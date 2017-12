IOTA a anulat cursa de Formula 1 pe apă din Spania

IOTA, organizatorul Class 1 World Powerboat Championship a anunţat că a fost nevoită să anuleze Class 1 Spanish Grand Prix - a doua cursă a sezonului 2009. Cursă care ar fi trebuit să aibă loc pe 7 iunie, la Alicante. IOTA a motivat decizia prin faptul că nu au fost îndeplinite condiţiile cerute pentru buna organizare a competiţiei. Secretarul general al IOTA, Marco Sala, a mai adăugat că organizaţia care guvernează Formula 1 pe apă face eforturi pentru a găsi o nouă gazdă, pentru a nu perturba calendarul din acest sezon. Reamintim că după prima cursă a sezonului ordinea în clasamentul general este următoarea: 1. Fazza 3 - Al Zafeen (EAU) / Bin Hendi (EAU); 2. Qatar 96 - Al-Thani (Qat) / Curtis (Ang); 3. Victory 1 - Al Mehairi (EAU) / Sanchez (Fra).

Trofeul Cupei Mondiale la fotbal vine în România

Italia va aduce în România, pe 2 iunie, Cupa Mondială de fotbal cîştigată în 2006 în Germania, fiind prima dată cînd trofeul „pune piciorul în România”, a anunţat ambasadorul Italiei la Bucureşti, Mario Cospito. „În semn de mare prietenie şi solidaritate cu România, cu ocazia zilei naţionale a Italiei, pe 2 iunie, Cupa Mondială cîştigată în Germania va fi adusă în România”, a spus Cospito. Trofeul va fi expus la reşedinţa ambasadorului, FIFA şi FIGC (Federaţia Italiană de Fotbal) permiţînd în mod excepţional acest lucru, a precizat Cospito. Cupa Mondială vine în România exact în anul în care Federaţia Română de Fotbal împlineşte 100 de ani. Ambasada Italiei la Bucureşti organizează între 26 mai şi 7 iunie „Festivalul Italian”, pentru a sărbători ziua naţională a Italiei şi pentru a promova cultura, gastronomia şi valorile sportive italiene.

Peste 10.000 de fani ai lui Manchester vor merge la Roma fără să aibă bilet la meci

Aproximativ 10.000 de suporteri ai lui Manchester United sînt aşteptaţi să călătorească la Roma, pentru finala Ligii Campionilor, contra lui FC Barcelona, deşi nu vor avea bilete pentru meci, au anunţat autorităţile britanice. Suporterii au fost sfătuiţi ce zone ale oraşului să evite pentru a nu intra în conflict cu fanii grupării spaniole. În Roma au avut loc în ultimul timp mai multe incidente, în care mai mulţi fani au fost loviţi sau înjunghiaţi. Susţinătorii lui MU au primit instrucţiuni privind toate staţiile de metrou periculoase. UEFA i-a avertizat de mai multe ori pe italieni că riscă să piardă organizarea finalei din cauza violenţelor care au avut loc la Roma, la două dintre meciuri fiind implicată Manchester United. În jur de 20.000 de fani englezi care vor avea bilet la finală vor fi prezenţi la meci. “În timp ce la finala de la Moscova, de anul trecut, fanii englezi s-au comportat extraordinar, există o îngrijorare privind numărul de fani care vor călători în capitala Italiei. Noi vom colabora cu forţele de ordine italiene pentru ca totul să se petreacă fără incidente”, se arată în comunicatul autorităţilor. Finala Ligii Campionilor va avea loc pe 27 mai, între FC Barcelona şi Manchester United, pe Stadio Olimpico din Roma.

Ronaldo, riscă să fie suspendat

Atacantul echipei Corinthians, Ronaldo, care a tras de păr un adversar, duminică, la un meci din campionatul brazilian, ar putea primi o sancţiune dacă, după vizionarea imaginilor, gestul urît al acestuia va fi confirmat, a anunţat Tribunalul Superior de Justiţie Sportivă. Forul va analiza inaginile video şi fotografiile de la meciul Corinthians - Botafogo, care să arate exact momentul în care Ronaldo se presupune că l-a tras de păr pe jucătorul care îl marca. “Am cerut să vedem imagini de la meci, iar noi vom judeca dacă acolo a fost un fault. Trasul de păr în fotbal nu ni s-a mai întîmplat”, a spus procurorul general al STJD, Paulo Schmitt. Ronaldo riscă de la unu pînă la trei meciuri de suspendare dacă gestul său este considerat un “act nedrept”, dar pedeaspa sa ar putea fi mărită la zece meciuri dacă se consideră că a fost “un gest nesportiv”. Jucătorul brazilian, în vîrstă de 32 de ani, care are o înţelegere cu Corinthians pînă în decembrie, a declarat că se gîndeşte la retragerea din activitate, dar ar putea evolua pînă în 2010, dacă ar avea o şansă să fie convocat la naţionala Braziliei pentru turneul final al CM din Africa de Sud. Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria turneelor finale ale Cupei Mondiale, cu un total de 15 goluri, marcate la ediţiile din 1998, 2002 şi 2006.

Messi a respins o ofertă uriaşă de la Manchester City

Internaţionalul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a respins o ofertă magnifică venită din partea lui Manchester City, a anunţat cotidianul spaniol Marca. Conform ziarului respectiv, emisarii clubului englez au propus grupării catalane plata clauzei de reziliere, cifrată la 150 milioane de euro, iar jucătorului un salariu de 10 milioane de euro net pe an, timp de patru ani. Messi, care afirmase în repetate rînduri că doreşte să rămînă la FC Barcelona, a respins imediat oferta. Acelaşi gest l-a făcut recent, pentru o propunere asemănătoare, şi atacantul formaţiei Real Madrid, Raul, dar Manchester City a dezminţit zvonurile referitoare la o eventuală ofertă pentru atacantul spaniol. Cotidianul madrilen AS a scris că jucătorii echipei Atletico Madrid, argentinianul Sergio Aguero şi urugayanul Diego Forlan, plus cel al Valenciei, David Villa (toţi atacanţi) se află pe lista de priorităţi a grupării Manchester City.

Mijatovici pleacă de la Real Madrid

Directorul sportiv a clubului Real Madrid, Predrag Mijatovici, şi-a reziliat contractul pe care îl avea cu gruparea spaniolă. „Conducerea clubului Real Madrid, de comun acord cu directorul sportiv, Pedja Mijatovici, a decis să rezilieze contractul ce îl lega de acest club pînă în iunie 2010”, se precizează pe site-ul oficial al clubului madrilen. Mijatovici ocupa acest post din 2006, odată cu numirea la conducerea clubului a lui Ramon Calderon, care a demisionat la finele anului 2008.

Stilian Petrov şi-a prelungit contractul cu Aston Villa

Mijlocaşul bulgar Stilian Petrov şi-a prelungit contractul cu Aston Villa pînă în 2013, a anunţat clubul englez. Petrov, care va împlini 30 de ani în luna iulie, a sosit la Aston Villa în 2006, de la Celtic Glasgow, fiind primul jucător achiziţionat de managerul Martin O’Neill. „Dacă toată lumea arată aceeaşi determinare şi voinţă ca Petrov în acest an, atunci clubul are un viitor”, a spus O’Neill.

Nadal a obţinut deja calificarea pentru Turneul Campionilor

Liderul clasamentului mondial, spaniolul Rafael Nadal, este primul tenisman care a obţinut accesul pentru Turneul Campionilor, care va avea loc în acest an la Londra, în perioada 22-29 noiembrie. “Sînt foarte fericit că am obţinut oficial accesul pentru Turneul Campionilor. Această calificare la turneul de la Londra este extraordinară, deoarece era unul din obiectivele mele pentru acest sezon şi asta arată deja că acest an este unul reuşit pentru mine”, a precizat Nadal pe site-ul forului mondial ATP. Cîştigător a cinci turnee de Grand Slam, între care se află şi titlul la Australian Open obţinut în acest an, jucătorul spaniol a acumulat suficiente puncte încît să poată intra între primi opt sportivi care vor participa la această competiţie la finalul sezonului.

Play-off în NBA

Los Angeles Lakers s-a impus în prima partidă din finala Conferinţei Vestice a NBA: LA Lakers - Denver Nuggets 105-103. Ca de obicei, cel mai bun jucător de pe teren a fost Kobe Bryant, autor a 40p, ultimele 6p fiind reuşite în ultimul minut de joc! Nuggets a condus cu 99-97, cu 1:14 înainte de final, dar gazdele au revenit senzaţional, Gasol a înscris 2p, Bryant 6p - toate din lovituri libere! - şi s-au impus în prima partidă.

Ferrari a pierdut apelul împotriva FIA privind limitarea bugetului

Un tribunal francez a decis, ieri, să respingă apelul echipei Ferrari privind decizia Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), care vrea să limiteze bugetul anual începînd cu sezonul viitor. Campioana la constructori, Ferrari, a apelat la justiţie pentru a bloca decizia Federaţiei Internaţionale de Automobilism privind limitarea bugetului la 40 de milioane de lire sterline. “Nu există riscul ca echipele să fie afectate şi decizia nu poate să fie considerată una ilegală”, a motivat judecătorul, care a validat regulamentul propus. Echipa italiană a ameninţat că se retrage din Formula 1 în cazul în care FIA nu renunţă la regulamentul privind bugetul. Renault, Toyota şi Red Bull nu sînt nici ele de acord cu noul regulament. Federaţia susţine că echipele ar avea mai multă libertate din punct de vedere tehnic în cazul în care bugetul ar fi limitat, mai ales că sportul trece printr-o criză financiară. Toţi constructorii au termen pînă la 29 mai să anunţe dacă vor participa la următorul sezon din Formula 1.

Gebreselassie a renunţat la maratonul din cadrul CM din august

Etiopianul Haile Gebreselassie va concura la maratonul de la Berlin, din luna septembrie, deţinătorul recordului mondial pe această distanţă renunţînd să participe astfel la Campionatele Mondiale de atletism, programate o lună mai devreme. Organizatorii maratonului de la Berlin au anunţat, ieri, că Gebreselassie a confirmat participarea la această competiţie, programată pe 20 septembrie. Sportivul etiopian a anunţat încă din luna ianuarie că există posibilitatea să nu participe la maratonul din cadrul CM (15-23 august), care se vor desfăşura tot la Berlin. “Am participat deja la atît de multe Campionate Mondiale”, a explicat atunci Gebreselassie, de patru ori campion mondial pe distanţa de 10.000 m. Gebreselassie şi-a bătut propriul record mondial în această probă, pe 28 septembrie 2008, cînd a fost cronometrat cu timpul de 2 ore, 3 minute şi 59 de secunde.