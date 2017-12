PARTIDA OŢELUL - ASTRA SE JOACĂ PE 1 DECEMBRIE

Întâlnirea dintre Oţelul Galaţi şi Astra Ploieşti, programată, iniţial, azi, în etapa a 15-a a Ligii I la fotbal, a fost amânată de LPF pentru 1 decembrie, de la ora 14.00 (în direct la GSP TV), după ce un jucător al formaţiei ploieştene, Abel Valdez, a fost diagnosticat cu gripă nouă, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Valdez este al doilea jucător din Liga I diagnosticat de gripă cu virusul A/H1N1, după Cornel Buta de la Poli Iaşi. Celelalte partide ale rundei se vor disputa după următorul program - sâmbătă, 28 noiembrie: Ceahlăul Piatra Neamţ - Internaţional Curtea de Argeş (ora 16.00, GSP TV), Dinamo Bucureşti - Unirea Alba Iulia (ora 18.00, GSP TV), CFR Cluj - U. Craiova (ora 20.00, Digi Sport); duminică, 29 noiembrie: Gaz Metan Mediaş - FC Timişoara (ora 16.00, GSP TV), Steaua Bucureşti - FC Vaslui (ora 20.00 Antena 1); luni, 30 noiembrie: FC Braşov - Poli Iaşi (ora 18,00, GSP TV), Unirea Urziceni - Gloria Bistriţa (ora 20.00, Digi Sport). Conform site-ului LPF, meciul Pandurii Tg. Jiu - Rapid Bucureşti (duminică, ora 14.00, Digi Sport) nu va avea loc, formaţia Pandurii nefind programată în această etapă. Totuşi, se pare că, în această dimineaţă, Pandurii va depune actele necesare la LPF, privind înţelegerea cu firma de impresariat căreia îi datora o sumă de bani.

AMENZI ÎN LIGA I

Clubul FC Timişoara a fost amendat de Comisia de Disciplină a LPF cu suma de 20.000 de lei, după incidentele provocate de spectatori la meciul cu Dinamo, scor 2-0, din etapa a 14-a a Ligii I. De asemenea, FC Vaslui a primit un avertisment şi o amendă de 2000 de lei, pentru incitarea publicului prin staţia de amplificare la meciul cu CFR Cluj, scor 2-0. Magazionerul clubului Rapid, Cornel Mateiaş, a fost sancţionat cu un avertisment, după meciul cu Gaz Metan Mediaş, scor 4-1. Comisia de Disciplină a ratificat şi decizia clubului Astra Ploieşti în cazul fotbalistului Duşan Dokic: micşorarea salariului jucătorului cu 25%. Tot la abateri oficiali, delegatul echipei Pandurii Tg.Jiu, Ion Tambu, a primit un avertisment, după meciul cu Poli Iaşi, scor 0-1. Jucătorul echipei din Tg. Jiu, Mădălin Murgan, a fost suspendat două etape şi amendat cu 2000 lei, la fel ca şi Kone Koumatien (Internaţional Curtea de Argeş) şi Valeriu Bordeanu (Unirea Urziceni).

CASILLAS, PARTIDA CU NUMĂRUL 100 ÎN LC

Portarul echipei Real Madrid, Iker Casillas, a jucat partida cu numărul 100 în Liga Campionilor, miercuri seară, în meciul cu FC Zurich, scor 1-0, din etapa a 5-a a Grupei C a competiţiei, informează cotidianul Marca. În vârstă de 28 de ani, Casillas, care a debutat în Liga Campionilor pe 15 septembrie 1999, în partida Olympiacos Pireu - Real Madrid, a intrat astfel în topul primilor zece jucători din istorie care au evoluat 100 de meciuri în cea mai importantă competiţie intercluburi. Printre fotbaliştii care au depăşit recordul de 100 de meciuri în Liga Campionilor sunt Raul Gonzalez (130 de meciuri), Roberto Carlos (120), Ryan Giggs (118), Paolo Maldini (109), Paul Scholes (108) şi Oliver Kahn (103). Casillas, care a acumulat recent şi 100 de meciuri în echipa naţională a Spaniei, este nominalizat pentru titlul de fotbalistul anului 2009.

BEŞIKTAŞ, URMAŞA LUI AC MILAN

Echipa Manchester United a înregistrat, miercuri seară, prima înfrângere pe teren propriu în Liga Campionilor din 2005, în faţa turcilor de la Beşiktaş Istanbul, scor 0-1, în etapa a 5-a a Grupei B a competiţiei. Ultima echipă care s-a impus pe “Old Trafford” a fost AC Milan, în optimile de finală ale Ligii Campionilor din 2005, tot cu scorul de 1-0. De atunci, englezii de la Manchester United au devenit invincibili pe teren propriu, cu 23 de meciuri fără înfrângere în Liga Campionilor, dintre care 17 victorii, record ce nu a mai fost depăşit de o altă formaţie europeană.

GIUSEPPE ROSSI A REFUZAT SĂ JOACE LA RUBIN KAZAN

Fotbalistul echipei Villarreal, Giuseppe Rossi, a refuzat o ofertă de 20 de milioane de euro de la campioana Rusiei, Rubin Kazan. Potrivit cotidianului spaniol AS, Rubin Kazan îi oferea lui Rossi un contract pe trei ani cu un salariu de patru milioane de euro pe sezon. Giuseppe Rossi, care are contract cu Villareal până în 2013, a refuzat în vară şi un contract de la Juventus Torino.

AVRAM GRANT A PRELUAT FORMAŢIA PORTSMOUTH

Fostul tehnician al echipei Chelsea, Avram Grant, a fost numit în funcţia de antrenor al formaţiei Portsmouth, în locul lui Paul Hart, demis în această săptămână. „Avram este un manager experimentat şi respectat, care a lucrat la cel mai înalt nivel. Conducerea consideră că este omul potrivit pentru evitarea retrogradării”, a declarat directorul general, Peter Storrie. Portsmouth nu a acumulat decât şapte puncte în 13 etape, aflându-se la patru puncte în spatele primului loc neretrogradabil.

ZENGA, DORIT DE BOLTON

Antrenorul italian Walter Zenga, demis de Palermo în urmă cu câteva zile, ar putea prelua banca tehnică a formaţiei engleze Bolton, care vrea să-l schimbe pe actualul tehnician, Gary Megson, din cauza rezultatelor slabe. „Zenga a fost contactat de cei de la Bolton. Îl cunosc bine şi ştiu că este deschis la propunerea lor. Vorbeşte 7 limbi, printre care şi engleza, a fost în foarte multe ţări, deci venirea în Anglia chiar nu ar fi o problemă pentru el”, scrie cotidianul britanic Daily Mirror, care citează surse apropiate italianului.

TREI JUCĂTORI DE LA MONTPELLIER S-AU ÎMBOLNĂVIT DE GRIPĂ PORCINĂ

Liga Profesionistă Franceză (LFP) a amânat partida AS Monaco - Montpellier, din etapa a 14-a din Ligue 1, meci programat sâmbătă, după descoperirea a trei cazuri de gripă nouă în lotul formaţiei oaspete. Data disputării întâlnirii va fi decisă pe 2 decembrie. Trei cazuri de gripă nouă au fost depistate în lotul grupării din Montpellier, a anunţat, ieri, medicul clubului, Rene Raimondi, în cadrul unei conferinţe de presă, fără a fi însă dezvăluite numele jucătorilor respectivi. La antrenamentul de marţi dimineaţă, jucătorii Montano, Camara, Compan, Lacombe, Benhamida, El Kaoutari, Yanga-Mbiwa şi Collin au absentat. „Cei opt au fost izolaţi şi sunt trataţi”, a mai precizat medicul. Meciul Olympique Marseille - Paris Saint-Germain, din etapa a 10-a, programat pe 25 octombrie, fusese amânat pentru 20 noiembrie, din acelaşi motiv, gripa fiind prezentă în cazul a trei jucători parizieni.

NADAL, ELIMINAT DIN TURNEUL CAMPIONILOR

Tenismanul rus Nikolay Davydenko l-a învins pe Rafael Nadal, scor 6-1, 7-6 (7/4) miercuri seară, la Turneul Campionilor de la Londra, astfel că spaniolul a fost eliminat din cursa pentru semifinale. Spaniolul va trebui să se mulţumescă doar cu rolul de “arbitru” pentru Davydenko şi Novak Djokovic, în ultima etapă a Grupei B, programată vineri. Nadal îl va întâlni pe Djokovic, în timp ce Davydenko va juca în compania suedezului Robin Soderling. Soderling şi-a asigurat un loc în semifinale, după ce l-a învins pe Djokovic, cu 7-6 (7/5), 6-1.

ALLEN IVERSON VREA SĂ SE RETRAGĂ

Baschetbalistul Allen Iverson a anunţat că intenţionează să se retragă din activitate, după 14 ani jucaţi în NBA, fiind fără echipă de la debutul sezonului, după ce şi-a reziliat contractul cu formaţia din NBA Memphis Grizzlies. „Am crezut întotdeauna că mă voi retrage din activitate, atunci când nu voi mai putea să-mi ajut echipa aşa ca în trecut. Momentan nu este cazul. Încă îmi doresc să joc, încă iubesc acest sport şi încă mai am rezerve. Cred că încă mai pot juca la nivel înalt”, a scris Iverson pe pagina de web a unui apropiat, Stephen A, jurnalist care l-a urmărit pe jucător în perioada de glorie de la Philadelphia 76ers. De patru ori desemnat cel mai bun marcator din NBA, Iverson (34 de ani, 1,83 m, 75 kg) a jucat 11 ani pentru Philadelphia 76ers, cu care a disputat o finală NBA în 2001, pierdută în faţa celor de la Los Angeles Lakers. În 2001, Iverson a fost desemnat cel mai bun jucător din NBA, MVP-ul sezonului regulat. Iverson are patru trofee de cel mai bun marcator al competiţiei, zece participări în meciul All Star Game, De asemenea, Iverson a totalizat 889 de partide în NBA şi are o medie de 27 de puncte pe meci, 3,7 recuperări şi 6,2 pase decisive.