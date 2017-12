VICTORIE PENTRU BC ATHLETIC CONSTANŢA

Ieri a început la Constanţa, în Sala “Tomis“ din Complexul “Flămânda“, primul turneu al Seriei Est din Divizia B la baschet masculin. Aseară, în primul meci susţinut în cadrul acestui turneu, echipa constănţeană Baschet Club Athletic a întâlnit formaţia Politehnica Iaşi, pe care a învins-o cu 69-65 (17-16, 18-18, 12-22, 22-9). Punctele echipei constănţene au fost reuşite de Olteanu 21 (2x3), Răducanu 18 (1x3), Ivanovici 11 (2x3), Butnaru 7, Făcăianu 6, Mihalache 2, Filip 2 şi Neagu 2. Celelalte rezultate înregistrate ieri: Granitul Bucureşti - Steaua 2 Turabo Bucureşti 67-48 şi CSU Galaţi - Phoenix Galaţi 92-85. Partida BC Time Bucureşti - CSU 2 Ploieşti nu s-a disputat, ambele echipe pierzând cu 0-20, dar şi punctul acordat pentru înfrângere. Programul de azi: Steaua 2 Turabo - Phoenix (ora 11.00), Granitul - BC Time (ora 15.00), Poli Iaşi - CSU Galaţi (ora 16.30) şi CSU 2 Ploieşti - BC Athletic Constanţa (ora 18.00).

SAMARA, ÎN TURUL 3 LA OPEN-UL SLOVENIEI

Elizabeta Samara a început cu dreptul prima întrecere din cadrul circuitului ITTF Pro Tour la tenis de masă, Open-ul Sloveniei, care are loc în această săptămână la Velenje. Sportiva constănţeană a trecut în primul tur al probei de simplu, cu 4-1, de Ji Na Hwang (Coreea de Sud), iar în cel de-al doilea de Tetyana Sorochynska (Ucraina), scor 4-3. Şi în primul tur al probei de simplu de la U 21, jucătoarea pregătită de Liliana Sebe şi Viorel Filimon a înfruntat tot o coreeancă, Yea Ram Lee, în faţa căreia s-a impus cu scorul de 4-0. Samara s-a calificat, tot ieri, şi în cel de-al treilea tur al probei, după ce a trecut, cu 4-0, de sârboaica Marija Galonja. În proba de dublu, Samara şi Dodean le-au înfruntat, aseară, după închiderea ediţiei, pe Veronika Pavlovich (Belarus) şi Margaryta Pesotska (Ucraina).

METAL GALAŢI - FENERBAHCE, ÎN LC LA VOLEI FEMININ

Misiune extrem de dificilă pentru CSU Metal Galaţi în cadrul primului tur al play-off-ului Ligii Campionilor la volei feminin. Campioana României va înfrunta câştigătoarea Grupei C, formaţia FenerbahceAcibadem Istanbul (Turcia), conform tragerii la sorţi care a avut loc ieri. Partidele din Top 12 vor avea loc în perioada pe 9/10/11 şi 16/17/18 februarie, prima manşă urmând să se desfăşoare la Buzău, iar returul în Turcia. Metal Galaţi s-a calificat în această fază a competiţiei de pe poziţia a patra a grupei, obţinând biletele pentru această fază după ce a fost echipa cu cel mai mare punctaj dintre ocupantele ultimului loc în grupe. Echipele calificate vor juca tot dublă manşă eliminatorie, în Top 6 (2/3/4 şi 9/10/11 martie), iar formaţiile câştigătoare obţin calificarea în turneul Final Four. Gazda turneului Final Four (3-4 aprilie) a fost desemnată formaţia RC Cannes (Franţa), care va evolua direct în semifinale.

26 SPORTIVI ROMÂNI LA JO DE IARNĂ

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Vancouver (Canada), programate în perioada 12-28 februarie, cuprinde, până în prezent, 26 de sportivi şi are următoarea componenţă - biatlon: Reka Ferencz, Mihaela Purdea, Dana Plotogea, Eva Tofalvi şi Alexandra Stoian; schi Alpin: Edit Mikloş, Ioan Nan, Dragoş Staicu; schi fond: Monika Gyorgy, Petrică Hogiu, Paul Pepene; bob: Ioan Dovalciuc, Florin Crăciun, Nicolae Istrate, Ionuţ Andrei, Alina Savin, Carmen Radenovic; sanie: Andrei Anghel, Cosmin Chetroiu, Paul Ifrim, Raluca Stramaturaru, Violeta Stramaturaru, Mihaela Chiraş, Valentin Creţu, Ionuţ Ţăran; patinaj: Zoltan Kelemen. Delegaţia României poate înregistra o creştere a numărului de participanţi, deoarece unii sportivi români se află încă în cursa de calificare pentru JO, care se va încheia pe 28 ianuarie.

SPANIA, A DOUA VICTORIE LA SCOR LA CE DE HANDBAL MASCULIN

După succesul din prima zi, 37-25 cu Cehia, Spania pare să fie favorită la câştigarea Grupei C, după ce a învins, miercuri seară, fără emoţii, şi Ungaria, scor 34-25. Într-o altă partidă, dar din Grupa D, Polonia a confirmat victoria cu Germania, câştigând de această dată în faţa Suediei, scor 27-24. Rezultate înregistrate în partidele jucate aseară - Grupa A: Ucraina - Croaţia 25-28; Grupa B: Austria - Islanda 37-37 (meci arbitrat de românii Dinu şi Din). Meciurile Norvegia - Rusia (Grupa A) şi Serbia - Danemarca (Grupa B) s-au disputat după închiderea ediţiei. Programul de azi - Grupa C: Germania - Suedia şi Polonia - Slovenia; Grupa D: Franţa - Spania şi Ungaria - Cehia.