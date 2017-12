Aihan Omer anunţă lotul pentru Mondiale

Revenită după o pauză de 15 ani la o compeţiţie majoră, echipa naţională de handbal masculin a României îşi va definitiva, astăzi, lotul cu care va aborda turneul final al Campionatului Mondial din Croaţia (16 ianuarie - 1 februarie). Antrenorii Aihan Omer, Petre Ghervan şi Sorin Toacsen vor anunţa azi pe cei 16 jucători care vor merge la Mondiale. De mai bine de trei săptămîni 22 de tricolori se află într-un stagiu de pregătire centralizat la Reşiţa, printre aceştia aflîndu-se şi şase jucători de la HCM Constanţa: Stănescu, Popescu, Buricea, Timofte, Toma şi Nicolae. La turneul final, România face parte din Grupa A, alături de Franţa (campioana olimpică), Ungaria, Slovacia, Australia şi Argentina.

Oltchim Rm. Vîlcea, succes categoric în Liga Campionilor

Aseară, la Rm. Vîlcea, echipa locală Oltchim, campioana României la handbal feminin, s-a impus, de o manieră categorică, scor 30-19 (13-9 la pauză), în duelul cu echipa rusă HC Lada Togliatti, în etapa a 4-a din Grupa C a Ligii Campionilor. Marcatoarele echipei vîlcene au fost Meiroşu 7g, Manea 6g, Elisei-Ardean 3g, Luca 3g, Avădanii 3g, Puşcaşu 3g, Gatzel 2g, Nechita 1g, Vădineanu 1g, Szucs 1g, în timp ce de la Lada Togliatti s-a remarcat Davydenko, autoare a şase goluri. În celălalt meci al grupei, disputat sîmbătă: HC Podravka Vegeta (Croaţia) - Larvik HK (Norvegia) 32-27 (11-14). Clasamentul grupei: 1. Oltchim 6p; 2. Larvik 4p (golaveraj: +3); 3. Podravka 4p (-3); 4. Lada 2p. Oltchim mai are de disputat două partide în grupă, cu Larvik HK (pe 11 ianuarie, în deplasare) şi cu Podravka Vegeta (pe 18 ianuarie, pe teren propriu). Primele două clasate din fiecare din cele patru grupe preliminare vor obţine calificarea în grupele principale, care vor fi formate din cîte patru echipe. Tragerea la sorţi va avea loc pe 20 ianuarie, la Viena.

Salariile jucătoarelor de la Rulmentul Braşov nu vor fi micşorate

Principalul finanţator al echipei de handbal feminin Rulmentul Braşov, Teodor Florescu, a declarat duminică, după victoria cu Oţelul Galaţi, scor 37-23, din etapa a 10-a a LN, că nu va mai renegocia contractele jucătoarelor, aşa cum anunţase în urmă cu cîteva zile, din cauza crizei financiare. Florescu a mai precizat că în situaţia în care va fi nevoie de renegocieri va discuta cu jucătoarele din vară, dar numai dacă situaţia economică va impune într-un mod deosebit acest fapt. Totodată, finanţatorul braşovencelor a anunţat că îşi doreşte ca Rulmentul să cîştige Cupa EHF în acest sezon. “Noi vom spera la titlu pînă în ultima clipă, dar nu mai depinde de noi. În schimb, obiectivul nostru este să cîştigăm fără dubii Cupa EHF”, a spus Florescu.

Baschetbalistele tricolore, victorie în primul meci din barajul pentru rămînerea în Divizia A

Naţionala de baschet feminin a României a învins, duminică, în deplasare, reprezentativa Bosniei-Herţegovina, cu 101-66 (56-28), în primul meci din cele şase programate în cadrul turneului de baraj pentru rămînerea în Divizia A europeană. În cealaltă partidă din cadrul grupei, Finlanda-Anglia, 61-63. După ratarea partidelor din cadrul grupelor preliminarii, care ar fi dat şansa reprezentativei României de a lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2009, echipa antrenată de George Mandache este obligată să joace pentru evitarea retrogradării în eşalonul secund continental. Echipa României mai are de jucat următoarele meciuri - 7 ianuarie: România - Finlanda (la Tîrgovişte); 10 ianuarie: Anglia - România; 13 ianuarie: România - Bosnia-Herţegovina (la Bucureşti); 16 ianuarie: Finlanda - România; 19 ianuarie: România - Anglia (la Tîrgovişte). La finalul celor şase jocuri, primele două clasate vor rămîne în Divizia A continentală, iar ultimele două clasate vor retrograda în Divizia B.

Jose Couceiro ar putea prelua CFR Cluj

Cotidianul portughez Record a anunţat că antrenorul Jose Couceiro ar putea părăsi naţionala Lituaniei, adversara României în preliminariile CM 2010, şi ar putea prelua campioana CFR Cluj. „Jose Couceiro ar putea pleca de la naţionala Lituaniei. Motivul nu este de ordin sportiv - selecţionata baltică este marea revelaţie a grupei a 7-a - ci ţine de problemele financiare care afectează federaţia lituaniană. Chiar dacă nu s-a decis nimic, CFR Cluj, campioana României, s-a interesat de situaţia tehnicianului portughez şi urmează să-i facă o propunere. Tehnicianul nu comentează”, scrie Record. Jose Couceiro a mai antrenat, de-a lungul carierei, la Vitoria Setubal (a cîştigat Cupa Portugaliei), Belenenses Lisabona, FC Porto sau naţionala under-21 a Portugaliei. În prezent, el pregăteşte atît echipa din Kaunas, cît şi naţionala Lituaniei.

Amical Steaua - Şahtior Doneţk

Cotidianul ucrainean Sport a scris că grupările Steaua Bucureşti şi Şahtior Doneţk au căzut de acord să dispute un meci amical, data nefiind încă stabilită. “Am căzut de acord să jucăm un amical cu Steaua. Cînd va fi, vom vedea, nu e nicio grabă”, a declarat antrenorul lui Şahtior, Mircea Lucescu. Steaua şi Şahtior au jucat în acest sezon în grupele Ligii Campionilor, ambele fiind eliminate din cupele europene.

Dănciulescu, locul 40 în topul marcatorilor IFFHS

Ionel Dănciulescu, atacantul echipei Dinamo Bucureşti, ocupă locul 40 în topul marcatorilor pe anul 2008 stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). În acest clasament, în care sînt luate în considerare golurile marcate în campionatul în care evoluează fotbaliştii menţionaţi, Dănciulescu are 21 de reuşite. Primul loc este ocupat de argentinianul Lucas Ramon Barrios, de la Colo Colo (Chile), cu 37 de goluri, urmat de olandezul Klaas Jan Huntelaar, fost la Ajax Amsterdam, în prezent la Real Madrid, cu 33 de goluri. Locul al treilea a revenit lui Miguel Alejandro Ximenez, din Uruguay, care joacă la Sporting Cristal Lima (Peru), cu 32 de goluri. Pe locul patru este află deţinătorul “Balonului de Aur”, portughezul Cristiano Ronaldo (Manchester United), cu 31 de goluri. Dănciulescu i-a depăşit în acest clasament pe Karim Benzema (Olympique Lyon), Alessandro Del Piero şi David Trezeguet (ambii Juventus Torino).

Mutu, printre cei mai buni fotbalişti ai Fiorentinei în 2008

Atacantul echipei Fiorentina, Adrian Mutu, a primit nota 8,5 din partea site-ului violanews.com pentru evoluţiile sale din anul 2008, fiind întrecut de portarul Sebastian Frey, cu nota 9, dar fiind notat la fel ca şi coechipierul său din atac Alberto Gilardino. “Mamma mia, nici măcar accidentarea la cot sau problemele musculare nu l-au oprit. Nici stresul unei veri în care părea cu valizele făcute nu l-a îngenuncheat. Românul s-a ridicat de fiecare dată. Un gol şi o plecăciune, un surîs şi o săgeată otrăvitoare. În ciuda numeroaselor vicisitudini, rămîne Fenomenul. Iar cu Gilardino formează un cuplu de vis”, a notat sursa citată. Patronii Fiorentinei, fraţii Andrea şi Diego Della Valle au primit nota 10+, în timp ce antrenorul Cesare Prandelli a fost notat cu 10, la fel ca şi directorul sportiv Pantaleo Corvino.

Naţionala de polo, la prima acţiune cu noul antrenor Kovacs Istvan

Echipa naţională de polo a României se va reuni pe 14 ianuarie pentru a pregăti meciurile din preliminariile Ligii Mondiale. Aceasta va fi prima acţiune cu noul antrenor pe banca tehnică, ungurul Kovacs Istvan, care a convocat 20 de jucători în lotul lărgit: Ramiro Georgescu (Firenze), Cosmin Radu (Firenze), Gheorghe Dunca (PAOK Salonic), Kadar Kalman, George Tarnoveţchi, Andrei Creţu, Bogdan Cîmpianu (toţi de la CSM Leonardo Oradea), Andrei Iosep (Honved Budapesta), Bertini Nenciu, Florin Muşat, Alexandru Ghiban, Tiberiu Negrean, Mihnea Chioveanu, George Georgescu, Andrei Buşilă, Bogdan Drăguşin (toţi de la Steaua Bucureşti), Edi Andrei, Alexandru Matei, Dragoş Stoenescu şi Dimitri Goanţă (toţi de la Dinamo Bucureşti). Faţă de ediţiile precedente, Liga Mondială are un alt sistem de calificare la turneul final. Astfel, au fost constituite trei grupe în Europa, din care se vor califica la turneul final trei echipe, plus naţionala ţării organizatoare a ultimului act, Muntenegru (16-21 iunie 2009). Partidele se vor juca tur-retur, în intervalul 21 ianuarie-12 mai, componenţa grupelor europene fiind următoarea: Grupa A - Serbia, Grecia, Ungaria, Franţa; Grupa B - Muntenegru, Italia, România, Anglia; Grupa C - Spania, Croaţia, Rusia, Germania.

Bute a acceptat să boxeze cu Mads Larsen

Boxerul român Lucian Bute a acceptat condiţiile pentru a-şi apăra titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, în faţa lui Mads Larsen, dar contractele necesare încă nu au fost semnate, deoarece danezul vrea prea mulţi bani, a anunţat directorul Sauerland Event, Chris Meyer. „Meyer spune că timpul pentru înţelegere aproape a expirat. Unul dintre aspectele care ar face necesară grăbirea discuţiilor ar putea fi faptul că pe 6 ianuarie va avea loc licitaţia pentru un meci eliminatoriu între Librado Andrade şi un alt pugilist al Sauerland, ucraineanul Vitali Tsipko, tot la versiunea IBF. Dacă Larsen nu va accepta condiţiile pentru o înfruntare cu Bute, ar fi dificil să-l vedem pe Tsipko procedînd la fel, pentru că astfel va evita o meci eliminatoriu periculos şi va putea lupta direct pentru titlul mondial”, notează BoxingScene.com. Mads Larsen, în vîrstă de 35 de ani, are în palmares de 52 de victorii (37 KO) şi două înfrîngeri.