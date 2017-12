Primele selecţii pentru formarea grupei de juniori de la CVM Tomis

Sîmbătă şi duminică, între orele 9.00 şi 13.00, la Sala “Tomis” (“Flămînda”), copii născuţi în 1994, dar şi mai mici, care doresc să practice voleiul, sînt aşteptaţi în număr cît mai mare la primele selecţii organizate de Club Volei Municipal Tomis Constanţa în vederea formării echipei de juniori. Coordonatorul acestei grupe este Milen Uzunov, directorul sportiv al formaţiei de seniori, iar de pregătirea micuţilor voleibalişti se va ocupa antrenorul Iulian Rădulescu.

Ultimele teste în Serbia pentru HCM

Sîmbătă şi duminică, HCM Constanţa va susţine ultimele două meciuri de verificare în cantonamentul pe care îl întreprinde în Serbia. Jucătorii lui Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic vor evolua, sîmbătă, în compania lui Partizan Belgrad (la Belgrad), iar duminică vor juca împotriva lui Jugovic Kac (la Kac). Ambele partide se vor disputa de la ora 19.00. Aflată în Serbia încă din 8 ianuarie, HCM a susţinut deja cinci meciuri de verificare, toate încheiate cu victorii: 30-29 şi 30-25 cu liderul primei ligi din Serbia - HC Kolubara Lazarevac, 34-30 cu Jugovic Kac, 25-23 cu Vojvodina Novi Sad şi 32-28 cu Steaua Roşie Belgrad. Luni dimineaţă delegaţia constănţeană va pleca spre casă, sosirea la Constanţa fiind prevăzută în cursul serii.

Adrian Crişan, în turul secund la Openul Danemarcei la tenis de masă

Sportivul Adrian Crişan s-a calificat în turul al doilea al Openului Danemarcei la tenis de masă, în urma victoriei repurtate, vineri, la Frederikshavn, în faţa jucătorului german Steffen Mengel, cu 4-0 (11-5, 11-6, 11-5, 11-3). În runda următoare, Crişan îl va întîlni pe jucătorul suedez Robert Svensson, care a trecut de sportivul austriac Daniel Habesohn, scor 4-1 (11-7, 11-9, 14-12, 4-11, 13-11). În competiţia feminină, Daniela Dodean a pierdut în faţa de sportivei chineze Jia Wen, scor 0-4 (2-11, 4-11, 6-11, 9-11).

Constantina Diţă-Tomescu: “De ziua mea am alergat 35 de kilometri”

Deţinătoarea titlului olimpic la maratonul de la Beijing, Constantina Diţă-Tomescu, care a împlinit, vineri, 39 de ani, a declarat că a alergat 35 km de ziua sa, iar munca rămîne pe primul plan. „Mă simt bine de ziua mea, sînt mulţumită că sînt sănătoasă, sînt împlinită şi încă mă uit la viitor cu speranţe mari şi cu planuri de realizat. Am ieşit cu cîţiva prieteni la un restaurant, am savurat prăjitura mea preferată - tiramisu - şi am stat puţin împreună, nimic exagerat. Asta însa abia după două antrenamente. Am alergat 35 de kilometri de ziua mea, deci e clar... munca e încă pe primul plan”, a spus sportiva. Diţă-Tomescu a precizat că munca este secretul care o ajută să reziste la cel mai înalt nivel la vîrsta de 39 de ani, iar fostul soţ o ajută în continuare: „Vali Tomescu, antrenorul meu, căruia îi datorez o bună parte din succesul meu, pune mare accent pe monitorizarea analizelor medicale şi nu prea a greşit în estimările lui. Încercăm să lucrăm cu maxim de profesionalism”.

Roxana Luca, locul 27 după programul scurt la CE de patinaj artistic

Patinatoarea română Roxana Luca s-a clasat pe locul 27, vineri, după programul scurt din cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Helsinki. Rozana Luca a obţinut 35,40p şi a ratat calificarea pentru programul liber. Pe primul loc la programul scurt s-a clasat sportiva finlandeză Laura Lepisto, cu 56,62p.