Dan Petrescu negociază cu Gaziantepspor

Tehnicianul echipei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, se află printre antrenorii cu care negociază în prezent conducerea clubului Gaziantepspor în vederea preluării conducerii tehnice a formaţiei din prima ligă turcă, informează cotidianul Hurriyet. “Prin intermediul impresarilor, conducerea clubului discută despre condiţiile unui eventual angajament cu fostul internaţional român Dan Petrescu, tehnicianul german Lothar Matthaus, brazilianul Carlos Alberto Parreira şi italianul Alberto Zaccheroni”, notează jurnalul turc. Hurriyet menţionează că Gheorghe Hagi a fost abordat de Gaziantepspor, dar a refuzat oferta acestui club. Gaziantepspor a rămas fără antrenor principal la sfîrşitul săptămînii trecute, cînd Nurullah Saglam şi-a reziliat contractul.

Rezultatele din optimile de finală ale Cupei UEFA

Meciuri echilibrate în manşa tur a optimilor de finală ale Cupei UEFA, cele mai clare victorii fiind de... 2-0, realizate de Udinese şi Manchester City. Dynamo s-a impus în derby-ul ucrainean, în timp ce Şahtior a pierdut pe o gafă a lui Raţ. Performerele zilei au fost Galata şi Sporting, care au terminat la egalitate în deplasare. Marele derby al rundei s-a încheiat cu victoria gazdelor, dar golul marcat în deplasare dă mari speranţe de calificare pentru Ajax. Rezultatele înregistrate joi seară: ŢSKA Moscova - Şahtior Doneţk 1-0 (Vagner Love 50-pen.); Dynamo Kiev - Metalist Harkov 1-0 (Vukojevic 54); Hamburger SV - Galatasaray Istanbul 1-1 (M. Jansen 49 / Ayhan Akman 32); PSG - Sporting Braga 0-0; Werder Bremen - St.Etienne 1-0 (Naldo 20); Udinese - Zenit St. Petersburg 2-0 (Quagliarella 85, Di Natale 90-pen.); Manchester City - Aalborg BK (Caicedo 8, Phillips 30); Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 2-1 (Cheyrou 19, M. Niang 33 / Suarez 36-pen.).

Turneele Final Four în Cupa CEV şi GM Capital Challenge Cup la volei feminin

Sîmbătă şi duminică sînt programate turneele Final Four la volei feminin în Cupa CEV şi GM Capital Challenge Cup. Iată cum se prezintă programul jocurilor - Cupa CEV (turneul se desfăşoară la Novara - Italia), semifinale, sîmbătă, ora 19.00: FenerbahceAcibadem Istanbul (Turcia) - Asystel Novara (Italia), ora 21.30: Uralocika Ekaterinburg (Rusia) - Rote Raben Vilsbiburg (Germania); duminică - finala mică, ora 16.30, finala mare, ora 19.00; GM Capital Challenge Cup (turneul se desfăşoară la Jesi - Italia), semifinale, sîmbătă, ora 17.00: Leningradka St. Petersburg (Rusia) - Vini Monteschiavo Jesi (Italia), ora 20.00: CV Albacete (Spania) - Panathinaikos Atena (Grecia); duminică - finala mică, ora 13.00, finala mare, ora 16.30. La masculin, turneele Final Four în cele două competiţii europene vor avea loc la sfîrşitul săptămînii viitoare, la Atena (Cupa CEV) şi la Izmir (GM Capital Challenge Cup). În Liga Campionilor, la feminin, a fost stabilită şi ultima echipă calificată în Final Four: Volley Bergamo (Italia) - Scavolini Pesaro (Italia) 1-3 (19-25, 13-25, 25-23, 16-25) - setul de aur: 15-11 - în tur: 3-1. Turneele Final Four se vor desfăşura la Perugia (Italia), pe 28 şi 29 martie - la feminin şi la Praga (Cehia), pe 4 şi 5 aprilie - la masculin.

Turneul celor 6 Naţiuni la rugby

A patra etapă a Six Nations programează duminică marele derby, meciul dintre Anglia şi Franţa, singurele echipe europene capabile să învingă marile forţe rugby-stice din sud. Meciul găseşte Anglia într-o perioadă de reconstrucţie, echipa părînd a se pregăti pentru Rugby World Cup 2011 (al cărui program a fost anunţat recent) şi nu pentru acest sezon! Francezii au reintrat în lupta pentru trofeu după ce au învins Ţara Galilor, dar au neapărată nevoie de victorie pe “Twickenham”. Irlanda se deplasează pe terenul vecinilor din nord, Scoţia părînd a fi un adversar accesibil pentru “verzi”. Galezii aşteptă o victorie facilă în Italia, ca pregătire pentru meciul decisiv cu Irlanda, din ultima etapă. Programul etapei - sîmbătă: Italia - Ţara Galilor (ora 17.00); Scoţia - Irlanda (ora 19.00); duminică: Anglia - Franţa (ora 17.00).

Şarapova, învinsă la revenirea în teren după aproximativ şapte luni

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova a fost învinsă în runda inaugurală a probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells, în primul său meci disputat în circuitul WTA după august 2008. Şarapova şi compatrioata sa Elena Vesnina au fost învinse de perechea Ekaterina Makarova / Tatiana Poucek (Rusia / Belarus), cu 6-1, 4-6, 10-7, într-un meci care a durat o oră şi jumătate. “M-am simţit bine pe teren. Am jucat pentru a mă testa şi a regăsi emoţiile competiţiei. Aveam nevoie de această schimbare de decor, după săptămîni de antrenamente. Aveam nevoie să regăsesc micile detalii care formează un turneu, să merg la vestiare, să îmi aud numele, să văd publicul, să merg în sala sportivilor”, a declarat Şarapova. Sportiva în vîrstă de 21 de ani, operată la umărul drept în octombrie 2008, şi-a reluat antrenamentele în urmă cu două luni. Ea a ratat Jocurile Olimpice de la Beijing, US Open şi Australian Open, din cauza accidentării.

Nouă milioane de lire sterline pentru cinci trofee!

Jucătorii echipei Manchester United vor încasa prime în valoare totală de 9 milioane de lire sterline în cazul în care vor obţine, în acest sezon, încă trei trofee alături de Cupa Ligii Angliei şi Campionatul Mondial al cluburilor, deja cîştigate. Potrivit The Sun, în cazul în care vor mai cîştiga Cupa Angliei, campionatul Angliei şi Liga Campionilor, unii jucători de la Manchester United vor fi recompensaţi cu cîte 400.000 de lire sterline. Primele au fost stabilite înainte de începerea sezonului, cînd au fost fixate sume separate pentru fiecare trofeu. Valoarea acestor prime poate fi mărită cu 10-15 la sută în funcţie de numărul trofeelor cîştigate. Fotbaliştii lui United au obţinut deja cîte 85.000 de lire sterline pentru Cupa Ligii Angliei şi Campionatul Mondial al cluburilor. În cazul în care vor cîştiga Premier League şi Cupa Angliei, ei vor mai primi în jur de 200.000 de lire sterline, iar dacă se vor impune şi în Liga Campionilor, vor fi recompensaţi cu încă 65.000 de lire sterline fiecare.

Kaka revine în naţionala Braziliei

Selecţionerul brazilian Dunga a anunţat lotul pentru meciurile cu Ecuador şi Peru, din preliminariile CM 2010, în care l-a inclus şi pe Kaka, după ce jucătorul a ratat ultima convocare, amicalul cu naţionala Italiei, din cauza unei accidentări. Iată lotul convocat de Dunga pentru partidele cu Ecuador (29 martie) şi Peru (1 aprilie): portari - Julio Cesar (Inter), Doni (Roma); fundaşi - Maicon (Inter), Lucio (Bayern), Daniel Alves (Barcelona), Kleber (Porto Alegre), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Sao Paolo), Luisao (Benfica), Thiago Silva (Milan); mijlocaşi - Gilberto Silva (Panathinaikos), Elano (Manchester City), Josue (Wolfsburg), Anderson (Manchester United), Ronaldinho (Milan), Julio Baptista (Roma), Kaka (Milan), Felipe Melo (Fiorentina); atacanţi - Robinho (Man. City), Luis Fabiano (FC Sevilla), Pato (Milan), Adriano (Inter).

Gazprom va reduce cu 10% bugetul din acest an al echipei Zenit

Societatea Gazprom va reduce cu 10% bugetul din acest an al echipei de fotbal Zenit St. Petersburg, din cauza crizei economice, a anunţat, vineri, purtătorul de cuvînt al companiei, Sergei Kupriyanov. “În acest an bugetul va fi redus de la nivelul planificat, dar consider că el va fi suficient pentru club şi pentru ca echipa să aibă rezultate bune”, a precizat Kupriyanov. Gazprom finanţează gruparea Zenit din 2005, iar formaţia din Sankt Petersburg a cîştigat campionatul din Rusia în 2007 şi a reuşit să cîştige Cupa UEFA în 2008. În ciuda acestei reduceri a bugetului, Zenit rămîne cel mai bogat clubu din Rusia. Preşedintele Gazprom, Alexei Miller, declarase că o creştere a finanţării clubului Zenit ar putea surveni în orice moment dacă echipa are nevoie de jucători noi. Kupriyanov a mai precizat că societatea rusă îşi va continua contractul de sponsorizare cu gruparea germană Schalke ’04 Gelsenkirchen: “În ciuda crizei, vom continua unele contracte care le avem pe termen lung, inclusiv cel de sponsorizare a clubului Schalke 04”.

Preşedintele lui Werder Bremen şi-a dat demisia din cauza acuzaţiilor de corupţie

Preşedintele lui Werder Bremen, Jurgen Ludger Born, care este suspectat de conducerea clubului că în 2001 ar fi primit 50.000 de euro de la impresarul Carlos Delgado în urma transferului atacantului peruan Roberto Silva, a demisionat, vineri, din funcţie. “Pentru că sînt bănuit de anumite acte de corupţie, am decis să îmi depun demisia. Însă, pot să asigur pe toată lumea că nu am băgat în buzunar niciun ban care nu mi se cuvenea. Am decis să plec pentru a proteja clubul”, a declarat Jurgen Ludger Born, care va fi înlocuit, cel puţin pentru un timp, de managerul lui Werder, Klaus Allofs. Born, în vîrstă de 69 de ani, este cercetat în legătură cu transferul peruanului Roberto Silva, care în 2001 a fost cumpărat de gruparea germană de la Sporting Cristal Lima pentru 1,35 milioane de dolari. Potrivit publicaţiilor sportive, preşedintele lui Weder este bănuit că a băgat în buzunarul propriu aproximativ 50.000 de euro în urma acestei tranzacţii. Jurgen Born a respins acuzele aduse la adresa sa încă de cînd acestea au fost date publicităţii.

Maria Riesch şi Didier Cuche sînt laureaţii de vineri ai finalelor Cupei Mondiale

Vineri, la Are (Suedia), s-au mai desfăşurat două finale din cadrul Cupei Mondiale la schi alpin. Fetele au concurat la slalom special, probă în care germanca Maria Riesch îşi asigurase deja cîştigarea globului de crostal. Cursa i-a revenit surprinzătoarei Sandrine Aubert (Franţa), aflată la a doua victorie consecutivă în Circuitul Alb, urmată de Fanny Chmelar (Elveţia), Therese Borssen (Suedia) şi Sarka Zahrobska (Cehia), ultimele două la egalitate pe poziţia a treia. Riesch s-a clasat a cincea. La masculin a avut loc ultima cursă de slalom uriaş a sezonului, cîştigată de austriacul Benjamin Raich, urmat de Ted Ligety (SUA) şi Didier Cuche (Elveţia). Cuche, în vîrstă de 34 de ani, a terminat primul în clasamentul specialităţii, în timp ce Raich s-a apropiat la numai două puncte de norvegianul Aksel Lund Svindal, liderul clasamentului general, care nu a punctat vineri. Înaintea ultimei curse a sezonului, slalomul special de sîmbătă, austriacul are prima şansă la cîştigarea Marelui Glob de Cristal, fiind campionul olimpic en-titre al specialităţii, în timp ce Svindal şi Cuche nu strălucesc în acestă probă. Ordinea primilor trei clasaţi este acum Svindal 1.009p, Raich 1.007p şi Cuche 919p. La feminin, trofeul a fost adjudecat în avans de americanca Lindsey Kildow-Vonn.

Roger Federer va deveni tată

Fostul nr. 1 mondial, tenismanul elveţian Roger Federer, a anunţat, pe site-ul său oficial că partenera sa Mirka Vavrinec este încărcinată şi aşteaptă primul copil al cuplului în vară. “Pentru noi, un vis a devenit realitate. Adorăm copiii şi sîntem nerăbdători să fim părinţi pentru prima oară”, a declarat elveţianul în vîrstă de 27 de ani pe site-ul său oficial. Mirka Vavrinec, în vîrstă de 30 de ani, este o fostă jucătoare profesionistă de tenis de origine slovacă. Mirka şi Roger formează un cuplu din 2000.

McLaren recunoaşte că noul monopost nu este foarte competitiv

Oficialii echipei de Formula 1 McLaren au afirmat că au unele probleme cu monopostul pentru sezonul 2009, deoarece acesta merge prea încet faţă de ceea ce era programat, informează ediţia online a BBC. Campionul mondial Lewis Hamilton a avut rezultate nesatisfăcătoare în cursele de probă, iar şeful echipei, Martin Whitmarsh, a afirmat că vor încerca să rezolve problemele la începutul sezonului. “Acum monopostul nu este destul de rapid, mai ales avînd în vedere standardele noastre foarte ridicate. Vom continua testele săptămîna viitoare, la Jerez, şi sperăm că vom efectua unele schimbări pînă atunci. Probabil că monopostul MP4-24 nu va fi la 29 martie destul de rapid aşa cum vrem”, a spus oficialul echipei. Unul dintre reprezentanţii Mercedes, Norbert Haug, a afirmat că principala nemulţumire este că echipa nu este destul de competitivă pentru a cîştiga campionatul. În timpul testelor din Barcelona, Hamilton şi Heikki Kovalainen au avut timpi mai slabi decît piloţii de la Ferrari, BMW Sauber, Renault, Toyota, dar şi Brawn, echipă înfiinţată de curînd. Noul sezon din Formula 1 va debuta pe 29 martie, în Australia, cu cele mai multe schimbări de regulament din ultimii 25 de ani.