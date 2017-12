LOCUL 6 PENTRU METAL GALAŢI LA BASEL

CSU Metal Galaţi a încheiat cea de-a 21-a ediţie a turneului de volei feminin “Top Volley International” pe poziţia a şasea, fiind învinsă aseară de adversara din Liga Campionilor, Fakro Muszyna (Polonia). Voleibalistele pregătite de Zoran Terzic au început bine întâlnirea, dar au cedat în cele din urmă, cu 2:3 (25:23, 21:25, 19:25, 25:22, 11:15), în faţa polonezelor. Campioana României a încheiat renumitul turneu de la Basel fără nicio victorie, cedând şi în cele două partide susţinute în cadrul Grupei A: 0:3 cu TVC Amtelveen (Olanda) şi 1:3 cu Unilever Volei Rio de Janeiro (Brazilia).

RĂZVAN LUCESCU NU MERGE LA UNIREA URZICENI

Conducerea clubul Unirea Urziceni a solicitat oficial, ieri, Federaţiei Române de Fotbal detaşarea pentru o perioadă de cinci luni la gruparea ialomiţeană a selecţionerului Răzvan Lucescu, precizând în adresă că îi va achita integral salariul de la FRF în perioada respectivă. Propunerea a fost refuzată însă de conducerea federaţiei, deşi Lucescu jr. a recunoscut că şi-ar fi dorit să meargă la Urziceni. “Sunt cinci luni în care eu cred că aş fi putut să mă duc foarte bine la Urziceni. Mi-ar fi prins bine, aş fi avut în permanenţă contact cu orice problemă. Nu mă duc pentru că există un manager, un preşedinte, care s-au opus, aducându-mi desigur argumente legate de munca de la Federaţie. M-au întrebat dacă aş merge la Urziceni, am răspuns că da, cu mare placere, dar am considerat că cei de la Unirea să obţină acordul şefilor de la naţională. Nu am vrut să intru în polemică cu nimeni”, a explicat selecţioner.

DENIS ALIBEC, DIN NOU SUB COMANDA LUI JOSE MOURINHO

Fostul atacant al FC Farul, Denis Alibec, care evoluează la echipa secundă a clubului Internazionale Milano, a fost cooptat în lotul pe care tehnicianul Jose Mourinho va conta la turneul de pregătire din Adu Dhabi, în perioada 29 decembrie 2009 - 2 ianuarie 2010. “La această parte a pregătirii vor lua parte toţi jucătorii echipei mari, cu excepţia lui Vid Belec şi Joel Obi, dar au fost incluşi în lot şi trei fotbalişti tineri: Denis Alibec, Giulio Donati şi Alen Stevanovici”, anunţat site-ul oficial al campioanei Italiei. În cadrul turneului de pregătire din Asia, echipa la care evoluează şi căpitanul naţionalei României, Cristian Chivu, va avea programate două antrenamente, în zilele de 30 şi 31 decembrie, dar şi unul la 1 ianuarie. Acest stagiu de pregătire se va încheia pentru echipa milaneză cu un meci amical împotriva formaţiei la care evoluează fundaşul român Mirel Rădoi, Al Hilal, ce este programat în data de 2 ianuarie 2010, de la ora 18.45, la Riad. Revenirea în Italia pentru componenţii lotului echipei Inter Milano este programată imediat după acest meci amical.

MULLER NU ESTE TENTAT SĂ ANTRENEZE NAŢIONALA ROMÂNIEI

Antrenorul echipei Rulmentul, Herbert Muller a declarat că nu ar putea renunţa la naţionala Austriei, al cărei selecţioner este, chiar dacă ar veni vreo ofertă din partea Federaţiei Române de Handbal, de a prelua naţionala României. „Eu apreciez şi am apreciat întotdeauna naţionala României şi chiar am suferit când am văzut ce s-a întâmplat cu ea la Mondialul din China. Nu aş putea însă să las naţionala Austriei, pentru că federaţia Austriei mi-a dat să mănânc în ultimii ani, şi singurii care m-au plătit în ultimul an, cînd am avut atâtea probleme la echipa de club. Nu pot să le întorc spatele şi să aleg altceva. Dar oricum, nu ştiu de unde a apărut acel zvon că ar fi o onoare pentru mine să antrenez România, pentru că nici măcar nu s-a pus problema”, a declarat Herbert Muller. Tehnicianul braşovean speră ca în 2 ianuarie atunci când echipa Rulmentul se reuneşte pentru primul antrenament din 2010, oficialii braşoveni să rezolve problemele la echipă.

DAN PETRESCU A SEMNAT CU KUBAN KRASNODAR

Fostul antrenor al echipei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, a semnat, ieri, un contract pe 3 ani cu gruparea din liga a II-a rusă Kuban Krasnodar, cu posibilitate de prelungire pe încă doi. Tehnicianul român a primit un milion de euro la semnătură şi va încasa 500.000 de euro pe sezon din salariu. Petrescu are ca obiectiv imediat promovarea în prima ligă. “Galben-verzii“ sunt unul dintre cele mai vechi cluburi din Rusia, fiind fondat în 1929, sub denumirea de Dinamo şi sub patronajul NKVD, precursorul KGB (Comitetul Securităţii Statului). Stadionul Kuban dispune de 32.000 de locuri şi a fost inaugurat în 1960. La fiecare meci în deplasare, peste 1.000 de fani însoţesc echipa. În 2008, Kuban a fost desemnat cel mai popular club din a doua divizie rusă.

BECALI A FIXAT PREŢURILE JUCĂTORILOR

Patronul echipei de fotbal Steaua, Gigi Becali, a declarat că portarul Robonson Zapata este de vânzare în cazul unei oferte de 500.000 euro, în timp ce pentru Ghionea solicită 200.000 euro iar petnru Pleşan doar 100.000 euro. La capitolul achiziţii, Becali a mărturisit că a fost convins de antrenorul Mihai Stoichiţă să-l achiziţioneze pe fundaşul central rwandez Edwin Ouon de la AEL Limassol, dar că va mai transfera şi un alt fundaş central. În privinţa mijlocaşului Bogdan Mara, Gigi Becali a afirmat că este interesat de achiziţionarea acestuia.

DANIEL POPESCU SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Gimnastul Daniel Popescu, component al lotului naţional şi vicecampion mondial în 2007 de la sărituri, vrea să renunţe de la începutul anului viitor la sportul de performanţă. “În primul rând am o vârstă şi apoi ultimul an competiţional nu a fost printre cei mai buni ai mei. Colaborarea cu fostul coordonator al lotului nu a decurs cum mă aşteptam şi de aici s-au strâns alte dezamăgiri. Este o decizie dureroasă, până acum gimnastica a fost viaţa mea, este normal să stau în cumpănă, însă în acest moment hotărârea mea este în mare parte luată“, şi-a explicat decizia Daniel Popescu care mai are în palmares şi o medalie de bronz cu echipa la JO de la Atena din 2004. În acest an s-au mai retras din lotul olimpic gimnaştii Răzvan Şelariu, Cosmin Maliţa şi Cosmin Popescu.