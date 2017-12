Boc a semnat decizia de eliberare a lui Bellu din funcţia de secretar de stat în MTS

Premierul Emil Boc a semnat, ieri, decizia de eliberare a lui Octavian Bellu din funcţia de secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului. Bellu a depus, săptămîna trecută, la Secretariatul General al Guvernului un document în care solicita să fie eliberat din funcţia de secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), invocînd imposibilitatea de a mai lucra într-un sistem “blocat şi fără viitor”. Ministrul Tineretului şi Sportului, Monica Iacob-Ridzi, a anunţat, marţi, că îşi dă demisia, după aproape şapte luni de la instalarea în funcţie, spunînd că nu vrea să afecteze imaginea Guvernului şi a partidului şi că “Alianţa PSD-PNL” vrea să menţină pe agenda publică subiectul privind utilizarea fondurilor pentru Ziua Tineretului. La conducerea ministerului a fost numită, marţi, Luminiţa Sorina Plăcintă.

Semifinale în Cupa “24 Iulie” la fotbal

Cupa “24 Iulie” la fotbal, competiţie organizată în fiecare an de Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF) Constanţa şi ACS Frontiera Tomis Constanţa, a continuat pe terenul din incinta IJPF Constanţa cu ultimele partide din faza preliminară - Grupa A: GN Mangalia - SPF Băneasa 4-1 (2-0) - au înscris: Trandafir 2, Zgubea, Lupşe / Grigore; Grupa B: GN Constanţa - IJPF Constanţa 1-1 (0-0) - au înscris: Georgescu / Niculescu. Clasamente finale - Grupa A: 1. GN Mangalia 6p, 2. SPF Băneasa 3p, 3. SPF Negru Vodă 0 p; Grupa B: 1. GN Constanţa 4p (golaveraj: 4-2), 2. IJPF Constanţa 4p (3-2), 3. DOPM 0p. Semifinalele sînt programate vineri, 17 iulie, după următorul program: GN Mangalia - IJPF Constanţa (ora 9.00) şi GN Constanţa - SPF Băneasa (ora 10.00). Finalele şi festivitatea de premiere vor avea loc pe 21 iulie.

Hănescu, în sferturi la Stuttgart

Victor Hănescu, cap de serie nr. 4, s-a calificat în sferturile turneului de la Stuttgart, după ce l-a învins, ieri, în turul 2, pe germanul Rainer Schuettler, informează site-ul oficial al competiţiei dotate cu premii în valoare de 450.000 de euro. Hănescu s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-1, şi va juca în faza următoare cu francezul Alexandre Sidorenko, jucător ajuns pe tabloul principal din postura de “Lucky Loser”. Pentru parcursul de la Mercedes Cup, Hănescu şi-a asigurat un cec în valoare de 10.850 de euro şi 45 de punte ATP.

Adversarele handbalistelor tricolore la CM din China

Naţionala de handbal feminin a României va juca în Grupa C la Campionatul Mondial din China, împotriva echipelor Norvegiei, Ungariei, Tunisiei, Japoniei şi Chinei, conform tragerii la sorţi, care a avut loc, ieri, la Basel. Echipa României a făcut parte din urna a doua valorică. “Aşa a fost să fie, nu mai e pe vrute şi pe nevrute. Cu veşnica Norvegie şi veşnica Ungarie. Trebuie să jucăm bine şi să batem. Nu are rost sa comparăm că am evitat Rusia. Trebuie să ne calificăm mai departe. Obiectivul: ţintim să mergem cît mai sus”, a declarat antrenorul naţionalei României, Radu Voina. CM din China va avea loc între 5 şi 20 decembrie, în şase oraşe: Nanjing, Suzhou, Wuxi, Changzhou, Yangzhou şi Zhangjiagang. La ultima ediţie, în Franţa (2007), echipa României a fost învinsă în meciul pentru medalia de bronz de Germania (36-35), după ce în 2005 cucerise medalia de argint, la Sankt Petersburg.

Carmen Amariei a semnat cu formaţia daneză FCK Handbold

Interul Carmen Amariei a semnat, ieri, un contract valabil pentru sezonul 2009-2010 cu deţinătoarea Cupei Cupelor la handbal feminin, formaţia daneză FCK Handbold Copenhaga. După experienţa nefastă de la Rulmentul Braşov, de unde a plecat liberă de contract din cauza restanţelor financiare ale vicecampioanei, Amariei a decis să accepte oferta formaţiei daneze. La Copenhaga, handbalista în vîrstă de 30 de ani îşi va reîntîlni cîteva dintre fostele coechipiere, dar şi pe antrenoarea Anja Andersen, cu care a cîştigat de două ori Liga Campionilor, în 2005 şi 2007, dar sub culorile clubului Slagelse. În campionatul danez, Amariei se va duela cu coechipiera sa de la echipa naţională, extrema dreapta Cristina Vărzaru, care evoluează la campioana şi cîştigătoarea Ligii Campionilor, Viborg HK.