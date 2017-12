Sir Bobby Robson a decedat la vîrsta de 76 de ani din cauza unui cancer pulmonar

Fostul selecţioner al Angliei, Sir Bobby Robson, a încetat din viaţă, vineri, la vîrsta de 76 de ani, ca urmare a unei lungi suferinţe provocate de un cancer pulmonar. Robson a pregătit ultima dată pe Newcastle United, iar din 2004, din cauza bolii de care suferea, acesta s-a retras din activitate. Fost internaţional englez la sfîrşitul anilor \'50, începutul anilor \'60, Sir Bobby Robson a bifat 20 de selecţii în reprezentativa Albionului, pe banca căreia a stat la Cupa Mondială din 1990. Ulterior, acesta a mai pregătit echipe precum PSV Eindhoven, Sporting Lisabona, FC Porto sau FC Barcelona. Într-o carieră de tehnician care a durat 36 de ani, Robson şi-a trecut în palmares, printre alte trofee, şi titlul de campion al Olandei sau al Portugaliei, dar şi Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Christian Panucci a semnat un angajament valabil un an cu Parma

Internaţionalul italian Christian Panucci, care în ultimele opt sezoane a evoluat pentru AS Roma, a fost legitimat, vineri, de formaţia nou promovată în Serie A, Parma, din postura de jucător liber de contract. Apărătorul în vîrstă de 36 de ani s-a despărţit la finalul stagiunii trecute de AS Roma, după ce tehnicianul Luciano Spalletti l-a anunţat că nu mai intră în vederile sale pentru sezonul următor. Panucci (57 de selecţii şi 4 goluri în echipa naţională) a semnat cu Parma un contract valabil un an, deşi a mai fost dorit şi de Genoa. Apărătorul italian a mai trecut în cariera sa pe la formaţii precum AC Milan, Real Madrid, Inter sau Chelsea şi a cîştigat de două ori Liga Campionilor şi titlul în Serie A. În cei aproape nouă ani petrecuţi la AS Roma, Christian Panucci a înscris de 29 de ori, performanţă în urmă căreia a devenit cel mai prolific fundaş din istoria clubului din capitala Italiei. Parma a reuşit la finalul sezonului precedent promovarea în Serie A, după numai un an petrecut în eşalonul secund. Echipa la care a evoluat în trecut şi Adrian Mutu l-a achiziţionat de curînd şi pe internaţionalul bulgar Valeri Bojinov, venit sub formă de împrumut de la Manchester City.

Mark Viduka va evolua în sezonul viitor pentru Portsmouth

Atacantul australian în vîrstă de 33 de ani, Mark Viduka, actualmente fără angajament după despărţirea de Newcastle United, a fost acontat de Portsmouth, formaţie cu care va semna un contract valabil pînă în iunie 2010. Oficialii grupării de pe Fratton Park l-au convins pe fostul golgheter al lui Leeds United să se alăture echipei antrenate de Paul Hart, după ce au eşuat să-l achiziţioneze pe vîrful croat Nikola Kalinic. Atacantul în vîrstă de 21 de ani al lui Hajduk Split s-a aflat miercuri la Londra pentru a efectua vizita medicală premergătoare transferului său la Portmouth, însă tranzacţia nu s-a mai realizat din cauza pretenţiilor financiare exagerate ale agenţiilor fotbalistului şi ale clubului croat. În consecinţă, oficialii lui Portmouth au luat legătura cu Viduka, căruia i-au propus un angajament valabil pe un an. Atacantul australian de origine croată este jucător liber de contract, după două sezoane petrecute la Newcastle, club care la finele campaniei trecute a retrogradat din Premier League. Acesta a mai evoluat în cariera sa la Celtic, Croatia Zagreb sau Middlesbrough. Altfel, Portsmouth l-a cedat de curînd la Tottenham pe golghterul din sezonul trecut, Peter Crouch.

UEFA Europa League

Ultimele rezultate din manşa tur a turului al treilea preliminar al UEFA Europa League: Slavija Sarajevo – Košice 0-2; FC Bruges – Lahti 3-2; Randers – Hamburger SV 0-4; St.Patrick\'s - Krylya Sovetov 1-0; PSV - Cherno More 1-0; Sevojno – Lille 0-2; Fenerbahçe – Honvéd 5-1; Aberdeen – Sigma Olomouc 1-5; Helsingborg – Sarajevo 2-1; AS Roma - AA Gent 3-1; Rijeka – Metalist Harkov 1-2; KR Reykjavík – FC Basel 2-2; Athletic Bilbao - Young Boys 0-1; Braga – Elfsborg 1-2.

Supercupa Germaniei se va juca din nou, după 14 ani

Supercupa Germaniei, în care se întîlnesc cîştigătoarea Bundesligii şi cea a Cupei Germaniei, va reveni în calendarul competiţional în anul 2010, a anunţat Liga Germană de Fotbal. Ultima ediţie a Supercupei Germaniei a avut loc în 1996. Supercupa înlocuieşte în calendarul competiţional Cupa Ligii Germaniei, care nu s-a mai disputat din 2007.

Schumacher a testat un monopost Ferrari din 2007

Pilotul german Michael Schumacher, care şi-a anunţat în urmă cu două zile revenirea în Formula 1, a efectuat primele teste la volanul unui monopost Ferrari F2007, pe circuitul de la Mugello (Italia). Schumacher îl va înlocui temporar, începînd cu Grand Prix-ul Europei, ce va avea loc la Valencia, pe brazilianul Felipe Massa, accidentat pe 25 iulie, în calificările pentru Marele Premiu al Ungariei. Regulamentul FIA nu permite piloţilor să conducă maşina care va fi utilizată la MP al Europei înainte de începutul oficial al antrenamentelor libere, astfel că fostul campion mondial, în vîrstă de 40 de ani, a efectuat o serie de teste la volanul unui monopost utilizat în 2007 de Ferrari, cu care finlandezul Kimi Raikkonen a cîştigat titlul mondial atunci. Potrivit Ansa, septuplul campion mondial a încercat înainte de toate să-şi testeze forma fizică.

Soţia lui Gatti a fost eliberată

Autorităţile braziliene au anunţat că ancheta în cazul morţii lui Arturo Gatti a concluzionat că acesta s-a sinucis, soţia fostului boxer fiind eliberată, după ce o perioadă fusese principala suspectă în acest caz. Arturo Gatti (37 de ani) a fost găsit mort pe 11 iulie, fiind aparent strangulat cu o curea a unei genţi, în apartamentul în care se afla alături de familia sa în localitatea turistică Porto de Galinhas, de-a lungul coastei oceanului Atlantic, la sud de Recife. Potrivit cotidianului brazilian Folha, ancheta poliţiei în acest caz a descoperit că pugilistul consumase în noaptea respectivă două sticle de vin şi nouă doze de bere. Rănile pe care Gatti le avea la cap au fost puse pe seama unui incident petrecut în ziua dinaintea morţii sale, cînd pugilistul a fost atacat de cîteva persoane, care încercau să o lovească pe Amanda Rodrigues, soţia fostului campion.