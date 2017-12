Sîrbii consideră crucial meciul cu România de la Constanţa

Internaţionalul sârb al echipei Manchester United, Nemanja Vidici, a declarat că accesul naţionalei Serbiei la turneul final al CM 2010 depinde de meciul pe care îl va disputa la 28 martie, la Constanţa, cu selecţionatei României, în grupa a VII-a a preliminariilor. “Am spus, de la bun început, că grupa din preliminarii este una foarte grea. Am avut un start foarte bun, dar asta nu înseamnă nimic. Este foarte important să rămînem cu picioarele pe pămînt şi să tratăm fiecare meci cu seriozitate. Pe data de 28 martie, la Constanţa, avem un meci crucial împotriva României şi este un meci pe care trebuie neapărat să-l cîştigăm pentru a ne menţine intacte ambiţiile noastre de calificare. Sînt optimist pentru viitor şi cred că Serbia se poate califica”, a spus internaţionalul sîrb. Naţionala Serbiei se află pe prima poziţie a grupei a VII-a preliminare pentru CM din Africa de Sud, cu 9 puncte acumulate după patru partide. Următoarele poziţii ale grupei sînt ocupate în ordine de Lituania (9 puncte, 4 partide), Franţa (4 puncte, 3 partide), Austria (4 puncte, 4 partide), România (4 puncte, 3 partide) şi Insulele Feroe (un punct, 4 partide). Vidici consideră că principala forţă a reprezentativei conduse de Radomir Antici este dată de tinereţe actualului lot: “Forţă o dă tinereţea lotului. Această generaţie poate evolua împreună pentru cel puţin următorii cinci ani şi ăsta este un lucru foarte important. Cred sincer că avem calitatea necesară de a reuşi”.

Hagi a refuzat oferta de la Galatasaray

Tehnicianul român Gheorghe Hagi a refuzat oferta de a prelua echipa Galatasaray, iar noul antrenor al formaţiei din Istanbul va fi fostul căpitan al acesteia, Bulent Korkmaz. Korkmaz a ajuns la un acord cu Galatasaray şi va semna un contract pe un an şi jumătate. Ajansspor menţionează că, spre deosebire de Bulent Korkmaz, Gheorghe Hagi a primit de la conducerea clubului Galatasaray o ofertă pentru doar 13 meciuri. Sursa citată precizează că între salariul cerut de Hagi şi cel dorit de Korkmaz este diferenţă mare. Clubul Galatasaray a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că Michael Skibbe a fost demis din funcţia de antrenor, la cîteva ore după ce presa turcă a notat că românului Gheorghe Hagi i s-a propus să revină la conducerea tehnică a formaţiei din Istanbul. Hagi a fost prezent, duminică, la meciul pierdut de Galatasaray, cu scorul de 2-5, în faţa echipei Kocaelispor, iar după această partidă a avut o întrevedere de aproximativ două ore cu trei oficiali ai clubului din Istanbul.

Victor Hănescu a urcat două poziţii în clasamentul ATP, pînă pe locul 37

Tenismenul român Victor Hănescu a avansat două poziţii în clasamentul ATP, pînă pe locul 37, el avînd 1.586 de puncte, în timp ce lider este în continuare ibericul Rafael Nadal cu 14.510 puncte. Pe locul 2 în clasamentul ATP este elveţianul Roger Federer cu 11.000 de puncte, în timp ce pe 3 se află sîrbul Novak Djokovic cu 9.010 puncte. Victor Hănescu va juca în această săptămînă la Dubai, unde în primul tur îl va întîlni pe francezul Fabrice Santoro. Principalul favorit al turneului este sîrbul Novak Djokovic. Cea mai bună clasare din carieră pentru Victor Hănescu a fost locul 35 ocupat pe 25 decembrie 2005.

Andy Roddick a cîştigat turneul de la Memphis

Tenismanul american Andy Roddick, cap de serie numărul unu, a cîştigat, duminică, turneul de la Memphis (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 1.226.500 de dolari. Roddick l-a învins, în finală, cu scorul de 7-5, 7-5, pe cehul Radek Stepanek, al cincilea favorit al competiţiei. Americanul în vîrstă de 26 de ani a obţinut astfel al 27-lea titlu din carieră şi al doilea la Memphis, după succesul din 2002. Stepanek, în vîrstă de 30 de ani, se află la a doua finală din acest an, după victoria obţinută săptămîna trecută la San Jose. În urma acestei victorii, Roddick va primi 500 de puncte ATP şi un cec în valoare de 300.000 de dolari, în timp ce Stepanek va încasa 126.000 de dolari şi 300 de puncte ATP. Proba de dublu a fost cîştigată de perechea Mardy Fish/Mark Knowles (SUA/Bahamas), cap de serie numărul 4, care a trecut, în finală, cu scorul de 7-6 (9/7), 6-1, de cuplul Travis Parrott/Filip Polasek (SUA/Slovacia).

Incidentele petrecute la meciul Hadjuk Split - Dinamo Zagreb au dus la peste 120 de arestări

Peste 120 de persoane au fost arestate ca urmare a unor incidente ce au avut loc între suporterii echipelor croate Hadjuk Split şi Dinamo Zagreb înainte şi după terminarea meciului ce a avut loc duminică. Potrivit unui purtător de cuvînt al poliţiei croate, 84 dintre cei 121 de fani arestaţi erau suporteri ai grupării Hadjuk Split. Patru poliţişti au fost răniţi uşor în timpul acestor incidente şi mai multe scaune ale stadionului formaţie din Split au fost arse. Rivalitatea dintre Dinamo Zagreb şi Hadjuk Split este recunoscută şi cea mai mare parte a meciurilor dintre cele două echipe sînt marcate de incidente violente. Ca urmare a acestui fapt o lege care să pedepsească mai sever comportament violent al suporterilor a fost trimisă spre aprobare, în luna ianuarie, în Parlamentul din Croaţia. Hadjuk Split a cîştigat, duminică, pe teren popriu, cu scorul de 2-0, partida disputată în compania echipei Dinamo Zagreb.

Solskjaer a refuzat naţionala Norvegiei

Fostul internaţional norvegian, Ole Gunnar Solskjaer, în prezent managerul echipei de rezerve al lui Manchester United, a refuzat postul de selecţioner al Norvegiei, motivînd că nu are experienţa necesară. „Nu cred că este momentul potrivit să spun da unei asemenea oferte. Desigur, m-am bucurat că mi-a fost făcută această propunere. Deocamdată lucrez pentru United, iar cariera mea este pe drumul cel bun. Îmi doresc ca pe viitor să antrenez o echipă mare, însă, în prezent, trebuie să îmi fac treaba cît mai bine la actualul meu club“, a spus Solskjaer, acum în vîrstă de 36 de ani. Norvegia ocupă ultimul loc în Grupa a 9-a de calificare la C.M din 2010, cu două puncte după primele trei partide.

Maximilian Nicu şi-a depus actele pentru a primi cetăţenia română

Visul lui Maximilian Nicu de a juca pentru Naţionala României, începe să prindă contur. Mijlocaşul echipei Hertha Berlin, a declarat că a depus majoritatea actelor la consulatul român de la Berlin, pentru a primi cetăţenia română pentru a putea fi convocat la Naţională de selecţionerul Victor Piţurcă. „Primul pas a fost făcut! Am depus majoritatea actelor necesare, urmînd ca în zilele viitoare să mai aduc şi restul documentelor. Sînt foarte bucuros! Totul a decurs OK. Abia aştept să joc sub tricolor“, a declarat Maximilian Nicu.

International Board ar putea introduce cartonaşul portocaliu!

Şeful arbitrilor din Italia, fostul mare central Pierluigi Collina, a declarat că International Board, organismul care se ocupă de regulile jocului, va lua în discuţie la sfîrşitul acestei săptămîni, posibilitatea acordării cartonaşului portocaliu la meciurile de fotbal. Cartonaşul portocaliu va permite eliminarea temporară (nr - numărul de minute nu a fost stabilit) pentru un jucător, aşa cum se întîmplă în alte discipline sportive precum handbal sau rugby. Cartonaşul portocaliu oferă o sancţiune mai mare decît cartonaşul galben, dar mai mică decît eliminarea de la cartonaşul roşu.

Boloni ar putea prelua Olympique Marseille

Antrenorul formaţiei Standard Liege, Ladislau Boloni, ar putea prelua echipa Olympique Marseille, unde l-ar înlocui pe Eric Gerets. Contractul lui Gerets expiră în luna iunie, iar oficialii clubului din Marsilia nu ar dori să-l prelungească, deoarece nu sînt mulţumiţi de prestaţia echipei sub conducerea acestuia. Conducătorul lui Olympique, Robert Louis-Dreyfus, care conduce şi clubul Standard Liege, îl apreciază foarte mult pe Boloni, aflat şi el la final de contract în iunie. “Ar fi un pas înainte pentru cel care a condus Nancy, Rennes sau AS Monaco, fără rezultate mari. Însă, mergînd în Belgia, tehnicianul român şi-a schimbat metodele, considerate învechite în acea vreme, şi a obţinut rezultate bune în ciuda faptului că nu a avut condiţii foarte bune”, scrie site-ul foot01.com.

Fostul fotbalist polonez Slawomir Rutka s-a sinucis

Fostul fundaş al echipelor Legia Varşovia şi Korona Kielce, Slawomir Rutka, în vîrstă de 34 de ani, s-a sinucis duminică seară, el fiind descoperit de soţia sa spînzurat în propriul apartament. Rutka a fost implicat în sezonul 2003-2004 într-un scandal de corupţie, dovedindu-se că el a participat la trucarea unor meciuri. În acel moment. sportivul a pledat vinovat, a fost condamnat la 2 ani de închisoare, a fost suspendat din viaţa sportivă pe o perioadă de 4 ani şi a fost amendat.

Arteta s-a accidentat grav la genunchi

Mijlocaşul spaniol Mikel Arteta, în vîrstă de 26 de ani, a suferit o ruptură la ligamentele încrucişate ale genunchiului drept în partida pe care echipa sa, Everton, a terminat-o duminică la egalitate cu Newcastle, scor 0-0, şi va fi indisponibil între 6 şi 8 luni. Managerul lui Everton, David Moyes, a declarat că pierderea lui Arteta, 31 de meciuri şi 7 goluri în acest sezon, este o „lovitură grea” pentru clubul din Liverpool. Tot în partida cu Newcastle, atacantul nigerian al lui Everton, Victor Anichebe, a fost victima unui atac foarte dur din partea mijlocaşului Kevin Nolan, care a primit direct cartonaşul roşu pentru intervenţia sa. Ulterior, Moyes s-a arătat foarte îngrijorat de starea de sănătate a elevului său: „Accidentarea lui Victor pare a fi una foarte gravă. Mi-a spus că nu a simţit o asemenea durere în viaţa sa. Credea că şi-a rupt piciorul. Aşteptăm să vedem ce spun doctorii”.