Gaz Metan CFR Craiova - CFR Cluj, în optimile Cupei României la fotbal

CFR Cluj, deţinătoarea trofeului, este privilegiata optimilor de finală ale Cupei României la fotbal, urmînd să întîlnească adversarul cel mai accesibil, Gaz Metan CFR Craiova, singura formaţie de eşalon inferior care a depăşit faza 16-imilor de finală. Tragerea la sorţi de ieri, de la Casa Fotbalului din Bucureşti, a stabilit următoarele partide: Gaz Metan CFR Craiova - CFR Cluj; Astra Ploieşti - FC Timişoara; Dinamo - Oţelul Galaţi; Gaz Metan Mediaş - FC Vaslui; Unirea Urziceni - FC Braşov; Gloria Bistriţa - Steaua Bucureşti; Politehnica Iaşi - Universitatea Craiova; Internaţional Curtea de Argeş - Rapid Bucureşti. Jocurile din optimi se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe stadionul primei echipe. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se trece la prelungiri şi, dacă egalitatea persistă, la lovituri de departajare. Meciurile sînt programate pentru zilele de 27, 28 şi 29 octombrie 2009, cu începere de la ora 14.00, excepţie făcînd jocurile televizate.

Mexicul şi-a retras candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale din 2018 sau 2022

Secretarul general al Federaţiei Mexicane de Fotbal, Femexut Decio de Maria, a anunţat, ieri, că ţara sa a decis să-şi retragă candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale din 2018 sau 2022, informează cotidianul Tuttosport. Această decizie a fost luată din cauza situaţiei economice mondiale. Mexicul a mai organizat două turnee finale ale Cupei Mondiale, în 1970 şi 1986. În urma acestei retrageri, în cursa pentru organizarea celor două ediţii au mai rămas zece candidaturi: Australia, Belgia şi Olanda, Anglia, Indonezia, Japonia, Coreea de Sud, Spania şi Portugalia, Qatar, Rusia şi Statele Unite ale Americii. Ţările organizatoare vor fi decise de FIFA în luna decembrie a acestui an.

Al-Hilal, clubul secolului 20 în Asia

Al-Hilal Riad, grupare la care este legitimat internaţionalul român Mirel Rădoi, a fost declarat clubul secolului 20 din Asia de către Federaţia Internaţională de Statistică a Fotbalului, ca urmare a rezultelor obţinute pe plan continental. Al-Hilal a acumulat 65,50 de puncte în clasamentul IFFHS, în timp ce următoarea clasată, gruparea japoneză Yokohama Marinos, are doar 42,25p. Pe locul 3 se află echipa iraniană Esteghlal Teheran, cu 41,5p. Fondată în anul 1957, formaţia din capitala Arabiei Saudite, care în trecut a fost pregătită de Anghel Iordănescu (1999-2000), Ilie Balaci (2002-2003) şi Comin Olăroiu (2007-2009), a cîştigat în istoria sa de două ori Liga Campionilor şi tot de atîtea ori Supercupa Asiei şi Cupa Cupelor. Clasamentul a fost realizat pe baza rezultatelor obţinute de echipe în competiţiile continentale, pentru fiecare victorie sau egal oferindu-se un anumit număr de puncte.

Suporterul echipei FC Toulouse, agresat la Belgrad, a decedat

Suporterul echipei FC Toulouse, Brice Taton, rănit grav, pe 17 septembrie, de susţinători ai grupării Partizan Belgrad, a decedat la spital, a anunţat, ieri, Drago Jovanovic, purtătorul de cuvînt al centrului medical din capitala sîrbă unde era internat tînărul. În vîrstă de 28 de ani, Taton a fost agresat la Belgrad de fanii echipei Partizan, cu cîteva ore înaintea partidei dintre cele două formaţii, din prima rundă a UEFA Europa League, meci cîştigat, cu scorul de 3-2, de Toulouse. Taton a fost rănit grav, alţi doi suporteri francezi suferind răni mai uşoare în urma altercaţiei. Taton a fost supus unei intervenţii chirugicale, deoarece “aproape toate organele sale vitale” au fost afectate în urma agresiunii, potrivit unor surse medicale. Starea sa a continuat însă să se agraveze, el fiind ţinut în viaţă cu ajutorul aparatelor. Poliţia sîrbă a arestat, pentru 30 de zile, zece fani suspectaţi că au fost implicaţi în agresarea suporterului francez. Parchetul va decide peste o lună dacă aceste zece persoane vor fi inculpate sau nu, a precizat un purtător de cuvînt al Tribunalului Regional din Belgrad. Suspecţii riscă pedepse între 30 şi 40 ani de închisoare.

AS Roma vrea să-şi construiască un nou stadion

Preşedintele clubului AS Roma, Rosella Sensi, a prezentat la Trigoria proiectul unui nou stadion, care va purta numele fostului conducător al grupării, Franco Sensi, şi care va deveni „noua casă pentru formaţia giallorossa”, informează Gazzetta Dello Sport. „Tatăl meu şi Dino Viola puseseră construirea unui nou stadion în centrul programului lor. Scuzaţi-mă că sînt emoţionată în acest moment special ce reprezintă un punct de sosire, realizarea visului tatălui meu”, a declarat Rosella Sensi cu gîndul la tatăl său, Franco Sensi, şi la Dino Viola, preşedintele grupării romane între 1979 şi 1991. Franco Sensi, care a încetat din viaţă pe 17 august 2008, s-a aflat la conducerea clubului roman în perioada 1993-2008. Sub conducerea lui Sensi, AS Roma a cîştigat titlul de campioană a Italiei în sezonul 2000-2001 şi două trofee Cupa Italiei în 2007 şi 2008. Noul stadion al echipei romane va avea o capacitate de 55.000 de locuri, care pot fi extinse la 60.000, şi se va ridica în zona Aurelia din capitala Italiei. Potrivit sondajelor efectuate în rîndul fanilor romani, suporterii îşi doresc ca tribunele să fie în apropierea terenului, nu ca în actualul Stadio Olimpico, unde există o pistă de atletism.

Alonso va semna cu Ferrari

Conform postului de radio spaniol Cadena Ser, Fernando Alonso va anunţa, mîine, semnarea unui contract pe cinci ani cu Ferrari. Un contract care îi garantează campionului mondial din 2005 şi 2006 un salariu în valoare de 25 de milioane de euro pe sezon. Aflat sub contract cu Renault pînă în 2010, pilotul spaniol poate totuşi pleca la altă echipă la începutul anului viitor.

Bolt nu este interesat de fotbalul american

Sprinterul jamaican Usain Bolt, campion olimpic şi mondial în probele de 100 m, 200 m şi 4x100 m, a declarat pentru ESPN că fotbalul american nu este un sport care să intre în planurile sale. „Nu îmi doresc să joc în NFL. Poziţia mea preferată este de running back, dar mi se spune că sînt prea mare pentru acest post şi ar trebui să joc ca wide receiver. Totuşi, aceştia sînt placaţi prea des şi nu îmi convine acest lucru”, a spus Bolt. Atletul în vîrstă de 23 de ani a recunoscut că mai degrabă este atras de fotbal: „Îi voi acorda mai multă consideraţie, asta aş putea face”. Bolt a recunoscut că se gîndeşte ca, în viitor, să participe la proba de 400 m sau la cea de săritură în lungime.

Club din Kenya, închis din cauza unor acuzaţii de abuz sexual

Clubul Kaptenden din Kericho a fost închis de Federaţia Kenyană de Atletism din cauza unor acuzaţii de abuz sexual în urma cărora unele atlete au rămas însărcinate, a anunţat, ieri, preşedintele forului naţional, Isaiah Kiplagat. „Raportul pe care l-am primit în urma investigaţiilor făcute este deranjant. Nu avem altă alternativă decît să închidem clubul imediat. Relaţia dintre sportiv şi antrenor ar trebui să fie profesională, nu ca în cazul acestui club”, a explicat Isaiah Kiplagat. Antrenorul David Koskei, cel care se ocupa de antrenamentele junioarelor, a spus la aflarea deciziei că totul face parte dintr-un plan menit să îi distrugă cariera. Clubul Kaptenden era unul din cele mai valoroase din Kenya, de aici venind campioana mondială la juniori din 2007 în proba de 3.000 m, Mercy Cherrono, sau Hilda Chepkwenoi, locul 8 la Mondialele de cros din 2009 din Iordania.

Massa, din nou pe pistă

Pilotul echipei Ferrari Felipe Massa a condus un kart pe un circuit din Sao Paolo, aceasta fiind prima evoluţie a brazilianului pe o pistă de curse după acidentul grav suferit la începutul lunii august, la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, informează f1-live.com, care citează agenţia Sid. La sfîrşitul săptămînii trecute, Massa a efectuat şase tururi, dar a fost nevoit să se oprească din cauza ploii. “A condus şase tururi şi apoi s-a simţint bine”, a declarat Thiago Camilo, un prieten al pilotului de la Ferrari. În paralel, Massa şi-a continuat programul de exerciţii fizice şi este de aşteptat ca următorul pas al brazilianului să fie în simulatorul curselor de F1. Managerul echipei Ferrari, Stefano Domenicali, a refuzat, duminică, să comenteze zvonurile privind o eventuală revenire a lui Massa la volanul monopostului F60 înainte de sfîrşitul acestui sezon. Felipe Massa a suferit o fractură a craniului deasupra ochiului stîng, după ce a fost lovit de o piesă desprinsă din monopostul Brawn GP, condus de Rubens Barrichello, în timpul calificărilor Marelui Premiu al Ungariei, din luna august. Massa şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost dus la un spital din Budapesta, unde a fost operat de o fractură craniană şi a fost plasat în comă artificială timp de două zile. La 5 august, pilotul brazilian a fost transferat la un spital din Sao Paulo, iar la 7 septembrie a fost supus cu succes unei noi intervenţii chirurgicale la cap, prin care i s-a refăcut un os al craniului, implantîndu-i-se o placă de titan.