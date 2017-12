Claudiu Bujin va fi înmormîntat joi

Corpul neînsufleţit al sportivului Claudiu Gabriel Bujin a sosit aseară, la Constanţa, fiind depus acasă (Bd-ul Al. Lăpuşneanu, Bl. L29, Sc. D, parter). Astăzi, la ora 11.30, corpul neînsufleţit al sportivului constănţean va fi depus la Catedrala “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, unde Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie îl va aştepta cu un sobor de preoţi. Cei care vor să-şi ia rămas bun de la Claudiu o pot face pînă joi, ora 12.00, cînd va avea loc slujba de înmormîntare. În jurul orei 13.00, cortegiul funerar se va deplasa pe următorul traseu: Catedrala “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” - Piaţa Ovidiu - Str. Mircea cel Bătrîn - Str. Primăverii - Stadionul “Farul” - Str. Soveja - Bd-ul Al. Lăpuşneanu - Bd-ul I.C. Brătianu - Cimitirul Central.

Echipa masculină de tenis de masă de la LPS Farul, aproape de Superligă

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Mediaş, s-a consumat o nouă etapă din cadrul turneului 1-4 al Diviziei A1 de tenis de masă, echipa masculină de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa apropiindu-se tot mai mult de promovarea în sezonul următor în Superligă. Sorin Săbăngeanu, Bogdan Simion, Nicuşor Dincă şi Lucian Munteanu au ieşit învingători în toate cele trei întîlniri disputate, trecînd, cu 9-3, de Romgaz Mediaş, cu 9-8 de U. Craiova I şi cu 9-5 de U. Craiova III. Cu două etape înaintea încheierii turneului 1-4 al Diviziei A, sportivii antrenaţi de Stelian Haşoti ocupă locul al doilea în clasament, poziţie ce asigură promovarea în Superligă. La Openul desfăşurat în Malta, constănţencele Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe au obţinut două medalii de argint (la echipe şi dublu) şi o medalie de bronz la simplu, prin Hîrîci.

Încercare de mituire a arbitrilor la returul România - Muntenegru, pentru CM de handbal masculin 2009

Arbitrilor danezi Martin Gjeding şi Mads Hansen le-au fost oferiţi cîte 30.000 de euro, pe care i-au refuzat, pentru a ajuta naţionala de handbal masculin a României împotriva selecţionatei Muntenegru, în play-off-ul de calificare la CM din 2009, informează cotidianul danez Jyllands-Posten. Publicaţia citată notează că forul de specialitate danez a fost informat imediat de încercarea de mituire de către cei doi arbitri, care a fost refuzată categoric, dar nu s-a luat nicio măsură. Gjeding şi Hansen au făcut şi un raport către EHF, iar faptul că nu s-au luat măsuri a fost explicat astfel de către preşedintele Comitetului de Arbitraj danez, Ole F. Petersen: “Nu am văzut asta ca pe o problemă serioasă. Nu era motiv să se raporteze mai departe, cînd Mads (n.r. - Hansen) şi Martin (n.r. - Gjeding) au spus NU ofertei”. Petersen a fost contactat telefonic de către cei doi arbitri, imediat după încercarea de mită, conform afirmaţiilor din Jyllands-Posten. La rîndul său, directorul Federaţiei Daneze de Handbal, Morten Stig Christensen, s-a arătat contrariat că EHF nu a acţionat în vreun fel după raportul celor doi arbitri. În legătură cu acest caz, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu, a declarat: “Nu ştiu nimic despre aceste declaraţii sau acuzaţii, nu am ce să comentez. Nu am călcat în viaţa mea într-un vestiar de arbitri. Nu m-a interesat nimic, niciodată, legat de activitatea arbitrilor, nici ca jucător şi nici ca şi conducător de club sau de federaţie!” În play-off-ul pentru calificarea la turneul final al CM din 2009, naţionala României a trecut de reprezentativa Muntenegru, cu scorul general de 56-55. În tur, adversarii au cîştigat cu 31-27 (17-13), pe 8 iunie 2008, returul revenind României, pe teren propriu, cu 29-24 (13-11), pe 14 iunie. Informaţiile oferite de presa daneză vin pe fondul unui mare scandal pe continent, în care sînt implicate campioana Europei THW Kiel, acuzată de corupţie, dar şi un cuplu de arbitri germani, Lemme şi Ulrich, acuzaţi că au ar fi primit 50.000 de dolari pentru a favoriza cîştigarea Cupei Cupelor de către ruşii de la Chehovskie Medvedi, în disputa cu CBM Valladolid.

Meciuri din LN feminină de handbal reprogramate datorită cupelor europene

Echipele Oltchim Rm. Vîlcea, Rulmentul Braşov şi Oţelul Galaţi şi-au reprogramat partidele din etapa a 19-a a Ligii Naţionale feminine de handbal, deoarece sîmbătă vor disputa meciuri în cupele europene. Astfel, campioana Oltchim va juca ultimul meci din Grupa principală B a Ligii Campionilor, în deplasare, cu Gyor ETO (Ungaria), de la ora 16.15, în timp ce Oţelul Galaţi va juca returul sferturilor din Cupa Cupelor, pe teren propriu, cu Larvik HK (Norvegia), de la ora 11.00. Rulmentul Braşov va primi vizita echipei Byasen Trondheim (Norvegia), de la ora 18.00, în cadrul returului sferturilor Cupei EHF. Cele trei formaţii româneşti şi-au reprogramat astfel partidele din etapei a 19-a: Cetate Deva - Oltchim Rm. Vîlcea (joi, 19 martie, ora 18.00), U. Jolidon Cluj - Oţelul Galaţi (miercuri, 25 martie, ora 16.00) şi KZN Slatina - Rulmentul Braşov (miercuri, 25 martie, ora 17.00). Celelalte patru partide din runda a 19-a se vor disputa duminică, 22 martie, de la ora 11.00: HC Zalău - Rapid Bucureşti, HCM Buzău - HCM Roman, CSM Ploieşti - HCM Baia Mare şi CS Tomis Constanţa - Dunărea Brăila. Astăzi, de la ora 18.00, la Braşov, va avea loc restanţa din etapa a 18-a dintre echipa locală Rulmentul şi Dunărea Brăila.

Horia Tecău, în sferturile probei de dublu de la Marrakech

Perechea Horia Tecău / Kristof Vliegen (România / Belgia) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 106.500 de euro. Tecău şi Vliegen au învins, în runda inaugurală, cu 3-6, 6-4, 10-5, cuplul Pablo Cuevas / Luis Horna (Uruguay / Peru), cap de serie nr. 1, şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu învingătorii partidei dintre perechea Pablo Andujar / Dominik Hrbaty (Spania / Slovacia) şi cuplul Malek Jaziri / Hicham Khaddari (Tunisia / Maroc).

Cristian Romanescu, reales în funcţia de preşedinte al FR de Tenis de Masă

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristian Romanescu, a fost reales în funcţie, ieri, în cadrul Adunării Generale care a avut loc la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti. Romanescu a obţinut 54 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Gheorghe Bozga, a primit 22. Comisia de validare a anulat două buletine de vot, pentru că delegaţii cluburilor respective au tăiat ambele nume. Romanescu este la cel de-al treilea mandat ca preşedinte al FRTM. Consiliul Director are următoarea componenţă - preşedinte: Cristian Romanescu; vicepreşedinte: Nicolae Ochiană; conducător al Comisiei de Marketing şi Mass-Media: Beatrice Romanescu; reprezentanţi ai cluburilor: Mircea Lazăr, Marius Bălaşa şi Andrei Szemerjai; secretar general: Nicolae Dogaru; antrenor federal: Viorel Filimon; trezorier: Luminiţa Puiu.

Grevă la Rulmentul Braşov!

Jucătoarele echipei de handbal Rulmentul Braşov au refuzat, ieri, să se antreneze, motivul fiind restanţele financiare pe care le are clubul, şi există posibilitatea să nu dispute partida cu Dunărea Galaţi, programată astăzi în devans! Antrenorul Herbert Muller a confirmat că este posibil ca meciul să nu se mai dispute dacă handbalistele vor dori să continue protestul. „Fetele au stabilit ceva şi mie mi-e greu să mai spun ceva. Tot ce pot face este să sper că lucrurile vor intra în normal. Este mare păcat că s-a ajuns aici, pentru că sîmbătă am făcut un meci extraordinar în Cupa EHF, iar la sfîrşitul acestei săptămîni avem manşa retur. Îmi pare rău că totul e umbrit de aşa ceva”, a concluzionat Muller. Handbalistele de la Rulmentul au dat un ultimatum patronului Teodor Florescu săptămîna trecută, anunţînd că dacă nu îşi vor primi măcar o parte din restanţe, vor intra în grevă. Marţi, handbalistele s-au prezentat la sală, la ora programată pentru antrenament, dar au decis să nu plece totuşi acasă, ci să joace fotbal.

Mihai Leu doreşte să înfiinţeze un club de fotbal la Hunedoara

Consilierii locali hunedoreni Mihai Leu şi Dan Bobouţanu au depus la Primăria Hunedoara un proiect de hotărîre pentru înfiinţarea unui club de fotbal, decizia urmînd a fi luată la şedinţa din luna martie. Bobouţanu, fost ofiţer de presă la clubul Corvinul 2005, a precizat că noua grupare va avea o singură secţie, de fotbal. „Vrem să umplem golul lăsat de dispariţia tuturor cluburilor de fotbal din Hunedoara, atît la nivel de seniori, cît şi juniori. Avem o bază sportivă care se întinde pe patru hectare şi care este nefolosită. Am luat iniţiativa acum să nu ne trezim în vară că iar nu avem fotbal în Hunedoara şi nu mai putem face nimic”, a spus Bobouţanu. El a precizat că îşi doreşte, ca şi Mihai Leu, ca noul club să aibă în titulatură şi cuvîntul „Corvinul”. Echipa Corvinul Hunedoara s-a retras în 2004 din cauza datoriilor şi acum nu activează în nicio ligă din România.

Americanul Jesse Brinkley vrea să boxeze cu Bute

Pugilistul american Jesse Brinkley, nr. 11 mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, şi promotorul acestuia, Terrry Lane, au anunţat că îşi doresc un meci cu Lucian Bute, pentru ca publicul de la Montreal să vadă o partidă mai bună decît cea cu Fulgencio Zuniga. „Cunosc toate numele mari de la această categorie şi ei mă cunosc pe mine, dar se pare că puţini sînt cei care doresc să împartă ringul cu mine. Poate că ultimul meu meci cu Joey Gilbert i-a speriat”, a declarat Brinkley, în vîrstă de 32 de ani. Brinkley, care are în palmares 33 de victorii, din care 22 prin KO, şi 5 înfrîngeri, a precizat că în ianuarie a fost contactat de staff-ul lui Bute pentru organizarea unui meci. „Oamenii lui Bute m-au sunat în ianuarie pentru un meci, însă eu semnasem deja contractul pentru meciul cu Joey Gilbert”, a mai spus pugilistul american, care deţine titlul WBC USNBC la categoria supermijlocie.