CS Volei 2004 Tomis a debutat cu o înfrîngere în turneul din Serbia

Vineri, formaţia constănţeană CS Volei 2004 Tomis Constanţa a debutat în cadrul turneului amical, ce se desfăşoară în acest sfîrşit de săptămînă la Belgrad. Prima partidă pentru elevele lui Aleksander Boskovic şi Constantin Alexe a avut loc chiar în compania celor de la Dinamo Pancevo (Serbia), echipă ce va evolua în acest sezon în Cupa CEV. Deşi au început bine partida, voleibalistele constănţene au cedat în cele din urmă cu 2-3 (26-24, 17-25, 23-25, 25-23, 15-12). „Este un turneu de verificare foarte util pentru noi. Avem ocazia să le testăm pe jucătoarele nou venite, dar şi să încercăm să legăm unele relaţii de joc. Am avut momente bune de joc, dar oboseala drumului şi-a spus cuvîntul. Nu ne interesează rezultatul, vrem doar ca jucătoarele să se cunoască între ele”, a declarat directorul sportiv al Tomisului, Constinel Stan. Pentru CS Volei 2004 Tomis au evoluat: Maja Simanic - Adriana Vîlcu (Cristina Cazacu), Adriana Bobi, Andra Cucu, Mira Topic, Ioana Pristavu şi Marina Vujovic – libero.

Zece canotori constănţeni la Campionatul Balcanic

Sîmbătă şi duminică, la Orşova, vor avea loc Campionatele Balcanice de canotaj, întrecere în cadrul căreia Constanţa va fi reprezentată de zece sportivi. Adelina Postăvaru, Mădălina Iacob, Mădălina Rusu, Alexandru Safar, Adrian Dămii, Valentin Necula, Florin Hodorogea, Ion Prundeanu, Georgian Stoica - de la LPS CSS „Nicolae Rotaru” şi Costin Mitea - de la LPS - CS Farul vor lupta pentru a prinde un loc pe podium în acest sfîrşit de săptămînă.

“Tricolorii” se pregătesc pentru meciul de Cupa Davis cu Suedia

Echipa de Cupa Davis a României a început pregătirea meciului cu Suedia din barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială a Cupei Davis, programat în deplasare, în perioada 18-20 septembrie, avîndu-i în componenţă pe Victor Hănescu, Victor Crivoi, Horia Tecău, Marius Copil şi Petru Luncanu. Acesta din urmă a fost convocat ulterior deoarece a fost cerut un partener de antrenament stîngaci. Chiar dacă scandinavii par favoriţi, românii speră să-şi păstreze locul în grupa de elită a tenisului mondial. “E un meci dificil cu o echipă puternică. Îl au pe Soderling, dar şi echipa de dublu, dar noi mizăm pe meciul meu cu Andreas Vînciguerra. Noi sîntem optimişti şi cred că ne putem menţine în Grupa Mondială”, a declarat cel mai bine clasat tenismen român, Victor Hănescu. “De ce nu aş fi optimist? Avem şansa noastră şi Hănescu îl poate învinge pe Soderling, doar este numărul 29 mondial”, a completat celălalt jucător de simplu al echipei României, Victor Crivoi. Constănţeanul Horia Tecău, care va evolua la dublu alături de Andrei Pavel, a fost singurul român care nu şi-a pus problema suprafeţei pe care va juca: “Este rapidă, dar pe mine mă favorizează. Am discutat şi cu Andrei Pavel, dar nu mi-a spus clar dacă va juca. Este adevărat că anul ăsta am jucat mult cu Andrei Pavel, am făcut meciuri bune, dar vom vedea acolo ce se va stabili”.

Hagi, în topul marilor fotbalişti care nu au reuşit ca antrenori

Cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, a fost inclus de jurnaliştii englezi în topul celor mai mari fotbalişti ai lumii care nu s-au descurcat şi în cariera de antrenor. În acest top alcătuit de site-ul mirrorfootball.co.uk, alături de Gheorghe Hagi se mai regăsesc, printre alţii, argentinienii Osvaldo Ardiles şi Diego Armando Maradona, francezul Michel Platini, olandezul Ruud Gullit, germanul Lothar Matthaus, englezii David Platt, Alan Ball, Paul Gascoigne şi Tony Adams şi bulgarul Hristo Stoicikov. Despre Hagi se aminteşte că este o legendă în România şi a reuşit să evolueze pentru cele două cluburi mari din Spania, Real Madrid şi FC Barcelona. Legat de cariera de antrenor, se notează că Hagi nu a reuşit să califice naţionala României la Cupa Mondială din 2002 şi a avut mandate groaznice pe băncile tehnice ale echipelor Bursaspor, FC Timişoara şi Steaua.

Ivan Patzaichin a renunţat la funcţia de antrenor al lotului de kaiac-canoe

Antrenorul Ivan Patzaichin a declarat vineri, că a renunţat la funcţia de la lotul naţional de kaiac-canoe deoarece a simţit că nu mai este dorit de conducerea federaţiei, dar şi pentru că vroia să petreacă mai mult timp alături de familia sa. „Acum trei zile trebuia să-mi depun candidatura pentru un nou mandat, dar nu am mai făcut-o şi din acel moment nu am mai fost antrenorul lotului naţional de kaiac-canoe. Mi s-a cam scîrbit, mai ales că oameni apropiaţi mie mi-au întors spatele, cred că asta m-a durut cel mai mult. Ultima ofertă de antrena a fost din partea Serbiei, o ţară cu potenţial în ceea ce priveşte kaiacul, dar în ultimul timp am neglijat familia, prietenii, iar acum vreau să recuperez momentele acestea”, a spus Ivan Patzaichin. Acesta a explicat şi motivele pentru care crede că s-a dorit înlăturarea sa: „Probabil nu am făcut gaşcă împreună cu cine trebuia, nu m-au interesat funcţii şi alte treburi. Am vrut doar să antrenez şi să scot campioni şi cred că am reuşit asta”. Antrenorul a explicat şi motivul rezultatelor mai puţin satisfăcătoare de la Campionatul Mondial de kaiac-canoe de la Dartmouth (Canada), unde delegaţia României a încheiat pe poziţia a 19-a, cu o singură medalie de bronz cîştigată, în proba de canoe 4 pe distanţa de 1.000 de metri. „A fost un început de an, am încercat să înnoiesc echipa, erau cei cinci sportivi care au participat şi la Olimpiadă, am încercat să aduc foarte mulţi tineri, care la Campionatul Mondial de Tineret au cîştigat două medalii de aur, una argint şi una de bronz”, a spus Ivan Patzaichin.

Perechea Bogdan/Lertcheewakarn s-a calificat în semifinale la US Open

Perechea Elena Bogdan/Noppawan Lertcheewakarn (România/Thailanda), cap de serie numărul 3, s-a calificat, miercuri, în semifinalele probei de dublu junioare de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Bogdan şi Lertcheewakarn au învins, în sferturi, cu scorul de 6-4, 3-6, 10-2, perechea americană Brooke Bolender/Lauren Herring. În semifinale, Elena şi Noppawan vor întîlni cuplul slovac Jana Cepelova/Chantal Skamlova. În schimb, la simplu, Bogdan a ratat, joi, calificarea în sferturile de finală ale junioarelor de la US Open. Românca a fost învinsă în turul trei de americanca Lauren Davis, cu scorul de 6-2, 2-6, 5-7.

Mutu a prezentat la Tribunalul Federal Elveţian recursul la decizia TAS

Internaţionalul român Adrian Mutu a înaintat la Tribunalul Federal Elveţian recursul faţă de decizia dată de TAS, prin care atacantul român este obligat să achite despăgubiri de 17 milioane de euro clubului Chelsea. „În cazul cel mai fericit, Tribunalul ar putea amîna decizia TAS din cauza viciilor de procedură. Avocaţii lui Mutu au prezentat memoriul ştiind foarte bine că această iniţiativă nu ar putea suspenda o eventuală interdicţie decisă de Comitetul de Disciplină al FIFA, la solicitarea clubului Chelsea”, informează publicaţia La Nazione. Cotidianul Gazzetta dello Sport notează că apelurile făcute în trecut la această instanţă nu au avut mari sorţi de izbîndă, dar situaţia lui Mutu este una diferită, avînd în vedere că ar putea crea un precedent în raportul „club-jucător”. „Răspunsul Tribunalului Federal Elveţian ar putea veni chiar şi luna viitoare, iar din acel moment va fi punctul crucial: o nouă procedură TAS, deci un nou proces, sau confirmarea pedepsei. În cel de al doilea caz, Mutu va recurge la instanţele civile, iar sprijinul asociaţiei fotbaliştilor din cadrul FIGC va fi crucial. Între timp, Fiorentina continuă, cu ajutorul propriilor contacte la FIFA şi UEFA, să caute o cale de mediere”, notează cotidianul italian.

Eduard Novak, locul doi la Campionatele Mondiale de paraciclism

Sportivul român Eduard Carol Novak s-a clasat pe locul secund în proba de contratimp individual, în prima zi a Campionatelor Mondiale de paraciclism de la Bogogno (Italia). Novak a înregistrat un timp cu doar trei secunde mai slab decît cîştigătorul, Roberto Garcia Alcaide (Spania), confirmînd locul secund obţinut la precedenta ediţie. „Dacă privim ediţia din 2007 pot spune că am progresat, ţinînd cont că atunci am pierdut primul loc pentru 58 de secunde, iar acum doar pentru cîteva secunde. Acum mă gîndesc doar la următoarea probă, cea de sîmbătă, în care sînt încrezător că voi face îmbunătăţiri”, a spus Novak. El este fost patinator de viteză de performanţă şi are laba unui picior amputată din cauza unui accident de maşină.

Cinci echipaje vor reprezenta România la Campionatele Europene de canotaj

Delegaţia României care va participa la Campionatele Europene de canotaj, din perioada 18-20 septembrie, de la Brest (Bielorusia), va fi formată din cinci echipaje, dintre care trei la feminin şi două la masculin. Întzre ele se numără şi cele două echipaje feminine care au urcat pe podium la recentele Campionate Mondiale, la 8+1 şi dublu rame. În prima zi de concurs, vineri 18 septembrie, se vor disputa seriile de calificări, sîmbătă vor avea loc fazele semifinale, iar duminică finalele.

Diana Kovacs, vicecampioană europeană de tineret la judo

Sportiva Diana Kovacs, legitimată la CSM Baia Mare, a cucerit medalia de argint la categoria 44 kg, în cadrul Campionatelor Europene de judo pentru tineret de la Erevan (Armenia). Kovacs a trecut pe rînd de Yerjanik Karapetyan (Armenia), Alena Fedulova (Rusia) şi Kristina Vrsici (Slovenia), dar a cedat în finală în faţa sportivei Anne Sophie Jura (Belgia). La 48 kg, Ioana Matei a obţinut medalia de bronz, după ce le-a învins pe Nadia Martinovich (Ucraina), respectiv pe Katarina Taferner (Austria), în recalificări. Ioana Matei pierduse semifinala în faţa cîştigătoarei ulterioare a medaliei de aur, belgianca Charline Van Snick.