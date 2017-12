Cosmin Kortyan, medalie de bronz la CN de scrimă

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Oradea, s-au desfăşurat etapa finală a Campionatului Naţional de scrimă, dar şi ultima etapă din cadrul Superligii masculine. Cosmin Kortyan a urcat pe cea de-a treia treaptă a podiumului la individual, în timp ce în întrecerea pe echipe a ocupat locul patru alături de Laurenţiu Gherman, Dumitru Costrăşug, Marian Vlad şi Ionuţ Cristian. Pentru medalia de bronz echipa Farului s-a duelat cu Steaua, bucureştenii impunîndu-se cu 45-40. „Locul patru în Superliga masculină este o performanţă foarte bună pentru noi. Acum doi ani am promovat şi avem o echipă tînără. Pentru anul acesta aveam obiectiv rămînerea în Superligă, însă am reuşit să ocupăm locul patru. Sperăm la o medalie la anul”, a declarat antrenoarea Mihaela Ion. De altfel, tot la Oradea, s-a desfăşurat şi Cupa „Lordeco”, întrecere în cadrul căreia costănţeanul Cosmin Kortyan s-a clasat pe poziţia a doua. Pentru vicecampionul european de tineret întrecerile de la Oradea au fost ultimele verificări înainte de plecarea la Campionatul Mondial de seniori, ce va debuta pe 28 septembrie în Antalya (Turcia).

Sorana Cârstea a ratat calificarea în sferturile probei de dublu la US Open

Perechea Sorana Cârstea/Caroline Wozniacki a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de Mare şlem US Open după ce a fost învinsă, duminică noapte, de surorile Serena şi Venus Williams. Cârstea şi Wozniacki au pierdut în două seturi, scor 4-6, 2-6, în faţa favoritelor numărul 4, şi vor împărţi un cec în valoare de 25.000 de dolari pentru că au ajuns pînă în această fază. Sorana Cârstea a fost eliminată cu numai o zi în urmă şi din turul 3 al probei de simplu, chiar de colega sa de la dublu, Caroline Wozniacki. România mai are o singură reprezentantă la US Open, pe Monica Niculescu, în optimi, care alături de Vania King va juca luni noapte împotriva cuplului Nuria Llagostera Vives/Maria Jose Sanchez Martinez.

Partida FC Timişoara - Astra Ploieşti se va juca la Buzău

Deşi iniţial era programat pe stadionul Giuleşti, meciul FC Timişoara - Astra Ploieşti, din etapa a 6-a a Ligii întîi la fotbal, se va juca în cele din urmă pe stadionul Gloria din Buzău, ca urmare a unor neînţelegeri între oficialii timişoreni şi cei ai Rapidului. „Vom juca pînă la urmă la Buzău, ne-am înţeles repede cu cei de acolo. Dar mă simt trădat de Copos şi de Hizo. Asta cu atît mai mult cu cît Copos şi-a dat avizul, iar apoi Hizo ne-a spus că nu se poate. M-am liniştit complet şi acum ştiu care-mi sunt prietenii. O să îi aştept la cotitură şi cînd le va fi mai mare dragul voi şti cum să procedez. Vorbisem chiar şi de bani, plăteam tot ce trebuia, dar văd că nu au vrut nici aşa. Vor vedea de acum înainte”, a declarat patronul bănăţenilor, Marian Iancu. Iniţial, Liga Profesionistă de Fotbal şi cele două cluburi anunţaseră că meciul se va juca duminică pe stadionul Giuleşti - Valentin Stănescu, deoarece gazonul de pe stadionul Dan Păltinişanu din Timişoara a fost schimbat.

Constantin Bejenaru s-a calificat în turul al treilea la CM de box

Pugilistul român Constantin Bejenaru s-a calificat în turul al treilea la Campionatele Mondiale de box de la Milano, după ce l-a învins la puncte, scor 17-9, pe turcul Onder Ozgul, în limitele categoriei 81 kg. În optimile de finală, Bejenaru l-a avut ca adversar, aseară, pe indianul Dinesh Kumar. Tot în optimi au luptat şi alţi doi boxeri români: Răzvan Andreiana (54 kg) împotriva cubanezului Yankiel Leon Alarcon, iar Răzvan Cojanu (+91 kg) contra ucraineanului Roman Kapitonenko.

CNI va construi un bazin de polo la Cluj

Compania Naţională de Investiţii (CNI) va construi un bazin de polo în Cluj, Guvernul urmînd să aloce peste 9 milioane de euro acestui proiect, iar bazinul să fie conform standardelor Federaţiei Internaţionale de Nataţie şi Federaţiei Române de Polo. Proiectul CNI a primit deja avizul Consiliului Tehnic Interministerial, etapă premergătoare emiterii Hotărârii de Guvern pentru alocarea banilor. Potrivit reprezentanţilor Primăriei clujene, finanţarea bazinului se va face atît de la bugetul central, cît şi din bugetul local, pentru realizarea de lucrări tehnico-edilitare. Se vor construi două bazine de înot, unul de dimensiuni olimpice şi al doilea pentru antrenament, precum şi vestiare, săli de pregătire fizică şi tribune cu 400 de locuri.

Echipa naţională de handbal se reuneşte pentru amicalul cu Ungaria

Reprezentativa de handbal masculin a României se va reuni pe 14 septembrie la Oradea în vederea susţinerii unei partide amicale cu Ungaria. Din lotul campioanei HCM Constanţa au fost selecţionaţi cinci jucători: Popescu, Stănescu, Csepreghi, Mureşan şi Sabou. Cei 19 jucători convocaţi de antrenorul principal interimar, Petre Ghervan, sînt: Mihai Popescu, Ionuţ Stănescu - portari; Alexandru Sabou, Alexandru Asoltanei - extreme stînga; Marius Novanc, Iulian Stamate, Paul Giotoiu - pivoţi; Valentin Ghionea, Ionuţ Georgescu, Andrei Mihalcea - extreme dreapta; Alin Şania, Alexandru Csepreghi, Alexandru Stamate, Alexandru Şimicu - interi stînga; Mihai Rohozneanu, Cristian Fenici, Marius Stavrositu - centri; Daniel Mureşan, Ioan Stan - interi dreapta. “Acest lot a fost făcut împreună cu Aihan Omer şi încercăm anumiţi jucători pentru că noi vrem să avem posturile acoperite. Rămîn jucătorii de bază, dar încercăm şi alţii“. Partida este programată pe 19 septembrie la Oradea şi va fi în memoria handbalistului român Marian Cozma, care a murit înjunghiat în luna februarie în Ungaria. De asemenea, în urma înţelegerii dintre cele două federaţii, România va participa în octombrie şi la Cupa Panonia, unde va întîlni încă o dată Ungaria.