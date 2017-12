RĂZVAN LUCESCU PROPUNE JUCĂTORI DIN LIGA A II-A

Selecţionerul României, Răzvan Lucescu, a declarat, ieri, cu prilejul unei conferinţe organizate la Mogoşoaia, că trialul care va avea loc săptămâna aceasta cu jucători din campionatul intern propune şi fotbalişti din liga secundă. Antrenorul a mai afirmat că reconstrucţia echipei naţionale necesită răbdare şi un campionat puternic, apreciind 2009 ca fiind un an bun din punctul său de vedere. Răzvan Lucescu a reamintit că ratarea calificării la Cupa Mondială din 2010 s-a făcut înainte de sosirea sa în funcţia de selecţioner. Selecţionerul a mai spus că Tănase a meritat criticile făcute de conducerea clubului Steaua Bucureşti. Reamintim că trei jucători de la FC Farul, Paul Papp, Alexandru Măţel şi Cosmin Matei, au fost la lotul naţional de tineret al României care va disputa, joi, la Mogoşoaia, de la ora 14.00, o partidă de verificare împotriva naţionalei Under 23 a României condusă de Răzvan Lucescu.

PANCU S-A ÎNŢELES CU ŢSKA SOFIA

Impresarul Victor Becali a anunţat că Daniel Pancu a ajuns la un acord cu gruparea bulgară ŢSKA Sofia. „Deocamdată el nu a semnat contractul, dar transferul se va face. Probabil în zilele viitoare se va realiza”, a afirmat Victor Becali, care a refuzat să dezvăluie perioada pe care va fi valabil contractul. Pancu a evoluat din luna iulie a anului trecut până în prezent la formaţia Terek Groznîi, în prima ligă din Rusia. La ŢSKA Sofia, Pancu îl va avea coleg din nou pe mijlocaşul Florentin Petre, alături de care a evoluat până acum la Terek Groznîi.

UEFA A PREZENTAT LOGO-UL EURO 2012

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a prezentat, ieri, la Kiev, logo-ul Campionatului European din 2012, competiţie care va fi găzduită de Ucraina şi Polonia. La eveniment au fost prezenţi aproximativ 1.000 de ucraineni, între care şi preşedintele Viktor Iuşcenko. Logo-ul EURO 2012 are două lalele (una în culorile alb-roşu, cealaltă albastru cu galben, reprezentând fiecare ţară gazdă), precum şi o minge ce simbolizează emoţia şi pasiunea competiţiei. Florile şi sfera sunt, de asemenea, decorate cu un personaj ce ridică braţele, în semn de victorie. „Sunt două flori care cresc. Sper că Polonia şi Ucraina vor creşte ca ele”, a declarat Platini, într-o conferinţă de presă. Tot luni, la Kiev a fost lansat sloganul turneului din 2012, “Creating History Together”, care aminteşte că o ţară din Europa de Est va găzdui în premieră Campionatul European.

KLINSMANN SE ÎNTOARCE ÎN SUA

Fostul antrenor al echipei Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann, a anunţat că se întoarce să locuiască în SUA, de unde a plecat pentru a accepta angajamentul la gruparea germană, în vara anului 2008. „Mă întorc în SUA, împreună cu familia mea, după un an şi jumătate petrecuţi la Munchen. Ne ducem copiii acolo unde au crescut”, a declarat fostul selecţioner al Germaniei, pentru postul RTL. Klinsmann a fost demis de la Bayen Munchen în luna aprilie, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare ale echipei în campionatul intern şi în Liga Campionilor. Klinsmann a precizat că nu intenţionează să accepte responsabilităţi legate de fotbal, înaintea Cupei Mondiale din 2010. „Poate voi accepta o nouă funcţie în fotbal, după CM”, a adăugat el. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a explicat, recent, că nu are de gând să antreneze o echipă din Bundesliga, în viitorul apropiat.

FELIPE MELO A PRIMIT “BIDONUL DE AUR”

Jucătorul echipei Juventus Torino, brazilianul Felipe Melo, a primit trofeul “Bidonul de Aur” 2009, acordat în fiecare an celui mai slab jucător din campionatul Italiei. Melo a acumulat 4.289 de voturi, reprezentând 22,87% dintre sufragii. Pe următoarele poziţii ale acestui top s-au clasat Quaresma (20,63% - 3.868 voturi), Tiago (9,99% - 1.873), Dida (9,56% - 1.792), Mancini (9,39% - 1.760), Huntelaar (6,84% - 1.283), Ronaldinho (6,07% - 1.139), Poulsen (6,06% - 1.137), Carrizo (4,37% - 819) şi Julio Baptista (4,22% - 792). Trofeul i-a revenit în 2008 lui Ricardo Quaresma (Internazionale Milano), după ce timp de doi ani fusese câştigat de brazilianul Adriano, tot de la Inter. Au mai primit acest premiu Rivaldo (2003), Legrottaglie (2004) şi Vieri (2005).

S-AU ANUNŢAT CONDAMNĂRILE ÎN SCANDALUL CALCIOPOLI

Fost conducător al clubului Juventus Torino, Antonio Giraudo a fost condamnat ieri la trei ani de închisoare de către Tribunalul penal din Napoli în cadrul procesului Calciopoli, privind scandalul meciurilor trucate din campionatul Italiei. Giraudo, administrator delegat la Juventus în perioada iulie 1994-mai 2006, a fost condamnat pentru „fraudă sportivă”. Ministerul public ceruse o condamnare de cinci ani pentru fostul conducător al grupării torineze. Alte trei persoane implicate în acest caz au primit condamnări: foştii arbitri Tiziano Pieri (doi ani şi patru luni) şi Paolo Dondarini (doi ani), precum şi fostul preşedinte al sindicatului arbitrilor, Tullio Lanese (doi ani). În schimb, alte şapte persoane, foşti arbitri şi asistenţi, au fost achitate de Tribunal. Pe baza dosarului Calciopoli au fost acordate sancţiuni în plan sportiv, în 2006. Juventus a fost retrogradată în Serie B, cu nouă puncte penalizare, în timp ce Fiorentina, Reggina, AC Milan şi Lazio Roma au rămas în Serie A, dar cu 15, 11, opt şi, respectiv, trei puncte de penalizare.

GERETS A REFUZAT NAŢIONALA MAROCULUI

Antrenorul belgian Eric Gerets a primit o propunere din partea Federaţiei Marocane de Fotbal pentru a prelua postul de selecţioner, dar a ales să rămână pe banca tehnică a echipei Al Hilal (Arabia Saudită), la care evoluează şi Mirel Rădoi. „Am primit o propunere pentru un contract de patru sezoane. Am luat în considerare şi un cumul de funcţii, dar acest lucru mi se pare complicat”, a declarat tehnicianul belgian. Gerets se află pe banca tehnică a formaţiei saudite din luna iulie şi mai are contract cu Al Hilal până în 2011.

BANFIELD A CÂŞTIGAT APERTURA

Pentru prima oară de la înfiinţarea clubului, în 1896, formaţia Banfield a câştigat turneul Apertura 2009 din Argentina, în ciuda înfrângerii în faţa echipei Boca Juniors, scor 0-2. Banfield a beneficiat de meciul pierdut, scor 0-2, al echipei Newell’s Old Boys în faţa formaţiei San Lorenzo. Acesta este primul titlu profesionist din întreaga istorie a grupării Banfield, club fondat în 1896 de imigranţi englezi. Şi Deportivo Tachira a câştigat turneul Apertura din campionatul Venezuelei, datorită victoriei cu 1-0 (Villafraz 15) în faţa echipei Centro Italo. Deportivo Tachira a ocupoat primul loc beneficiind de înfrângerile echipelor Deportivo Italia, 0-1 cu Guaros de Lara, şi Caracas FC, 0-2 cu Anzoategui.

S-AU DECIS CAMPIOANELE ÎN PERU ŞI PARAGUAY

Universitario de Deportes a câştigat campionatul de fotbal din Peru datorită victoriei cu 1-0 (Solano 80-pen) în faţa formaţiei Alianza Lima, în meciul retur de pe Stadionul “Monumental U”. Universitario de Deportes a câştigat astfel campionatul peruan după nouă ani, precedentul titlu fiind obţinut în 2000. Nacional a câştigat titlul de campioană în Paraguay, la 63 de ani de la ultima victorie, datorită remizei, scor 0-0, cu Olimpia, din ultima etapă a turneului Clausura. Nacional va participa la următoarea ediţie a Copei Libertadores, competiţie şa care va lua startul şi Libertad, vicecampioana Paraguayului, care a pierdut în ultima etapă, 0-1 cu Tacuary.

UN JUCĂTOR COLUMBIAN, LOVIT CU O PIATRĂ

Jucătorul columbian al echipei Deportivo Pereira (prima ligă din Columbia), Arnold Palacios, a fost lovit în faţă de o piatră aruncată de un suporter al formaţiei Independiente la sosirea, cu autocarul, la stadionul din Medellin, informează poliţia. Palacios, căpitanul formaţiei din oraşul Pereira, nu a putut evolua în meciul împotriva grupării Independiente Medellin. Preşedintele Ligii de fotbal din Columbia, Ramon Jesurum, a exclus posibilitate unei eventuale sancţiune împotriva clubului gazdă, incidentul având loc în afara arenei sportive.

FEDERER, TENISMANUL DECENIULUI

Tenismanul elveţian Roger Federer, liderul ierarhiei mondiale, a fost desemnat, ieri, jucătorul deceniului de către Asociaţia Jucătorilor Profesionişti de Tenis (ATP), a anunţat agenţia Sports. În această perioadă, Federer a câştigat 15 titluri de Grand Slam şi a fost lider mondial timp de 237 de săptămâni consecutiv în perioada 2 februarie 2004 - 18 august 2008. Începând cu 6 iulie 2009 a revenit în fruntea clasamentului ATP, egalând performanţa lui Ivan Lendl, care fusese singurul jucător din era Open care reuşise să revină pe primul loc după o pauză de un an. Federer a fost urmat în această ierarhie de spaniolul Rafael Nadal, câştigător a şase turnee de Grand Slam şi ocupantul primului loc în ierarhia mondială pentru 11 luni. Pe locurile următoare s-au clasat australianul Lleyron Hewitt şi americanii Andre Agassi şi Andy Roddick. Cel mai bun dublu al deceniului a fost desemnat cel format din fraţii americani Mike şi Bob Bryan.

TRULLI ŞI KOVALAINEN, PILOŢII ECHIPEI DE FORMULA 1 LOTUS PENTRU SEZONUL VIITOR

Italianul Jarno Trulli şi finlandezul Heikki Kovalainen vor fi piloţii echipei Lotus pentru sezonul 2010 al Formulei 1, conform anunţului de ieri, de la Kuala Lumpur. Fairuz Fauzi, din Malaysia, a fost desemnat cel de-al treilea pilot. În vârstă de 35 de ani, Trulli a pilotat pentru Toyota în ultimele cinci sezoane. El a câştigat în 2004 Grand Prix-ul de la Monte Carlo. Italianul a debutat în Formula 1 în 1997. Kovalainen, în vârstă de 28 de ani, a evoluat în acest sezon la McLaren, de unde a plecat după ce a fost adus campionul mondial Jenson Button. El a disputat 52 de Grand Prix-uri, reuşind să se impună la cel al Ungariei din 2008.

LIBBY TRICKETT ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA

Tripla campioană olimpică, înotătoarea australiană Libby Trickett, şi-a anunţat retragerea din activitate, la patru luni după Campionatele Mondiale, competiţie la care nu a obţinut nicio medalie de aur. „Este ceva la care mă gândesc de aproape un an şi, după ce am reflectat mult şi am discutat cu familia şi cu apropiaţii mei, ştiu că sunt gata să trec la o nouă etapă în viaţa mea şi în carieră“, a spus sportiva în vârstă de 24 de ani. Deţinătoarea recordului mondial în proba de 100 m liber în bazin scurt, cu timpul de 51 de secunde şi o sutime, Trickett a câştigat medalia de aur la 100 m fluture la Jocurile Olimpice de la Beijing, dar şi două titluri olimpice la ştafetă, la Atena şi la Beijing. Trickett are în palmares opt medalii de aur la Campionatele Mondiale.