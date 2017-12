AUREL ONIŢĂ, DELEGAT LA MECIUL WOLFSBURG - VILLARREAL

Partida VfL Wolfsburg - Villarreal, contând pentru manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, va fi arbitrată de o brigadă din România, avându-l la centru pe Alexandru Tudor. Tudor va fi ajutat la cele două linii de constănţeanul Aurel Oniţă şi de Cristian Nica. Arbitri suplimentari au fost desemnaţi Ovidiu Haţegan şi Marius Avram, în timp ce Radu Petrescu va fi rezervă. Partida se va disputa joi, cu începere de la ora 22.05 pe “VfL Wolfsburg Arena”. În tur cele două echipe au remizat, scor 2-2.

VIITORUL ŞI-A AMÂNAT MECIUL DIN PRIMA ETAPĂ

La cererea formaţiei Viitorul Constanţa, care are patru jucători, Aurelian Chiţu, Alin Cârstocea, Radu Cureteu şi Lucian Diaconu, convocaţi la loturile naţionale de juniori U18 şi U19, partida din prima etapă a returului Ligii a III-a la fotbal, împotriva echipei CS Viscofil, a fost amânată. Programată iniţial vineri, 26 februarie, întâlnirea va avea loc marţi, 2 martie, de la ora 15.00, pe stadionul din Ovidiu.

VICTORII PENTRU JUNIORII REPUBLICANI DE LA VIITORUL

La sfârşitul săptămânii trecute, pe terenul sintetic de la baza sportivă a Academiei “Gheorghe Hagi”, juniorii republicani de la FC Viitorul Constanţa au susţinut partide de pregătire în vederea returului care va debuta pe 7 martie. Juniorii A, pregătiţi de Ştefan Petcu şi Marius Codescu, au învins, cu 6-0 (Cureteu 2, Coteanu 2, Diaconu, Nicolescu), pe Elpis Constanţa, echipă ce activează în campionatul de juniori al Ligii a IV-a. Juniorii B, antrenaţi de Dan Rădulescu şi Doru Carali, au câştigat, cu 8-1 (Gavra 2, Cobzariu 2, Moldovan, Păiuş, Omeag, Chiazim), partida cu Metalul Constanţa. Juniorii republicani de la FC Viitorul îşi vor continua sâmbătă seria partidelor de verificare. Juniorii A vor juca, de la ora 10.30, contra formaţiei de juniori A de la Metalul Constanţa, iar juniorii B vor evolua, cel mau probabil, împotriva echipei similare de la Palatul Copiilor.

LIVERPOOL SOSEŞTE MIERCURI SEARĂ LA BUCUREŞTI

Lotul echipei Liverpool soseşte în această seară, la ora 20.00, la Bucureşti, pe Aeroportul “Băneasa-Aurel Vlaicu”, pentru partida cu Unirea Urziceni, programată, joi, pe Stadionul “Steaua”, în manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League. Formaţia engleză nu va efectua antrenamentul oficial. În schimb, miercuri, la ora 21.15, oficialii grupării engleze vor susţine o conferinţă de presă la Hotel “Radisson”. De asemenea, Unirea Urziceni va organiza, miercuri, de la ora 18.30, o conferinţă de presă la Stadionul “Steaua”, acolo unde, începând de la ora 19.00, va avea loc antrenamentul oficial. Unirea Urziceni va întâlni joi, de la ora 20.00, pe Stadionul “Steaua”, pe FC Liverpool, în manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League. În tur, Liverpool a câştigat cu 1-0.

MUTU, CONVOCAT ÎN FAŢA COMISIEI ANTIDOPING

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, depistat pozitiv de două ori cu sibutramină, a fost convocat pentru 3 martie, ora 16.00, la Roma, pentru audieri în faţa Comisiei Antidoping, informează site-ul oficial al Comitelui Olimpic Naţional Italian (CONI). Pe 29 ianuarie, Mutu a fost suspendat provizoriu de către CONI, iar atacantul român a renunţat să ceară analiza probelor B. Mutu riscă o suspendare de până la patru ani, dacă se va considera că este recidivist sau una de cel mult trei luni în caz contrar, a estimat presa italiană. Fostul portar italian Giovanni Galli a declarat, într-un interviu acordat site-ului milannews.it, că absenţa atacantului Adrian Mutu în acest retur a contat foarte mult pentru AC Fiorentina, deoarece jucătorul român este “unul dintre cei mai buni cinci fotbalişti din lume pe postul său”.

CODREA, CONVOCAT PENTRU AMICALUL CU ISRAEL

Mijlocaşul formaţiei AC Siena, Paul Codrea, a fost convocat la echipa naţională a României pentru partida amicală cu reprezentativa Israelului, a anunţat ieri site-ul oficial al grupării italiene. Selecţionerul României, Răzvan Lucescu, nu a anunţat încă lotul pentru amicalul cu Israel, dar a trimis convocări la cluburile unde evoluează jucătorii din străinătate. Partida amicală România - Israel va avea loc pe 3 martie, de la ora 20.45, la Timişoara.

PELE, ÎMPOTRIVA PREŞEDINTELUI FEDERAŢIEI ARGENTINIENE DE FOTBAL

Fosta legendă a fotbalului brazilian Pele crede că nu Diego Maradona este responsabil pentru rezultatele slabe înregistrate de Argentina în preliminariile Cupei Mondiale, ci preşedintele federaţiei din Argentina, Julio Grondona, care l-a numit selecţioner, deşi Maradona nu avea experienţă. „Întreaga polemică din jurul calificării la Cupa Mondială nu este vina lui Maradona. Este pentru prima dată când el antrenează. Este vina lui Julio Grondona şi a directorilor care l-au numit în această funcţie”, a declarat Pele într-o conferinţă de presă organizată în Mexic. Pe de altă parte, Pele, triplu campion mondial cu naţionala Braziliei, în 1958, 1962 şit 1970, a precizat că, în ciuda rezultatelor din preliminarii, Argentina se numără printre favorite, alături de Brazilia şi Spania, la câştigarea titlului mondial în Africa de Sud. „Din Europa, Spania este echipa care are şanse la titlu, din America, cred că Brazilia are o echipă foarte bună, plus Argentina, care rămâne de văzut cum va juca. Sunt echipe care au tradiţie în a câştiga”, a mai spus Pele. Fostul fotbalist brazilian s-a declarat, de asemenea, în favoarea introducerii unei brigăzi formate din cinci arbitri la meciurile de la CM din Africa de Sud, însă nu este de acord cu folosirea arbitrajului video. UEFA a introdus experimental sistemul de arbitraj în cinci la meciurile oficiale din acest sezon al UEFA Europa League.

RONALDO ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA PENTRU ANUL VIITOR

Atacantul brazilian Ronaldo Luis Nazario de Lima, în vârstă de 33 de ani, îşi va încheia cariera de fotbalist în anul 2011, a anunţat clubul său, Corinthians Sao Paulo. „Mi-am prelungit contractul pentru doi ani, aceşti ani fiind ultimii din cariera mea. Sunt decis. Vreau să dau maximum, să joc cu plăcere şi să închei cu victorii importante, cum ar fi Copa Libertadores”, a spus Ronaldo. Campion mondial cu Brazilia în două ediţii (1994 şi 2002), Ronaldo s-a întors în martie 2009 în ţara sa, semnând cu Corinthians, după o pauză de 14 luni cauzată de o accidentare gravă la un genunchi, în timp ce juca la AC Milan. Ronaldo şi Corinthians vor sărbători, în 2010, centenarul clubului din Sao Paolo.

PANUCCI ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU PARMA

Fundaşul italian Christian Panucci şi-a reziliat de comun acord, din motive personale, contractul care îl lega de clubul AC Parma până la finalul acestui sezon. Panucci, în vârstă de 36 de ani, juca la Parma din vara anului 2009, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la formaţiile Genoa, AC Milan, Real Madrid, Internazionale Milano, Chelsea Londra, AS Monaco şi AS Roma.

PIENAAR A CONDUS ÎN STARE DE EBRIETATE

Internaţionalul sud-african al echipei Everton, Steven Pienaar, a fost reţinut duminică dimineaţă, de către poliţia din Liverpool, pentru că a condus în stare de ebrietate. Poliţia a anunţat că l-a acuzat pe internaţionalul sud-african că ar fi condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi nu a respectat semnificaţiile unui indicator. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a făcut parte din lotul care a învins sâmbătă după amiază pe Manchester United, scor 3-1. Un purtător de cuvânt al poliţiei locale a declarat că Pienaar va apărea în faţa unui tribunal la data de 9 martie. Steven Pienaar s-a transferat la Everton în vara anului 2007, când gruparea engleză a plătit clubului german Borussia Dortmund aproximativ 2,8 milioane de euro.

MADRIDUL ÎŞI VA DEPUNE CANDIDATURA PENTRU JO DIN 2020 SAU DIN 2024

Capitala Spaniei, Madrid, îşi va depune candidatura pentru obţinerea dreptului de organizare a Jocurilor Olimpice de vară din 2020 sau din 2024, după ce a ratat găzduirea ediţiilor din 2012 şi din 2016, a anunţat, ieri, primarul Alberto Ruiz-Gallardon. „A treia încercare va fi reuşită, iar Madridul va fi oraş olimpic”, a declarat primarul capitalei, precizând că rămâne de văzut care dintre cele două ediţii, 2020 sau 2024, va reprezenta o opţiune “mai inteligentă”. Următoarele Jocuri Olimpice de vară vor avea loc la Londra (Anglia, 2012) şi la Rio de Janeiro (Brazilia, 2016). Regula nescrisă a rotaţiei continentelor a defavorizat Madridul, pentru competiţia din 2016. După acordarea JO din 2016, în octombrie 2009, oraşului brazilian, primarul Ruiz-Gallardon a declarat că o nouă eventuală candidatură a capitalei Spaniei va fi decisă abia în anul 2011. În primăvara acelui an, în Spania vor avea loc alegeri locale.

DUEL ÎN CUPA DAVIS FĂRĂ NADAL ŞI FEDERER

Tenismanul spaniol Rafael Nadal nu va juca în partida cu echipa Elveţiei, din primul tur al Grupei Mondiale din cadrul Cupei Davis, nefiind recuperat complet după problemele musculare avute la gamba dreaptă, în timp ce adversarii ibericilor nu vor putea conta pe Roger Federer, liderul ATP. În proba de simplu, căpitanul nejucător al spaniolilor, Albert Costa, va conta pe Juan Carlos Ferrero şi David Ferrer, ceilalţi doi componenţi ai lotului fiind Tommy Robredo şi Marcel Granollers. De partea cealaltă, căpitanul Severin Luthi nu îl va avea la dispoziţie pe Roger Federer, elveţianul retrăgându-se de la turneul de la Dubai, care se dispută în această săptămână, din cauza unei infecţii pulmonare. Echipa Elveţiei va fi formată din Stanislas Wawrinka, Marco Chiudinelli, Michael Lammer şi Yves Allegro. Partida Spania - Elveţia va avea loc în perioada 5-7 martie, la Logrono, gazdele plecând din postura de favorite după ce au câştigat ultimele două ediţii ale Cupei Davis.