Sport Prim Oltina a promovat în Liga a IV-a la fotbal

Ieri, la Techirghiol, s-a încheiat barajul de promovare în Liga a IV-a la fotbal. Turneul a fost cîştigat de Sport Prim Oltina, care a cîştigat cu 1-0 ambele meciuri disputate, cu Voinţa Valu lui Traian şi, aseară, cu Dunărea Ciobanu, prin golul înscris de Ioniţă în min. 55. Pe locul 2 s-a clasat Dunărea Ciobanu, care a învins echipa din Valu lui Traian cu 3-2. În urma acestor rezultate, Sport Prim Oltina a devenit a patra formaţie promovată în Liga a IV-a la fotbal, după Luceafărul Amzacea, Dacia Mircea Vodă şi Peştera Dobrogei Peştera.

Sabău, noul antrenor al lui FC Timişoara

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a semnat, ieri, cu FC Timişoara, iar astăzi se va prezenta la reunirea echipei, a declarat finanţatorul bănăţenilor, Marian Iancu. „Mă bucur că am găsit un om integru, care să îşi asume obiectivele Timişoarei”, a spus Iancu, fără a preciza durata pe care se întinde înţelegerea. Sabău a pregătit în ultimii patru ani pe Gloria Bistriţa, echipă de la care a demisionat la finalul ediţiei 2008-2009 a Ligii I. De atunci, el a negociat şi cu Dinamo, dar apoi a renunţat să îi mai preia pe roş-albi în urma unor acuze făcute la adresa sa de impresarul Ioan Becali, un apropiat al echipei din Ştefan cel Mare.

Cristiano Ronaldo a semnat contractul pe şase ani cu Real Madrid

Clubul Real Madrid a anunţat oficial că atacantul Cristiano Ronaldo a parafat actele transferului său de la Manchester United, care va intra în vigoare pe 1 iulie şi va fi valabil pentru următorii şase ani, se precizează pe site-ul vicecampioanei Spaniei. Prezentarea oficială a lui Cristiano Ronaldo va avea loc pe 6 iulie, la Stadionul “Santiago Bernabeu”. Clubul Real Madrid va plăti 93 de milioane de euro pentru atacantul portughez, care va avea un salariu de 13 milioane de euro pe sezon la noua sa echipă şi are o clauză de reziliere a contractului de un miliard de euro. Manchester United a remis un comunicat în care a confirmat tranzacţia şi a anunţat că nu are alte comentarii de făcut.

Eto’o şi Tevez, la Manchester City?

Manchester City îi va achiziţiona, săptămîna aceasta, pe Samuel Eto’o (FC Barcelona) şi Carlos Tevez (Manchester United), pentru transferurile cărora va plăti 55 de milioane de lire sterline. Potrivit News of the World, conducerea lui Manchester City s-a înţeles cu FC Barcelona să achite pentru Eto’o 25 de milioane de lire sterline. De asemenea, gruparea din Manchester va plăti 30 de milioane de lire sterline pentru aducerea lui Tevez. Eto’o va semna un contract pe cinci ani şi va avea un salariu săptămînal de 180.000 de lire sterline, plus prime de obiectiv. Tevez va avea un contract pe patru ani, cu un salariu săptămînal de 140.000 de lire sterline. Manchester City a mai cheltuit în această vară 30 de milioane de lire sterline pentru achiziţii, transferîndu-i pe Roque Santa Cruz şi Gareth Barry.

Benfica l-a transferat pe Saviola

Real Madrid a anunţat pe site-ul său oficial că a ajuns la o înţelegere cu Benfica Lisabona privind cedarea atacantului argentinian Javier Saviola. Chiar dacă clubul spaniol nu a dezvăluit suma de transfer a atacantului în vîrstă de 27 de ani, Marca susţine că Real Madrid va primi aproximativ cinci milioane de euro în schimbul internaţionalului argentinian, care a semnat o înţelegere pe trei sezoane cu gruparea portugheză, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. De-a lungul carierei sale, Saviola a mai evoluat la River Plate (1998-2001), FC Barcelona (2001-2007), AS Monaco (2004-2005) şi FC Sevilla (2005-2006).

Benzema, dorit de Real Madrid, Manchester United şi Arsenal

Arsenal Londra intenţionează să-l transfere pe atacantul francez al lui Lyon, Karim Benzema, dar a făcut o ofertă mai mică decît Real Madrid, care este gata să achite cel puţin 32 de milioane de euro. Wenger a cerut conducerii lui Arsenal să încerce să obţină transferul atacantului de la Lyon, însă Benzema este dorit şi de Ferguson la Manchester United, care a făcut o ofertă de 30 de milioane de euro. Presa din Anglia scrie că singurul avantaj al lui Arsenal este acela că Benzema îşi doreşte să fie antrenat de Arsene Wenger, iar transferul jucătorului are şanse mai mari să se realizeze în cazul în care londonezii reuşesc să-l vîndă pe Emmanuel Adebayor, care ar putea ajunge la AC Milan. Karim Benzema are 21 de ani şi evoluează la Lyon din 2004.

Mikko Hirvonen a cîştigat Raliul Poloniei

Pilotul finlandez Mikko Hirvonen (Ford Focus) s-a impus, ieri, în Raliul Poloniei, cu timpul de 3h, 7min. şi 27sec., devansîndu-l pe spaniolul Daniel Sordo (Citroen C4) cu un minut şi 10 secunde. Pe locul 3 a sosit norvegianul Henning Solberg (Ford Focus), la două minute şi cinci secunde în urma cîştigătorului. Hirvonen a înregistrat la Mikolajki a doua sa victorie consecutivă, după cea din Raliul Acropole, pe 14 iunie. Campionul mondial en titre, Sebastien Loeb, s-a clasat în Polonia pe locul 7. După opt etape, în clasamentul general conduce Hirvonen, cu 58 de puncte, urmat de Loeb (57p) şi Sordo (39p). În clasamentul constructorilor, primul loc este ocupat de Citroen (106p), urmată de Ford (89p). Următoarea cursă din CM de raliuri va fi Raliul Finlandei, care va debuta pe 2 august.