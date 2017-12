A 7-a ediţie a Cupei Presei la tenis de masă începe azi

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa şi Radio Constanţa organizează începînd de astăzi cea de-a şaptea ediţie a Cupei Presei la tenis de masă. Startul întrecerii se va da la ora 10.30, la Complexul “Cleopatra” din Mamaia, participanţii urmînd să concureze atît în probele individuale, cît şi în cele de dublu. Reprezentanţii mass-media se vor prezenta cu legitimaţiile de serviciu şi trebuie să fie angajaţi în compartimentul redacţional sau tehnic ale respectivei instituţii media. Fiecare cotidian, post radio sau televiziune poate înscrie în competiţie maximum şase jucători, dintre aceştia formîndu-se şi trei perechi de dublu. Participanţii vor evolua cu propriile palete, iar în funcţie de numărul concurenţilor se va stabili sistemul de joc la şedinţa tehnică, care va avea loc înaintea competiţiei. La simplu şi dublu masculin, semifinaliştii din ediţia trecută vor fi capi de serie şi nu se vor putea întîlni între ei în primul tur. Sponsorii competiţiei sînt Complexul “Cleopatra” Mamaia şi Aqua Magic.

Reşiţa şi Suceava ar putea juca finala Cupei Challenge la handbal masculin

La Viena a avut loc, ieri, tragerea la sorţi a meciurilor din semifinalele Cupei Challenge la handbal masculin. Cele două reprezentante ale României prezente în penultimul act al competiţiei, UCM Reşiţa şi Bucovina Suceava, au evitat o confruntare directă, astfel că există posibilitatea ca finala din acest an să fie una românescă. În semifinale, UCM Reşiţa va întîlni pe Beşiktaş JK Istanbul (Turcia), primul meci în deplasare, în timp ce Bucovina Suceava va întîlni pe BSV Bern Muri (Elveţia), prima manşă la Suceava. Partidele tur se vor disputa pe 25/26 aprilie, iar returul pe 2/3 mai. UCM Reşiţa este cîştigătoarea ultimelor două ediţii ale Cupei Challenge.

Paula Ungureanu, cel mai bun portar din Liga Regională

Paula Ungureanu, de la gruparea Podravka Vegeta, a fost aleasă, ieri, cel mai bun portar al Ligii Regionale de handbal feminin, după ce antrenorii celor şase echipe participante au votat all star team-ul competiţiei, care arată astfel: portar - Paula Ungureanu (Podravka), extremă stînga - Nikica Pusici (Lokomotiv), inter stînga - Andrea Penezici (Podravka), centru - Oh Seong-Ok (Hypo Viena), inter dreapta - Katarina Bulatovici (Buducnost), extremă dreapta - Alexandra Do Nascimento (Hypo), pivot - Liudmila Bodnieva (Krim Mercator). Cea mai bună jucătoarea a competiţiei a fost desemnată Andrea Lekici (Krim Mercator), în timp ce antrenorul Zdravko Zovko, de la Podravka, a fost ales cel mai bun tehnician. Liga Regională de handbal feminin, ediţia 2008-2009, a fost cîştigată de Podravka.

Clubul Penicilina Iaşi dat în judecată SC Antibiotice SA

Directorul clubului Penicilina Iaşi, Nicu Roibescu, a declarat, ieri, că a înaintat o acţiune în instanţă, cerîndu-le judecătorilor să constate că gruparea ieşeană este proprietara de drept a sălii de sport ridicată în 1977. „Din decembrie 1977 şi pînă în prezent, clubul de volei a folosit această sală sub nume de proprietar, netulburat. În cadrul operaţiunilor de privatizare a SC Antibiotice SA, ar putea să apară confuzii între patrimoniul fabricii de medicamente şi cel al clubului de volei feminin, motiv pentru care avem tot interesul de a cere instanţei de judecată să constate dreptul nostru de proprietari ai sălii respective”, a spus Roibescu. Oficialul ieşean a adăugat că sala de sport a fost construită prin muncă patriotică, cu sprijinul material şi uman al unor intreprinderi socialiste, iar echipa de volei feminin a folosit sala în calitate de proprietar.

Gallovits, eliminată în manşa inaugurală la Ponte Vedra

Românca Edina Gallovits a fost învinsă de slovaca Dominika Cibulkova, cap de serie nr. 3, scor 2-6, 2-6, în cadrul unui meci din manşa inaugurală a turneului de la la Ponte Vedra (SUA), dotat cu premii în valoare de 220.000 de dolari. Pentru prezenţa în primul tur, Gallovits şi-a asigurat un cec în valoare de 1.725 de dolari şi un punct WTA. Românca va juca şi în competiţia de dublu, unde va face pereche cu Olga Govorţova (Belarus), iar în primul tur cele două jucătoare vor întîlni cuplul chinez Shuai Peng / Zi Yan.

Hănescu s-a calificat în turul secund la Casablanca

Tenismenul român Victor Hănescu s-a impus în faţa belgianului Steve Darcis, scor 6-4, 7-5, într-un meci din manşa inaugurală a turneului de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare de 450.000 de euro. Pentru calificarea în turul secund, Hănescu a primit un cec în valoare de 6.400 de euro şi 20 de puncte ATP. În următorul meci, românul va juca împotriva ibericului Ivan Navarro, nr. 101 mondial. Pe tabloul de dublu este prezent şi Horia Tecău, care face pereche cu portughezul Federico Gil, iar în primul tur va juca împotriva cuplului francez Marc Gicquel / Florent Serra.

Alexandru Lungu va debuta în “Lokal Kombat” la Oradea

Fostul judoka Alexandru Lungu va debuta în “Lokal Kombat” împotriva unui fost luptător de wrestling, americanul Ruben Villareal, în gala “ORA DE Acţiune” ce va avea loc la Oradea, duminică, începînd cu ora 23.00. Un alt român care va lupta la Oradea este Sebastian Ciobanu, care îl va înfrunta pe Doug Viney, din Noua Zeelandă, care a fost campion în gala K1 din Las Vegas. De asemenea, Ionuţ Atodiresei va susţine un meci revanşă cu francezul David Douge, pe care l-a învins în gala de la Buzău. Celelalte trei meciuri ale galei de la Oradea sînt Dzevad Poturak (Bosnia) - Ayadin Yuksel (Turcia), Corneliu Rus (România) - Joachim Thomas (Franţa) şi Andrei Buda (România) - Ajay Balgobind (Olanda).