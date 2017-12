CS Tomis, în cantonament la Brăila

Rămasă pe poziţia a şasea a clasamentului după disputarea celei de-a 20-a etape, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa se va deplasa la sfîrşitul acestei săptămîni la Brăila, acolo unde este programat un turneu de pregătire. Echipa antrenată de Mircea Bucă şi Dumitru Muşi va pregăti finalul campionatului alături de formaţia gazdă, Dunărea Brăila, Oţelul Galaţi, dar şi de echipa naţională de tineret, care se pregăteşte pentru calificarea la Campionatul European. „Această pauză ne poate fi benefică sau nu. Noi ne intrasem într-un ciclu şi iar se va rupe un pic ritmul, dar avem acest turneu la Brăila în care vor evolua cele care au jucat mai puţin ca să le dăm şi lor încredere să poată să ne ajute pe parcursul celor şase etape care au mai rămas”, a declarat Bucă. Turneul va începe astăzi, în sala Polivalentă “Danubius” din Brăila, programul fiind următorul - vineri: Tomis Constanţa - Oţelul (ora 17.00), Dunărea - Naţionala de tineret (ora 18.45); sîmbătă: Dunărea - Oţelul (ora 17.00), Tomis - Naţionala de tineret (ora 18.45); duminică: Dunărea - Tomis (ora 10.00), Naţionala de tineret - Oţelul (ora 11.45). Deşi Liga Naţională este întreruptă, ieri, la Bucureşti, a debutat etapa a 21-a, Rapid primind în devans vizita Rulmentului Braşov. Partida s-a dovedit a fi un test util pentru elevele lui Herbert Muller înainte de partidele cu Itxako (Spania), din semifinalele Cupei EHF, braşovencele impunîndu-se cu 46-34.

Ediţia a II-a a Cupei “Hagi”

Gheorghe Hagi a susţinut, ieri, la Bucureşti, o conferinţă de presă în care a anunţat lansarea celei de-a doua ediţii a Cupei “Hagi”, competiţie rezervată copiilor cu vîrsta între 10-12 ani. Competiţia se desfăşoară la nivel naţional, este împărţită pe şapte zone, urmînd să existe cîte un turneu pentru fiecare zonă, dar şi o competiţie finală, la Constanţa, care va reuni 16 echipe. Costurile competiţiei, care are un buget de peste 200.000 de euro, vor fi suportate de Fundaţia “Gheorghe Hagi” şi de sponsorii implicaţi în proiect. Prima ediţie a Cupei “Hagi” a fost câştigată de echipa Steaua Dunării Galaţi, copiii primind drept premiu din partea lui Hagi o excursie de trei zile la Roma, unde au vizionat partida din Liga Campionilor AS Roma - Chelsea Londra, au disputat un meci amical cu juniorii echipei AS Roma şi au susţinut un cantonament de zece zile în România. Echipele clasate pe locurile doi şi trei au primit drept premiu cîte un cantonament în România de zece, respectiv şapte zile.

Campionatul de Kung-Fu, la Constanţa

Sîmbătă, la Sala “Tomis”, se va desfăşura Campionatul de Kung-Fu pentru copii, cadeţi, juniori şi seniori, feminin şi masculin. Probele de concurs vor fi: Taolu Tradiţional (cu mîinile goale si arme), Non-Contact Sanda (luptă sportivă fără contact la cap), Light-Fighting Sanda (luptă sportivă cu contact uşor la cap), Sanda (luptă sportivă de contact). Concursul se va desfăşura pe trei suprafeţe de luptă, în sala de jocuri sportive şi în sala de box. Din judeţul Constanţa vor participa sportivi de la următoarele cluburi: CS “Marea Neagră” Constanţa (preşedinte Florin Iordanoaia) - 7 sportivi; CSU “Neptun” Constanţa (preşedinte Cornel Panait) - 5 sportivi; CS “Shaolin Callatis” Mangalia (preşedinte Florin Iordanoaia) - 14 sportivi; CS “W-Maxx” Mangalia (preşedinte Titi Vartolomei) - 9 sportivi; CS “Panda” Poarta-Albă (preşedinte Mihai Cîju) - 6 sportivi. La arbitraj, din Constanţa vor participa Florin Iordanoaia, Mihai Cîju, Adriana Lepădatu, Gheorghe Istrate, Ciprian Ştirban şi Mihai Săndică. Programul concursului - ora 11.00: deschiderea oficială la sala de box; ora 11.10: proba de Sanda, seniori şi juniori, sala de box; ora 12.00: probele de Non-Contact Sanda şi Light-Fighting Sanda, seniori, la sala de jocuri sportive; ora 14.00: pauză; ora 14.30: Taolu Traditional; ora 15.00: probele de Non-Contact Sanda şi Light-Fighting Sanda, copii şi cadeţi, la sala de jocuri sportive; ora 18.00: festivitatea de premiere.

Renata Ghionea s-a înţeles cu echipa maghiară ASA-Consolis NKC

Jucătoarea echipei Oţelul Galaţi, Renata Ghionea (24 de ani) a ajuns la o înţelegere cu formaţia maghiară ASA-Consolis NKC şi va semna un contract în luna iunie cînd îi expiră înţelegerea cu formaţia din România. „M-am înţeles cu echipa ASA-Consolis NKC, dar nu am semnat nimic. O voi face în iunie când îmi expira înţelegerea cu Oţelul Galaţi. Nu contează ce ofertă îmi vor face cei de la Oţelul, pentru că eu mi-am dat cuvîntul şi îl voi repecta, contînd foarte mult că voi fi alături de soţul meu, Valentin Ghionea, care joacă la Pick Szeged”, a declarat Renata Ghionea. ASA-Consolis NKC este pe locul 6 în primul eşalon maghiar, cu 25 de puncte, la 15 de primul loc ocupat de Gyor. Conform site-ului oficial al grupării maghiare, Renata Ghionea va semna un contract valabil pe doi ani.

Alexandra Damaschin, în turul secund în Antalya

Jucătoarea de tenis Alexandra Damaschin s-a calificat în turul al doilea al turneului challenger din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Damaschin a învins-o, în runda inaugurală, cu 1-6, 6-1, 6-1, pe Anna Fitzpatrick (Marea Britanie), cap de serie nr. 7, şi o va întîlni, în faza următoare a competiţiei, pe Anna Brajnikova (Rusia), jucătoare venită din calificări, care a trecut, cu 6-0, 6-2, de Justyna Jegiolka (Polonia). Perechea Horia Tecău / Yves Allegro (România/Elveţia) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Napoli (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Tecău şi Allegro au fost învinşi, cu 6-4, 6-4, de cuplul italian Francesco Aldi / Alessandro Motti.

Victor Crivoi, în sferturile de finală ale turneului challenger de la Napoli

Tenismanul Victor Crivoi s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului challenger de la Napoli (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Crivoi l-a învins, în turul secund, cu 3-6, 6-2, 6-2, pe sârbul Boris Pashanski şi îl va întîlni în sferturi pe Andrei Golubev, din Kazahstan.