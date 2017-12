Andone, Manu şi Mihăescu, contracte pe cinci luni cu Al-Ettifaq

Tehnicienii români Ioan Andone, Ion Manu şi Iulian Mihăescu au semnat contracte valabile pentru cinci luni cu drept de prelungire pe încă un sezon cu gruparea saudită Al-Ettifaq Dammam. Obiectivul antrenorului principal Ioan Andone este calificarea în semifinalele Cupei Prinţului Faisal şi clasarea între primele patru echipe în campionat, ultima performanţă permiţînd calificarea în Cupa Campionilor Golfului. Andone va debuta pe banca tehnică a lui Al-Ettifaq, sîmbătă, într-un meci contînd pentru etapa a treia a Grupei D a Cupei Prinţului, împotriva celor de la Abha. În acest moment, Al-Ettifaq ocupă locul secund din trei formaţii în Grupa D, cu o victorie şi o înfrîngere, la şase puncte de liderul Al-Nasr, dar cu un meci mai puţin disputat. În semifinale se va califica doar echipa de pe locul 1. În campionatul Arabiei Saudite, Al-Ettifaq se află pe locul cinci, cu 20 de puncte, la 16p de liderul Al-Ittihad şi la 15p de echipa lui Cosmin Olăroiu, Al-Hilal. Locurile trei şi patru sînt ocupate de Al-Shabab (29p) şi Al-Nasr (21p). Pe plan intern, Al-Ettifaq a cîştigat campionatul Arabiei Saudite de două ori, în 1983 şi 1987, iar Cupa Prinţului o singură dată, în 1965, în timp ce pe plan extern gruparea din Dammam s-a impus de trei ori în Cupa Campionilor Golfului, ultima oară în 2006. Al-Ettifaq îşi dispută meciurile de pe teren propriu pe Stadionul “Prinţul Mohammed ben Fahd”, care are o capacitate de 35.000 de locuri, fiind al doilea ca mărime din Arabia Saudită, după “Regele Fahd International”, a cărui capacitate este de 67.000 de locuri. Andone, care nu mai pregătise o echipă de la demiterea sa de la CFR Cluj de la sfîrşitul lunii august, se află la prima experienţă ca antrenor în zona Golfului, în timp ce Manu a mai pregătit pe Al-Nasr la mijlocul anilor ‘90, cînd, alături de tehnicianul Ilie Balaci, a cîştigat Cupa Campionilor Golfului.

Nouă fotbalişti care joacă în România, printre cei mai buni 30 de “stranieri” portughezi

Nouă fotbalişti portughezi care activează la cluburi din România au fost desemnaţi printre cei mai buni 30 de “stranieri” ai turului ediţiei 2008-2009, într-un clasament efectuat de publicaţia O’Jogo. Cel mai bine clasat este fundaşul lui FC Braşov, Rui Duarte, care are 65 de puncte, pe locul 11, iar următorul este căpitanul lui CFR Cluj, Cadu, aflat pe locul 16. Ceilalţi şapte jucători din Top 30 sînt Joao Paulo Andrade (Rapid) - locul 18, Ricardo Fernandes (Rapid) - locul 19, Dani (CFR Cluj) - locul 24, Semedo (CFR Cluj şi Steaua) - locul 26, Hugo Luz (FC Vaslui) - locul 28, Tony (CFR Cluj) - 29 şi Chico (Farul) - locul 30. Pe primele trei locuri ale clasamentului se regăsesc Bosingwa (Chelsea) - cu 133p, Ronaldo (Manchester United) - cu 112p şi Simao (Atletico Madrid) - cu 87p. România este ţara care are cei mai mulţi jucători în Top 30 (9), fiind urmată de Spania (7), Anglia (5), Germania (3), Ucraina (2), Franţa (1), Grecia (1), Scoţia (1) şi Turcia (1). Ierarhia a fost alcătuită după 13 criterii, printre care s-au regăsit numărul de jocuri în care fotbaliştii respectivi au fost integralişti, numărul de goluri marcate, sau numărul paselor decisive, şi ia în calcul doar jucătorii care activează în primele 15 ţări din clasamentul coeficienţilor UEFA, mai puţin Rusia, care are un sistem diferit de desfăşurare al campionatului.

Bayern Munchen joacă fotbal, AC Milan face filme ca la Hollywood

Managerul general al grupării Bayern Munchen, Uli Hoeness, a ironizat achiziţionarea de către AC Milan a englezului David Beckham pentru doar câteva săptămîni, declarînd că, în stagiile de pregătire efectuate la Dubai în aceste zile, bavarezii joacă fotbal, iar italienii fac filme. “Diferenţa dintre Bayern şi Milan este că noi jucăm fotbal, în tinp ce ei fac filme ca la Hollywood. Eu sînt managerul general al unui club de fotbal şi treaba mea nu este să mă ocup ca doamna Beckham să stea confortabil într-un mare apartament la hotel. Mă întreb de ce Milan a acceptat toate aceste mofturi”, a declarat Hoeness agenţiei germane SID. Hoeness, adesea ironic şi adept al vorbelor directe şi sincere, a comparat meciul amical AC Milan - SV Hamburg, scor 1-1 (5-4 după loviturile de departajare), disputat marţi, la Doha, drept un film regizat. “Mai lipsea regizorul Steven Spielberg”, a spus Hoeness, referindu-se la debutul lui Beckham în tricoul milanez. Altfel, Hoeness a confirmat faptul că va părăsi, la finalul anului 2009, funcţia de manager general, pentru a deveni preşedintele Consiliului de supraveghere al celui mai titrat club german, în locul lui Franz Beckenbauer. Hoeness a refuzat să anunţe numele succesorului său, în timp ce presa germană presupune că viitorul manager general va fi Oliver Bierhoff (actualmente ocupînd funcţia respectivă la echipa naţională) sau Oliver Kahn, fostul portar al echipei bavareze. “Vom anunţa din timp cine va ocupa această funcţie”, a mai spus Hoeness.

Patronul lui Manchester City, primul în topul miliardarilor din Premier League

Miliardarul rus Roman Abramovici, proprietarul lui Chelsea, a fost depăşit în topul celor mai bogaţi patroni din campionatul englez de şeicul Mansour bin Zayed Al-Nahyan, care a preluat clubul Manchester City, informează revista FourFourTwo. Şeicul are o avere estimată la 15 miliarde de lire sterline, faţă de cele şapte miliarde de lire sterline pe care le are în momentul de faţă Abramovici, a cărui avere a scăzut pe fondul crizei financiare mondiale. În fotbalul englez se mai află un om cu o avere mai mare decît a lui Roman Abramovici, şi anume indianul Lakshmi Mittal, care are 12,5 miliarde de lire sterline, omul de afaceri avînd legături cu gruparea Queen’s Park Rangers, care evoluează în Liga a II-a din Albion. În ceea ce-i priveşte pe jucători, cel mai bogat fotbalist a rămas David Beckham (Los Angeles Galaxy / AC Milan), cu 125 de milioane de lire sterline, el depăşindu-i categoric pe Michael Owen (Newcastle), care are o avere de 40 de milioane de lire sterline, şi Wayne Rooney (Manchester United), cu 35 de milioane de lire sterline.

Xavi Hernandez, cel mai bun coordonator de joc în 2008

Mijlocaşul spaniol al echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a fost desemnat cel mai bun coordonator de joc în anul 2008 de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), se arată într-un clasament publicat pe site-ul oficial al IFFHS. Xavi a adunat 113 puncte şi i-a devansat pe Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi. Primele zece locuri în ierarhia celor mai buni coordonatori de joc în anul 2008 sînt ocupate de următorii fotbalişti: 1. Xavi Hernandez (FC Barcelona / Spania) 113p; 2. Cristiano Ronaldo (Manchester United / Portugalia) 94p; 3. Lionel Messi (FC Barcelona / Argentina) 83p; 4. Steven Gerrard (Liverpool / Anglia) 69p; 5. Ricardo Kaka (AC Milan / Brazilia) 54p; 6. Cesc Fabregas (Arsenal Londra / Spania) 50p; 7. Juan Ramon Riquelme (Boca Juniors / Argentina) 39p; 8. Franck Ribery (Bayern Munchen / Franţa) 33p; 9. Andrei Arşavin (Zenit Sankt Petersburg / Rusia) 28p; 10. Frank Lampard (Chelsea Londra / Anglia) 27p. Acest premiu se află la doar cel de-al treilea an în care este decernat şi este pentru prima dată cînd în topul celor mai buni zece coordonatori de joc din lume nu se află Ronaldinho, care a trecut în acest an de la FC Barcelona la AC Milan. De asemenea, Xavi nu a mai fost pînă acum prezent în acest clasament, prima lui intrare în top însemnînd şi primul loc pentru campionul european. Primele două ediţii au fost cîştigate de Zinedine Zidane şi Kaka.

Panucci este ofertat de LA Galaxy

Internaţionalul italian Christian Panucci este foarte aproape să se despartă de AS Roma. Polivalentul fundaş italian a primit din partea conducerii clubului un nou contract pe un an, însă Panucci a refuzat, pentru că salariul său ar fi fost diminuat! Jucătorul Romei a primit deja mai multe oferte de transfer, cea mai importantă venind din SUA, unde este dorit de Los Angeles Galaxy.

Davidenko nu va participa la Openul Australiei

Rusul Nikolai Davidenko, accidentat la călcîiul stâng, nu va participa la Openul Australiei, care va debuta pe 19 ianuarie, la Melbourne. „Mă doare foarte tare călcîiul stîng de cîteva zile. Durerea a apărut anul trecut şi am avut probleme la Masters, unde am jucat în finală. Nu mai pot să alerg! Nu ştiu ce se întîmplă, trebuie să consult un specialist pentru a afla cît timp voi fi indisponibil. E sigur că nu pot juca la Melbourne”, a declarat Davidenko, după ce s-a retras din turneul de la Madras. Davidenko, care a terminat în Top 5 în ultimele patru sezoane, a început anul printr-o victorie în faţa austriacului Daniel Koellerer, marţi, la Madras.

Antrenorul lui Andrade, suspendat pînă la finalul lunii martie

Antrenorul pugilistului mexican Librado Andrade, Howard Grant, a fost suspendat pînă la finalul lunii martie 2009 din cauza faptului că a avut un comportament nepotrivit la finalul luptei cu Lucian Bute, desfăşurată în luna octombrie. Grant va avea permisul suspendat pînă pe 31 martie, fiind acuzat că l-a împins pe arbitrul Marlon Wright la finalul meciului pentru titlul mondial dintre Lucian Bute şi Librado Andrade. Antrenorul va avea o perioadă de 30 de zile pentru a face apel la decizie. Acesta acuzase arbitrii galei că sînt “controlaţi” de Interbox şi a refuzat să-şi ceară scuze.

Atletul Liu Xiang ar putea rata CM

Atletul chinez Liu Xiang ar putea rata participarea la Cupa Mondială, ce se va desfăşura în luna august la Berlin, chiar dacă se va reface după operaţia suferită la tendonul lui Ahile, a declarat antrenorul sportivului asiatic în presa de la Beijing. Potrivit tehnicianului Sun Haiping, fostul campion olimpic (2004) şi campion mondial (2007) la 110 m garduri riscă să îşi piardă încrederea în propriile forţe dacă îşi va relua activitatea competiţionale prea devreme şi insuficient pregătit. “Imaginaţivă că Liu Xiang participă la Cupa Mondială. Nu ar avea niciun sens să scoată un timp de 14 secunde şi asta i-ar afecta considerabil încrederea în propriile forţe. Am prefera deci ca el să nu participe la principalele competiţii”, a explicat Sun, într-un interviu publicat de cotidianul Oriental Morning Post. Antrenorul chinez consideră că Liu ar trebui să revină în competiţii la reuniunea de la Shanghai, din septembrie, sau la Campionatele Naţionale din luna octombrie. Sprinterul Liu Xiang, în vîrstă de 25 de ani, a suferit o intervenţie chirurgiucală la mijlocul lunii decembrie după o accidentare la tendonul lui Ahile al piciorului drept, accidentare care l-a împiedicat să participe la Jocurile Olimpice de la Beijing.