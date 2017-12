RBS rămîne în Six Nations

Royal Bank of Scotland va fi sponsorul principal al Turneului celor 6 Naţiuni la rugby pentru încă patru ani! În ciuda pierderilor prognozate de... 30 miliarde de euro, banca britanică a anunţat că va prelungi parteneriatul cu Turneul celor 6 Naţiuni pînă în anul 2013, suma pusă la dispoziţie de RBS urmînd să fie de 21 milioane euro.

Real Madrid a renunţat la apelul la TAS

Clubul Real Madrid a anunţat, ieri, că a renunţat, la cererea UEFA, la apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), pentru înscrierea în Liga Campionilor a jucătorilor Lassana Diarra şi Klaas-Jan Huntelaar. „La cererea UEFA, Real Madrid a decis să retragă recursul său la TAS”, a anunţat clubul madrilen. Real a difuzat un comunicat pe site-ul său oficial referitor la o reuniune, joia trecută, între preşedintele UEFA, Michel Platini, şi noul preşedinte al madrilenilor, Vicente Boluda. UEFA a refuzat înscrierea ambilor jucători pe lista pentru LC, iar Boluda a hotărît ca Real Madrid să renunţe la apelul la TAS pentru a evita conflictele cu forul fotbalistic european. Potrivit regulamentelor forului european, un club are posibilitatea să înscrie trei noi jucători în Liga Campionilor începînd din faza optimilor de finală. Însă dacă fotbaliştii respectivi au evoluat în altă competiţie europeană la începutul sezonului, gruparea mai poate înscrie doar unul. Noii jucători ai echipei Real Madrid, Lassana Diarra şi Klaas-Jan Huntelaar au evoluat deja în acest sezon în Cupa UEFA, cu Portsmouth, respectiv Ajax Amsterdam. Potrivit presei sportive madrilene, alesul antrenorului Juande Ramos pentru a juca în Liga Campionilor este Lassana Diarra.

Un politician a cerut anularea amicalului Italia - Brazilia, din cauza unui terorist neextrădat

Secretarul italian pentru afaceri externe, Alfredo Mantica, a afirmat că partida amicală dintre Brazilia şi Italia, meci care va avea loc la Londra, trebuie să fie anulat, deoarece Brazilia refuză să extrădeze un infractor condamnat la închisoare, potrivit ediţiei online a La Repubblica. Meciul amical este programat pe 10 februarie, iar politicianul susţine că partida nu trebuie să se desfăşoare în cazul în care Brazilia refuză să-l predea pe Cesare Battisti, care este căutat de autorităţile italiene, fiind acuzat de terorism şi condamnat la închisoare pe viaţă. Acesta a cerut azil politic în Brazilia, iar un judecător a decis luni că el nu poate să fie extrădat în Italia pentru că are statutul de refugiat politic. „În acest moment cred că trebuie să ne gândim foarte serios la anularea meciului amical dintre Italia şi Brazilia. Avînd în vedere circumstanţele, riscăm să transformăm un eveniment sportiv într-un scandal politic. Situaţia este gravă, iar Battisti este un terorist care nu merită să fie considerat refugiat. Nu putem accepta lecţii din parte guvernului brazilian”, a afirmat Mantica. Aproape toate biletele pentru meciul amical de pe “Emirates Stadium” au fost vîndute, iar selecţionerul Braziliei, Carlos Dunga, a anunţat deja lotul pentru acest joc.

Ronaldinho revine în naţionala Braziliei pentru amicalul cu Italia

Selecţionerul Braziliei, Carlos Dunga, a anunţat că mijlocaşul echipei AC Milan, Ronaldinho, face parte dintre jucătorii convocaţi pentru meciul amical împotriva reprezentativei Italiei, care se va disputa pe Stadionul “Emirates” din Londra, pe 10 februarie. Dunga a decis să conteze din nou pe Ronaldinho, care nu mai evoluase în ultimele trei meciuri ale “Selecao”. Coechipieri cu Ronaldinho la AC Milan, Kaka, Pato şi Thiago Silva au fost, de asemenea, selecţionaţi de Dunga, la fel ca şi atacanţii Robinho şi Adriano, în timp ce surpriza pregătită de antrenorul brazilian este chemarea pentru prima oară la lot a lui Felipe Melo, mijlocaşul echipei AC Fiorentina. În schimb Dunga nu l-a convocat pe atacantul formaţiei Juventus Torino, Amauri, despre care s-a scris că ar putea face parte din naţionala Braziliei pentru acest meci amical. Cei 22 de jucători convocaţi sînt - portari: Julio Cesar (Internazionale Milano), Doni (AS Roma); fundaşi: Maicon (Inter Milano), Daniel Alves (FC Barcelona), Lucio (Bayern Munchen), Juan (AS Roma), Thiago Silva (AC Milan), Luisao (Benfica Lisabona), Marcelo (Real Madrid), Adriano Correia (FC Sevilla); mijlocaşi: Gilberto Silva (Panathinaikos Atena), Josue (VfL Wolfsburg), Anderson (Manchester United), Felipe Melo (AC Fiorentina), Elano (Manchester City), Julio Baptista (AS Roma), Ronaldinho, Kaka (ambii AC Milan); atacanţi: Pato (AC Milan), Luis Fabiano (FC Sevilla), Adriano (Inter Milano), Robinho (Manchester City).

Arena unei echipe din Liga a III-a franceză va purta numele lui Juninho Pernambucano

Conducerea lui AS Montchat, club lyonez din al treilea eşalon fotbalistic francez, a decis să schimbe denumirea curentă a stadionului, “Eugenie”, pe care îşi dispută meciurile pe teren propriu, în “Juninho”, după numele mijlocaşului brazilian al lui Olympique Lyon. Oficialii lui AS Montchat s-au gîndit ininţial ca arena să fie “botezată” Sidney Gouvou, jucător format chiar la Centrul de copii şi juniori al septuplei campioane din Ligue 1. În vîrstă de 34 de ani, Juninho Pernambucano a fost cumpărat de Lyon în 2001, de la Vasco Da Gama, iar în cele şapte sezoane şi jumătate petrecute la gruparea de pe “Stade Gerland”, fostul internaţional brazilian şi-a trecut în palmares şapte titluri de campion al Franţei.

Robinho va fi amendat de Manchester City

Antrenorul echipei Manchester City, Mark Hughes, a anunţat că atacantul bazilian Robinho va fi amendat după ce săptămîna trecută a părăsit centrul de antrenament al clubului englez fără autorizaţia conducerii. „I-am explicat situaţia lui Robby şi l-am prevenit de intenţia noastră de a-l amenda. Pot spune că el nu va fi tratat diferit faţă de un alt component al echipei”, a spus Hughes. Robinho, care în week-end-ul trecut a fost în Brazilia pentru a-şi rezova unele „probleme de familie”, a revenit luni la antrenamente şi şi-a cerut scuze pentru faptul că a părăsit cantonamentul echipei. Chiar dacă valoarea exactă a amenzii pe care o va primi internaţionalul cariocas nu a fost comunicată oficial, presa britanică precizează că aceasta s-ar putea ridica la aproximativ 210.000 de euro, salariul său pe două săptămîni.

Florentino Perez este principalul favorit la preşedinţia lui Real Madrid

Preşedintele lui Real Madrid din perioada 2000-2006, Florentino Perez, are cele mai mari şanse să fie succesorul lui Ramon Calderon la conducerea clubului, potrivit unui sondaj efectuat de cotidianul Marca în rîndul fanilor cotizanţi. Perez a obţinut 62,9% din voturi, în timp ce fostul jucător al lui Real, Manolo Sanchis, şi contracandidatul lui Ramon Calderon de la alegerile din 2006, Juan Palacios, au primit 15,1%, respectiv 7,1% din voturi. Perez a mai deţinut funcţia de preşedinte al lui Real Madrid timp de 6 ani, între 2000 şi 2006. El este cel care i-a transferat la gruparea blanco pe Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Michael Owen sau Sergio Ramos.

Djorkaeff, dorit în conducerea administrativă a lui PSG

Fostului internaţional francez, Youri Djorkaeff, i-a fost propus postul de “consilier al preşedintelui” în cadrul clubului PSG, ai cărui administratori au demisionat săptămîna trecută din cauza divergenţelor pe care le-au avut cu Charles Villeneuve, conducătorul grupării pariziene. “Ne gîndim la calea cea mai bună pentru a face acest pas. Nu vreau ca venirea mea să afecteze dinamica actuală şi, în niciun caz, să-l pună în umbră pe antrenorul Paul Le Guen. Voi accepta această funcţie numai după ce voi analiza atent situaţia şi voi constata că este vorba despre o adevărată provocare”, a afirmat Djorkaeff, acum în vîrstă de 40 de ani. Fostul mijlocaş francez s-a retras din activitate în 2006 de la echipa Red Bull New York, din Major League Soccer. Acesta a mai evoluat de-a lungul carierei sale la formaţii precum Strasbourg, AS Monaco, PSG, Inter, FC Kaiserslautern sau Bolton. Djorkaeff (82 de selecţii şi 28 de goluri la echipa naţională) a participat alături de reprezentativa Franţei la două ediţii ale Cupei Mondiale (1998, 2002) şi la două Campionate Europene (1996, 2000). După 21 de etape disputate în Ligue 1, PSG se află pe locul 6, la şase puncte de liderul Lyon.

Gravesen va abandona cariera fotbalistică la 32 de ani

Fostul internaţional danez, Thomas Gravesen, care este liber de contract după despărţirea de Celtic, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitatea competiţională, pe care a început-o în 1995 la gruparea Vejle Boldklub, în ţara natală. “Am jucat şi am trăit în patru ţări, unde am petrecut ani extraordinari. Sînt multe persoane cărora aş vrea să le mulţumesc”, a afirmat jucătorul în vîrstă de 32 de ani. Gravesen a debutat în fotbalul profesionist la formaţia daneză Vejle Boldklub, pentru ca apoi să treacă pe la Hamburg, Everton, Real Madrid şi Celtic. În luna august a anului trecut, fotbalistul scandinav şi-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea scoţiană. Fostul mijlocaş s-a retras în 2006 din reprezentativa Danemarcei, pentru care a marcat 5 goluri în 76 de selecţii, şi alături de care a participat la Cupa Mondială din 2002 şi la EURO 2004. În martie 2003, la antrenamentul pe care echipa sa naţională l-a efectuat înaintea meciului cu România, din preliminariile Campionatului European din Portugalia, Gravesen a fost protagonistul unei secvenţe care a făcut rapid înconjurul Planetei. Acesta şi-a scos penisul deasupra capului unui coechipier, iar imaginea, surprinsă de fotoreporterul Cristi Preda, a fost difuzată de televiziuni din toată lumea. Un alt episod pe care presa de scandal l-a mediazizat intens a fost relaţia pe care “căpcăunul” a avut-o cu actriţa de fime porno, Kira Eggers.

Jocurile Olimpice de la Beijing, cel mai urmărit eveniment TV din toate timpurile

Transmisiunile televizate de la Jocurile Olimpice de la Beijing de anul trecut au înregistrat 4,7 miliarde de telespectatori în întreaga lume, devenind astfel cel mai urmărit eveniment din toate timpurile. Pe lîngă Jocurile Olimpice, 2008 a adus şi alte recorduri de audienţă la evenimente sportive. Printre acestea, finala campionatului de fotbal american, cunoscută sub numele Super Bowl, dintre echipele New York Giants şi New England Patriots, care a fost, anul trecut, cea mai vizionată din istorie, cu 97,5 milioane de telespectatori. Tot în 2008, finala turneului de tenis de la Wimbledon, care i-a avut ca protagonişti pe Roger Federer şi Rafael Nadal, a fost cea mai urmărită din ultimii opt ani, înregistrînd 5,2 milioane de telespectatori. Cea mai urmărită finală NBA din ultimii cinci ani s-a jucat tot anul trecut, între echipele Boston Celtics şi Los Angeles Lakers, care au ţinut în faţa micului ecran aproximativ 15 milioane de oameni. Potrivit tendinţelor exprimate de majoritatea oamenilor de marketing, care arată scăderea audienţei programelor TV din cauza ofertei generoase din mediul online sau a telefoniei mobile, studiul Nielsen indică, măcar în privinţa sportului, contrariul. Cei mai împătimiţi utilizatori de internet urmăresc mai multe programe la televizor decît utilizatorii ocazionali. Conform studiului, 31% din activitatea desfăşurată pe internet, acasă, are loc cu televizorul deschis, astfel că, investitorii în publicitate pot lua în calcul televiziunea ca unul dintre cele mai vizionate canale media.

Tyson şi Holyfield vor boxa la Abu Dhabi pentru 34 milioane de dolari

Pugiliştii americani Mike Tyson şi Evander Holyfield se vor întîlni în ring pentru a treia oară în carieră, pe 31 octombrie, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), într-un meci demonstrativ în care bursa va fi de peste 34 de milioane de dolari. Întîlnirea, care va avea loc la Zayed Sports City Stadium şi va fi urmărită de aproximativ 25.000 de spectatori, este considerată „meciul cu cele mai mari premii din istoria boxului”. Tyson, în vîrstă de 42 de ani, a boxat ultima oară în noiembrie 2006, atunci cînd a pierdut în faţa irlandezului Kevin McBride, în timp ce Holyfield a fost învins, la 20 decembrie 2008, de rusul Nikolai Valuev într-un meci pentru centura WBA la categoria grea. Holyfield a cîştigat ambele meciuri cu Tyson, pe care l-a învins în 1996 şi în 1997. La ultima lor întîlnire, Tyson a fost descalificat după ce şi-a muşcat adversarul de ureche.

Phelps se retrage din viaţa sportivă după Jocurile Olimpice din 2012

Americanul Michael Phelps, cîştigător a opt medalii de aur la JO de la Beijing, a anunţat, ieri, că s-a hotărît să se retragă din viaţa sportivă după ce va participa la Olimpiada din 2012 de la Londra. “Peste patru ani voi părăsi nataţia şi mă voi dedica vieţii personale. Aceşti patru ani de nataţie care îmi mai rămîn vor fi mai relaxaţi decît ultimii opt, în care nu am făcut altceva decît să înot”, a afirmat Michael Phelps, care în aceste zile se află la Riad (Arabia Saudită), unde se antrenează. Michael Phelps a fost vedeta nataţiei la Jocurile Olimpice de la Beijing, cînd a stabilit un nou record prin cele opt titluri olimpice cucerite prin doborîrea recordului mondial, depăşindu-l pe Mark Spitz care a cîştigat şapte titluri olimpice la Munchen, în 1972. Cele 8 medalii cucerite la Beijing de Phelps au fost în probele: 400 metri mixt (4:03.84), 200 metri liber (3:08.24), 100 metri fluture (50.58), 200 metri fluture (1:52.03), 200 metri mixt (1:54.23), 4x100 metri liber (3:08.24), 4x200 metri liber (6:58.56), 4x100 metri mixt (3:29.34).