, publicate, ieri, în Deloitte Football Money League. Conform Deloitte, clubul spaniol rămâne în fruntea clasamentului câştigurilor din fotbal pentru al cincilea an consecutiv, cu un venit cumulat de 401,4 milioane de euro, fiind urmat de rivalul istoric FC Barcelona, care a urcat un loc (365,9 milioane euro) pentru a ocupa locul 2 deţinut de gruparea Manchester United, “retrogradată” în poziţia a treia (327 milioane de euro). Clubul german Bayern Munchen rămâne pe locul 4 (289,5 milioane de euro) în faţa grupării Arsenal (263 milioane de euro). Pe şase se află Chelsea (cu 242,3 milioane de euro), în timp ce Liverpool este pe 7. Trei formaţii italiene (Juventus, Inter şi AC Milan) figurează în Top 10, în timp ce Olympique Lyon (locul 12) şi Olympique Marseille (locul 14) reprezintă fotbalul francez. FC Barcelona a profitat de sezonul 2009 excepţional pentru a devansa pe Manchester United, victimă în parte a deprecierii lirei sterline. Potrivit Deloitte, criza economică a avut puţine efecte asupra celor 20 cele mai bogate cluburi din lume, ale căror venituri au crescut în 2008-09 pentru a ajunge la 3,9 miliarde de euro. „Succesul fără precedent al Barcelonei i-a permis creşterea veniturilor cu 57 de milioane de euro, cea mai mare creştere la toate cluburile studiate”, a declarat Dan Jones, reprezentantul Deloitte. Werder Bremen şi Manchester City au intrat în Top 20 pentru prima oară. Newcastle este singurul club din a doua ligă care figurează în acest clasament.

SKRTEL VA LIPSI OPT SĂPTĂMÂNI

Fundaşul slovac al echipei Liverpool, Martin Skrtel, care s-a accidentat în meciul câştigat, cu 3-1, de echipa engleză în deplasare, cu Unirea Urziceni, în UEFA Europa League, va absenta opt săptămâni de pe teren după fractură de metatars la piciorul drept, informeză BBC. Skrtel nu va suferi o operaţie dar cel mai probabil va fi la dispoziţia antrenorului Rafael Benitez la sfârşitul lunii aprilie. Skrtel a fost schimbat în min. 66 al meciului Unirea Urziceni - FC Liverpool, el accidentându-se după o intrare a mijlocaşului portughez Antonio Semedo. Skrtel a evoluat, de la începutul sezonului, în 29 de partide pentru Liverpool, marcând un gol în remiza cu Manchester City, scor 2-2.

CECH, CEL MAI BUN FOTBALIST... CEH ÎN 2009

Portarul echipei Chelsea Londra, Petr Cech, în vârstă de 27 de ani, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al Cehiei în 2009, conform voturilor exprimate de jucători, antrenori, oficiali şi jurnalişti de sport. Portarul naţionalei Cehiei (72 selecţii din 2002) a mai câştigat acest titlu în 2005 şi 2008. El i-a devansat pe atacantul Milan Baros (Galatasaray Istanbul / Turcia) şi mijlocaşul Jaroslav Plasil (Girondins Bordeaux / Franţa).

LEONARDO, NOUL SELECŢIONER AL BRAZILIEI?

Antrenorul echipei AC Milan, Leonardo, este dorit de Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) pentru a-l înlocui pe actualul selecţioner, Carlos Dunga, în vederea turneului final al CM 2014, care va avea loc în Brazilia. Agenţia Sports notează că tehnicianul brazilian nu ar dori să părăsească pe AC Milan, dar CBF ar putea accepta ca acesta să pregătească în paralel ambele formaţii. În decembrie 2008, când a vorbit despre cariera sa de antrenor, Leonardo a afirmat că singurele formaţii pe care le-ar antrena ar fi AC Milan şi naţionala Braziliei. Agenţia Sports a mai scris că, în cazul în care Leonardo ar merge la naţionala Braziliei, succesorul acestuia pe banca tehnică a milanezilor ar fi spaniolul Rafael Benitez, care în prezent pregăteşte formaţia FC Liverpool. Dunga şi-a anunţat retragerea din funcţia de selecţioner după CM 2010.

550.000 DE EURO PENTRU TITLUL MONDIAL

Cei 23 de jucători din selecţionata Spaniei ar putea încasa prime de câte 550.000 de euro, în cazul câştigării Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud. Această primă, reprezentând mai mult de dublu în comparaţie cu cea acordată pentru victoria la EURO 2008 (250.000 euro), se va afla în centrul discuţiilor dintre conducătorii federaţiei şi internaţionalii spanioli. Spania este considerată drept una dintre favoritele la câştigarea CM, alături de Brazilia şi Anglia. Englezii au promisă o primă de 450.000 de euro în cazul unei victorii, iar în cazul Braziliei a fost menţionată suma de 300.000 de euro. Prima ce ar putea fi încasată de fotbaliştii spanioli rămâne însă net inferioară celei pe care o vor primi jucătorii de la Real Madrid dacă vor câştiga campionatul şi Liga Campionilor: 950.000 de euro.

KALLON VA JUCA ÎN CHINA

Fostul atacant al formaţiilor Internazionale Milano şi AS Monaco, Mohamed Kallon, va evolua la echipa chineză Shaanxi, informează cotidianul francez L’Equipe. În vârstă de 30 de ani, Kallon a devenit cel mai important jucător străin ce va evolua la o formaţie chineză. Înainte de a merge în China, fotbalistul din Sierra Leone a jucat pentru echipa sa, Kallon FC. Campionatul Chinei, care se reia pe 27 martie, a fost întârziat o săptămână din cauza anchetei privind meciurile trucate din fotbalul chinez.

STADIONUL “MARACANA” VA PUTEA FI EVACUAT ÎN 8 MINUTE

Lucrările de modernizare a miticului stadion brazilian “Maracana”, în vederea găzduirii Cupei Mondiale de fotbal din 2014, au început în această săptămână, principala problemă de rezolvat fiind cea legată de evacuarea publicului. Lucrările la stadionul construit în 1950 se vor desfăşura până la sfârşitul anului 2012. Potrivit secretarului de stat pe probleme de sport şi turism din statul Rio, Marcia Lins, “prioritatea o reprezintă pregătirea arenei Maracana pentru Cupa Mondială şi respectarea termenului limită - decembrie 2012”. În ceea ce priveşte evacuarea publicului, aceasta trebuie să fie realizată în maximum 8 minute, aşa cum cere FIFA. În prezent, evacuarea spectatorilor de pe Maracana durează în medie între 20 şi 30 de minute. Modernizarea stadionului Maracana, considerat “templul” fotbalului brazilian, va costa aproximativ 246 milioane de euro. Arena avea la inaugurare 200.000 de locuri, însă capacitatea acesteia a fost redusă în anii ‘90. În prezent, Maracana are 88.000 de locuri, iar după renovare va avea doar 83.000. Maracana va găzdui finala Cupei Mondiale din 2014, precum şi ceremoniile de deschidere şi de închidere ale Jocurilor Olimpice din 2016.