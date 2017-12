RAŢ, LA REAL MADRID?

Internaţionalul român Răzvan Raţ este unul dintre jucătorii aflaţi pe lista de transferuri a lui Real Madrid, club care este interesat de achiziţionarea unui fundaş, după ce portughezul Pepe s-a accidentat grav şi va lipsi mai multe luni. „Real Madrid ţine uşa deschisă în privinţa transferului unui fundaş în locul lui Pepe, dar şansele sunt destul de slabe. În primul rând, piaţa nu oferă garanţiile pe care le vrea Real în privinţa unui transfer. O altă dorinţă a madrilenilor o reprezintă posibilitatea ca jucătorul să poată evolua în Liga Campionilor, iar preţul să nu fie mare”, scrie cotidianul spaniol AS. În cazul în care clubul nu va transfera un fundaş central, antrenorul Manuel Pellegrini este decis să folosească pe acel post unul dintre ceilalţi apărători pe care îi are în lot, astfel că ar rămâne descoperite benzile terenului. „Răzvan Raţ, fundaşul stânga al lui Şahtior, este singurul român din formaţia ucraineană. Este un jucător puternic din punct de vedere fizic, se apără bine, dar poate fi folositor şi în atac. Handicapul îl reprezintă faptul că el a evoluat în Liga Campionilor cu Şahtior, fiind eliminat în preliminarii”, comentează AS. Pe lista posibililor jucători doriţi la Real Madrid, alături de Raţ, se mai află Carlos Cuellar (Aston Villa), Jonathan (Cruzeiro), Branislav Ivanovic (Chelsea) şi Nicolas Otamendi (Velez).

SĂPUNARU ŞI HULK, SUSPENDAŢI PROVIZORIU

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste Portugheze i-a suspendat provizoriu pe jucătorii echipei FC Porto, Cristian Săpunaru şi Hulk, în urma incidentelor de la partida cu formaţia Benfica Lisabona, informează cotidianul Record. În continuarea procedurii disciplinare, deschisă împotriva celor doi fotbalişti, Comisia de Disciplină a decis să investigheze şi clubul organizator al partidei cu privire la comportamentul forţelor de ordine. Fundaşul echipei FC Porto, Cristian Săpunaru, riscă o suspendare de până la trei ani, în urma incidentului de la meciul cu Benfica Lisabona, jucătorul român fiind acuzat, împreună cu brazilianul Hulk, că a agresat un steward în tunelul ce duce la vestiare. Cotidianul Record notează că incidentul va fi analizat de Comisia de Disciplină în baza rapoartelor arbitrului şi observatorului meciului, precum şi în baza înregistrărilor video făcute în tunelul ce duce la vestiare.

TURCIA A ALES OPT ORAŞE PENTRU EURO 2016

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a ales, miercuri, opt oraşe candidate şi trei stadioane de rezervă în dosarul pentru organizarea Campionatului European din anul 2016, competiţie vizată şi de Franţa şi Italia. TFF a desemnat drept gazde oraşele Ankara, Istanbul, Bursa, Izmir, Antalya, Eskisehir, Konya şi Kayseri, iar stadioanele rezervate în cazul anumitor probleme sunt cele din Adana, Trabzon şi Sanliurfa. Preşedintele federaţiei, Mahmut Ozgener, a anunţat că, la Istanbul, au fost alese Stadionul Olimpic “Ataturk” (78.000 de locuri, catalogat cu cinci stele de către UEFA), a cărui capacitate va fi mărită şi care va fi acoperit, şi “Turk Telekom Arena”, al clubului Galatasaray (53.000 locuri, prevăzut pentru inaugurare în octombrie 2010). După ce federaţia suedeză a anunţat, recent, că este imposibilă susţinerea unei candidaturi comune cu Norvegia, din cauza lipsei sprijinului financiar a guvernelor respective, ministrul de stat însărcinat cu sportul din Turcia, Faruk Nafiz Ozak, a dat asigurări că aspectul financiar nu va fi o problemă. TFF a mai menţionat că investiţiile s-ar ridica la 400 de milioane de euro în stadioane, un miliard de euro în infrastructura turistică şi 250 de milioane de euro în publicitate. Dosarul de candidatură trebuie trimis către UEFA până la 15 februarie 2010, iar organizatoarea va fi desemnată pe 27 mai 2010. Turcia a candidat, împreună cu Grecia, şi pentru EURO 2008 (competiţie atribuită Elveţiei şi Austriei), iar apoi pentru EURO 2012 (gazde fiind desemnate Ucraina şi Polonia).

PANDEV ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU LAZIO

Atacantul macedonean Goran Pandev a devenit liber de contract, după ce o comisie a Ligii Italiene de Fotbal a decis că acesta îşi poate rezilia înţelegerea cu Lazio Roma. Jucătorul în vârstă de 26 de ani nu a mai evoluat pentru gruparea din Serie A în acest sezon, după ce a cerut să se transfere de la club, sancţiunea fiind impusă de preşedintele Claudio Lotito. Presa din Italia scrie că de Pandev sunt interesate Inter, AC Milan şi Juventus. Atacantul mai avea contract cu Lazio până în vara anului viitor, iar în ultimele cinci luni s-a antrenat singur. Echipa din Roma va achita şi daune în valoare de 160.000 de euro.

DEL BOSQUE VA CONDUCE NAŢIONALA SPANIEI PÂNĂ ÎN 2012

Selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, şi-a prelungit contractul pentru încă doi ani, urmând să conducă naţionala iberică de fotbal până în 2012, a anunţat preşedintele federaţiei, Angel Maria Villar. „Este o regulă a casei, cei care obţin o calificare îşi prelungesc contractul cu doi ani”, a precizat Angel Maria Villar cu ocazia unui dineu organizat marţi noapte. Del Bosque, în vârstă de 59 de ani, l-a înlocuit la conducerea naţionalei Spaniei pe Luis Aragones, după Campionatul European din 2008, câştigat de iberici. Sub conducerea sa, Spania s-a calificat la CM din 2010, câştigând toate meciurile din preliminarii.

CRAIG LEVEIN VA FI NOUL SELECŢIONER AL SCOŢIEI

Managerul echipei Dundee United, Craig Levein, a ajuns la un acord cu reprezentanţii Federaţiei Scoţiene de Fotbal, pentru a prelua conducerea tehnică a primei reprezentative în următorii doi ani. Levein a fost de acord să semneze un contract valabil până la finalul preliminariilor Campionatului European din Polonia şi Ucraina. Totuşi, înţelegerea nu a fost semnată încă, din cauza condiţiilor meteorologice. Antrenorul echipei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, s-a aflat şi el în cursa pentru ocuparea postului de antrenor al reprezentativei Scoţiei.

ARGENTINA, ÎNVINSĂ DE SELECŢIONATA CATALUNYEI

Echipa naţională a Argentinei a fost învinsă, marţi seară, cu scorul de 4-2 (Sergio Garcia 44, Bojan Krkic 55, Sergio Gonzalez 70-pen., Hurtado 76 / Pastore 65, Di Maria 75), de selecţionata Catalunyei, într-un meci amical disputat pe Stadionul “Camp Nou” din Barcelona. Selecţionata Catalunyei a fost pregătită de olandezul Johann Cruyff.

ABEL XAVIER RENUNŢĂ LA FOTBAL

Fostul internaţional portughez Abel Xavier, fără echipă din 2008, a anunţat că a decis să-şi încheie cariera şi să se convertească la islamism, el urmând să-şi schimbe numele în Faisal, informează cotidianul As. Potrivit sursei citate, Abel Xavier, care a evoluat de-a lungul carierei la Benfica Lisabona, Bari, PSV Eindhoven, Everton, Liverpool, Hannover ‘96, AS Roma, Middlesbrough şi Los Angeles Galaxy, a susţinut o conferinţă de presă în Emiratele Arabe Unite, în prezenţa membrilor familiei regale, în care a anunţat că renunţă la fotbal la vârsta de 37 de ani şi că s-a convertit la islamism. El a precizat că, în continuare, va participa la o acţiune umanitară pe continentul african. Ultimul club la care a evoluat fundaşul portughez, în perioada iunie 2007- iulie 2008, este Los Angeles Galaxy, la care joacă şi englezul David Beckham. Abel Xavier a luat cunoştinţă cu islamismul în perioada în care a fost legitimat la Galatasaray (2003-2004), echipă pentru care nu a evoluat niciun meci. „În momentele grele am găsit consolare în Islam. Încet-încet, am început să iubesc o religie care propagă pacea, libertatea, egalitatea şi speranţa”, a precizat jucătorul, care are 20 de selecţii în naţionala Portugaliei, în perioada 1993-2002.

PROCEDURI DISCIPLINARE ÎMPOTRIVA CLUBURILOR ARSENAL ŞI HULL CITY

Federaţia Engleză de Fotbal a deschis, miercuri, proceduri disciplinare împotriva cluburilor Arsenal şi Hull City, în urma unor incidente între jucătorii celor două formaţii, cu ocazia unui meci de campionat disputat pe 19 decembrie. În timpul meciului, câştigat cu scorul de 3-0 de Arsenal, spiritele s-au încins după ce mijlocaşul formaţiei Arsenal, Samir Nasri, l-a călcat intenţionat pe gleznă pe jucătorul Richard Garcia, de la Hull. Această fază de joc, produsă cu puţin înainte de pauză, a fost urmată de o altercaţie între Nasri şi Stephen Hunt (Hull), după care a avut loc o bătaie generală.

MICHAEL SCHUMACHER VA CONCURA PENTRU MERCEDES GP

Septuplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, s-a înţeles în privinţa unui acord valabil pentru sezonul 2010 cu oficialii noii echipe din Marele Circ Mercedes GP, potrivit cotidianului german Bild. Sursa citată a scris că germanul, care a devenit campion când a concurat pentru Benetton şi Ferrari, a şi semnat contractul cu noua echipă din Formula 1, el fiind retras din competiţie din 2006. De atunci până în prezent el a fost colaborator al lui Ferrari. Michael Schumacher, care în ianuarie va împlini 41 de ani, va avea în sezonul 2010 un salariu de 7 milioane de euro şi urmează să fie coleg cu compatriotul său, Nico Rosberg. Fostul campion mondial a fost aproape de o revenire în Formula 1 la scuderia Ferrari, în locul brazilianul Felipe Massa, dar nu a putut concura din cauza unei accidentări pe care a suferit-o în urma unui accident de motocicletă. La Mercedes GP, el va colabora din nou cu Ross Brawn, cu care a mai lucrat la Benetton şi Ferrari. Brawn a deţinut în sezonul trecut echipa Brawn GP, care a câştigat titlul mondial atât la constructori, cât şi la piloţi, prin Jenson Button.