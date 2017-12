Voleibalistele tricolore pleacă astăzi în Turcia

Ajunsă ieri, la Izvorani, reprezentativa de volei feminin a României pleacă în această dimineaţă spre Turcia, acolo unde sîmbătă şi duminică, la Amasya, îşi va juca ultima şansă de a ajunge în Final Four-ul Ligii Europene. Ultimele două partide din Grupa B se anunţă extrem de dificile pentru elevele lui Bogdan Paul, în ciuda faptului că acestea au reuşit două victorii importante în faţa Turciei în primele două partide ale competiţiei, desfăşurate la Constanţa. „Naţionala Turciei s-a prezentat foarte bine în ultimele partide. Au reuşit să bată de patru ori naţionala Franţei cu aportul jucătoarelor cu experienţă şi evident vom avea o misiune grea acolo, mai ales că ne trebuie patru seturi pentru a ne califica. Vor fi patru seturi egale cu două victorii, pentru că vor fi dificil de obţinut, dar nu imposibil”, a declarat Bogdan Paul. Partidele cu Turcia sînt programate sîmbătă, de la ora 18.00, şi duminică, de la ora 17.00. În celelalte două partide ale grupei, sîmbătă şi duminică, de la ora 17.00, Marea Britanie va juca împotriva Franţei. În Grupa A sînt programate partidele: Grecia - Serbia (vineri - ora 18.30 şi sîmbătă - ora 17.00); Spania - Bulgaria (vineri - ora 18.30 şi sîmbătă - ora 20.00).

Hănescu, în turul al treilea la Wimbledon

Victor Hănescu, nr. 28 ATP, l-a învins, ieri, cu 6-2, 6-3, 6-1, pe francezul Nicolas Devilder, nr. 96 ATP, şi s-a calificat în turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, egalîndu-şi astfel cea mai bună performanţă la competiţia londoneză, reuşită în 2003. Pentru calificarea în această fază a competiţiei, Hănescu va primi 90 de puncte ATP şi 29.250 de lire sterline. Hănescu, cap de serie nr. 31 la Wimbledon, va juca pentru un loc în optimi cu Gilles Simon (Franţa, numărul 7 ATP şi al optulea favorit), care a trecut, cu 5-7, 6-3, 6-4, 6-4, de brazilianul Thiago Alves, cel care îl eliminase în primul tur pe Andrei Pavel. Hănescu şi Simon vor reedita partida din aceeaşi fază a turneului de la Roland Garros, în care s-a impus Hănescu, scor 6-4, 6-4, 6-2. Scorul partidelor disputate între cei doi este egal, 1-1, francezul cîştigînd finala turneului de la Bucureşti, din 2007, scor 4-6, 6-3, 6-2. Tot ieri, Victor Crivoi a fost eliminat în turul secund, fiind învins, cu 6-4, 6-4, 6-2, de rusul Nikolay Davydenko (nr. 11 ATP), cap de serie nr. 12. Pentru prezenţa în runda secundă a competiţiei londoneze, Crivoi va primi 45 de puncte ATP şi 17.750 de euro.

Perechea Pavel / Tecău, în turul secund la Wimbledon

Perechea Andrei Pavel / Horia Tecău a cîştigat, ieri, cu 7-6 (1), 6-4, 6-4, partida disputată împotriva dublului Karol Beck (Slovacia) / Jaroslav Levinsky (Cehia) şi s-a calificat în turul al doilea al probei de dublu de la Wimbledon. Jucătorii români vor primi pentru această victorie un cec în valoare totală de 9.000 de lire sterline. Pavel şi Tecău îi vor avea adversari în faza următoare pe americanii Eric Butorac şi Scott Lipsky.

Perechea Niculescu / Kudriavţeva, în turul 2 la Wimbledon

Perechea Monica Niculescu (România) / Alla Kudriavţeva (Rusia) s-a impus, ieri, în faţa cuplului spaniol Lourdes Domingues Lino / Arantxa Parra Santoja, scor 7-5, 4-6, 6-1, în cadrul unui meci din manşa inaugurală a turneului de Grand Slam de la Wimbledon. În turul al doilea, Niculescu şi Kudriavţeva vor întîlni cuplul Chia-Jung Chuang (Taipei) / Sania Mirza (India), cap de serie nr. 15. Pentru victoria din primul tur, Niculescu şi Kudriavţeva vor încasa un cec în valoare de 9.000 de lire sterline.

Ionela Gîlcă-Stanca a semnat un contract pe doi ani cu Oltchim

Handbalista Ionela Gîlcă-Stanca a semnat, miercuri seară, un contract pe două sezoane cu Oltchim Rm. Vîlcea, a anunţat clubul vîlcean. „Sînt foarte bucuroasă că mă întorc la Vîlcea. Nu mai vreau să revin asupra motivelor din cauza cărora am plecat. Am semnat pe doi ani şi ceea ce-mi doresc cel mai mult este să fiu sănătoasă, să pot juca la capacitate maximă”, a declarat Ionela Gîlcă-Stanca, revenită la Oltchim, după un an. Ionela Gîlcă-Stanca a fost declarată liberă de contract pe 22 iunie, după neplata drepturilor financiare restante de către Rulmentul Braşov.

Naţionala de futsal a României va participa la un turneu amical în Brazilia

Echipa naţională de futsal a României va participa, în perioada 28 iunie - 5 iulie, la un turneu amical internaţional în Brazilia, denumit “Grand Prix - Futsal 2009”. La turneu participă 16 echipe, împărţite în patru grupe, după cum urmează - Grupa A: Brazilia, Cehia, Mozambic, Peru; Grupa B: Iran, Costa Rica, ROMÂNIA, Uruguay; Grupa C: Guatemala, Angola, Paraguay, Ungaria; Grupa D: Ucraina, Argentina, Venezuela, Ecuador. Partidele se vor disputa în oraşele Anapolis şi Goiania, din statul Goias, iar echipa noastră va juca pe 28 iunie, cu Costa Rica, pe 29 iunie, cu Iran, şi pe 30 iunie, cu Uruguay. După încheierea partidelor din grupe se vor disputa meciuri de clasament: cele opt echipe aflate pe primele două poziţii în fiecare grupă vor evolua în turneul locurilor 1-8, iar celelalte opt formaţii îşi vor disputa locurile 9-16.

România îşi cunoaşte adversarele la CE de rugby în 7

Naţionala de rugby în 7 a României va juca în Grupa A a Campionatului European de la Hanovra (Germania - 11-12 iulie), alături de Franţa, Moldova, Germania şi Rusia. Din Grupa B fac parte Georgia, Portugalia, Spania, Italia şi Polonia. România va debuta la această ediţie a CE împotriva Franţei, pe 11 iulie, tot atunci urmînd să evolueze şi împotriva Moldovei şi Rusiei. Pe 12 iulie vom juca împotriva Germaniei, în aceeaşi zi urmînd să aibă loc semifinalele şi finalele competiţiei. Lotul lărgit al României este format din următorii jucători: Florin Surugiu (CSM Olimpia), Daniel Carpo, Alexandru Mitu şi Cătălin Nicolae (toţi de la RCJ Farul Constanţa), Ciprian Cernescu, Mihai Văcaru şi Ştefan Druşcă (toţi de la CS Unirea Iaşi), Andrei Filip şi Valentin Calafeteanu (ambii de la Dinamo Bucureşti), Cristian Rizea (Metrorex), Marian Toader şi Radu Ilie (ambii de la Ştiinţa Petroşani), Daniel Ianuş, Cătălin Dascălu, Ionel Cazan şi Mugurel Sîrbu (toţi de la Steaua Bucureşti).

Ziua Canotajului Românesc, pe 18 iulie

Federaţia Română de Canotaj organizează, pe 18 iulie, Ziua Canotajului, în Parcul Herăstrău din Bucureşti, în cadrul evenimentului fiind programate mai multe concursuri, iar doritorii vor putea urca în barcă pentru a vedea ce înseamnă cu adevărat acest sport. Programul zilei cuprinde un concurs de juniori, unul de Masters, iar apoi va avea loc un show cu echipaje de 8+1, la care vor participa canotori din generaţiile 1996, 2000 şi 2004, dar şi o prezentare de modă cu sportivi. Evenimentul este organizat cu ajutorul Primăriei Capitalei şi cu sprijinul ALPAB. Preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a vorbit despre acest eveniment: „Am fost impresionată de Festivalul handbalului şi mi se pare că şi canotajul merită o asemenea sărbătoare. Vreau ca românii care vor fi în parc să poată urca în barcă alături de oameni instruiţi şi să vadă ce înseamnă canotajul. Vom avea la dispoziţie şalupe şi un vapor pentru a vedea cursele de pe apă. Chiar cred că va fi foarte frumos”.