RC CLEOPATRA NU MAI IA STARTUL ÎN DN

După un singur sezon în Divizia Naţională de rugby, la finalul căruia s-a clasat pe locul 10, evitând retrogradarea, echipa de seniori a RC Cleopatra Mamaia a fost retrasă de pe prima scenă a rugbyului românesc din cauza problemelor financiare. Astfel, preşedintele grupării de pe litoral, Vasile Chirondojan, a anunţat că echipa de seniori nu va mai fi înscrisă în ediţia 2010 a DN, urmând să se pună accent pe formaţiile de juniori, în special cea sub 19 ani, unde obiectivul este câştigarea titlului de campioană. Conducerea grupării de pe litoral a încercat să cedeze locul altor cluburi din judeţul Constanţa, Callatis Mangalia şi CS Năvodari, dar acestea au refuzat, tot din cauza problemelor financiare.

GRUPĂ GREA PENTRU OLTCHIM ÎN LC

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, va evolua în Grupa principală 2 a Ligii Campionilor împotriva formaţiilor Viborg (Danemarca), Hypo Viena (Austria) şi Dinamo Volgograd (Rusia), conform tragerii la sorţi desfăşurate ieri, de la Linz (Austria). „Mai rău nu se putea. Nu am avut nici măcar un pic de noroc. Nu am vrut pe Viborg, nu am vrut pe Dinamo, am nimerit cu ambele. Va fi foarte, foarte greu. Nu ştiu ce şanse avem. Este greu de spus, dar cred că echipa care se va clasa pe poziţia a doua are nevoie de minimum şapte puncte pentru calificare. Jucăm prima partidă la Viena, cu Hypo. În opinia mea, dacă nu pierdem avem ceva şanse de calificare. Dacă vom pierde, atunci aproape totul se termină pentru noi”, a declarat preşedintele Oltchimului, Ioan Gavrilescu. Din Grupa principală 1 fac parte echipele Larvik HK (Norvegia), Krim Ljubljana (Slovenia), Gyor (Ungaria) şi Leipzig (Germania). Programului meciurilor pentru Oltchim - 6-7 februarie: Hypo Viena - Oltchim; 13-14 februarie: Oltchim - Dinamo; 20-21 februarie: Oltchim - Viborg; 6-7 martie: Dinamo - Oltchim; 13-14 martie: Oltchim - Hypo Viena; 20-21 martie: Viborg - Oltchim. Ceremonia de la Linz a avut loc cu ocazia conferinţei de presă oficiale organizate cu prilejul deschiderii Campionatului European de handbal masculin, ale cărui prime jocuri s-au disputat marţi.

CSU METAL GALAŢI, ÎNFRÂNGERE ÎN POLONIA

Campioana României la volei feminin, CSU Metal Galaţi, a disputat, ieri, în Polonia, ultima partidă din Grupa D a Ligii Campionilor, împotriva echipei Bank BPS Fakro Muszynianka. După un meci în care formaţia noastră a contat în joc doar în setul secund, polonezele s-au impus cu 3:0 (25:17, 25:21, 25:15). Gălăţencele au terminat pe ultimul loc în grupă, cu 8 puncte, după două victorii şi patru înfrângeri, dar a obţinut calificarea în faza următoare, deoarece una dintre cele 12 echipe clasate pe primele trei locuri în cele patru grupe va fi desemnată gazda turneului Final Four şi nu va mai juca în “Top 12”. Locul acesteia în “Top 12” va fi luat de echipa cu cea mai bună linie de clasament dintre ocupantele ultimului loc în grupe, în această situaţie fiind CSU Metal Galaţi. În celălalt meci al grupei: Asystel Novara - Zarechie Odinţovo 2:3 (25:20, 21:25, 19:25, 25:23, 9:15). Clasamentul final al grupei: 1. Novara 10p, 2. Muszynianka 9p (setaveraj: 11:9), 3. Odinţovo 9p (13:11), 4. Galaţi 8p. Alte rezultate înregistrate ieri - Grupa B: VakifGunesTTelekom Istanbul - ASPTT Mulhouse 3:1 (22:25, 25:19, 25:10, 25:20); Grupa C: Dinamo Moscova - Aluprof Bielsko-Biala 3:1 (25:17, 25:18, 22:25, 25:19) şi Modranska Prostejov - FenerbahceAcibadem Istanbul 0:3 (20:25, 22:25, 21:25).

RUGBISTUL ADĂSCĂLIŢEI, EXCLUS DIN VIAŢA SPORTIVĂ

Membrii Comisiei de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Rugby au decis, în şedinţa de ieri, excluderea din viaţa sportivă a jucătorului echipei Dinamo Bucureşti, Mihai Adăscăliţei, şi amendarea sa cu suma de 2.400 de lei. Decizia a fost luată după un incident petrecut luni seară, în cantonamentul de la Izvorani al echipei Stejarii Bucureşti: Adăscăliţei l-a lovit cu piciorul în cap pe coechipierul său Andrei Rădoi (CSM Ştiinţa Baia Mare), care a fost transportat de urgenţă la spital cu fractură de piramidă nazală. Rădoi a făcut comoţie, fiind transportat cu Salvarea la Spitalul “Elias”, unde a fost stabilizat şi şi-a recăpătat cunoştinţa, urmând să fie operat la sinusuri şi la piramida nazală.