Meciul România - Serbia se va disputa la Constanţa

Federaţia Română de Fotbal a anunţat ieri că meciul dintre naţionalele României şi Serbiei, programat pe 28 martie 2009, în preliminariile CM 2010, se va desfăşura la Constanţa. Ora de start a jocului va fi stabilită şi anunţată spre sfîrşitul lunii ianuarie 2009, informează site-ul oficial al FRF. Cu mai mult timp în urmă, selecţionerul Victor Piţurcă a declarat că meciul România - Serbia trebuie să se dispute la o distanţă cît mai mare de graniţa dintre cele două state, pentru ca suporterii formaţiei oaspete să ajungă mai greu în oraşul gazdă al întîlnirii...

Adrian Neaga va organiza un turneu caritabil la Piteşti

Atacantul Stelei, Adrian Neaga, va organiza, împreună cu AJF Argeş, la finalul acestei săptămîni, un turneu umanitar la Piteşti, care se va încheia cu un meci demonstrativ la care vor participa foste glorii şi jucători ai Stelei. În cadrul turneului se vor disputa mai multe partide, iar duminică, de la ora 17:00, va avea loc un joc demonstrativ, la care vor participa, printre alţii, Vasile Popa, Andrei Speriatu, Ilie Bărbulescu, Mirel Rădoi, Bănel Nicoliţă, Adrian Neaga, Petre Marin, Marin Radu II sau Ilie Stan. “Va fi un turneu umanitar, iar din banii strînşi vom ajuta un spital de copii. Vom renova mai multe saloane. Am început deja să punem termopane şi vom continua”, a declarat Neaga.

Keşeru vrea să plece de la FC Nantes

Atacantul român al lui FC Nantes, Claudiu Keşeru, a anunţat că intenţionează să plece de la gruparea franceză deoarece a evoluat foarte puţin în acest sezon. “Nu am nicio certitudinea asupra viitorului şi am un sentiment că sînt aici de prea multă vreme. Încep să îmi aduc aminte de ultimul sezon cînd am jucat foarte puţin. Singura mea dorinţă este să joc cît mai mult pentru că doar aşa pot progresa”, a spus Keşeru. În vîrstă de 22 de ani, Claudiu Keşeru a fost transferat de FC Nantes în urmă cu aproximativ 5 ani, iar în returul campionatului trecut a fost împrumutat la FC Libourne, unde a fost golgheterul echipei. În acest sezon, tînărul atacant român a fost folosit la Nantes în doar 9 meciuri şi a marcat un singur gol. Conform presei din Franţa, de serviciile sale se interesează mai multe grupări din liga a doua.

Alegeri amînate la Federaţia Română de Rugby

Programate iniţial pentru 28 ianuarie 2009, alegerile la Federaţia Română de Rugby au fost amînate pentru 8 aprilie 2009. “Prin prezenta, Federaţia Română de Rugby vă informează că, în urma analizării punctului de vedere al Comisiei Juridice referitor la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2008 şi, implicit, pe toată perioada mandatului actualei conduceri a federaţiei, Colegiul Director a hotărît modificarea datei de convocare a Adunării Generale de Alegeri pentru miercuri, 8 aprilie 2009, începînd cu orele 11.00, la sediul Federaţiei Române de Rugby”, se arată într-un comunicat al FRR.

Ion Oncescu a fost premiat cu 17.500 de euro pentru cele două titluri mondiale

Sportivul Ion Vlad Oncescu a fost premiat cu 10.000 de euro şi 30.000 de lei pentru cele două titluri mondiale obţinute la Campionatele Mondiale de skandenberg din Canada, cu braţul drept şi cu braţul stîng, la categoria 100 de kilograme. „Ceea ce am făcut mă binedispune şi îmi voi aminti toată viaţa de performanţele realizate. Pentru anul viitor îmi propun să cîştig cu ambele braţe la categoria 110 kilograme\", a spus Oncescu. El cîntăreşte acum 93 de kilograme, iar anul trecut a devenit dublu campion mondial la categoria 90 kg.

Moroşanu va lupta cu Leko pentru titlul mondial WKN, în martie 2009

Românul Cătălin Moroşanu va lupta în luna martie cu germanul Stefan Leko pentru titlul mondial WKN, a anunţat ieri antrenorul ieşeanului, Mihai Constantin. „Încă nu ştim data şi locul unde va avea loc gala, dar cert este că meciul va avea loc. Cătălin şi-a cîştigat acest drept după victoria obţinută în faţa lui Gary Goodridge, la Ploieşti. Sper ca acum Cătălin să-şi ia revanşa în faţa lui Leko, aşa cum s-a întîmplat şi cu Kemayo”, a declarat Constantin. Anunţul l-a luat prin surprindere pînă şi pe Moroşanu, care consideră acest meci drept un „cadou de Moş Crăciun”. Moroşanu a vorbit şi despre planurile sale în noul an: „Pentru 2009 îmi propun să lupt în cît mai multe gale importante şi să cîştig toate meciurile. Sînt primul român care a intrat în K1, mă mîndresc cu asta, sînt fericit că am ajuns aici şi sper ca de acum înainte şi alţi luptători români să intre pe uşa pe care am deschis-o eu. Visul meu este să lupt la Las Vegas şi sper să am ocazia să reuşesc acest lucru în 2009”.

Alexandra Dulgheru a ratat calificarea în sferturi la Dubai

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, venită din calificări, a ratat accesul în sferturile de finală ale turneului challenger de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari. Dulgheru a fost învinsă în turul doi, cu scorul de 6-1, 7-6 (7/2), de Tatjana Malek (Germania), după ce trecuse în runda inaugurală cu 6-4, 7-5 de Romana Tabarkova (Slovacia), beneficiară a unui wild-card. O altă româncă, Irina-Camelia Begu, a fost învinsă în primul tur cu 7-6 (7/5), 6-3 de Kyra Nagy (Ungaria), venită din calificări.

Peseiro va primi 243.000 de euro pentru rezilierea contractului

Antrenorul Rapidului, Jose Peseiro, va primi 243.000 de euro pentru rezilierea contractului cu gruparea alb-vişinie. „S-a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului dintre Rapid şi Peseiro. El va primi 243.000 de euro. O altă decizie care va fi aprobată de CA va fi înlocuirea lui Zotta cu Grigore Sichitiu, care va deveni astfel noul director general al clubului, în locul demisionarului Zotta”, au declarat sursele apropiate clubului Rapid. Peseiro a fost instalat pe banca tehnică a Rapidului pe 3 iunie, cînd a semnat un contract valabil pe 2 ani, cu posibilitate de prelungire pe încă unul. După meciul retur cu Wolfsburg, disputat la 2 octombrie şi încheiat cu scorul de 1-1, în urma căruia echipa giuleşteană a ratat calificarea în grupele Cupei UEFA, tehnicianul portughez a fost suspendat, însă a fost reinstalat ca antrenor al Rapidului pe 8 octombrie. Antrenorul în vîrstă de 48 de ani a mai pregătit în cariera sa formaţiile Nacional Madeira, Sporting Lisabona, Al Hilal şi Panathinaikos Atena, iar în sezonul 2003-2004 a fost antrenor secund la Real Madrid.