TREI ROMÂNI ÎN TOPUL ALL-TIME AL ANTRENORILOR

Fostul selecţioner al echipei naţionale a României, Anghel Iordănescu, ocupă locul 65, cu 7 puncte, în clasamentul antrenorilor, din 1996 până în prezent, publicat ieri de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, fiind la egalitate, printre alţii cu italienii Dino Zoff şi Roberto Mancini, cu danezul Morten Olsen şi cu slovenul Srecko Katanec. Tehnicianul lui Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu se află pe locul 76, cu 6p, la egalitate cu brazilienii Antonio Lopes dos Santos şi Arthur Antunes Coimbra “Zico”, cu Bruno Metsu (Franţa), cu Huub Stevens (Olanda), cu Jean-Paul Okono (Camerun) şi cu Nery Pumpido (Argentina). Fostul selecţioner al reprezentativei României, Victor Piţurcă, ocupă locul 120, cu un singur punct, la egalitate cu italienii Alberto Malesani şi Cesare Maldini, cu argentinienii Alfio Basile şi Gustavo Julio Alfaro, cu Erich Ribbeck (Germania) şi cu Javier Irueta (Spania). Prima poziţie în această ierarhie este ocupată de scoţianul Alexander Ferguson, cu 87p, urmat de italianul Marcello Lippi şi de francezul Arsene Wenger, ambii cu câte 58p.

HAGI ŞI POPESCU JOACĂ PENTRU VICTIMELE CUTREMURULUI DIN HAITI

Foştii mari fotbalişti români Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu vor juca, pe 25 ianuarie, alături de fotbalişti celebri precum Rivaldo, Rui Costa, Zinedine Zidane şi Kaka, o “Partidă împotriva Sărăciei”, care se va disputa pe celebrul Stadion lusitan “Estadio de Luz”. Banii strânşi în urma vânzărilor de bilete pentru această partidă, promovată de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Fundaţia “Benfica”, vor fi destinaţi sprijinirii acţiunilor de salvare din Haiti, devastat de puternicul cutremur din 12 ianuarie. Transmiterea partidei, pentru care au fost puse deja în vânzare bilete în valoare de 10 euro, va fi însoţită de o amplă campanie de promovare pentru a convinge spectatorii să doneze bani pentru Haiti. Echipa din care fac parte Hagi, Popescu, Zidane şi Kaka, ultimul fiind şi ambasador al ONU pentru Programul Mondial pentru Alimentaţie, va juca împotriva selecţionatei Benfica All Star, din care vor face parte foşti şi actuali fotbalişti de marcă ai echipei lusitane, iar arbitru va fi italianul Pierluigi Collina.

BALINT, NOUL SELECŢIONER AL MOLDOVEI

Antrenorul Gabi Balint a semnat, ieri, un contract pe doi ani cu Federaţia de Fotbal din Moldova (FMF), urmând să ocupe fotoliul de selecţioner al reprezentativei moldovene. „Eu sunt foarte mulţumit de ce am găsit în Moldova. Există o bază de cantonament, cum este Mogoşoaia la noi, excelentă, cu terenuri bune, cu toate facilităţile necesare pentru refacere. Nu am un obiectiv de calificare, dar mi s-a cerut să obţin rezultate mai bune decât în precedenta campania de calificare”, a spus Balint. În noul său rol, fostul tehnician al lui Poli Timişoara va fi ajutat de Ion Testimiţanu, pe care l-a avut elev, în urmă cu şapte ani, la Sheriff Tiraspol. Moldova a terminat pe ultimul loc în grupa de calificare la turneul final din Africa de Sud, fără nicio victorie, fiind depăşită şi de Luxemburg. Preşedintele FMF, Pavel Cebanu, a declarat, ieri, că a discutat cu directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu, şi a stabilit în linii mari disputarea unui amical între cele două echipe, pe 11 august, la Chişinău, dacă cele două selecţionate nu vor fi în aceeaşi grupă pentru preliminariile EURO 2012.

REZULTATE NORMALE ÎN GRUPA C A CAN 2010

Grupa C de la actuala ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni a fost una lipsită de surprize, aici înregistrându-se rezultate normale. Campioana en titre, Egipt, a înregistrat numai victorii, fiind singura echipă cu punctaj maxim de la CAN 2010. Şi aseară campionii Africii au lichidat rapid conturile cu Benin, menajându-se apoi pentru disputa din sferturi, unde ar putea întâlni Camerun! Rezultate din Grupa C: Egipt - Benin 2-0 (Mohamady 7, Meteb 23) şi Nigeria - Mozambic 3-0 (Odemwingie 45, 47, Martins 86). Clasament final: 1. Egipt 9p; 2. Nigeria 6p; 3. Benin 1p; 4. Mozambic 1p.

FC BARCELONA DOMINĂ ECHIPA ANULUI 2009

Josep Guardiola şi şase jucători ai săi de la FC Barcelona, Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi şi Zlatan Ibrahimovici, se află în echipa anului 2009, desemnată în urma voturilor fanilor pe site-ul uefa.com. FC Barcelona a câştigat şase trofee în 2009: Liga Campionilor, campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al Cluburilor. Echipa anului 2009 este următoarea: Iker Casillas (Real Madrid) - Daniel Alves (FC Barcelona), John Terry (Chelsea), Carles Puyol (FC Barcelona), Patrice Evra (Manchester United) - Cristiano Ronaldo (Manchester United / Real Madrid), Xavi Hernandez (FC Barcelona), Kaka (AC Milan / Real Madrid), Andres Iniesta (FC Barcelona) - Lionel Messi (FC Barcelona), Zlatan Ibrahimovici (Internazionale Milano / FC Barcelona). Antrenor: Josep Guardiola (FC Barcelona). La categoria “cel mai bun antrenor” s-a aflat în competiţie şi românul Mircea Lucescu, câştigător al Cupei UEFA cu Şahtior Doneţk. UEFA va acorda fiecărui membru al echipei un cec de 100.000 de euro, sumă care va fi donată Crucii Roşii.

GUARDIOLA RĂMÂNE LA BARCELONA

Antrenorul Josep Guardiola va rămâne încă un sezon la FC Barcelona, a anunţat ieri preşedintele clubului catalan, Joan Laporta. Actualul contract al lui Guardiola expira în luna iunie. „Prelungirea contractului nu va fi negociată şi semnată decât după alegerea viitorului preşedinte”, a declarat Laporta, al cărui mandat se încheie în iunie. „Sper că va fi de ajuns cuvântul meu. Toată lumea ştie că în trei sau patru luni se poate întâmpla orice”, a menţionat Guardiola. Guardiola, care a împlinit luni 39 de ani, a fost numit antrenor la FC Barcelona în 2008. Sub conducerea sa, FC Barcelona a câştigat şase trofee în 2009, adică tot ce a fost posibil: Liga Campionilor, campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al Cluburilor.

TOTTENHAM VREA SĂ-L ÎMPRUMUTE PE VAN NISTELROOY

Antrenorul formaţiei Tottenham, Harry Redknapp, a declarat că ar fi interesat de un împrumut al atacantului olandez de la Real Madrid, Ruud van Nistelrooy. „Este interesant, dar va depinde de natura acordului. Când juca în Anglia era fantastic”, a afirmat Redknapp. În vârstă de 33 de ani, van Nistelrooy nu joacă aproape deloc la Real, unde este la al patrulea sezon. Înainte de transferul la Real, olandezul a jucat cinci ani la Manchester United.

“DIAVOLII ROŞII” AU INTERZIS LA TWITTER

Clubul Manchester United le-a interzis jucătorilor să mai folosească reţelele de socializare, ceea ce a dus la închiderea conturilor de pe Twitter ale lui Wayne Rooney, Ryan Giggs şi Darren Fletcher. Într-un comunicat postat de Manchester United pe site-ul oficial, clubul a anunţat că toate informaţiile oficiale legate de echipă vor fi postate doar pe manutd.com. Clubul doreşte ca niciun jucător să deţină profiluri personale pe reţelele de socializare. Unele rapoarte informează că Giggs, Wes Brown şi Rio Ferdinand şi-au închis conturile personale de pe Facebook, dar aceste pagini sunt încă funcţionale în ciuda interdicţiei dictate. În SUA, multe vedete ale sportului din NFL, NHL, NBA şi MLS care folosesc Twitter au iscat controverse. Oficialii NBA au interzis de la începutul sezonului jucătorilor, arbitrilor şi conducătorilor să trimită mesaje pe Twitter cu 45 de minute înainte de un meci, în timpul jocului şi înainte de terminarea perioadei oficiale de interviuri în faţa presei de după meci.

DEMENTIEVA, ELIMINATĂ LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea rusă Elena Dementieva, cap de serie nr. 5, a fost eliminată, ieri, de sportiva belgiană Justine Henin în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Henin, care a revenit în circuitul WTA după o pauză de 18 luni, s-a impus cu scorul de 7-5, 7-6 (8/6). Justine Henin va juca, în turul 3, cu rusoaica Alisa Kleibanova, a 27-a favorită, care a trecut, cu scorul de 6-4, 6-3, de Sorana Cîrstea.

TIGER WOODS, INTERNAT ÎNTR-O CLINICĂ PENTRU DEPENDENŢĂ DE SEX

Jucătorul de golf Tiger Woods este internat într-o clinică specializată în dependenţa de sex, la Hattiesburg (Mississippi), au anunţat, ieri, două posturi americane de televiziune. Canalelel WJTV şi WLBT au anunţat, citând surse anonime, că nr. 1 mondial în golf se află la “Pine Grove Behavioral Health and Addiction Services center”, unde măsurile de securitate au fost sporite. Benoit Denizet-Lewis, autorul unei cărţi privind dependenţa sexuală, a scris pe un blog că Woods primeşte îngrijiri în această clinică, unde a stat şi scriitorul în timpul documentării pentru cartea sa. Responsabilii clinicii au refuzat să confirme prezenţa lui Woods. De asemenea, ESPN a anunţat refuzul conducerii clinicii de a confirma că Woods este unul dintre pacienţi. După un scandal mediatic în care numele celui mai bine plătit sportiv din lume a fost asociat cu numeroase presupuse amante, Tiger Woods a recunoscut, în decembrie, că i-a fost infidel soţiei şi că a decis să-şi întrerupă cariera pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica familiei. Tiger Woods este căsătorit de cinci ani cu fostul model suedez Elin Nordegren şi este tatăl a doi copii, Sam Alexis, născut în 2001 şi Charlie Axel, de zece luni.