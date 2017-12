Manchester United a cîştigat CM de fotbal al cluburilor

După ce a cîştigat Liga Campionilor, Manchester United şi-a adjudecat şi Campionatul Mondial de fotbal al Cluburilor, competiţie desfăşurată în Japonia. Duminică, în finala de la Yokohama, Manchester United a învins formaţia ecuadoriană Liga de Quito, cu 1-0, graţie golului înscris de Wayne Rooney, în min. 73. În finala pentru bronz: Gamba Osaka (Japonia) - Pachuca (Mexic) 1-0 (Yamazaki 29). Interesant este faptul că în ambele finale echipele învingătoare au avut cîte un jucător eliminat! MVP-ul turneului a fost desemnat Wayne Rooney, englezul primind şi cheia unei maşini Toyota.

Beckham, prezentat oficial la AC Milan

Fotbalistul englez David Beckham a ajuns sîmbătă la Milano şi a efectuat vizita medicală la AC Milan, formaţie la care va juca pînă la finalul lunii martie 2009. Sîmbătă seară, fostul căpitan al naţionalei Angliei a fost prezentat oficial, la Stadionul “San Siro”. Beckham a sosit în Italia cu avionul privat al lui Silvio Berlusconi, patronul Milanului, alături de soţia sa, Victoria, şi de cei trei băieţi, Brooklyn, Romeo şi Cruz. În vîrstă de 33 de ani şi aflat sub contract cu Los Angeles Galaxy pînă în 2012, David Beckham va juca la Milan pînă cînd se va relua campionatul intern în SUA. “Sînt foarte fericit că mă aflu aici, este o mare onoare. Am jucat pentru cel mai mare club din Anglia, Manchester United, pentru cel mai mare club din Spania, Real Madrid, iar acum voi evolua pentru cea mai mare grupare din Italia”, a declarat Beckham, care ar putea apărea în Italia în reality show-ul “Big Brother”, informează publicaţia Mail on Sunday. Potrivit sursei citate, oficialii de la Mediaset consideră că jucătorul englez ar fi invitatul-celebritate ideal pentru o nouă ediţie a show-ului.

Xavi şi-a prelungit contractul cu Barcelona

Mijlocaşul Xavi Hernandez, în vîrstă de 28 de ani, ales cel mai bun jucător la EURO 2008, a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona pînă în 2014. Internaţionalul spaniol a adăugat încă patru ani la vechiul său contract, care expira în 2010. Clauza de reziliere a fost fixată la 80 de milioane de euro. Produs al centrului de copii şi juniori al clubului catalan, Xavi, care numără 69 de selecţii în echipa Spaniei, şi-a petrecut întreaga carieră la gruparea “blau-grana”, de la 11 ani.

Ţările gazdă ale CM de fotbal din 2018 şi 2022 vor fi anunţate la aceeaşi dată

FIFA a anunţat, sîmbătă, că organizatoarele ediţiilor din 2018 şi 2022 ale Campionatului Mondial de fotbal vor fi desemnate peste doi ani, în aceeaşi zi, informează BBC. FIFA a mai precizat că nicio ţară din Africa şi America de Sud nu poate obţine dreptul de a organiza Cupa Mondială din 2018 deoarece aceste continente vor găzdui competiţiile din 2010 (Africa de Sud) şi 2014 (Brazilia). Sepp Blatter, preşedintele forului mondial, a afirmat că mai multe state şi-au manifestat deja interesul să organizeze turneul final din 2018, printre acestea numărîndu-se Anglia, Japonia, China, Qatar, Mexic, Statele Unite, Rusia, Australia şi Canada. Formularele de înregistrare a candidaturilor vor fi trimise la toate federaţiile naţionale în ianuarie 2009, iar Comitetul Executiv al FIFA va desemna în decembrie 2010 ţările care vor găzdui ediţiile Cupei Mondiale din 2018 şi 2022.

FIFA a ridicat suspendările federaţiilor din Kuwait, Samoa şi Peru

Comitetul Executiv al FIFA a anunţat sîmbătă, la Tokyo, că a decis să ridice suspendările federaţiilor din Kuwait, Samoa şi Peru. Ridicarea suspendării Kuwaitului, pronunţată în octombrie, din cauza implicării politice, este doar provizorie, pentru a autoriza această federaţie să participe la preliminariile Cupei Asiei începînd din ianuarie şi la Cupa Golfului. O decizie definitivă va fi luată la următorul CEx al FIFA, de la Zurich, din 19-20 martie 2009. Federaţia din Samoa fusese suspendată la finalul lunii octombrie pentru „repetate probleme de conducere”, care au fost rezolvate între timp. O problemă de presupusă ingerinţă politică a guvernului peruan pentru demiterea preşedintelui forului fotbalistic din Peru a obligat FIFA la suspendarea echipei din toate competiţiile internaţionale, însă în cele din urmă situaţia a fost clarificată.

Nikopolidis ar putea deveni... pădurar

Antonis Nikopolidis, fostul portar al reprezentativei Greciei, cîştigătoarea EURO 2004, a declarat că are ezitări în privinţa postului de pădurar pe care i l-a oferit statul elen, în virtutea unei legi ce favorizează reconversia sportivilor. Nikopolidis, în vîrstă de 38 de ani, evoluează în prezent la Olimpiakos Pireu şi este unul dintre sportivii greci cu cele mai mari cîştiguri. El a anunţat că vrea să i se respecte dreptul de a solicita o funcţie publică, în conformitate cu o lege promulgată în 1999, prin care sînt recompensaţi cei mai buni sportivi. De cînd a depus o cerere în acest sens, Nikopolidis a primit propunerea de a fi pădurar într-o suburbie a Atenei. “Statul îmi dă acest drept, conform unei legi în vigoare valabilă în cazul sportivilor cu performanţe, în cazul meu victoria la Euro-2004. Este nedrept faptul că unele persoane sînt ironice fără să ştie dacă voi accepta sau nu postul”, a declarat Nikopolidis, după ce a văzut comentarii sarcastice în presa greacă. Conform legislaţiei elene, Nikopolidis va trebui să dea un răspuns statului în termen de două luni. Legea invocată de fotbalist prevede că sportivii cu performanţe marcante pot fi angajaţi în sectorul public în posturi aparent simple, dar bine plătite, astfel încît să se poată concentra fără probleme asupra continuării carierei lor sportive.

Valuev şi-a păstrat centura WBA la categoria grea

Pugilistul rus Nikolai Valuev şi-a păstrat centura WBA la categoria grea, învingîndu-l la puncte pe americanul în vârstă de 46 de ani Evander Holyfield, sîmbătă, la Zurich. Rusul a fost declarat învingător de doi dintre cei trei arbitri judecători (116-112 şi 115-114), al treilea considerînd că a fost egalitate, 114-114. Valuev a obţinut astfel cea de-a 50-a victorie din carieră. El s-a impus în trecut în 34 de meciuri înainte de limită şi a înregistrat doar o înfrîngere. “Holyfield este un adversar foarte puternic şi m-a obligat să muncesc mult pentru a obţine victoria”, a declarat Valuev.