Constănţeanul Aurel Oniţă va arbitra în UEFA Europa League

Centralii români Alexandru Tudor şi Alexandru Deaconu au fost delegaţi de UEFA la două partide din play-off-ul Ligii Europa, partide care vor avea loc pe 20, respectiv 27 august. Tudor va conduce partida tur dintre Rapid Viena (Austria) şi Aston Villa (Anglia), care se va disputa joi, la Viena. Tudor va fi ajutat de Cristian Nica şi de constănţeanul Aurel Oniţă. Deaconu va oficia la jocul retur dintre FC Qarabah (Azerbaidjan) şi FC Twente (Olanda), meci care se va disputa pe 27 august, la Baku. Deaconu va fi ajutat de asistenţii Adrian Vidan şi Sebastian Gheorghe.

Pandurii Tg. Jiu riscă să fie exclusă din Liga I şi Cupa României

Membrii Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) vor supune la vot, în şedinţa de la sfîrşitul lunii septembrie, excluderea clubului Pandurii Tg. Jiu din Adunarea Generală a FRF pentru că refuză să renunţe la acţiunile din instanţele civile în cazul jucătorului Ilie Iordache. Juristul FRF, Justin Ştefan, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că Pandurii a încălcat grav statutul federaţiei la care este afiliată, iar articolul 18 din statut prevede excluderea din Adunarea Generală. Juristul a explicat că dacă acceptă ca membrii afiliaţi să apeleze la instanţele civile, FRF riscă la rîndul ei excluderea din Adunarea Generală a FIFA. “Singura soluţie pentru domnul Condescu, în măsura în care este nemulţumit de hotărîrile comisiilor, este să apeleze la Tribunalul de Arbitraj Sportiv”, a precizat Ştefan, care a lăsat astfel să înţeleagă faptul că pînă la validarea deciziei de către Adunarea Generală, clubul Pandurii va fi exclus din Liga I şi Cupa României, competiţii organizate de LPF şi FRF. Preşedintele CS Pandurii, Marin Condescu, a răspuns, ieri, ameninţărilor formulate de FRF, precizînd că gruparea gorjeană nu a iniţiat acţiuni în instanţă decît în conformitate cu statutul FRF. Condescu a mai precizat că orice decizie vor lua comisiile în acest caz, aceasta va fi atacată la TAS.

CFR Timişoara va juca în Seria a II-a

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a decis, ieri, ca locul lăsat liber în Seria a II-a a ligii secunde de ACU Arad, care a fost retrogradată în eşalonul al treilea, să fie ocupat de formaţia CFR Timişoara. ACU Arad a retrogradat la finalul sezonului trecut în eşalonul al treilea, dar a reuşit să rămînă în Liga a II-a în urma desfiinţării grupării Liberty Salonta. Tot în Seria a II-a se pare că va evolua şi FCM Tîrgovişte, în cazul în care CS Otopeni va fi mutată în Seria I, în condiţiile în care Gloria Buzău are restanţe financiare faţă de jucători.

Zenit Sankt Petersburg neagă interesul pentru Mutu

Clubul rus Zenit Sankt Petersburg a dezminţit, ieri, pe site-ul oficial, informaţiile privind “orice fel de negociere” pentru transferul românului Adrian Mutu, aşa cum anunţase presa italiană şi cea din Rusia. “FC Zenit doreşte să dezmintă oficial informaţia privind orice fel de negocieri pentru transferul mijlocaşului român Adrian Mutu, de la AFC Fiorentina. Acest jucător nu se află în sfera de interes a clubului Zenit, astfel că gruparea nu a participat la niciun fel de negociere privind transferul său”, se arată pe site-ul oficial al cîştigătoarei Cupei UEFA din 2008. Cotidianul rus Sport-Express, preluat de site-ul italian violanews.com, a scris, joia trecută, că oficialii clubului Zenit Sankt Petersburg i-a propus atacantului echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, un contract pe trei sezoane şi un salariu anual de 5,5 milioane de euro. Internaţionalul român mai are contract cu Fiorentina pînă în vara anului 2012 şi are un salariu de aproximativ două milioane de euro pe sezon. Sursa citată a mai scris că salariul oferit de gruparea rusă ar rezolva o mare parte din problema pe care Mutu o are cu formaţia engleză Chelsea Londra.

Raţ şi-a reluat antrenamentele după accidentarea suferită la inghinali

Internaţionalul român Răzvan Raţ a revenit, ieri, la antrenamentele echipei Şahtior Doneţk, avînd şanse să fie oprit în lot de Mircea Lucescu pentru disputa din această săptămînă cu Sivasspor, din play-off-ul UEFA Europa League. “Mă bucur că am revenit la antrenamente şi că am scăpat de ghinioanele din ultima perioadă. Sper să pot juca împotriva lui Sivasspor, pentru că este foarte important să ne calificăm în grupele Ligii Europa”, a spus Raţ pentru site-ul său oficial. Fundaşul român s-a referit şi la victoria echipei naţionale din partida amicală cu Ungaria: “M-am bucurat pentru succesul de la Budapesta al echipei naţionale. Este o victorie de moral înaintea confruntării cu Franţa”. Raţ s-a accidentat în urmă cu o săptămînă la inghinali, în partida Şahtior Doneţk - Metalurg Doneţk, scor 4-1, ratînd astfel convocarea la echipa naţională a României pentru amicalul cu Ungaria.

UEFA a anunţat nominalizările pentru cei mai buni jucători ai anului 2009

UEFA a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, numele celor 12 jucători nominalizaţi pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2009, premiul urmînd să fie acordat cu ocazia tragerii la sorţi pentru grupele Ligii Campionilor, din 27 august, de la Monte Carlo. Cei 12 jucători nominalizaţi, pentru cel mai bun portar, cel mai bun fundaş, cel mai bun mijlocaş şi cel mai bun atacant, vor fi aleşi în baza voturilor celor 16 antrenori ai echipelor care au acces în optimile de finală ale Ligii Campionilor, sezonul 2008-2009, tehnicienii urmînd să aleagă şi cel mai bun fotbalist. Nominalizările pentru cel mai bun portar: Petr Cech (Chelsea), Victor Valdes (Barcelona) şi Edwin van der Sar (Manchester United). Nominalizările pentru cel mai bun fundaş: Gerard Pique (Barcelona), John Terry (Chelsea) şi Nemanja Vidic (Manchester United). Nominalizările pentru cel mai bun mijlocaş: Steven Gerrard (Liverpool), Xavi Hernandez (Barcelona) şi Andres Iniesta (Barcelona). Nominalizările pentru cel mai bun atacant: Samuel Eto’o (Barcelona - în prezent la Inter Milano), Lionel Messi (Barcelona) şi Cristiano Ronaldo (Manchester United - în prezent la Real Madrid).

Usain Bolt a stabilit un nou record mondial în proba de 100 m

Jamaicanul Usain Bolt, triplu campion olimpic la Beijing, a devenit campion mondial, duminică seară, la Berlin, în proba de 100 m şi a stabilit un nou record mondial, oprind cronometrul la 9 secunde şi 58 de sutimi.Vechiul record îi aparţinea tot lui Bolt, 9 sec. 69 de sutimi, şi data de la 16 august 2008, de la Jocurile Olimpice de la Beijing. Medalia de argint a fost cîştigată de americanul Tyson Gay, cu 9,71, în timp ce jamaicanul Asafa Powell a luat bronzul, cu 9,84. „Cred că totul este posibil. Ştiu că pot să alerg această distanţă în 9,40. Cred că mă voi opri la acest timp. Scopul meu nu este acela de a stabili recorduri, ci de a cîştiga curse. Am avut un debut de sezon dificil, cu un accident rutier în luna aprilie şi astfel am întîrziat cu pregătirile. Am trecut prin multe lucruri”, a spus Bolt.

Liderul mondial Elena Isinbaeva, detronată la săritura cu prăjina

Liderul şi deţinătoarea recordului mondial la săritura cu prăjina, rusoaica Elena Isinbaeva, a fost învinsă în finala probei de luni seară, la Campionatul Mondial de la Berlin. Isinbaeva a intrat în concurs doar la 4,75 m, ratînd neaşteptat, după care a repetat contraperformanţa şi la 4,80 m. Isinbaeva a ratat şi la 4,85 metri, făcînd cadou medalia de aur polonezei Anna Rogowka, care a reuşit 4,85 m, din prima încercare. Isinbaeva este multiplă campioană europeană, mondială şi olimpică, stabilind recordul lumii la Jocurile Olimpice de la Beijing (5,05 m). Isinbaeva s-a situat în afara clasamentului, ea nereuşind nici măcar o încercare din cele trei.

Jelena Jankovic a cîştigat turneul de la Cincinnati

Jelena Jankovic (Serbia), cap de serie nr. 5, a cîştigat, duminică noapte, turneul de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Jankovic a învins-o, în finală, cu 6-4, 6-2, pe Dinara Safina (Rusia), principala favorită a competiţiei. Pentru succesul de la Cincinnati, Jankovic va primi 800 de puncte WTA şi un cec în valoare de 350.000 de dolari, în timp ce Safina va încasa 175.000 de dolari şi 550 de puncte. Proba de dublu a fost cîştigată de perechea Cara Black / Liezel Huber (Zimbabwe/SUA), cap de serie nr. 1, care a trecut, în finală, cu 6-3, 0-6, 10-2, de cuplul spaniol Nuria Llagostera Vives / Maria Jose Martinez Sanchez, cap de serie nr. 7.

Renault va participa la Marele Premiu al Europei

Renault va putea participa la Marele Premiu de Formula 1 al Europei, de duminică, de la Valencia, a anunţat, ieri, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), după ce Curtea de Apel a FIA a înlocuit suspendarea echipei cu o amendă de 50.000 de dolari. Comisarii FIA au decis, la 26 iulie, suspendarea echipei Renault pentru o etapă, în urma incidentul petrecut la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, în care roata dreapta-faţă a monopostului pilotat de Fernando Alonso s-a desprins şi ar fi putut provoca un accident. În urma studierii înregistrărilor video şi a transmisiilor radio, comisarii au stabilit că mecanicii Renault i-au permis lui Alonso să revină pe circuit cu şurubul de prindere al roţii insuficent fixat. De asemenea, FIA reproşează oficialilor Renault că nu l-au informat pe Alonso de problema apărută, nici atunci cînd pilotul a comunicat prin radio că el crede că are o pană. Renault a făcut apel la această decizie. Acum, este de aşteptat ca Renault să nominalizeze oficial al doilea pilot care va concura, alături de Alonso, în următoarele etape ale CM de Formula 1, după ce echipa condusă de Flavio Briatore l-a concediat pe brazilianul Nelson Piquet jr., după Marele Premiu al Ungariei. Cel mai probabil, locul vacant va fi preluat de franco-elveţianul Romain Grosjean, în vîrstă de 23 de ani, pilotul de teste al Renault.