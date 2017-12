FC FARUL ARE TREI JUCĂTORI LA NAŢIONALĂ

După Paul Papp şi Alexandru Măţel, Cosmin Matei este cel de-al treilea jucător al echipei FC Farul convocat la lotul naţional de tineret al României care va disputa o partidă de verificare împotriva naţionalei Under 23 a României condusă de Răzvan Lucescu şi din care fac parte fotbalişti din primele două eşaloane ale ţării. Partida dintre România tineret şi România Under 23 va avea loc, joi, la Mogoşoaia, de la ora 14.00.

REZULTATE NORMALE LA CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

După ce Pohang Steelers (Coreea de Sud) a trecut, vineri, cu 2-1, de Tout Puissant Mazembe (Congo), sîmbătă, în ultimul sfert de finală de la Campionatul Mondial de fotbal al cluburilor, s-a înregistrat un nou rezultat scontat: Auckland City (Noua Zeelandă) - Atlante (Mexic) 0-3 (Arreola 36, Bermudez 69, Silva 90). S-a stabilit astfel şi programul semifinalelor - marţi: Pohang Steelers (Coreea de Sud) - Estudiantes La Plata (Argentina); miercuri: Atlante (Mexic) - FC Barcelona (Spania).

UN MILIARD DE LIRE STERLINE PENTRU MU

Un consorţiu din Bangkok a pregătit o ofertă de un miliard de lire sterline pentru a prelua clubul Manchester United, informează publicaţia News of the World. Potrivit sursei citate, şase miliardari care formează grupul respectiv au petrecut trei luni pentru a pune la punct o ofertă, pe care o doresc să fie “prea bună” pentru a fi refuzată de Malcolm Glazer. Doi membri ai consorţiului sunt suporteri ai echipei Manchester United şi au fost în acest an de două ori pe Stadionul “Old Trafford”, la meciurile formaţiei engleze,. „Ar putea fi cea mai importantă tranzacţie din istoria fotbalului. Investiţia lui Roman Abramovici la Chelsea ar fi nimic în comparaţie cu aceasta. Dacă familia Glazer este gata să vândă, banii sunt pe masă”, a declarat o sursă financiară din Bangkok. News of the World precizează că miliardarii asiatici sunt dispuşi să cumpere doar o parte din acţiunile clubului Manchester United, în cazul în care familia Galzer nu va dori să cedeze controlul grupării.

SEZON ÎNCHEIAT PENTRU PEPE

Fotbalistul echipei Real Madrid, Pepe, va fi indisponibil timp de şase luni, după ce s-a accidentat grav la un genunchi în meciul cu Valencia, din campionatului Spaniei. Pepe, care a fost scos din teren pe targă, plângând, a suferit o ruptură la ligamentul încrucişat anterior de la piciorul drept. Internaţionalul portughez, în vârstă de 26 de ani, s-a accidentat, în min. 43, după ce a căzut pe picior la un duel aerian cu David Villa. Născut în Brazilia, dar naturalizat portughez, Kleper Laveran Lima Ferreira “Pepe” este component al naţionalei Portugaliei.

BUFFON, OPERAT LA GENUNCHI

Portarul echipei Juventus Torino, Gianluigi Buffon, a fost supus unei intervenţii chirurgicale reuşite la meniscul genunchiului stâng, a anunţat gruparea torineză. Operaţia era prevăzută încă din luna octombrie, dar a fost amânată deoarece Buffon a dorit să participe la meciurile cu Internazionale Milano, din Serie A, şi Bayern Munchen, din Liga Campionilor. Juventus nu a precizat durata indisponibilităţii lui Buffon, însă, potrivit presei italiene, portarul va fi apt de joc la sfârşitul lunii ianuarie. În lipsa lui Buffon, poarta echipei Juventus va fi apărată de austriacul Manninger.

BLAZEVICI NU MAI ESTE SELECŢIONERUL BOSNIEI

Antrenorul croat Miroslav Blazevici şi-a prezentat demisia din funcţia de selecţioner al Bosniei, la aproape o lună după eşecul acestei reprezentative de a se califica pentru turneul final al CM 2010. Potrivit site-ului Sportsport.ba, Blazevici negociază deja un nou contract, cu formaţia chineză Shanghai Shenhua. Naţionala Bosniei a ratat accesul la turneul final din 2010 după ce a pierdut barajul cu Portugalia.

VITALI KLICIKO ŞI-A PĂSTRAT CENTURA WBC LA CATEGORIA GREA

Boxerul ucrainean Vitali Kliciko a reuşit să îşi păstreze centura mondială WBC la categoria grea, după ce l-a învins pe americanul Kevin Johnson, într-un meci care a avut loc la Berna (Elveţia). Kliciko, în vârstă de 38 de ani, l-a bătut pe Johnson la puncte, după 12 runde, decizia celor trei arbitri fiind unanimă: 120-108, 120-108, 119-109. Kliciko a ajuns la cea de-a 39 victorie din cariera de boxer profesionist, 37 dintre acestea fiind obţinute înainte de limită, el având însă la activ şi două înfrângeri. De cealaltă parte, Johnson (30 de ani) a înregistrat primul eşec în 24 de meciuri, după 22 de succese şi un egal. Vitali este fratele mai mare al lui Vladimir Kliciko, cel care deţine la ora actuală trei centuri la categoria grea, în versiunile WBO, IBF şi IBO. Singurul care le ameninţă supremaţia celor doi fraţi este rusul Nikolai Valuev, care este deţinătorul titlului mondial în versiunea WBA.