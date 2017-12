REUNIRI ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Patru dintre cele şase formaţii constănţene care ne reprezintă în Seria a II-a din Liga a III-a la fotbal se vor reuni astăzi, la propriile baze sportive, pentru pregătirea celei de-a doua jumătăţi a campionatului. Singura echipă cu aceeşi conducere tehnică este Callatis Mangalia, Mugurel Cornăţeanu urmând să pregătească formaţia şi în returul acestui sezon. În rest, Viitorul Constanţa, avându-l pe Cătălin Anghel la timonă, Oil Terminal, cu Ion Ionescu, antrenor principal, şi FC Farul II, cu Gheorghe Butoiu pe bancă, speră să-şi îndeplinească obiectivele propuse la începutul sezonului. Celelalte două formaţii ale judeţului din Seria a II-a, CS Eforie şi CSM Medgidia, se vor reuni pe 18 ianuarie.

RCJ FARUL, CU GÂNDUL LA SEZONUL VIITOR

Zvonurile potrivit cărora formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa se va desfiinţa au fost infirmate de Cristian Zgabercea, preşedintele executiv al grupării constănţene. „Vrem să creştem o echipă tânără. Conflictul dintre Farul şi federaţia are accente reale. După atacul banditesc de la Bucureşti, din meciul Dinamo - Farul, federaţia a fost complice cu infractorii. S-a făcut tot posibilul ca RCJ Farul să nu ia campionatul sezonul trecut”, a spus Zgabercea.

BC ATHLETIC, VICTORIOASĂ LA GALAŢI

BC Athletic Constanţa a reuşit a doua victorie consecutivă în Seria Est a Diviziei B la baschet masculin, învingând, sâmbătă, în deplasare, scor 77-69 (16-16, 28-12, 16-12, 17-29), formaţia Phoenix Galaţi. „A fost un meci greu, pentru că am evoluat într-o sală destul de mică şi în plus era primul joc după perioada de pauză. S-a cunoscut experienţa lui Dan Răducanu şi am reuşit să obţinem un nou succes important“, a declarat căpitanul echipei, Alexandru Olteanu. Pentru BC Athletic au marcat: Răducanu 20 puncte (2x3p), Neagu 11p, Făcăianu şi Butnaru - câte 8p, Olteanu 7p, Mihalache, Ivanovici şi Geacarel - câte 6p, Tulică 3p şi Trandafir 2p.

OLTCHIM, ÎN GRUPELE PRINCIPALE ALE LC

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, s-a calificat în faza grupelor principale ale Ligii Campionilor, după ce a învins, ieri, pe teren propriu, în etapa a 5-a din Grupa C, formaţia spaniolă SD Itxako Navarra, scor 27-26 (15-14). Pentru Oltchim au marcat: Maier şi Vizitiu - câte 6g, Stanca 4g, Lecuşanu 4g (2x7m), Puşcaşu şi Szucs - câte 2g, Gatzel, Manea şi Meiroşu - câte 1g. În cealaltă partidă a grupei, Gyor a învins-o pe Zvezda, scor 27-25. Clasamentul înaintea ultimei etape se prezintă astfel: 1. Oltchim 8p, 2. Gyor 6p, 3. Zvezda 5p, 4. Itxako 1p. Tot duminică, în Grupa C, Gyor ETO - Zvezda Zvenigorod 27-25 (14-10). În ultima etapă, Oltchim va juca în deplasare, cu Gyor ETO, pe 17 ianuarie.

CÂRSTEA ŞI DULGHERU, ÎNVINSE ÎN PRIMUL TUR LA HOBART

Sorana Cârstea şi Alexandra Dulgheru au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur la turneul WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cârstea a cedat în faţa chinezoaicei Shuai Peng, 1-6, 4-6, în timp de Dulgheru a fost învinsă de Alize Cornet (Franţa), 1-6, 0-6. În schimb, celelalte jucătoare române prezente la Hobert au cedat încă din faza calificărilor. Monica Niculescu a pierdut, sâmbătă, în disputa cu Alla Kudriavţeva (Rusia), 3-6, 4-6, într-un meci din turul secund al calificărilor, în timp ce Edina Gallovits a fost eliminată încă din primul tur al calificărilor.

SC MIERCUREA CIUC, ÎN FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Formaţia SC Miercurea Ciuc s-a calificat în finala Cupei României la hochei pe gheaţă, după victoria obţinută în faţa echipei SCM Fenestela Braşov, cu scorul de 4-2 (1-2, 1-0, 2-0). Golurile echipei ciucane au fost marcate de Nikko Niinkosky (19:49), Szocs Szabolcs (37:35), Tibor Basilidesz (55:52) şi Levente Hozo (58:28), iar pentru finalista de anul trecut a Cupei României au înscris Levente Peter (12:32) şi Zoltan Pal (15:09). A doua semifinală a competiţiei s-a disputat duminică seară, între Steaua şi Progym Gheorghieni.