RCJ Farul debutează la Turneul Campioanelor la rugby în 7

Rugby Club Judeţean Farul participă, sîmbătă şi duminică, la Turneul Campioanelor la rugby în 7, competiţie care se desfăşoară la Moscova (Rusia). Echipa noastră, pregătită de Bruce Hodder, face parte din Grupa A, programul echipei constănţene fiind următorul - sîmbătă, ora 12.20: Farul - VVA Podmoscovie (Rusia); ora 13.40: Farul - Miesnieki (Letonia); ora 15.00: Farul - Berna (Elveţia); ora 17.00: Farul - Obolon (Ucraina); duminică, ora 10: Farul - NAC Sofia (Bulgaria). Duminică, începînd cu ora 13.00, au loc semifinalele şi finalele turneului. În Grupa B vor evolua formaţiile Bloumarine (Moldova), SU Agen (Franţa), Krasny Yar (Rusia), Yug-Krasnodar (Rusia), AZC-AVF (Polonia) şi Dinamo (Rusia).

Amical între naţionalele de rugby Under 17 ale României şi Georgiei

În cadrul stagiului comun de pregătire pe care îl efectuează la Constanţa echipele naţionale de rugby Under 17 ale României şi Georgiei se vor întîlni, duminică, de la ora 17.00, pe terenul “Cleopatra“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“. Din lotul României, condus de antrenorul federal Daniel Mitrea, fac parte şi patru rugbyşti constănţeni, legitimaţi la Liceul cu Program Sportiv: Daniel Catrangiu, Florin Ion, Cristian Ogea şi Alexandru Dode. Înaintea partidei se va ţine un moment de reculegere în memoria fostului antrenor al echipei Farul Constanţa, Mihai Naca, decedat în cursul zilei de vineri. Marţi, România şi Georgia vor disputa o nouă partidă de verificare în ultima zi a stagiului de pregătire. Vineri seară, tot pe terenul de rugby “Cleopatra“, a avut loc o partidă amicală între formaţia Aldi (Franţa) şi Selecţionata Constanţei, formată din jucători de la Cleopatra, RCJ Farul dar şi din doi jucători de la Dinamo, aflaţi în vacanţă pe litoral. Partida s-a încheiat cu victoria Selecţionatei Constanţei, scor 21-10, formaţia noastră reuşind în acest meci trei eseuri, prin Strutinsky, Graur şi Puşcă. Meciul a fost condus la centru de arbitrul Gheorghe Sabău. “Echipa franceză Aldi se află în pregătire în România, ocazie cu care a mai disputat meciuri la Bucureşti şi Braşov. Aldi este pepiniera echipei de prim rang Stade Toulouse“, a declarat preşedintele RC Cleopatra, Vasile Chirondojan.

Sîmbătă şi duminică, la Constanţa, Cupa “Farul” şi CN la gimnastică aerobică

Cei mai buni aerobici din România se reunesc sîmbătă, începînd cu ora 13.00, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa pentru a concura în cadrul celei de-a zecea ediţii a Cupei “Farul”, dar şi în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Campionatului Naţional. Show-ul aerobic se va întinde pînă seara, peste 100 de sportivi anunţîndu-şi participarea la cele două întreceri. La fel ca şi la ediţiile precedente, întrecerea va avea loc pe patru categorii de vîrste, care de această dată vor putea fi văzute la lucru pe durata a două zile, duminică, de la ora 12.00, fiind programată o nouă sesiune de întreceri. În cadrul evenimentului, Codruţa Mincu, multipla medaliată europeană şi mondială, îşi va anunţa retragerea din activitatea competiţională, aceasta urmînd a se alătura, cel mai probabil, staff-ului din cadrul CS Farul. Ediţia din acest an este realizată cu sprijinul Federaţiei Române de Gimnastică şi DSJ Constanţa. Organizatorii aşteaptă ca publicul să vină în număr mare la sală, mai ales că intrarea va fi liberă!

Navomodeliştii constănţeni ţintesc aurul la CE

Nouă sportivi de la CS Farul participă zilele acestea la Campionatul European de navomodelism, competiţie găzduită de Timişoara. După ce au adunat nu mai puţin de 35 de medalii la Campionatul Naţional, constănţenii sînt încrezători în valoarea exponatelor intrate în competiţie şi speră să aducă cît mai multe medalii de aur. „Ne dorim cît mai multe medalii şi la Campionatele Europene, unde vom merge cu machetele expuse şi la Campionatul Naţional. Avem o echipă bună şi şansele pentru aur sînt foarte mari”, a declarat cel mai medaliat sportiv de la CN, Romeo Andrei. Multiplu campion european şi mondial, Romeo Andrei va concura alături de Corneliu Costiniuc, Costinel Bîlcă, Ion Marinescu, Ştefania Marinescu, Gheza Florian, Rodica Florian, Daniel Enescu şi Florian Neagu, ultimii doi medaliaţi cu bronz la CE din 2007. Aşadar, şansele ca la Constanţa să ajungă cît mai multe titluri europene sînt mari. Întrecerea de la Timişoara se va încheia pe 30 iunie.

Elena Renţea şi Anişoara Cătrună, aproape de medalii la CE de kaiac-canoe

Joi, la Brandenburg (Germania), au debutat Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru seniori, întrecere în cadrul căreia CS Farul este reprezentat de Elena Renţea şi Anişoara Cătrună. Cele două sportive antrenate de Maria şi Ştefan Aftenie au reuşit să se califice în finala probei de K2 x 1.000 m şi în semifinala probei de K4 x 500 m, unde evoluează alături de Iuliana Braga şi Maria Gheorghiţă. Semifinalele şi finalele pentru distanţa de 1.000 de metri se vor desfăşura sîmbătă, iar duminică, în ultima zi a întrecerii, sînt programate finalele şi semifinalele la 500 m.

Andrei Gogoaşă participă la CE de culturism

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare găzduieşte în acest sfîrşit de săptămînă Campionatul European de culturism şi fitness pentru juniori şi masters. La eveniment şi-au anunţat prezenţa peste 200 de sportivi reprezentînd 24 de ţări, printre aceştia numărîndu-se şi un sportiv de la CS Farul, Andrei Gogoaşă. Elevul lui Cristian Mihăilescu speră într-o evoluţie cît mai bună, mai ales că această întrecere se bucură şi de o mediatizare intensă, competiţia urmînd a fi transmisă pe canalul Eurosport. Vineri a fost programat cîntarul oficial şi prezentarea participanţilor, sîmbătă urmînd să se desfăşoare preliminariile la toate categoriile de juniori şi masters. Sesiunea de duminică programează un seminar despre fitness şi culturism, la care vor lua parte specialişti în domeniu din ţară şi străinătate, întrecerea urmînd să se încheia luni.

Anca Heltne, pe primul loc la aruncarea greutăţii la reuniunea de la Milano

Atleta Anca Heltne (CS Farul Constanţa - CSM Bucureşti) a ocupat, joi seară, primul loc în proba de aruncare a greutăţii din cadrul reuniunii internaţionale de atletism de la Milano, desfăşurată în nocturnă. Heltne, care a cucerit medalia de bronz la Campionatelor Europene de atletism în sală de la Torino din acest an, a aruncat 18,94 m. În cadrul aceleiaşi probe, Elena Hila a ocupat locul 9, ultimul, cu o aruncare de 14,37 m. La 800 m, Elena Lavric a ocupat locul 7, cu timpul de 2min.1sec.52 sutimi.

Festivalul Internaţional de Şah de la Eforie îşi desemnează cîştigătorii

Festivalul Internaţional de Şah de la Eforie programează, sîmbătă şi duminică, ultimele partide, atît la seniori, cît şi la grupele de copii între 5 şi 12 ani. Organizatorii le-au pregătit acestora din urmă o surpriză, urmînd ca fiecare participant, indiferent de poziţia ocupată în clasamentul final, să fie recompensat cu o diplomă personalizată cu o poză din concurs. Duminică, în ultima zi a competiţiei, partidele vor începe la ora 9.00 iar festivitatea de premiere va începe la ora 14.00, aceasta fiind oficiată de primarul localităţii, Ovidiu Brăiloiu, de prefectul Constanţei, Tit Liviu Brăiloiu, şi de directorul DSJ, Elena Frîncu. La masculin, cîştigătorul va încasa un premiu în valoare de 10.000 lei, locul secund va fi răsplătit cu 6.000 lei, iar locul 3 va primi 4.000 lei. În întrecerea feminină, cîştigătoarea va primi 2.000 lei, locul secund 1.500 lei, iar locul 3 1.000 lei.

CN de Go la Eforie Nord

În perioada 26-30 iunie, la Eforie Nord au loc întrecerile Campionatului Naţional de Go. La ediţia din acest an vor participa 60 de sportivi din România, Grecia şi Israel, anunţîndu-şi prezenţa şi concurenţi din Grecia şi Israel. “Tabăra de la mare în care sînt incluse cantonamentele loturilor naţionale, cuprinde şi două concursuri ale federaţiei, concursul de go rapid şi Campionatul Naţional de go pe echipe. Deoarece tabăra a fost anunţată un pic cam tîrziu, din străinătate avem concurenţi doar din Grecia şi Israel“, a spus Cătălin Ţăranu, preşedintele Federaţiei Române de Go. În 1997, Ţăranu a fost primul jucător profesionist din Europa şi al doilea din lume care a participat la Campionatul Japoniei de Go.

IOR Bucureşti, în locul Daciei Mioveni în Divizia A1 de volei feminin

După ce tratativele de fuziune cu o altă echipă au eşuat pentru divizionara A1 Dacia Mioveni, ocupanta locului şapte în ultima ediţie de campionat, formaţie argeşeană a anunţat Federaţia Română de Volei (FRV) că nu se mai înscrie în ediţia 2009-2010. Ca urmare, FRV a solicitat punctul de vedere al echipei IOR Bucureşti, a treia clasată în barajul pentru promovare. Astfel, IOR se va număra printre cele 12 echipe care vor evolua în sezonul următor în Divizia A1 de volei feminin, după ce reprezentantul şi antrenorul acesteia, Marius Iliescu, şi-au dat acceptul de a se înscrie în prima divizie. De altfel, echipa a preluat poziţia nr. 4 din Tabela Berger, care-i determină programul în competiţie, precum şi locul în schema din Cupa României, cu adversarii stabiliţi pentru Dacia Mioveni. IOR Bucureşti va sosi la Constanţa în etapa a 6-a a Diviziei A1, cînd este programată întîlnirea cu formaţia locală CS Volei 2004 Tomis.

România a debutat cu înfrîngere la CE de handbal feminin U17

Naţionala de handbal feminin under 17 a României a fost învinsă joi seară, în meciul de debut, de reprezentativa Danemarcei, cu 26-17 (12-9), în Grupa A a turneului final al Campionatului European din Serbia. Handbalistele tricolore vor mai juca în Grupa A, la Vrnjacka Banja, cu Rusia (sîmbătă) şi Cehia (duminică). Primele două clasate din fiecare din cele patru grupe a cîte patru formaţii vor juca în grupele principale, pe 30 iunie şi 1 iulie, urmînd ca finalele CE să aibă loc pe 5 iulie, la Niş. Finalistele competiţiei obţin calificarea automată la CE under 19 din 2011, în timp ce cîştigătoarea competiţiei din Serbia se va califica automat la Jocurile Olimpice de Tineret din Singapore (2010).

Poloiştii români au învins Rusia în turneul de la Bucureşti

Naţionala de polo a României a învins, vineri, la Bucureşti, reprezentativa Rusiei, cu 9-4 (3-2, 1-0, 2-1, 3-1), în prima sa partidă jucată în cadrul turneului internaţional amical găzduit de capitala României. Pentru tricolori au înscris C. Radu 4 goluri, A. Matei 2g, R. Georgescu 2g şi Iosep 1g. În primul meci al zilei: Ungaria - Germania 12-6 (3-0, 4-2, 4-2, 1-2). Programul ultimelor două zile de competiţie este următorul - sîmbătă: Rusia - Germania şi România - Ungaria; duminică: Ungaria - Rusia şi Germania - România.