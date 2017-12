DAN PETRESCU LE-A CERUT RĂBDARE RUŞILOR

Noul antrenor al echipei Kuban Krasnodar, Dan Petrescu, a declarat că nu este un magician şi lumea trebuie să aibă răbdare pentru a vedea performanţe. “Mulţumesc conducerii clubului că are încredere în mine. Au fost nişte zile dificile pentru mine, a trebuit să mă despart de fostul meu club, unde am muncit trei ani. Dintre toate ofertele, am ales-o pe cea mai serioasă. Îmi place când totul este limpede, organizat şi la obiect, când există un plan amănunţit de dezvoltare, cum este aici. Nu am venit la Kuban pentru frumuseţea locurilor. Am stat la Londra cinci ani şi n-am văzut decât stadionul. După ce m-am lăsat am apucat să văd atracţiile turistice. Vă asigur că voi lucra şapte zile pe săptămână şi 24 de ore pe zi. Nu sunt magician, dar credeţi-mă, voi oferi toate cunoştinţele şi experienţa mea”, a spus Petrescu.

DORIN GOIAN ŞI IANIS ZICU, DORIŢI DE KUBAN KRASNODAR

Noul antrenor al echipei Kuban Krasnodar, Dan Petrescu, a declarat că vrea să transfere mai mulţi jucători ruşi, dar ar dori să-i aibă la echipă şi pe românii Dorin Goian şi Ianis Zicu. “Prioritate la transferuri vor avea jucătorii ruşi, pentru că în campionatul de aici există o limită de străini care pot evolua”, a declarat Dan Petrescu, care a fost completat de viceguvernatorul regiunii Krasnodar, Ivan Peronko: “Cu siguranţă vom încerca să aducem şi câţiva români, dar vrem fotbalişti care să fie în vizorul echipei naţionale”. Presa rusă a notat că unul dintre jucătorii doriţi este fundaşul Dorin Goian de la Palermo, care nu a convins încă în Italia. De asemenea, în ceea ce îl priveşte pe Ianis Zicu, ruşii ar fi ajuns la un acord pentru transferul acestuia de la Dinamo, trecerea sa la Kuban fiind o chestiune de zile.

GEORGE CURCĂ RĂMÂNE LA DINAMO

Antrenorul lui Dinamo, Cornel Ţălnar, a anunţat că din retur nu vor mai fi admise “derapajele” din viaţa extrasportivă a jucătorilor. “Din retur sunt sigur că niciun jucător nu îşi va mai permite să piardă nopţile sau să nu dea tot pe teren pentru echipă. Nu mai merge cu jumătăţi de măsură, doar cei mai în formă jucători vor juca. Ei trebuie să înţeleagă că nu se mai poate cu fotbalul la vrăjeală”, a spus Ţălnar. Tehnicianul a vorbit şi despre campania de transferuri din această iarnă a lui Dinamo: “Purtăm tratative cu mai mulţi jucători, însă doar Mărgăritescu este al nostru. Mi-i doresc pe Doman şi Năstăsie şi suntem în negocieri cu FC Argeş. Nici cu Daminuţă nu este încă sigur dacă va veni la noi, se poartă tratative. Cei patru jucători împrumutaţi la Astra se vor prezenta la pregătirile lui Dinamo. La capitolul plecări, sigure sunt cele ale lui Tamaş şi Ze Kalanga”. Ţălnar s-a referit şi la situaţia portarilor de la gruparea din Ştefan cel Mare: “Nu ştiu care e situaţia lui Curcă, eu îl aştept la pregătiri. Dolha rămâne unul dintre oamenii de bază de la Dinamo şi nu se pune problema să plece. În această perioadă se discută şi aducerea la echipă a lui Cristi Munteanu”.

DAYRO MORENO; LA UN PAS DE ONCE CALDAS

Preşedintele clubului Once Caldas, Juan Hernando Ramos, a declarat că mijlocaşul formaţiei Steaua, Dayro Moreno, este ca şi transferat la gruparea columbiană. “Aş spune ca Dayro este deja jucătorul nostru. Lipseşte doar să ne fie trimisă o hârtie semnată de Steaua şi gata. Dayro vrea să revină în fotbalul columbian. Etapa sa în România nu a fost uşoară şi are nevoie de acest fotbal şi de Once pentru a reveni în plan internaţional. El vrea să fie aici şi asta este tot ce contează”, a afirmat Ramos.

A DOUA EDIŢIE A MEMORIALULUI “TEO ŢUCUDEAN“

La Arad va avea loc în perioada 16-17 ianuarie 2010 cea de-a doua ediţie a Memorialului “Teo Ţucudean“ la handbal masculin. Alături de HC Arad şi CSM Oradea vor participa şi trei formaţii din Liga Naţională, Universitatea Cluj, Minaur Baia Mare şi Politehnica Timişoara. Turneul este organizat de familia fostului handbalist.