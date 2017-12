CS Otopeni a trecut pe plus în Liga a II-a

Etapa a treia din Liga a II-a la fotbal, Seria a II-a, a programat, ieri, duelul dintre CS Otopeni şi FC Argeş, în care gazdele s-au impus la un scor de forfait într-un meci care sezonul trecut se disputa în primul eşalon. Rezultatele etapei a treia din Seria a II-a - sîmbătă: CFR Timişoara - UT Arad 0-5, Fortuna Covaci - Jiul Petroşani 2-3, FC Silvania - CSM Rm. Vîlcea 3-0, Minerul Lupeni - FCM Tg. Mureş 0-0, Gaz Metan CFR Craiova - Mureşul Deva 2-2, FC Baia Mare - Arieşul Turda 1-0, FC Bihor Oradea - U. Cluj 0-1, Dacia Mioveni - Drobeta Tr. Severin 2-0, duminică: CS Otopeni - FC Argeş 3-0. Clasament: 1. UTA 7p (golaveraj: 8-1); 2. Jiul 7p (8-4); 3. Cluj 7p (3-1); 4. Rm. Vîlcea 6p; 5. Silvania 5p (4-1); 6. Mioveni 5p (4-2); 7. Tg. Mureş 5p (3-2); 8. Deva 4p (3-2); 9. Craiova 4p (5-5); 10. Lupeni 4p (1-1); 11. Baia Mare 4p (3-4); 12. FC Argeş 3p; 13. FC Bihor 2p (2-3); 14. Otopeni 1p (4-1)*; 15. Tr. Severin 1p (0-3); 16. Covaci 1p (4-10); 17. Arieşul Turda 0p (2-5); 18. CFR Timişoara 0p (0-13) (* - echipă penalizată cu 3 puncte pentru neîndeplinirea baremului în Liga I).

Turneu de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor

Începînd din luna septembrie, la Constanţa, se va desfăşura primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, Cupa “Friends”, competiţie care va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. Organizatorii mizează pe prezenţa a 16 sau 20 de echipe, urmînd să se joace în sistem campionat, fiecare cu fiecare. La acest turneu pot participa jucători care nu evoluează în Liga I, Liga a II-a, Liga a III-a, Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean de fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Mai multe amănunte pot fi obţinute la nr. de telefon 0722.887981.

Chelsea califică drept speculaţii informaţiile legate de o posibilă suspendare a lui Mutu

Directorul de comunicare al clubului Chelsea Londra, Simon Greenberg, a declarat că informaţiile, apărute în presa italiană referitoare la o posibilă suspendare din fotbal a internaţionalului român Adrian Mutu dacă nu plăteşte pînă azi despăgubirile către clubul londonez, sînt doar “simple speculaţii”, informează Goal.com. Cotidianul La Nazione a notat, în ediţia de sîmbătă, că jucătorul echipei Fiorentina, Adrian Mutu, riscă să nu mai poată juca fotbal de luni, cînd va expira ultimatumul dat de Chelsea în privinţa plăţii despăgubirii de 17 milioane de euro şi gruparea londoneză va putea apela la FIFA pentru a obţine suspendarea românului. Jurnalul menţionează că această variantă nu reprezintă o simplă ipoteză, ci este o perspectivă reală care îl devastează pe jucător în ultima perioadă. Greenberg menţionează că o eventuală sancţiune poate fi dictată împotriva internaţionalului român al echipei Fiorentina doar de FIFA.

Chivu, integralist în succesul Interului, 4-0 cu AC Milan

Internazionale Milano, cu românul Cristian Chivu titular, a dispus, cu 4-0 (Motta 29, Milito 36-pen., Maicon 45, Stankovic 67), de AC Milan, în derby-ul etapei a doua a campionatului Italiei, meci considerat în deplasare. Din min. 40, AC Milan a evoluat cu un jucător mai puţin, Gattuso fiind eliminat pentru cumul de cartonaşe. Chivu a fost integralist şi a primit un cartonaş galben, în min. 81.

Stadion magnific pentru Şahtior Doneţk

La Doneţk a fost inaugurat sîmbătă, cu mare fast, un nou stadion de 50.000 de locuri, în prezenţa preşedintelui Viktor Iuşcenko. Noua arenă, speră organizatorii, va găzdui meciuri la Campionatul European de fotbal din 2012, organizat în comun de Ucraina şi Polonia. „Este cel mai bun stadion din Ucraina şi cel mai bun din Europa. Aici va avea loc EURO 2012. Sînt sigur că regiunea Donbass va mulţumi invitaţii Ucrainei”, a declarat preşedintele Iuşcenko, în faţa celor 10.000 de persoane prezente la inaugurare. Finanţat de Rinat Ahmetov, proprietarul lui Şahtior Doneţk, echipă antrenată de Mircea Lucescu, Stadionul “Donbass Arena” a fost inaugurat cu un concert susţinut de cîntăreaţa americană Beyonce. Stadionul ar putea să nu găzduiască însă meciuri la EURO 2012, din cauza lipsei infrastructurii regionale cerute de standardele UEFA. Construit în anii ‘70, aeroportul din Doneţk este prea mic pentru a primi mulţimea de suporteri, iar oraşul se confruntă adeseori cu blocaje în trafic.

John Terry l-a egalat pe Robinho, în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din Premier League

Căpitanul echipei Chelsea Londra, John Terry, a semnat un nou contract cu gruparea londoneză, conform căruia va avea un salariu săptămînal de 160.000 de lire sterline, şi l-a egalat astfel pe brazilianul Robinho, de la Manchester City, în topul celor mai bine plătiţi fotbalişti din Premier League. Potrivit publicaţiei News of the World, noul contract al lui Terry este valabil cinci ani. Internaţionalul englez va mai avea posibilitatea să cîştige, pe lîngă salariu, 10 milioane de lire sterline constînd în prime de obiectiv. În plus, patronul Roman Abramovici i-a promis lui Terry că va fi luat în considerare pentru postul de antrenor cînd se va retrage din activitatea de fotbalist. John Terry a devenit, prin acest nou acord, cel mai bine plătit jucător din Premier League, alături de Robinho. Terry avea pînă în prezent un salariu săptămînal de 130.000 de lire sterline.

Modrici a suferit o fractură de peroneu

Mijlocaşul croat al formaţiei Tottenham Hotspur, Luka Modrici, a suferit o fractură de peroneu la piciorul drept, în timpul meciului cîştigat de Spurs în faţa echipei Birmingham City, scor 2-1. Durata convalescenţei nu este cunoscută deocamdată, însă croatul nu va juca, probabil, în meciurile cu Manchester United (12 septembrie, pe teren propriu) şi cu Chelsea (20 septembrie, în deplasare). Modrici va lipsi şi de la partida Croaţia - Anglia, programată pe 9 septembrie, în preliminariile CM 2010. În urma accidentării lui Modrici, antrenorul echipei engleze, Harry Redknapp, a declarat că ar mai putea aduce un jucător în lotul său, piaţa transferurilor urmînd să se închidă pe 1 septembrie.

Angulo s-a transferat la Sporting Lisabona

Atacantul spaniol Miguel Angel Angulo, pe care antrenorul echipei Valencia, Unai Emery, nu l-a mai dorit în lot, va semna un contract cu Sporting Lisabona, a anunţat gruparea lusitană. Fostul internaţional spaniol, în vîrstă de 32 de ani, va semna o înţelegere valabilă un an, fără ca Sporting să plătească vreo sumă de transfer.