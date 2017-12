HAGI ŞI POPESCU, INVITAŢI LA TG. JIU

Conducerea clubului Pandurii Tg. Jiu a anunţat, ieri, că va organiza, înainte de debutul returului, un spectacol de prezentare a echipei şi un meci în scop caritabil, la care au fost invitaţi să participe, printre alţii, Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu. Spectacolul va avea loc pe data de 13 februarie, între orele 13.00-18.00, la Sala Sporturilor din Tg. Jiu. Cu această ocazie se va prezenta şi lotul echipei şi va avea loc un meci între fostele glorii ale echipei Pandurii, la care va juca şi antrenorul Liviu Ciobotariu, şi o serie de foste glorii ale fotbalului românesc. Printre invitaţi se numără Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Anton Doboş, Iosif Rotariu, Ioan Timofte şi Ion Vlădoiu. Meciul va fi arbitrat de Ion Crăciunescu şi vor fi prezenţi şi oficiali ai FRF şi LPF. Acţiunea este organizată în scop scop caritabil, tricourile de joc ale tuturor celor care vor evolua la acest meci urmând să fie scoase la licitaţie pentru a ajuta un copil, Andrei Glăvan, care are o tumoare pe creier.

STEAUA, CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ DIN ROMÂNIA

Steaua Bucureşti este echipă din România care ocupă cea mai bună poziţie în ierarhia realizată de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) pentru perioada 1 ianuarie 1991 - 31 decembrie 2009, pe baza rezultatelor din competiţiile naţionale şi internaţionale. Formaţia din Ghencea se află pe locul 89, cu 70 de puncte. Rapid este cea de-a doua echipă din România clasată în Top 100, ocupând locul 99, cu 51p. Ultima formaţie din campionatul intern aflată în topul IFFHS este Dinamo, pe locul 172, cu 10p. Prima poziţie este ocupată de FC Barcelona, cu 807p, urmată de Manchester United, 726p, podiumul fiind completat de Real Madrid şi Juventus, ambele cu câte 633p.

MUTU, ÎNCĂ O “DOPPIETTA” PENTRU FIORENTINA

Internaţionalul român al echipei Fiorentinei, Adrian Mutu, a înscris, miercuri seară, de două ori şi a dat o pasă decisivă în partida cu Lazio Roma, scor 3-2, din sferturile de finală ale Cupei Italiei, şi este considerat eroul formaţiei din Florenţa de către presa din Peninsulă. Mutu a fost titular şi a marcat în min. 9 şi 44, iar în min. 59 i-a trimis mingea lui Koldrup, care a înscris golul trei al Fiorentinei. „A marcat şapte goluri în cinci meciuri, dintre care patru înscrise în Cupa Italiei. Este un adevărat showman. Evoluţiile lui bune sunt esenţiale pentru Fiorentina”, a scris fiorentinanews.com, care i-a acordat cea mai mare notă din acest meci, 8. Revenit la începutul lunii după o pauză de peste 60 de zile cauzată de o accidentare, Mutu a înscris şapte goluri în cele cinci meciuri disputate pentru Fiorentina, în campionat şi în cupă. Golurile l-au urcat pe locul 5 în topul all-time al marcatorilor Fiorentinei, cu 65 de goluri, fiind în urmărirea legendarului Giancarlo Antognoni.

MUTU, IMPLICAT ÎN AJUTORAREA POPULAŢIEI DIN HAITI

Adrian Mutu, alături de doi colegi de la Fiorentina, Alberto Gilardino şi Sebastien Frey, a realizat, ieri, un spot publicitar în vederea strângerii de fonduri pentru ajutorarea populaţiei din Haiti, după devastatorul cutremur de săptămâna trecută. Campania de ajutorare este realizată în colaborare cu Ambasada Haitiană. Spotul, care a fost înregistrat pe stadionul din Florenţa, va fi transmis în Italia, de Sky şi de alte televiziuni private, dar şi în alte ţări printre care şi România.

BUGA A MARCAT ÎN CUPA GRECIEI

Atacantul Mugurel Buga a înscris un gol în partida pe care echipa sa, Xanthi Skoda, a câştigat-o, miercuri seară, pe teren propriu, scor 2-0, în faţa lui Olympiakos Volos (liga a doua), în optimile de finală ale Cupei Greciei. Buga a înscris în min. 83, după ce Marcelinho deschisese scorul, în min. 24. Buga l-a înlocuit chiar pe Marcelinho, în timp ce colegul său, mijlocaşul Florin Stîngă, a început ca titular şi a fost eliminat în min. 86.

ZAMBIA, CALIFICARE MIRACULOASĂ

Prima fază - cea a grupelor - a actualei ediţii a Cupei Africii pe Naţiuni a luat sfârşit aseară, odată cu ultimele două meciuri din Grupa D: Camerun - Tunisia 2-2 (Eto’o, N’Guemo 64 / Chermiti 1, Chedjou 63-autogol) şi Ghana - Zambia 1-2 (Marcolino 83 / Kalaba 28, Chamanga 62). Clasament: 1. Zambia 4p; 2. Camerun 4p; 3. Gabon 4p; 4. Tunisia 3p. Cum primele trei echipe au ajuns la egalitate de puncte s-a apelat la criteriul meciurilor directe şi - cum egalitatea a persistat - mai apoi s-a ajuns la criteriul golurilor marcate în meciurile directe, unde Gabon a ieşit în pierdere, având 2 goluri marcate spre deosebire de Camerun - 3 goluri şi Zambia - 4 goluri. Calificare miraculoasă pentru Zambia, care era ultima clasată înaintea etapei de ieri. Sferturile de finală sunt programate duminică şi luni, după următorul program - duminică, 24 ianuarie: Angola - Ghana şi Cote d’Ivoire - Algeria; luni, 25 ianuarie: Egipt - Camerun şi Zambia - Nigeria.

KANOUTE S-A RETRAS DIN NAŢIONALA STATUTULUI MALI

Atacantul Frederic Kanoute şi-a anunţat retragerea din naţionala statului Mali, eliminată din Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) încă din faza grupelor. „Asta este viaţa. Îmi pare rău că nu am reuşit să îmi ajut echipa să ajungă cât mai departe la această ediţie a CAN, care îmi marchează retragerea. La 32 de ani este timpul să las locul noilor talente, celor care îşi demonstrează capacitatea de a face din Mali o naţională renumită în Africa”, a spus Kanoute. Născut în Franţa, Kanoute a debutat în reprezentativa statului Mali în 2004. El a marcat 23 de goluri în 38 de meciuri disputate pentru naţionala acestei ţări. Mali a fost eliminată de la CAN după ce a terminat pe locul 3 în grupa A, din care s-au calificat în sferturile de finală Angola şi Algeria.

GAGO VREA SĂ PLECE LA BOCA JUNIORS

Mijlocaşul argentinian Fernando Gago, de la Real Madrid, a ajuns la un acord cu Boca Juniors pentru un angajament pe şase luni, dar mai are nevoie de acceptul grupării madrilene pentru a semna un contract. Cotidianul Marca notează că internaţionalul argentinian doreşte să fie lăsat să plece deoarece are nevoie să joace la echipa de club, pentru a ajunge în lotul Argentinei care va participa la Campionatul Mondial din Africa de Sud. Gago evoluează la Real din ianuarie 2007, dar în acest sezon a fost folosit foarte puţin, din cauza concurenţei pe posturi din lotul “galacticilor”.

TRAGERE LA SORŢI ÎN LC LA VOLEI MASCULIN

Ieri au fost stabilite meciurile din cadrul play-off-ului de 12 echipe al CEV Indesit Champions League la volei masculin. Iată partidele: Trentino Betclic - Knack Randstad Roeselare; ŢSKA Sofia - Asseco Resovia Rzeszow; VfB Friedrichshafen - Hypo Tirol Innsbruck; ACH Volley Bled - Lube Banca Marche Macerata; Dinamo Moscova - Panathinaikos Atena; Olympiakos Pireu - Zenit Kazan. Dublele manşe se dispută pe 9/10/11 şi 16/17/18 februarie, iar învingătoarele se califică în play-off-ul de şase echipe (se joacă pe 2/3/4 şi 9/10/11 martie). Gazda turneului Final Four (10-11 aprilie) este oraşul polonez Lodz, iar club organizator a fost desemnat PGE Skra Belchatow.

A ÎNCEPUT CE DE FUTSAL

Marţi a debutat în Ungaria, la Budapesta şi Debrecen, turneul final al Campionatului European de futsal, primul la care participă 12 echipe. După faza grupelor, primele două clasate se califică în sferturile de finală. Iată rezultatele înregistrate până acum: Azerbaidjan - Ungaria 3-1 (Grupa A, din care mai face parte şi Cehia); Italia - Belgia 4-0 (Grupa B; Ucraina); Rusia - Slovenia 5-1 (Grupa C; Serbia); Spania - Bielorusia 9-1 (Grupa D; Portugalia).

FERRER, ELIMINAT LA AUSTRALIAN OPEN

Spaniolul David Ferrer, cap de serie nr. 17, a fost eliminat, ieri, în turul al doilea de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Ferrer a cedat în duelul cu Marcos Baghdatis, cipriotul câştigând cu 4-6, 3-6, 7-6 (7/4), 6-3, 6-1. Pe tabloul feminin s-au înregistrat două surprize. Jucătoarea Ana Ivanovici (Serbia), a 20-a favorită a competiţiei, a fost întrecută, în turul secund, cu 6-7 (6/8), 7-5, 6-4, de Gisela Dulko (Argentina), iar sportiva Sabine Lisicki (Germania), cap de serie nr. 21, a pierdut, cu 6-2, 4-6, 4-6, partida cu Alberta Brianti (Italia).