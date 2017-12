Adrian Ilie, convins să revină pe teren!

Conform cotidianului rus Sport Express, vicepreşedintele clubului Terek Groznîi, Haidar Alhanov, l-ar fi convins pe fostul internaţional Adrian Ilie să îşi reia cariera de jucător. „Este un star, am reuşit să-l convingem să mai joace. Ce dacă are 34 de ani? Sînt alţi jucători care evoluează şi la aproape 40 de ani, spre exemplu Carboni, fostul său coechipier de la Valencia. Dacă un fotbalist este dedicat meseriei, vîrsta nu se cunoaşte. Cînd a venit aici, Adrian Ilie ni l-a adus pe Arthuro. Adrian Ilie a fost atît de încîntat de ce a văzut aici încît de curînd a spus: Daţi-mi o bucată de hîrtie, iar eu îmi pun semnătura pe ea. Termenii contractului sînt mai puţin importanţi“, a completat Alhanov. La rîndul său, fostul manager al Stelei, s-a arătat interesat de propunerea făcută. „În cariera mea am cîştigat destui bani ca să trăiesc liniştit. Dar am dat totul pentru fotbal, poate şi de aceea mi-a răspuns cu aceeaşi monedă. Haidar Alhanov (n.r. - vicepreşedinte la Terek) m-a convins că acest capitol încă nu este încheiat pentru mine. În această situaţie, pentru mine banii nu sînt importanţi. De ce să nu încerc din nou? Vreau să simt din nou mirosul ierbii. Ultimul meu club a fost FC Zurich, unde am suferit o accidentare serioasă la gleznă. Acum m-am gîndit: de ce să nu revin? Poate sîntem norocoşi atît eu, cît şi Terek. Nu mi-e teamă. Fotbalul din Rusia este în creştere. Nu cred că Terek se va transforma într-o echipă românească. Dar a devenit o echipă puternică“, a spus Adi Ilie, care, la Terek Groznîi, îl va avea coleg în linia de atac pe fostul jucător al Stelei, Arthuro. Adrian Ilie a evoluat de-a lungul carierei la formaţiile Electroputere Craiova, Steaua, Galatasaray Istanbul, FC Valencia, Deportivo Alaves, Beşiktaş Istanbul şi FC Zurich. Din 2006, Ilie a devenit impresar, iar în perioada 2007-2008 a ocupat funcţia de manager al Stelei. De asemenea, Adi Ilie a evoluat de 54 de ori în echipa naţională, reuşind să înscrie de 13 ori. Adrian Ilie s-a retras din activitatea de fotbalist în sezonul 2005-2006. La Terek Groznîi mai evoluează românii Florentin Petre, Daniel Pancu şi Andrei Mărgăritescu.

Ofertă de 500 milioane euro pentru 40% din acţiunile lui AC Milan

Consorţiul Abu Dhabi United, acelaşi care patronează şi gruparea engleză Manchester City, doreşte să achiziţioneze 40% din acţiunile formaţiei italiene AC Milan. Pentru aceasta, arabii sînt dispuşi să plătească 500 milioane de euro, conform cotidianului Carriere della Sera. Mai mult chiar, potrivit presei italiene, patronul Milanului, Silvio Berlusconi, ar fi permis începerea negocierilor. Şeicul Mansour bin Zayed al Nahyan, proprietarul consorţiului Abu Dhabi, deţine 5% din acţiunile trustului Mediaset, al cărui finanţator este familia Berlusconi. Clubul AC Milan a pierdut în ultimul sezon 32 de milioane de euro datorită neparticipării în Liga Campionilor. Abu Dhabi United deţine în acest moment 80% din pachetul majoritar de acţiuni al lui Manchester City, investind aproximativ 80 de milioane de euro de la preluarea “orăşenilor“.

Raluca Olaru s-a calificat pe tabloul principal al turneului de la Acapulco

Jucătoarea de tenis Raluca Ioana Olaru s-a calificat, luni seară, pe tabloul principal al turneului de la Acapulco (Mexic), competiţie dotată cu premii totale în valoarea de 220.000 de dolari. Românca a trecut în ultimul tur al calificărilor de Alina Jidkova (Rusia), scor 6-1, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră şi 27 de minute şi va juca în prima rundă a turneului cu argentinianca Gisela Dulko (cap de serie numărul 5). Pentru accederea pe tabloul principal, Raluca Olaru a primit un cec în valoarea de 1.725 de dolari şi un punct WTA. Tot la turneul de la Acapulco este prezentă şi Edina Gallovits, care va juca în primul tur contra tenismenei Greta Arn din Ungaria. Pe de altă parte, românul Victor Crivoi (cap de serie numărul 2) s-a calificat în manşa secundă a turneului de la Meknes (Maroc), dotat cu premii totale în valoare de 30.000 de euro, după ce a trecut în runda inaugurală de germanul Alexander Flock, scor 7-5, 3-6, 6-2. Pentru calificarea în turul 2, acolo unde îl va întîlni pe Pavol Cervenak (Slovacia), Crivoi a primit un cec în valoare de 530 de euro şi 5 puncte ATP.

Graf şi Agassi vor susţine un meci demostrativ la inaugurarea noului teren central de la Wimbledon

Foştii jucători de tenis Şteffi Graf şi Andre Agassi, actualmente soţ şi soţie, vor participa la un meci demonstrativ pentru a inaugura noua arenă centrală acoperită de la Wimbledon, la 17 mai, au anunţat organizatorii. Graf este de şapte ori cîştigătoare pe gazonul londonez, între 1988 şi 1996, acolo unde Agassi a triumfat în 1992. La inaugurarea noului teren central mai sînt aşteptaţi fostul număr 1 WTA, Kim Clijsters, şi britanicul Tim Henman. “Niciun teren nu este mai special pentru mine decît arena centrală de la Wimbledon. Nu putea să mi se facă o onoare mai mare decît acea de mă invita să joc aici împreună cu soţul meu Andre, Kim şi Tim”, a declarat Graff. Construit doar parţial pentru ediţia din 2008 a turneului bitanic, acoperişul cuprinde acum întreg terenul central, care are o capacitate de 15.000 de locuri. Aceste meciuri demonstrative vor servi ca o repetiţie de gestionare a accesului spectatorilor în arenă, înainte de turneu.

Charles Barkley a fost condamnat la cinci zile de închisoare

Fostul baschetbalist Charles Barkley a fost condamnat la cinci zile de închisoare după ce a fost prins beat la volan în seara Revelionului 2009, în Arizona, cu o alcoolemie de 0,149 g/l, limita legală admisă fiind 0,08, a anunţat un post american de radio. Barkley, în vîrstă de 45 de ani, care este în prezent comentator sportiv, a fost reţinut în Scottsdale, o suburbie din oraşul Phoenix, pentru că trecut pe culoarea roşie a semaforului. Ofiţerul de poliţie i-a administrat apoi fostului sportiv un test de alcoolemie, care s-a dovedit a fi pozitiv. Charles Barkley a apărut, luni, în faţa unui tribunal local şi a recunoscut că a încălcat codului rutier, pledînd vinovat pentru conducerea sub influenţa alcoolului. Fostul baschetbalist a fost condamnat la zece de zile de închisoare şi 2.000 de dolari amendă, dar perioadă sa de încarcerarea va fi redusă la jumătate dacă va urma un curs legat de pericolele ce pot fi cauzate de conducerea sub influenţa alcoolului. Barkley trebuie să-şi săvîrşească pedeapsa începînd cu 21 martie. Barkley, medaliat cu aur la JO de la Barcelona cu “Deam Team-ul” SUA, este un obişnuit al declaraţiilor şi comportamentului zgomotos. De asemenea, el a mărturisit că a pierdut milioane de dolari în cazinouri.

Vlade Divaci, preşedinte al Comitetului Olimpic din Serbia

Fostul internaţional sîrb de baschet, Vlade Divaci, a fost ales, ieri, în funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic din Serbia (OKS). Divaci a primit 76 din cele 82 de voturi posibile, învingîndu-l în lupta pentru preşedenţia OKS, pe fostul preşedinte al acestui for, Ivan Curkovici. Mandatul lui Vlade Divaci este pentru următorii patru ani. Vlade Divaci este o adevărată legendă a baschetului sîrb, evoluînd de-a lungul carierei la importante cluburi din NBA, precum Los Angeles Lakers, Sacramento Kings şi Charlotte Hornets.

Lucrările pentru construcţia noului stadion al lui Juventus vor începe în aprilie

Consiliul Local al oraşului Torino a votat ieri în unanimitate ca proiectul de construcţie al noii arene a lui Juventus să demareze în aprilie, iar conducerea echipei bianconero s-a angajat să semneze o garanţie fiduciară de 10 milioane de euro, informează La Stampa. Dacă lucrările vor decurge conform planului stabilit, formaţia torineză va dispune de noul stadion începînd cu iunie 2011. Stabilimentul va fi ridicat în acelaşi loc unde a fost şi vechea arenă Delle Alpi, a cărei demolare a început în luna noiembrie a anului trecut. Noul stadion va avea o capacitate de 40.000 de locuri şi îi va costa pe oficialii lui Juventus în jur de 100 de milioane de euro. În prezent, formaţia antrenată de Claudio Ranieri îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe „Stadio Olimpico, pe care îl împarte cu concitadina AC Torino.

Boateng va fi amendat de Hamburger SV, după un conflict cu Streit

Fundaşul echipei Hamburger SV, Jerome Boateng, a fost pedepsit de antrenorul Martin Jol, după ce fundaşul a reacţionat exagerat la un conflict cu mijlocaşul german de origine română, Albert Streit. La antrenamentul de marţi dimineaţă, Boateng şi Streit s-au contrat de cîteva ori, iar fundaşul a reacţionat violent, lovindu-l pe Streit cu palma peste faţă. Jol a intervenit şi l-a scos pe Boateng din antrenament, urmînd să îi stabilească jucătorului de 20 de ani şi o amendă. „Ce a fost a trecut. Nu doresc să comentez pe marginea acestui subiect”, a declarat Albert Streit (28 de ani), referitor la conflictul său cu Boateng.

Raliul Dakar se va desfăşura şi în 2010 în Chile şi Argentina

Chile şi Argentina vor organiza şi ediţia din anul 2010 a Raliului Dakar, după ce ediţia precedentă a fost considerată un real succes, a declarat purtătorul de cuvînt al guvernului chilian, Francisco Vidal. „Consider că s-a făcut o alegere foarte bună. Decizia va fi oficializată în cadrul a două conferinţe de presă ale organizatorilor, care vor fi susţinute la Buenos Aires şi la Santiago de Chile”, a spus Vidal. După ce timp de 29 de ani, Raliul Dakar s-a desfăşurat în Africa, în anul 2009 s-a mutat în America de Sud, unde Chile şi Argentina l-au găzduit între 3 şi 17 ianuarie. Cu un an înainte, în 2008, Dakar-ul a fost anulat din cauza unor ameninţări la adresa participanţilor făcute de unele grupări teroriste din Mauritania.

Evgheni Pluşenko vrea să participe la JO din 2010

Campionul olimpic rus la patinaj artistic, Evgheni Pluşenko, doreşte să revină în competiţie pentru a-şi apăra titlul suprem la Jocurile Olimpice de iarnă, programate la Vancouver în anul 2010. „Sînt decis să concurez în sezonul viitor, pentru a pregăti Jocurile Olimpice de la Vancouver”, a declarat Pluşenko, triplu campion mondial (2001, 2003, 2004) şi cvintuplu campion european (2000, 2001, 2003, 2005, 2006). „Am reluat antrenamentele cu două sau trei şedinţe zilnic. Mă simt foarte bine şi cred că voi reveni la forma cea mai bună pe care o pot atinge”, a completat patinatorul rus. Pluşenko, în vîrstă de 26 de ani, şi-a luat o vacanţă de un an după titlul olimpic obţinut la Torino, în 2006, însă şi-a prelungit pînă acum pauza. El va participa la concursurile interne, pentru a-şi recîştiga locul în echipa naţională.