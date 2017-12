A patra ediţie a Regatei Universităţilor din Constanţa la start

Astăzi, de la ora 11.00, pe Lacul Siutghiol, va avea loc cea de-a patra ediţie a concursului Regata Universităţilor din Constanţa, competiţie organizată de Universitatea Maritimă din Constanţa. Ca şi la ediţiile precedente, la întrecere sînt înscrise echipajele de la Universitatea Maritimă, Academia Navală “Mircea cel Bătrân” şi Universitatea “Ovidius”, care se vor întrece în probele de yachting, clasa Ypton 22, şi la canoe, proba 10+1. Primii care vor lua startul la Baza Nautică a UMC sînt sportivii de la canoe, care se vor întrece pe distanţa de 1.000 m, urmînd ca de la ora 11.30 să intre în competiţie şi echipajele de yachting, care vor naviga pe un poligon triunghiular de maximum 3.000 m, în sistem de match-race. Festivitatea de premiere este programată la ora 12.30. La eveniment sînt invitate şi personalităţile de seamă ale oraşului Constanţa şi ale comunităţii maritime.

11 înotători constănţeni la CN pentru juniori II

Mîine, la Bucureşti, vor debuta Campionatele Naţionale de înot în bazin descoperit (50 m), întrecere rezervată juniorilor II. La competiţie vor participa şi 11 sportivi legitimaţi la CS Farul - Palatul Copiilor: Antoanela Manac (800 m liber), Mircea Gheorghe (200 m mixt), Abibula Adila (100 m bras, 50 m liber, 50 m fluture), Răzvan Bidică (200 m mixt), Răzvan Grădinaru (200 m mixt), Andra Singuran (800 m liber), Mihai Spălăţelu (1500 m liber), Selma Basid (100 m bras), Paula Georgescu (50 m liber), Elena Smeu (50 m liber şi 800 m liber) şi Ayhan Burmanbet (50 m liber şi 50 m fluture). La ediţia precedentă a Campionatelor Naţionale pentru juniori II, înotătorii constănţeni au obţinut 15 medalii. Sportivii constănţeni sînt antrenaţi de Anca Buzbuchi şi Nicolae Coteţ.

Enciu, Mansur şi Popa la CN de haltere pentru juniori II

În aceste zile, la Botoşani, se desfăşoară Campionatul Naţional de haltere pentru juniori II, întrecere la care antrenorul secţiei de haltere din cadrul Clubului Sportiv Farul, Ion Filip, s-a deplasat cu trei sportivi. Ionuţ Enciu, Elin Mansur şi Alin Popa vor lupta în această săptămînă pentru medaliile puse la bătaie în cadrul întrecerii. Competiţia se va încheia duminică.

Ion Crăciun, noul antrenor al echipei de handbal Minaur Baia Mare

Ion Crăciun, fostul antrenor al echipei de handbal masculin CSM Medgidia, a condus primul antrenament la HC Minaur Baia Mare, dar nu a semnat încă un contract, înţelegerea vizată de conducerea clubului fiind pentru următoarele trei sezoane. Tehnicianul a declarat că îşi doreşte ca restanţele financiare faţă de jucători să fie achitate. “Doresc ca, pînă începe campionatul, echipa să îşi primească restanţele de bani integral. Eu am convingerile mele, de la care nu mă abate nimeni, că atunci cînd un jucător este nemulţumit, acest lucru are repercusiuni şi asupra manierei de joc. Eu am fost adus la Minaur ca să fac performanţă, ceea ce nu pot face de unul singur. Am nevoie de o echipă, care atunci cînd intră în teren să se gîndească numai la handbal”, a declarat Crăciun cu ocazia reunirii.

Toate echipele din LN de handbal au trimis cereri de înscriere pentru sezonul 2009-2010

Toate echipele de handbal din primul eşalon, feminin şi masculin, eligibile pentru a evolua în campionatul 2009-2010 au trimis cereri de înscriere, termenul limită fiind ziua de marţi. „Nu au fost probleme de niciun fel. Toate echipele, şi la feminin şi la masculin, au trimis cererile de înscriere, care vor fi validate în şedinţa Comisiei de Competiţii a federaţiei, din 18 august. Pînă în 15 august, cel mai tîrziu, echipele care mai au datorii, inclusiv amenzi neplătite către federaţii, sînt obligate să le achite. Sînt vremuri grele şi înţelegem acest lucru. Tot 15 august este termenul pînă la care fiecare echipă trebuie să prezinte contractele cu antrenorii, cu sportivii etc. Au fost şi zvonuri că unele echipe nou-promovate ar avea probleme financiare, dar după cum v-am spus, am primit toate cererile de înscriere în timp util, la termenul oficial”, a declarat Mihail Bocan, secretar federal al FR Handbal. Echipelor care nu şi-au onorat restanţele financiare - penalizări dictate de către Comisia de Disciplină împotriva cluburilor sau a oficialilor acestora, rate neplătite către INFO Sport (compania care înregistrează video toate meciurile din Liga Naţională, etc.) - , nu li se va aproba participarea în competiţiile organizate de către FR Handbal. Oficialul forului naţional a mai precizat că în proporţie de 80-90 la sută, Liga Naţională feminină va începe pe 5 septembrie, aşa cum a fost anunţat deja: „A existat varianta de a începe campionatul feminin mai devreme, pe 29 august, dar sîunt multe echipe care au programate turnee de pregătire la finalul acelei luni, astfel că în proporţie de 80-90 la sută, Liga Naţională feminină va începe pe 5 septembrie. Fetele vor juca sîmbătă, iar băieţii duminică”. Mihail Bocan a declarat că decizia oficială în acest sens se va lua la următoarea şedinţă a Comitetului Director al FR Handbal, pînă cel tîrziu la mijlocul lunii iulie.