Mutu, trei goluri pentru Fiorentina

Fiorentina a remizat, duminică, în deplasare, cu Genoa, scor 3-3, într-o partidă contînd pentru etapa a 24-a din Serie A. În min. 56 al întîlnirii, gazdele aveau un avantaj de trei goluri pe tabelă, dar gruparea “viola” a revenit în joc graţie hat-trick-ului reuşit de Adrian Mutu. Internaţionalul român a lăudat atitudinea colegilor săi în partida de ieri şi a precizat că reuşitele sale vor fi decisive în lupta pentru un loc de Liga Campionilor. “Nu sînt cele mai importante trei goluri din cariera mea, dar, cu siguranţă, vor conta foarte mult în lupta pentru locurile care asigură prezenţa în viitoarea ediţie a Ligii Campionilor. Pare o nebunie că am reuşit să remontăm un handicap de trei goluri. În prima parte Genoa a fot echipa mai bună, însă, după pauză, noi am fost cei care am dat dovadă de sacrificiu şi caracter”, a afirmat decarul echipei naţionale, care a ajuns la cea de-a 11-a reuşită stagională.

22 de suporteri ai lui Ajax, reţinuţi

Autorităţile olandeze au reţinut 22 de fani ai echipei Ajax Amsterdam din cauza comportamentului violent pe care l-au avut înaintea partidei cu Feyenoord Rotterdam, din etapa a 23-a din Eredivisie. Potrivit poliţiei din Amsterdam, cele 22 de persoane arestate sînt suporteri ai lui Ajax care se fac vinovaţi pentru faptul că au aruncat cu sticle şi alte obiecte într-un grup de susţinători ai lui Fayenoord. Forţele de ordine nu au precizat dacă au existat răniţi în urma incidentului respectiv. Ajax a trecut, ieri, pe teren propriu, de rivala Feyenoord, scor 2-0 (Vermaelen 52, Emanuelson 90). În urma acestui rezultat, formaţia antrenată de Marco van Basten a acumulat 45 de puncte şi a urcat pe locul 3 în Eredivisie, în timp ce gruparea din Rotterdam a rămas pe locul 12.

Record de meciuri disputate în Premier League pentru David James

Portarul echipei Portsmouth, David James, a jucat, sîmbătă, în faţa formaţiei Manchester City, meciul cu numărul 536 în Premier League, stabilind astfel un nou record. Internaţionalul cu peste 40 de selecţii în naţionala Angliei l-a depăşit pe galezul Gary Speed, care a disputat 535 de meciuri la cel mai înalt nivel în Anglia şi joacă în prezent în liga secundă, la Sheffield United. Cariera lui James, în vîrstă de 38 de ani, se întinde pe 20 de ani, el evoluînd la Liverpool, Aston Villa, West Ham şi Manchester City, înainte de a ajunge la Portsmouth. Partida Portsmouth - Manchester City, scor 2-0, a fost o restanţă din etapa a 21-a a campionatului Angliei.

Irlanda, noul lider în Six Nations

Învingînd lejer în Italia, duminică, Irlanda a devenit noul lider din Six Nations şi mare favorită la cîştigarea trofeului. Lucru care se va decide în ultima etapă, cînd irlandezii îi vor întîlni pe galezi. Aceştia au tranşat marea rivalitate cu englezii într-un meci în care oaspeţii au dominat şi au jucat mai frumos. Dar victoria a revenit gazdelor - exact invers cum se întîmpla cu cîţiva ani în urmă! În sfîrşit, Franţa s-a impus fără probleme în faţa Scoţiei. Rezultatele celei de-a doua etape: Franţa - Scoţia 22-13; Ţara Galilor - Anglia 23-15; Italia - Irlanda 9-38.

Usain Bolt, cel mai bun sportiv jamaican al anului 2008

Atletul Usain Bolt, triplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, în probele de 100 m, 200 m şi 4x100 m, a fost desemnat cel mai bun sportiv jamaican al anului 2008. Bolt a stabilit, în 2008, la Beijing, trei noi recorduri mondiale. Bolt a fost urmat în clasament de jucătorul de cricket Jerome Taylor. Atletele Veronica Campbell-Brown şi Melaine Walker, medaliate cu aur la JO de la Beijing în probele de 200 m, respectiv 400 m, au împărţit premiul pentru cea mai bună sportivă a anului în Jamaica.

Murray l-a învins pe Nadal, în finala de la Rotterdam

Tenismenul scoţian Andy Murray a cîştigat, duminică, turneul de la Rotterdam, după ce l-a învins în finală pe nr. 1 mondial, spaniolul Rafel Nadal, cu 6-3, 4-6, 6-0. Murray, al patrulea jucător în clasamentul ATP, a fost al doilea favorit al openului olandez. Pentru Murray aceasta a fost a doua victorie într-o finală în faţa lui Nadal în acest an, după cea de la Abu Dhabi. Nadal a avut probleme medicale în acest meci, în care a acuzat dureri puternice la glezna dreaptă, motiv pentru care a solicitat şi un time-out în cel de-al treilea game din setul secund. Turneul ATP de la Rotterdam a fost dotat cu premii în valoare de 1.445.000 de euro.

Dublă victorie pentru Tommy Robredo în Brazilia

Perechea iberică Tommy Robredo / Marcel Granollers s-a impus, duminică, în faţa cuplului argentinian Arnold Ker / Juan Monaco, scor 6-4, 7-5, în finala de dublu a turneul Brazilian Open. Această victorie vine după ce Robredo a reuşit, sîmbătă, să se impună şi în finala de simplu, în care l-a învins pe brazilianul Thomas Bellucci, scor 6-3, 3-6, 6-4. Cel care l-a premiat pe Robredo, sîmbătă, a fost brazilianul Gustavo Kuerten, retras din activitate în mai 2008.

Mauresmo a cîştigat turneul de la Paris

Jucătoarea franceză Amelie Mauresmo a cîştigat, duminică, turneul de la Paris după ce a învins-o în finală pe rusoaica Elena Dementieva, scor 7-6, 2-6, 6-4. În urma acestui succes, Amilie Mauresmo (locul 24 în clasamentul WTA) a cîştigat primul titlu după o pauză de doi ani şi cel de-al 25-lea din cariera sa. Ultima competiţie în care franţuzoaica se impusese a fost turneul de la Anvers, pe care l-a cîştigat în februarie 2007. Tot graţie acestui succes, Mauresmo (29 de ani) revine între primele 20 de jucătoare ale lumii. Mauresmo s-a calificat în finală după ce a depăşit-o în penultimul act pe Jelena Jankovic, în timp ce Dementieva a beneficiat de abandonul nr.1 mondial, Serena Williams. Meciul dintre cele două tenismene s-a disputat pe parcursul a două ore şi 38 de minute.