FC BRAŞOV A TRANSFERAT UN MIJLOCAŞ PERUAN

Mijlocaşul peruan Julio Cesar Landauri Ventura, de la Universitario Lima, a semnat un contract valabil trei ani şi jumătate cu FC Braşov. „Pe Landauri l-am urmărit un an de zile. Este un mijlocaş stânga şi vine de la campioana statului Peru”, a declarat preşedintele Dinu Gheorghe pentru site-ul oficial al clubului. În vârstă de 23 de ani, Landauri a mai jucat în ţara natală la Sport Boys (2004-2007), iar din 2008 a evoluat la Universitario Lima, pentru care a înscris două goluri în 18 meciuri.

WEST HAM DEZMINTE INTERESUL PENTRU MUTU

Antrenorul secund al formaţiei West Ham United, Gianluca Nani, a dezminţit informaţia conform căreia echipa londoneză ar fi interesată de serviciile internaţionalului român Adrian Mutu. “Nu vreau să spun nimic legat de Adrian Mutu. De ce? Pentru că zvonurile conform cărora el ar urma să fie adus la West Ham sunt complet false“, spune Nani, completat şi de impresarul lui Mutu, Victor Becali. “Nu ştiu nimic de interesul lui West Ham. Nu am vorbit nimic cu nimeni de acolo. Cel mai bine pentru Mutu ar fi să obţină o prelungire de contract la Fiorentina. Dar, pentru moment, Mutu nu poate juca. Vom vedea la anul ce se va întâmpla“. Adrian Mutu se află în cel de-al patrulea sezon petrecut la Fiorentina, echipă pentru care a jucat 88 de meciuri şi a înscris 47 de goluri în campionatul Italiei.

FC BARCELONA ÎL VREA PE DAVID SILVA

FC Barcelona vrea să-l transfere pe jucătorul formaţiei Valencia, David Silva, pentru a-l înlocui pe atacantul francez Thierry Henry, care ar putea pleca la finalul sezonului. Conform cotidianului AS, Henry mai are un an de contract, dar randamentul său este scăzut, astfel că pe 30 iunie ar putea părăsi echipa catalană pentru o formaţie din campionatul nord-american. „Antrenorului Josep Guardiola îi place David Silva, însă preşedintele Valenciei, Manuel Llorente Martin, are relaţii tensionate cu oficialii Barcelonei, după transferul ratat al lui David Villa, din vară. Un alt jucător dorit este Juan Mata, tot de la Valencia, cu un joc asemănător lui Silva”, scrie AS.

BUONANOTTE ESTE CERCETAT PENTRU TRIPLU OMOR PRIN IMPRUDENŢĂ

Mijlocaşul echipei River Plate, Diego Buonanotte, care a fost implicat într-un grav accident rutier în urma căruia trei prieteni de-ai săi au decedat, este cercetat de autorităţi pentru triplu omor prin imprudenţă. „În acest moment se cunosc destul de multe detalii, dar oricum fotbalistul nu ar putea fi arestat pentru acest delict”, a declarat Carlos Colimedaglia, unul dintre detectivii care investighează acest caz. El a explicat că aşteaptă mai multe rezultate de la laborator, pentru a vedea dacă în momentul accidentului Buonanotte avea sau nu alcool în sânge, mai ales că el conducea autovehiculul. „Încercăm să determinăm viteza exactă a maşinii, să vedem dacă aceasta ar fi putut avea vreo defecţiune din fabricaţie, deocamdată strângem probe”, a afirmat Colimedaglia, care a lăsat să se înţeleagă că una dintre cauzele accidentului ar fi fost carosabilul umed. Diego Buonanotte a fost implicat într-un accident rutier, în timp ce se întorcea cu trei prieteni dintr-un club. Mijlocaşul argentinian, care se afla la volan, a scăpat cu viaţă, dar ceilalţi au decedat. Buonanotte a fost internat în spital cu mai multe răni destul de grave, iar medicii au spus că fotbalistul ar putea reveni pe teren în mai puţin de un an.

DJOKOVICI VREA SĂ CÂNTE ROCK!

Tenismenul sârb Novak Djokovici a anunţat că în 2010 ar vrea să înfiinţeze o trupă de muzică rock împreună cu fratele său Marko, dar şi cu alţi câţiva prieteni. Djokovici este cunoscut ca un „showman” pe terenul de tenis, iar ultima sa idee este aceea de a face parte dintr-o trupă de muzică rock. Novak ar urma că cânte la chitară bas, iar fratele său ar fi bateristul, în trupa care nu are încă niciun nume. „Sunt dispus să aloc destul de mult timp repetiţiilor la chitară bas, pentru că mai am nevoie de antrenament”, a spus Djokovici.

FOTBALIST BRAZILIAN PRINS DOPAT CU COCAINĂ

Atacantul lui Botafogo, Jobson, riscă suspendare pe viaţă din fotbal după ce a fost testat pozitiv la două teste doping în mai puţin de o lună. Jucătorul a recunoscut că este consumator de cocaină, dar a spus că nu înţelege de ce ar fi pedepsit atît de drastic pentru greşeala pe care a făcut-o. Într-un interviu acordat SporTV, Jobson a cerut să i se aplice o sancţiune drastică, dar le-a solicitat comisiilor abilitate să nu îl suspende pentru o perioadă nedeterminată. Jucătorul în vârstă de 21 de ani a fost găsit dopat mai întîi după victoria echipei sale contra Coritibei, 2-0 pe 8 noiembrie, apoi la finalul jocului cu Palmeiras, 2-1 pe 6 decembrie, în care a şi reuşit să marcheze. Atacantul, considerat unul dintre cele mai promiţătoare talente din fotbalul brazilian şi acontat deja de Cruzeiro, îşi va afla soarta în ianuarie şi riscă o pedeapsă care ar putea merge chiar pînă la suspendarea definitivă.