Primele două meciuri ale etapei a 8-a în Liga I la fotbal

După partidele din Cupele Europene, iubitorii fotbalului îşi vor îndrepta atenţia asupra jocurilor din prima ligă. Astăzi sînt programate primele două întîlniri ale rundei: Oţelul Galaţi (locul 12, 10 puncte) - FC Braşov (locul 4, 15p), ora 16.00, Digi Sport şi Ceahlăul Piatra Neamţ (locul 17, 7p) - Rapid Bucureşti (locul 3, 15p), ora 21.45, GSP TV. Celelalte meciuri se vor disputa după următorul program - sîmbătă: FC Vaslui - Astra Ploieşti (ora 18.00, GSP TV); Gaz Metan Mediaş - Unirea Urziceni (ora 20.00, Digi Sport); U. Craiova - Unirea Alba Iulia (ora 21.45, GSP TV); duminică: Steaua Bucureşti - Gloria Bistriţa (ora 18.00, GSP TV); Dinamo Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.00, Antena 1); CFR Cluj - Poli Iaşi (ora 21.45, Digi Sport); luni: Internaţional Curtea de Argeş - FC Timişoara (ora 18.00, GSP TV).

Astăzi se stabileşte gazda JO din 2016

Astăzi, începînd cu ora 18.00, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) va stabili, la Congresul de la Copenhaga, gazda Jocurilor Olimpice de vară din 2016, avînd de ales dintre candidaturile oraşelor Chicago, Madrid, Rio de Janeiro şi Tokyo. Iniţial, au fost depuse 21 de cereri de candidatură, fiind aprobate doar şapte, Chicago, Madrid, Rio de Janeiro, Tokyo, Baku, Praga şi Doha. În finală au rămas doar patru oraşe, după ce Doha, chiar dacă a avut un punctaj mai mare decît Rio, nu s-a calificat, deoarece îşi propusese să organizeze această ediţie a Jocurilor Olimpice în luna octombrie, în afara calendarului CIO, iar Praga şi Baku nu au primit punctajul necesar. Alegerea oraşului care va organiza Jocurile Olimpice este făcută de memebrii CIO, fără cei onorofici, fiecare avînd dreptul la un vot. Preşedintele Comitetului de candidatură a Madridului la JO din 2016, Mercedes Coghen, a cerut scuze reprezentanţilor candidaturii oraşului Rio de Janeiro, care au fost denigraţi în cursul zilei de miercuri de vicepreşedintele Comitetului Olimpic Spaniol, Jose Maria Odriozola. Regulamentul CIO interzice candidaţilor să comenteze sau să critice proiectele concurenţilor.

JO din 2016 ar putea fi ultimele din istoria competiţiei

Ediţia din 2016 a Jocurilor Olimpice ar putea fi ultima din istorie, din cauza degradării mediului înconjurător, a avertizat, miercuri seară, guvernatorul oraşului Tokyo, Shintaro Ishihara, cu ocazia unei recepţii în favoarea candidaturii oraşului Tokyo pentru JO de vară din 2016. „Tokyo este pregătit să facă totul pentru a crea cele mai bune condiţii pentru sportivi, din punct de vedere al mediului înconjurător. Dar, dacă lucrurile nu se vor schimba, zilele Jocurilor Olimpice sînt numărate. Trebuie să se ţină cont de mediu, de faptul că încălzirea globală s-a agravat şi că oamenii de ştiinţă au avertizat că Pământul a depăşit deja punctul dincolo de care întoarcerea devine imposibilă”, a mai spus Ishihara, care conduce delegaţia niponă la Copenhaga.

Pele l-a confundat pe Michael Jordan cu Michael Jackson

Fostul fotbalist brazilian Pele, ambasadorul candidaturii oraşului Rio de Janeiro la JO din 2016, a fost protagonistul unui moment comic la conferinţa de presă de la Copenhaga, după ce l-a confundat pe fostul baschetbalist Michael Jordan cu fostul cîntăreţ american Michael Jackson, informează Marca. Pele a fost întrebat de un jurnalist american ce crede despre absenţa lui Michael Jordan din delegaţia care susţine candidatura oraşului Chicago la Copenhaga, iar Pele a răspuns: „Nu ştiu dacă am înţeles bine întrebarea dumneavoastră... Este important să participi atunci cînd ţara are nevoie de tine. Eu îmi dau viaţa, dacă ţara îmi cere asta. Îmi dau viaţa, dacă sportul îmi cere asta. Nu înţeleg întrebarea despre Michael Jackson, ţinînd cont de faptul că el nu este un jucător...”, a spus Pele, stîrnind hohotele de rîs ale celor prezenţi. În momentul în care a fost informat că întrebarea se referea la Michael Jordan şi nu la Michael Jackson, Pele a rîs şi a spus: „Toată viaţa mea, am încercat să dau totul pentru Brazilia. De asta sînt aici”.

Familia Kahn nu a reuşit să preia clubul din Karlsruhe

Tatăl fostului internaţional german Oliver Kahn, Rolf, a eşuat în tentativa de a prelua clubul Karlsruher SC (din 2.Bundesliga), în ciuda sprijinului primit de la fiul său, fost jucător al echipei. În cadrul Adunării Generale a clubului, Rolf Kahn a primit 295 de voturi, faţă de cele 748 ale noului preşedinte, Paul Metzger, primar al unei comune din apropiere. Rolf Kahn, şi el fost jucător la Karlsruhe, în perioada 1963-1965, ar fi dorit instalarea definitivă a grupării în prima ligă, formaţia fiind obişnuită cu promovări şi retrogradări. Fiul său, fost căpitan al echipei naţionale a Germaniei şi al formaţiei Bayern Munchen, urma să îl sfătuiască şi „să îi deschidă porţi”, aşa cum Rolf Kahn a anunţat în campania sa electorală. Oliver Kahn a debutat în prima ligă în 1987, la Karlsruhe, unde a jucat pînă în 1994, cînd s-a transferat la FC Bayern Munchen. Karlsruher SC, echipă retrogradată în acest an, are în palmares două Cupe ale Germaniei (1955 şi 1956).

Owen va fi indisponibil între două şi trei săptămîni

Atacantul echipei Manchester United, Michael Owen, care a fost scos de pe teren în prima repriză a partidei cu VfL Wolfsburg (2-1), din Liga Campionilor, din cauza unor dureri la muşchii aductori, va fi indisponibil între două şi trei săptămîni. Ferguson l-a titularizat pe Owen în meciul de miercuri seară ca urmare a evoluţiei bune din partida de campionat cu Manchester City, însă jucătorul a fost înlocuit în minutul 20 al meciului, cu Dimitar Berbatov.

Portsmouth anunţă că nu mai are bani pentru salariile jucătorilor

Directorul executiv al lui Portsmouth, Peter Storrie, a afirmat că formaţia engleză nu mai dispune în prezent de bani pentru a achita salariile fotbaliştilor, dar speră că situaţia se va remedia în scurt timp. „Banii proveniţi din transferurile de jucători şi cei din drepturile TV, aproape 35 de milioane de lire sterline, au plecat direct spre bancă, pentru a achita datoria. Tot ceea ce cheltuim lunar acum sînt bani de la Al-Fahim. El a promis o refinanţare, ne-a arătat toate documentele, dar nu ştiu cum pot ajunge în cîteva săptămîni cele 50 de milioane de lire promise”, a spus Storrie. Clubul a dat publicităţii şi un comunicat oficial referitor la problemele legate de situaţia financiară. „A existat o întîrziere în transferul banilor, dar avocaţii au confirmat că jucătorii vor fi plătiţi în cel mult 48 de ore. Fotbaliştii au fost anunţaţi de această situaţie”, se arată în comunicat.

Cassano s-ar putea însura în 2010

Atacantul formaţiei Sampdoria Genova, Antonio Cassano, a decis să se însoare anul viitor, însă ar putea renunţa la această idee dacă va fi convocat la naţionala Italiei în cazul calificării la Cupa Mondială din Africa de Sud, informează publicaţia L’Espresso, citată de As. Deşi are evoluţii apreciate la Sampdoria, formaţie aflată pe primul loc în campionatul Italiei, Cassano nu pare să fie pe placul selecţionerului Marcello Lippi, care nu l-a convocat la meciurile din preliminariile CM din 2010. Ultima oară când Cassano a evoluat pentru naţionala Italiei a fost în 22 iunie 2008, la meciul cu Spania, din sferturile de finală de la EURO 2008. Astfel, Cassano a decis ca, în cazul în care nu va fi convocat, să se însoare cu iubita sa, Carolina Marcialis, jucătoare de polo la formaţia Diavolina Nervi, din prima serie italiană.

Marele Premiu al Germaniei va fi organizat la Hockenheim pînă în 2018

Circuitul de Formula 1 de la Hockenheim va găzdui Marele Premiu al Germaniei pînă în 2018, au anunţat organizatorii, care s-au confruntat cu probleme financiare pînă miercuri, cînd au reuşit să ajungă la un acord cu autorităţile locale. Societatea care deţine circuitul din sud-vestul Germaniei a primit sprijinul financiar al Landului Baden-Wurttenberg şi al primăriei din Hockenheim, după ce pierderile estimate pentru ediţia din 2010 a cursei erau estimate la 6 milioane de euro. Patronul Formulei 1, britanicul Bernie Ecclestone, ameninţase cu retragerea circuitului de la Hockenheim din calendar, dacă nu va fi asigurată viabilitatea economică a Marelui Premiu. „Trebuie să nu-l mai acuzăm pe Ecclestone. El nu insistă să-şi umple buzunarul, ci să aducă beneficii cursei de la Hockenheim”, a explicat directorul societăţii care exploatează circuitul, Karl-Josef Schmidt. Hockenheim găzduieşte curse de Formula 1 din anul 1970. Din 2007, Marele Premiu al Germaniei a avut loc, alternativ, la Hockenheim şi la Nurburgring, înainte de data respectivă ambele circuite existînd în calendarul anual din F1.