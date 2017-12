BOGDAN SORESCU VA ARBITRA LA CE DE FUTSAL

Arbitrul Bogdan Sorescu va conduce meciuri la Campionatul European de futsal seniori, care se va disputa în Ungaria, în perioada 16-31 ianuarie. Arbitru din Elite Class - FIFA, grupa I valorică, Bogdan Sorescu are 35 de ani şi este arbitru FIFA de futsal de trei ani. Anul trecut el a fost desemnat cel mai bun arbitru la turneul “Mondialito” desfăşurat în Brazilia.

STEAUA, PE LOCUL 37 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Steaua Bucureşti a urcat 14 poziţii şi ocupă locul 37, cu 166 de puncte, în clasamentul pe luna decembrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind echipa română cel mai bine clasată în această ierarhie. CFR Cluj ocupă locul 68, cu 139p, după o urcare de cinci poziţii. Vicecampioana FC Timişoara a urcat de pe locul 113 pe 85, cu 128,5p, iar Dinamo Bucureşti se află pe locul 94, cu 121,5p, după o urcare de 34 poziţii. FC Vaslui ocupă locul 105, cu 118,5p, după o urcare de patru poziţii, două locuri mai sus decât campioana Unirea Urziceni, care a urcat 11 poziţii şi se află pe locul 107, cu 117p. FC Braşov a urcat 19 poziţii şi ocupă locul 237, cu 77,5p.

FC BARCELONA, PRIMA ÎN TOPUL MONDIAL AL CLUBURILOR

FC Barcelona ocupă primul loc în clasamentul pe luna decembrie, cu 341 de puncte, stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind urmată de Chelsea Londra, cu 292p. Manchester United se află pe locul 3, cu 291p, urmată de formaţia antrenată de Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk (Ucraina), cu 275p. Locul 5 este ocupat de Werder Bremen, cu 272p, iar Hamburger SV se află pe locul 6, cu 264p, urmată de Arsenal Londra (locul 7, 260p). Pe locul 8 se află Estudiantes La Plata, cu 243p, iar pe 9 se situează brazilienii de la Cruzeiro Belo Horizonte, cu 235p. Poziţia a zecea a ierarhiei IFFHS este ocupată de formaţia turcă Galatasaray Istanbul, cu 219p. Echipa lunii decembrie a fost desemnată FC Barcelona.

2,5 MILIOANE EURO PENTRU UN AMICAL CU REAL MADRID

Real Madrid va încasa suma de 2,5 milioane de euro pentru ca echipa antrenată de Manuel Pellegrini să dispute un meci amical în Albania, împotriva campioanei Gramozi Erseke, proprietatea magnatului petrolului Rezart Taci. „Contractul a fost semnat şi totul este pregătit pentru 20 ianuarie. Real Madrid va veni cu toată echipa, inlcusiv cu preşedintele Florentino Perez“, a anunţat un purtător de cuvânt al companiei Taci Oil International. Meciul va avea loc pe Stadionul “Qemal Stafa“ din Tirana, cu prilejul Cupei “Taci Oil“.

TREZEGUET, INDISPONIBIL 40 DE ZILE

Atacantul francez al echipei Juventus Torino, David Trezeguet, va fi indisponibil circa 40 de zile, din cauza unei entorse la glezna dreaptă suferită miercuri. Trezeguet s-a accidentat în timpul partidei cu Parma, scor 2-1, din etapa a 18-a a campionatului Italiei. Internaţionalul francez era, de mai multe săptămâni, cel mai eficient atacant al echipei torineze, cu 7 reuşite în Serie A.

VIEIRA VA SEMNA CU MANCHESTER CITY

Internaţionalul francez Patrick Vieira a declarat că va părăsi clubul Internazionale Milano pentru a semna un contract cu Manchester City. În cazul în care va trece de vizita medicală fără probleme, el va semna un contract valabil până la finalul sezonului 2010-2011. „Îmi doresc să ajung la Campionatul Mondial şi am nevoie să joc. S-a terminat, după un an la Torino şi trei ani şi jumătate la Milano. Am obiective şi nu pot să le ating rămânând la Inter, unde nu mă număr printre opţiunile antrenorului. Important pentru mine este să merg la Manchester City, să îi arăt lui Roberto Mancini că sunt acelaşi de când eram la Inter. Toate acestea mă vor ajuta să ajung la naţionala Franţei”, a spus Patrick Vieira. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani nu a mai fost convocat, în ultima perioadă, la naţionala Franţei, deoarece nu a fost folosit în mod regulat la echipa de club. În acest sezon, el a jucat 12 meciuri din campionatul Italiei şi două în Liga Campionilor.

CONTE A DEMISIONAT DE LA ATALANTA

Antrenorul Antonio Conte a demisionat de la conducerea tehnică a echipei Atalanta Bergamo. Conte, fost mijlocaş al echipei Juventus Torino în anii ‘90, se afla la conducerea tehnică a formaţiei din etapa a 5-a a acestui sezon din Serie A, când a fost numit în locul lui Angelo Gregucci, demis după patru înfrângeri. Atalanta ocupă în prezent penultimul loc în Serie A, cu doar 13 puncte, înregistrând trei victorii, patru rezultate de egalitate şi zece înfrângeri. În aşteptarea numirii unui nou antrenor, şedinţa de pregătire de joi a echipei italiene a fost condusă de Valter Bonacina, tehnicianul echipei a doua a clubului Atalanta.