Supercupa României se va disputa pe Stadionul “Giuleşti-Valentin Stănescu”

Partida Unirea Urziceni - CFR Cluj, contînd pentru ediţia 2009 a Supercupei României la fotbal, se va disputa pe Stadionul “Giuleşti-Valentin Stănescu”, a anunţat Federaţia Română de Fotbal. Meciul Unirea Urziceni - CFR Cluj se va disputa pe 26 iulie, de la ora 21.00. Unirea Urziceni a cîştigat în premieră campionatul României, iar CFR Cluj şi-a adjudecat Cupa României pentru a doua oară consecutiv.

Petrolul Ploieşti, preluată de administraţia locală

Clubul Petrolul Ploieşti va trece în patrimoniul administraţiei locale, după ce membrii Consiliului Local au aprobat în unanimitate tranzacţia, iar actele vor fi semnate astăzi de primarul Andrei Volosevici. Consiliul Local a primit momentan doar mărcile înregistrate la OSIM şi dreptul de a-şi numi reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC FC Petrolul, urmînd ca tranzacţia finală să aibă loc anul viitor, nu mai devreme de data de 30 august 2010, pentru a aştepta finalizarea controlului fiscal desfăşurat de ANAF în prezent la club. Actualii acţionari se obligă să achite eventualele datorii şi salariile fotbaliştilor, iar vînzarea de jucători se va face prin acordul ambelor părţi. Protocolul dintre cele două părţi mai prevede: preluarea a 98 la sută din acţiuni de către Primărie, la preţul de 1,2 lei acţiunea, adică 25.000 de euro în total, cedarea a două procente din acţiuni către asociaţia suporterilor clubului ploieştean şi cooptarea în AGA a unui membru dintre fani, mărirea numărului de membri ai AGA de la trei la şapte. De asemenea, în cazul în care una dintre părţi se răzgîndeşte şi refuză să mai semneze contractul în 2010, daunele care trebuie achitate se ridică la un milion de euro, cu menţiunea că, în cazul unei asemenea situaţii, administraţia ploieşteană ar beneficia nu numai de suma respectivă, ci şi de dreptul definitiv asupra mărcilor înregistrate la OSIM.

Manchester United a încheiat perioada de transferuri

Antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson, a declarat, ieri, că perioada de transferuri la formaţia sa este încheiată. „Cred că am terminat transferurile. Sîntem în mijlocul unei veri dificile pentru fotbal. Cifrele vehiculate sînt incredibile. În Europa şi în Anglia, sumele au spart plafoanele şi nu cred că vreunul dintre acele transferuri este realist”, a spus Ferguson. Manchester United i-a achiziţionat pe Michael Owen (Newcastle), pe ecuadorianul Antonio Valencia (Wigan) şi pe francezul Gabriel Obertan (Bordeaux) pentru un total de sub 20 de milioane de euro, încasînd 93 de milioane de euro numai la plecarea lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Ferguson l-a avut în atenţie şi pe francezul Karim Benzema, dar nu a dorit să pluseze oferta peste 35 de milioane de euro, atacantul lyonez fiind achiziţionat apoi de Real Madrid în schimbul a 41 de milioane de euro. „Am încercat să-l aducem pe Benzema, dar s-a cerut pe el mai mult decît am crezut noi că valorează cu adevărat. Dacă alt club l-a putut lua, este afacerea sa, dar noi ne limităm la preţuri rezonabile”, a explicat Ferguson.

Brazilianul Ze Carlos, eliminat după 15 secunde de joc

Jucătorul finalistei Copei Libertadores, Cruzeiro, atacantul Ze Carlos, a stabilit, duminică seară, un record în campionatul brazilian, fiind eliminat la doar 15 secunde după începutul meciului, deoarece şi-a lovit un adversar. Ze Carlos l-a lovit cu cotul pe Renan, de la Atletico Mineiro, într-un meci pe care Cruzeiro l-a pierdut, cu 0-3. Finalista Copei Libertadores a folosit mai multe rezerve pentru ca titularii să fie odihniţi pentru manşa secundă a ultimului act, care va avea loc miercuri. “Am alunecat, am vrut să controlez balonul şi l-am lovit pe Renan în faţă. Mi-am cerut şi scuze, dar am fost eliminat. Nu a fost intenţionat”, a spus Ze Carlos.

Treviso, Venezia, Pisa şi Avellino, grav afectate de criza financiară

Cel puţin patru formaţii din al treilea eşalon fotbalistic din Peninsulă, printre care Venezia şi Pisa, nu vor mai lua startul în noua stagiune, din cauza problemelor financiare. „Este adevărat, Treviso, Venezia, Pisa şi Avellino au fost excluse din calendarul competiţional. Acum, pentru a nu se ajunge la faliment ori la desfiinţare, este crucial ca noi investitori să fie atraşi în jurul echipelor, pentru a asigura echilibrul bilanţului economic”, a spus preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, Giancarlo Abete. Cele patru grupări, care în trecutul apropiat evoluau în Serie A, nu au reuşit să prezinte suficiente garanţii financiare autorităţilor şi nu au primit licenţa pentru campania viitoare. Alte cluburi din Lega Pro, a treia divizie italiană, sînt şi ele în pericol să nu fie programate în noul sezon, iar acum autorităţile speră ca formaţiile cu probleme financiare să reuşească să se înscrie în ligile de amatori.

Croaţia - Cehia şi Spania - Israel, în semifinalele Cupei Davis

Echipele Cehiei, Croaţiei, Israelului şi Spaniei s-au calificat în semifinalele Cupei Davis, care vor avea loc în perioada 18-20 septembrie, pe terenurile Croaţiei şi Spaniei. De remarcat că echipa Israelului s-a calificat în semifinalele Cupei Davis pentru prima dată în istorie. Israelul a mai ajuns în sferturile de finală ale Cupei Davis în 1987, dar atunci a cedat în faţa Indiei şi nu a acces în semifinale. Rezultatele înregistrate în sferturile de finală: Cehia - Argentina 3-2; Croaţia - SUA 3-2; Israel - Rusia 4-1; Spania - Germania 3-2. Deţinătoarea Cupei Davis este echipa Spaniei, care a dispus în finala de anul trecut de Argentina.

Numărul echipelor participante în Cupele Europene la handbal a scăzut faţă de sezonul trecut

Federaţia Europeană de Handbal a dat publicităţii numărul echipelor participante în Cupele Europene, ediţia 2009-2010 - Liga Campionilor, Cupa EHF, Cupa Cupelor şi Challenge Cup - al căror număr este în scădere faţă de sezonul 2008-2009. Conform anunţului de luni al EHF, în sezonul 2009-2010 al Cupelor Europene la masculin vor participa 147 de echipe, faţă de 159 în campania precedentă, în timp ce la feminin vor evolua 268 de cluburi, faţă de 300, în 2008-2009, toate reprezentînd 42 de federaţii naţionale continentale. Astfel, la masculin “împărţirea” este următoarea: Liga Campionilor - 36 echipe (40 în sezonul 2008-2009); Cupa EHF - 45 (43); Cupa Cupelor - 33 (36); Challenge Cup - 33 (40); Total: 147 (159). La feminin: Liga Campionilor - 30 (32); Cupa EHF - 39 (47); Cupa Cupelor - 24 (28); Challenge Cup - 28 (34); Total: 121 (141).

Un “lucky loser” s-a impus în turneul de tenis de la Newport

Tenismanul american Rajeev Ram a cîştigat turneul de la Newport, devenind astfel primul “lucky loser” care s-a impus în acest an la o competiţie din circuitul ATP. Ram l-a învins în finală, cu scorul de 6-7 (3/7), 7-5, 6-3, pe compatriotul său Sam Querrey (cap de serie nr. 3). Acesta este primul titlu obţinut de americanul aflat săptămîna trecută pe locul 181 în clasamentul ATP. Ca urmare a performanţei de duminică, Ram a urcat pe poziţia 108 în ierarhia mondială. Rajeev Ram, în vîrstă de 25 de ani, fusese eliminat în ultimul tur al calificărilor de la Newport, dar a intrat pe tabloul principal după ce Mardy Fish a fost chemat să îl înlocuiască pe Andy Roddick în formaţia de Cupa Davis a SUA.

Soţia lui Arturo Gatti, arestată după moartea fostului boxer

Autorităţile din Brazilia au decis să o aresteze pe soţia fostului campion mondial de box Arturo Gatti, care a fost găsit mort la finalul săptămînii trecute, la Porto de Galinhas, o localitate turistică din această ţară. Justiţia trebuie să stabilească responsabilitatea pe care o are Amanda Rodrigues, în vîrstă de 23 de ani, în moartea lui Gatti, care aparent a fost strangulat cu o curea a unei genţi, în timp ce dormea într-o cameră închiriată în Porto de Galinhas. Poliţia nu a stabilit cu exactitate modul în care Gatti a murit, dar, conform presei internaţionale, în jurul pugilistului era sînge, dar nu au fost descoperit urme de înjunghiere sau de împuşcături. Potrivit cotidianului New York Daily News, care citează surse din poliţia braziliană, Amanda Rodrigues, fostă stripteuză, a fost acuzată că l-a asfixiat pe fostul campion mondial. Amanda a părut să nu aibă nicio reacţie cînd a fost escortată la o secţie de poliţie din localitatela Recife. Rodrigues nu a putut explica cum de a petrecut aproape 10 oră în cameră fără să observe că Gatti era mort, mai scrie publicaţia americană.

Alonso vrea să înfiinţeze o echipă de ciclism

Pilotul de Formula 1, spaniolul Fernando Alonso, intenţionează să înfiinţeze o echipă de ciclism, avîndu-l drept lider pe compatriotul său Alberto Contador, în prezent la Astana, a anunţat, ieri, publicaţia Marca. Echipa ar putea fi sponsorizată de unul dintre actualii sponsori ai pilotului de la Renault, banca spaniolă Santander. Publicaţia spaniolă, care nu citează nicio sursă, susţine că Alonso ar fi vorbit deja cu Contador, rutierul fiind extrem de încîntat de idee, chiar dacă mai are un an de contract cu Astana. Fernando Alonso, campion mondial de Formula 1 în 2005 şi 2006, a fost prezent la plecarea în Turul Franţei, pe 4 iulie, la Monte Carlo.