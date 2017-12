AMICAL VIITORUL CONSTANŢA - DELTA TULCEA

Astăzi, de la ora 11.00, pe Stadionul “Orăşenesc” din Ovidiu, va avea loc o partidă amicală între formaţiile Viitorul Constanţa (locul 2 în Liga a III-a, Seria a 2-a) şi Delta Tulcea (locul 5 în Liga a II-a, Seria 1). Acesta va fi cea de-a doua partidă de verificare pentru Viitorul de la terminarea turului, după ce sâmbătă a remizat, scor 0-0, cu Oţelul II Galaţi (locul 10 în Liga a III-a, Seria 1).

ECHIPELE ACADEMIEI “GHEORGHE HAGI”, CAMPIOANE DE IARNĂ

Academia de fotbal “Gheorghe Hagi” a reuşit în chiar primul an de la înfiinţare să obţină rezultate deosebite cu toate cele şase echipe înscrise în competiţiile de juniori. Iată clasamentele la finalul turului - juniori A (născuţi 1991-92): 1. Viitorul Constanţa 56p; 2. Metalul Constanţa 45p; 3. Oţelul Galaţi 37p; juniori B (1993-94): 1. Viitorul Constanţa 53p; 2. CF Brăila 44p; 3. CSM Rm. Sărat 41p; juniori C (1995-96): 1. Viitorul Constanţa 56p; 2. FC Farul 52p; 3. Portul 1 Constanţa 44p; juniori D (1997): 1. Academia “Gheorghe Hagi” 44p; 2. Portul 1 Constanţa 33p; juniori E (1998), Seria Nord: 1. Academia “Gheorghe Hagi” 40p; 2. Marcon Star Medgidia 26p; Seria Sud: 1. Viitorul Constanţa 59p; 2. FC Farul 48p. La categoria juniorilor E - Cupa “Hagi”, sezonul regulat s-a încheiat, urmând ca la primăvară să fie desemnată campioana judeţului. Programul semifinalelor la juniori E este următorul: Academia “Gheorghe Hagi” - FC Farul şi Viitorul Constanţa - Marcon Star Medgidia.

CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

Ajunsă la ediţia a şasea, astăzi debutează în Dubai ediţia 2009 a Campionatului Mondial al cluburilor. Din motive ţinînd de... fotbalul european, FIFA a mutat competiţia din Japonia în zona Golfului, pentru ca telespectatorii europeni să fie mai interesaţi de aceste partide. Ca de obicei, deschiderea este asigurată de... lumea a patra a fotbalului! În primul meci preliminar, astăzi de la ora 19.00, se vor întâlni Al Ahli (Emiratele Arabe Unite) şi Auckland City (Noua Zeelandă). Celelalte echipe participante sunt Tout Puissant Mazembe (Congo), Pohang Steelers (Coreea de Sud), Atlante (Mexic), Estudiantes La Plata (Argentina) şi FC Barcelona (Spania).

TEN CATE, DEMIS DE LA PANATHINAIKOS

Tehnicianul olandez Henk ten Cate a fost demis de la echipa greacă Panathinaikos Atena, adversara formaţiei Dinamo în Grupa F a UEFA Europa League. În locul lui Henk ten Cate, conducerea tehnică a echipei va fi asigurată de Nikos Nioblias. „A fost o onoare să lucrez la Panathinaikos. Respect faptul că unii nu au fost mulţumiţi de imaginea creată de mine la club, dar eu şi colegii mei am făcut totul pentru a aduce succesul”, a afirmat Ten Cate, care se afla pentru al doilea sezon la Panathinaikos Atena. Partida Panathinaikos Atena - Dinamo se va disputa săptămâna viitoare, la Atena. Dinamo a fost învinsă de Panathinaikos, în etapa a 2-a, pe teren propriu, cu 1-0. Pentru a se califica în 16-imile de finală ale competiţiei, Dinamo trebuie să învingă la Atena cu orice scor, exceptând 1-0.

DOI JUCĂTORI DE LA ŢSKA MOSCOVA, SUSPENDAŢI

UEFA a decis suspendarea fundaşilor echipei ŢSKA Moscova, Serghei Ignaşevici şi Alexei Berezuţki, pentru meciul disputat aseară, cu Beşiktaş, deoarece medicul grupării ruse nu a anunţat, la jocul cu Manchester United, că le va administra jucătorilor Sudafed, un derivat de pseudoefedrină. Ignaşevici si Berezuţki, care au fost titulari la meciului împotriva lui Manchester United, de pe Old Trafford, scor 3-3, din Grupa B a Ligii Campionilor, au fost supuşi unui control antidoping la finalul jocului disputat la 3 noiembrie. Acest medicament, folosit pentru a trata răceala, nu este în prezent pe lista produselor dopante, dar utilizarea sa trebuie să fie raportată la UEFA. Înainte de audierea medicului de către instanţele forului european, UEFA a decis “suspendarea celor doi jucători”, se precizează pe site-ul clubului rus. Agenţia Mondială Antidoping (AMA) a decis la 20 septembrie ca pseudoefedrina, deja interzisă înainte de 2003, să revină pe lista produselor dopante de la 1 ianuarie 2010, utilizarea sa în doze mari ducând în fapt la îmbunătăţirea performanţelor.

JUCĂTORI AI NAŢIONALEI RUSIEI, ACUZAŢI CĂ AU BĂUT

Mai mulţi fotbalişti ai naţionalei a Rusiei au fost acuzaţi, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că au consumat alcool şi au fumat narghilea înaintea meciului tur cu reprezentativa Sloveniei, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2010, informează cotidianul Gazzetta dello Sport. Aceste acuzaţii au fost formulate în cadrul unei emisiuni televizate, în care s-a dezvăluit că fotbaliştii respectivi au petrecut într-un restaurant din centrul Moscovei. Câţiva deputaţi din Parlamentul Rusiei au cerut să se facă verificări. Rusia a învins în partida tur Slovenia, scor 2-1, dar a ratat calificarea la turneul final, după ce a fost întrecută, în retur, în deplasare, cu 1-0.

STAREA DE SĂNĂTATE A LUI CACERES S-A AMELIORAT

Fostul internaţional argentinian Fernando Caceres, care a intrat în comă la începutul lunii noiembrie, după ce a fost împuşcat în cap în timpul unei tentative de furt a maşinii sale, se simte mult mai bine. El nu mai este sub respiraţie asistată şi se poate hrăni singur. Potrivit lui Ruben Garcia, directorul Spitalului “Ramon-Carrillo”, unde Caceres este tratat de la 1 noiembrie, fostul fotbalist respiră fără ajutorul aparatelor, iar recuperarea sa decurge surprinzător de bine având în vedere că pacientul suferă de “un prejudiciu cerebral grav”. Caceres, în vârstă de 40 de ani, a primit, luni, vizita unui oficial al grupării Real Zaragoza, cu care a câştigat Cupa Spaniei (1994) şi Supercupa Europei (1995). Oficialul clubului spaniol i-a dat un tricou semnat de către toţi jucătorii actualei echipe. Caceres are 24 de selecţii în naţionala Argentinei, în perioada 1992-97, sub conducerea lui Alfio Basile şi a lui Daniel Passarella, a câştigat Copa America în 1993, în Ecuador, şi a fost campion al Argentinei, cu River Plate.