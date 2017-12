Poli Iaşi l-a prezentat, oficial, pe Bergodi

Politehnica Iaşi i-a prezentat, oficial, luni, pe noul antrenor Cristiano Bergodi şi pe team-managerul formaţiei din Copou, Renzo Rossi. Tehnicianul italian a mărturisit că a învăţat deja numele jucătorilor săi şi a opinat că noua sa formaţie nu este lipsită de valoare. Bergodi a anunţat că intenţionează să schimbe sistemul de joc şi să folosească 4-4-2, chiar dacă Ionuţ Popa afirmase în tur că la Poli nu sînt jucători pentru o asemenea formulă. Preşedintele executiv Sorin Boca a ţinut să-i mulţumească lui Ionuţ Popa pentru activitatea depusă la Poli şi şi-a exprimat speranţa că Bergodi va fi îndrăgit la fel de mult de suporterii ieşeni. Cristiano Bergodi a semnat cu formaţia ieşeană un contract pe şase luni, cu opţiune de prelungire pe doi ani şi va avea ca obiectiv evitarea retrogradării. Din staff-ul tehnic al Politehnicii Iaşi mai fac parte team-managerul Renzo Rossi, preparatorul fizic Ionel Colonel, antrenorul secund Narcis Ciocîrlan şi antrenorul cu portarii Ioan Cîmpeanu.

Portugalia şi Spania candidează împreună pentru găzduirea CM din 2018

Federaţiile din Portugalia şi Spania au anunţat, luni, că îşi vor depune candidatura comună pentru obţinerea dreptului de a organiza Cupa Mondială din anul 2018 sau pe cea din 2022, FIFA urmînd să anunţe cîştigătoarele în decembrie 2010. “Prezentăm în mod oficial candidatura comună Portugalia - Spania pentru CM 2018 sau pentru CM 2022”, a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, Angel Maria Villar. Japonia a anunţat că doreşte şi ea să-şi depună candidatura pentru una dintre cele două ediţii, dar numai în cazul în care oraşul Tokyo va primi dreptul de organizare a Jocurilor Olimpice din 2016. Ediţia din 2010 a Cupei Mondiale se va disputa în Africa de Sud, iar cea din 2014, în Brazilia.

Ibrahimovici, cel mai bun jucător din Italia în 2008

Atacantul suedez al echipei Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici, a fost desemnat, luni, de Asociaţia Fotbaliştilor din Italia (AIC), cel mai bun jucător din Italia în anul 2008, informează site-ul firenzeviola.it. Ibrahimovici, care a cîştigat şi titlul pentru cel mai bun stranier, a fost în “luptă” pentru ambele trofee cu atacantul român al formaţiei AC Fiorentina, Adrian Mutu. Celelate premii acordate de AIC în cadrul galei ce a avut loc la “Auditorium” din Milano au fost următoarele: cel mai bun fotbalist italian - Alessandro Del Piero (Juventus Torino), cel mai bun antrenor - Cesare Prandelli (AC Fiorentina), cel mai bun arbitru - Roberto Rosetti, cel mai bun fundaş - Giorgio Chiellini (Juventus Torino), cel mai bun tînăr - Marek Hamsik (SSC Napoli), cel mai bun portar - Gianluigi Buffon (Juventus Torino).

Buffon, cel mai bun portar al ultimilor 21 de ani

Portarul italian al echipei Juventus Torino, Gianluigi Buffon, a fost desemnat cel mai bun portar din lume din 1987 pînă în 2008, niciun goalkeeper român nefiind inclus în acest clasament, a anunţat, luni, Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Buffon are 78 de puncte şi l-a depăşit pe danezul Peter Schmeichel (69p), ei fiind urmaţi de Iker Casillas (Spania, 63p) şi Oliver Kahn (Germania, 62p). Pe locul 5 se află paraguayanul Jose Luis Chilavert (58p), în timp ce fostul antrenor al Stelei şi al lui Dinamo, italianul Walter Zenga, ocupă poziţia a 6-a, cu 55p. Olandezul Edwin van der Sar ocupă locul 7, cu 53p, fiind urmat de Petr Cech (Cehia, 44p). Pe locurile 9 şi 10 se află belgianul Michel Preud’homme (43p) şi brazilianul Claudio Taffarel (40p). Printre portarii din clasament care încă mai sînt în activitate se mai află Toldo, Dida, Lehman, Ceni, Dudek, O. Cordoba sau Abbondanzieri.

Aşteptîndu-l pe Kaka, Manchester City îi transferă pe Nigel de Jong şi Bellamy

Mijlocaşul olandez al clubului Hamburger SV, Nigel de Jong, va semna un contract cu Manchester City, iar suma de transfer este estimată la circa 20 de milioane de euro. De Jong mai are contract cu Hamburg pînă în 2010 şi a confirmat săptămîna trecută că a primit o ofertă de transfer, dar a precizat că mai are timp de gîndire cam două săptămîni, pînă la sfîrşitul perioadei de transferuri, iar luni a spus că nu s-a înţeles cu englezii încă. Presa britanică a mai anunţat că Manchester City îl va achiziţiona pe atacantul lui West Ham United, Craig Bellamy, iar suma de transfer vehiculată este de 14 milioane de lire sterline. Manchester City este în acest moment cel mai bogat club din lume, după ce a fost preluat de grupul Abu Dhabi United. Englezii sînt implicaţi în ceea ce ar putea deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului, ei dorind să îl achiziţionaze pe brazilianul Kaka de la AC Milan, pe care oferă 120 de milioane de euro.

Ribery în locul lui Kaka?

Conform cotidianului Gazzetta dello Sport, dacă îl va vinde pe Kaka la Manchester United, contra sumei record de 120 de milioane de euro, AC Milan îl va achiziţiona în vară pe Franck Ribery. Internaţionalul francez este evaluat la 60 de milioane de către Bayern Munchen şi este monitorizat de mai multă vreme de clubul milanez. Fanii echipei AC Milan i-au trimis zeci de scrisori mijlocaşului Kaka, rugîndu-l să nu se transfere la Manchester City. “Scrisoarea noastră este o pagină scrisă din toată inima, în care îi amintim brazilianului ce înseamnă el pentru noi şi îl rugăm să rămînă aici”, a declarat un suporter în vîrstă de 20 de ani. Un grup de fani s-a adunat, luni seară, la sediul clubului AC Milan, pentru a protesta împotriva posibilei plecări a lui Kaka. Tatăl şi, în acelaşi timp, agentul jucătorului, Bosco Leite, a sosit, luni, la Milano, şi s-a întîlnit cu fiul său, conform agenţiei Ansa. De asemenea, proprietarul clubului, Silvio Berlusconi, a stabilit o întîlnire cu administratorul delegat al grupării milaneze, Adriano Galliani, pentru a discuta eventuala despărţire de jucătorul brazilian.

Arşavin, tot mai aproape de Arsenal Londra

Transferul internaţionalului rus Andrei Arşavin, de la Zenit Sankt Petersburg la Arsenal Londr,a este foarte probabil să se realizeze în această iarnă, conform tehnicianului olandez al formaţiei ruse, Dick Advocaat. “Negocierile cu Arsenal avansează şi este foarte probabil ca Arşavin să plece curînd în campionatul Angliei”, a declarat Advocaat. Săptămîna trecută, managerul echipei londoneze, Arsene Wenger, se arăta încrezător în realizarea transferului mijlocaşului rus. Arsenal Londra este singura grupare care a înaintat o ofertă pentru Arşavin, dar suma disponibilă reprezintă numai jumătate din cele 22 de milioane de euro cerute iniţial de Zenit pentru internaţionalul în vîrstă de 27 de ani.

Hoţii i-au furat lui Makelele două maşini

Autorităţile franceze au anunţat, ieri, că indivizi necunoscuţi au pătruns duminică noapte în locuinţa mijlocaşului lui Paris Saint-Germain, Claude Makelele, şi au furat mai multe bunuri în valoare de cîteva zeci de mii de euro, dar şi două automobile de lux ale fotbalistului. Fostul internaţionalul francez, acum în vîrstă de 35 de ani, evolua pentru echipa sa de club în timpul în care a avut loc jaful. Infractorii l-au deposedat pe jucător de mai multe ceasuri, bijuterii, dar şi de cele două maşini, un Porsche şi un Mercedes. Makelele a fost înlocuit la pauză, după ce s-a accidentat în victoria pe care PSG a obţinut-o, duminică, pe teren propriu, împotriva lui Sochaux, scor 2-1, în etapa a 21-a din Ligue 1.

Diego a condus autoturismul sub influenţa alcoolului

Mijlocaşul ofensiv al formaţiei Werder Bremen, Diego Ribas, a fost depistat duminică noapte de poliţia din Bremen că şi-a condus autoturismul sub influenţa băuturilor alcoolice. Fotbalistul în vîrstă de 23 de ani a fost oprit de poliţia germană la scurt timp după ce a plecat de la un restaurant şi a recunoscut că a consumat “cîteva pahare cu vin”. Diego a fost transportat la cea mai apropiată secţie de poliţie, unde i s-a stabilit alcoolemia, care a fost de 0,8. În urma acestui fapt, brazilianul va fi amendat şi permisul de conducere îi va fi suspendat pentru o lună. Diego le-a mulţumit poliţiştilor pentru modul în care a fost tratat şi s-a declarat fericit că locuieşte într-un oraş atît de sigur precum Bremen.

Un jucător de la Clermont se află în comă după ce a suferit un atac de cord

Apărătorul în vîrstă de 23 de ani al divizionarei secunde Clermont, Clement Pinault, este internat la terapie intensivă, unde respiră cu ajutorul aparatelor, după ce, duminică, a suferit un infarct miocardic în timp ce se afla la domiciliul său. Fostul jucător al lui Le Mans a fost transportat în comă la o clinică din Clermont, unde a fost internat de urgenţă la secţia de terapie intensivă. Diagnosticul doctorilor a fost acela că fotbalistul a suferit un atac de cord. Pinault a evoluat titular în meciul pe care echipa sa l-a cîştigat, vineri, pe teren propriu, în faţa lui Brest, scor 2-0, în etapa a 20-a din Ligue 2. Potrivit staff-ului medical al lui Clermont, jucătorul nu suferea de nicio afecţiune cardiacă.

Pittsburgh şi Arizona joacă în SuperBowl XLIII

Desfăşurate duminică, finalele conferinţelor din NFL s-au încheiat cu victorii ale echipelor gazdă. Deşi nu era cotată favorită, Arizona a trecut clar de Philadelphia, “bătrînul” QB al gazdelor, Kurt Warner (37 ani, MVP în SuperBowl în 2000!) fiind unul dintre cei mai buni jucători ai meciului.. Echipa cu cea mai bună apărare din NFL - Baltimore, a cedat neaşteptat şi a pierdut pe final de meci - gazdele au înscris touch-down-ul victorios cu două minute înaintea finalului. Pittsburgh Steelers şi Arizona Cardinals se vor întîlni, peste două săptămîni, în SuperBowl XLIII, în Tampa Bay. Steelers are la activ cinci victorii în SuperBowl de-a lungul timpului, în timp ce Cardinals ajunge în premieră în ultimul act. Rezultate din finalele conferinţelor - AFC: Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens 23-14; NFC: Arizona Cardinals - Philadelphia Eagles 32-25.

Renault şi Williams şi-au prezentat noile monoposturi

Echipele Renault şi Williams şi-au prezentat, luni, în Portugalia, noile monoposturi pe care le vor folosi în sezonul 2009 din Formula 1. Renault a prezentat monopostul pe circuitul Algrave din sudul Portugaliei, iar acesta se numeşte R-29. Cei doi piloţi ai echipei, dublul campion mondial Fernando Alonso şi Nelson Piquet Jr., au fost cei care au descoperit noul monopost, care are culorile predominante galben şi alb. Directorul general al scuderiei, Flavio Briatore, a fost şi el prezent la eveniment, iar maşina va efectua cîteva ture de circuit în cursul zilei de luni. Inaugurat în noiembrie, circuitul portughez are o capacitate de 85.000 de locuri în tribune, iar pista are o lungime de 4.658 m şi o lăţime de 14 m. Noul monopost al lui Williams se numeşte FW-31, fiind prezentat de pilotul de teste Nico Hulkenberg. Maşina are culoarea bleumarin şi varianta finală va fi gata în februarie, a anunţat purtătorul de cuvînt al echipei. Sezonul 2009 din Formula 1 va debuta la 29 martie, cu Marele Premiu al Australiei, disputat la Melbourne.

Un jucător de baseball a cumpărat pagini în două ziare pentru a-şi lua “la revedere” de la fani

Unul dintre jucătorii clubului Chicago Cubs, Kerry Wood, care va pleca la o echipă din Cleveland, a decis să cumpere cîte o pagină din două ziare locale, pentru a le transmite un mesaj de despărţire fanilor echipei pentru care a jucat zece sezoane. “A fost onoare să joc la Chicago Cubs în ultimii 13 ani ai carierei mele şi să joc pe cel mai frumos stadion de baseball din lume. Vă mulţumesc vouă, suporterilor, care aţi fost cei mai buni din întreaga lume şi care aţi fost alături de mine şi la bine, şi la rău. Voi rămîne mereu un fan al celor de la Chicago”, a fost mesajul pe care Wood l-a transmis fanilor cu ajutorul ziarelor Chicago Tribune şi Chicago Sun-Times. Kerry Wood a ajuns la 31 de ani, iar din cauza accidentărilor dese nu a putut să joace la cel mai înalt nivel în ultimii ani, dar pe finalul carierei a semnat un contract valabil pe doi ani cu formaţia Indians din Cleveland, contract pentru care va primi 20 de milioane de dolari.