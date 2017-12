Înfrîngeri şi victorii pentru junioarele constănţene Hîrîci şi Sebe la CM de tenis de masă

Zi plină ieri pentru sportivele nostre prezente la Campionatul Mondial de tenis de masă pentru junioare şi juniori de la Madrid (Spania). În cea de-a şasea zi a competiţiei, elevele antrenate de Liliana Sebe au concurat în trei probe. Calificate în cel al doilea tur al probei de dublu mixt, perechile Dospina / Evans (Marea Britanie) şi Hîrîci / Drinkhall (Marea Britanie) au ratat calificarea în optimi, după ce au cedat în faţa perechilor Kosiba / Ambrus (Ungaria), cu 0-3, respectiv Cheng / Wang (China), cu 1-3. Optimile de finală au fost atinse în proba de dublu feminin, Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe depăşind, cu 3-1, perechea Durak / Pervan (Croaţia), dar sportivele de la LPS CSS “Nicolae Rotaru”- CS Farul au ratat prezenţa în sferturi, după ce au cedat, cu 2-3, în faţa perechii Solja / Stahr (Germania). Tot ieri s-a desfăşurat şi primul tur la simplu, sportivele calificate în cel de-al doilea tur fiind Camelia Postoacă şi constănţeanca Cristina Hîrîci. Rezultate: Sebe - Wing Nam (Hong Kong) 0-4; Postoacă - Hsien-Tzu (Taipei) 4-0; Dospina - Ma Eum (Coreea de Sud) 3-4; Hîrîci - Klaudia Kusinska (Polonia) 4-3. Tot ieri a început, la Macao, ITTF Pro Tour Grand Finals 2008, competiţie în cadrul căreia evoluează constănţeanca Elizabeta Samara şi arădeanca Daniela Dodean. Cele două componente ale echipei naţionale de senioare au debutat excelent în cadrul competiţiei, asigurîndu-şi deja o medalie după ce au ajuns în semifinalele probei de dublu feminin. Dodean şi Samara au trecut, în sferturi, cu 4-1, de dublul Huang / Lu (Taipei). Astăzi, cele jucătoarele noastre vor întîlni perechea Li / Sun (Singapore), în meciul decisiv pentru accederea în finală.

VCM LPS Piatra Neamţ, învinsă de Metallurg Zhlobin

Aseară, la Piatra Neamţ, formaţia locală VCM LPS a cedat, cu 2-3 (32-30, 22-25, 22-25, 25-17, 12-15), în duelul cu Metallurg Zhlobin (Belarus), din manşa tur a 16-imilor de finală ale GM Capital Challenge Cup. Antrenorul Dan Gavril a folosit următorii jucători: Dascălu - Bobeanu, Ştefură (cpt.), Mihalcea, Didorciuc, Harbuz şi Rareş Gavril - libero; au mai jucat: Gheorghiţă, Tofan, Dumitrache, Moisa şi Matei. Returul este programat marţi, 16 decembrie, de la ora 18.00, în Belarus. Alte rezultate: Arona Tenerife - Tourcoing LM 1-3 (20-25, 15-25, 25-21, 21-25); AS Cannes - EA Patras 0-3 (22-25, 20-25, 21-25); Anorthosis Famagusta - Lokomotiv Harkov 0-3 (14-25, 26-28, 23-25).

CSU Tg. Mureş întîlneşte Rapidul, în devans

După ce în urmă cu o săptămînă s-a desfăşurat prima partidă a celei de-a 12-a etape a Diviziei A1 la volei feminin, prima a returului, CSU Metal Galaţi disputînd întîlnirea cu CSM Lugoj în devans, scor 3-0, astăzi este programată o nouă partidă din această rundă. Protagonistele întîlnirii sînt Rapid Bucureşti şi CSU Tg. Mureş, echipe aflate la polul opus în clasament. Dacă echipa din Tg. Mureş este înscrisă în lupta pentru podium în acest sezon, fosta glorie a voleiului Românesc, Rapid, se bate pentru evitarea retrogradării. Aşadar, partida se anunţă una facilă pentru mureşence, care au reuşit în urmă cu trei zile să smulgă un set formaţiei franceze Rocheville Le Cannet, păstrînd astfel şanse pentru calificarea în optimile GM Capital Challenge Cup. Tot în cadrul etapei a 12-a, CS Volei 2004 Tomis Constanţa va da piept sîmbătă, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor, cu Dacia Mioveni, echipă în faţa căreia voleibalistele constănţene s-au impus în tur, cu 3-0.

Un singur succes pentru echipele feminine româneşti de volei în Europa

Pentru reprezentantele României în Cupele Europene la volei feminin ziua de miercuri nu a fost una prea strălucită. Singura formaţie care a obţinut victoria a fost Dinamo Bucureşti, care a cedat însă un set pe teren propriu, celelalte trei echipe, CSU Metal Galaţi, Ştiinţa Bacău şi Unic Piatra Neamţ, părăsind terenul învinse. În plus, marţi seară, şi CSU Tg. Mureş, a cincea reprezentantă, a pierdut în deplasare, dar a obţinut un set care îi dă speranţe la calificare în returul de săptămîna viitoare. Dar iată rezultatele înregistrate - Liga Campionilor, Grupa C: CSU Metal Galaţi - Volley Bergamo (Italia) 2-3 (22-25, 25-14, 25-15, 18-25, 11-15). În celălalt joc din grupă, disputat aseară: Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia) - Vakifbank Gunes Istanbul (Turcia) 3-0 (26-24, 27-25, 25-20). Clasament: 1. Muszyna 5p (setaveraj: 6:4); 2. Bergamo 5p (7:7); 3. Galaţi 4p (6:6); 4. Istanbul 4p (5:7). Etapa următoare, a patra, programează următoarele jocuri: Bergamo - Galaţi (16 decembrie, ora 21.30) şi Istanbul - Muszyna (17 decembrie, ora 17.30); Cupa CEV, optimi de finală, manşa tur: Asystel Novara (Italia) - Ştiinţa Bacău 3-0 (25-20, 25-17, 25-22) - returul pe 18 decembrie, ora 19.00, la Bacău; GM Capital Challenge Cup, 16-imi de finală, manşa tur: Dinamo Bucureşti - Kommunalnik Mogilev (Belarus) 3-1 (19-25, 25-22, 25-22, 25-22) - returul pe 17 decembrie, ora 18.00, la Mogilev, Rocheville Le Cannet (Franţa) - CSU Tg. Mureş 3-1 (18-25, 27-25, 25-12, 25-16) - returul pe 16 decembrie, ora 19.00, la Tg. Mureş, USSP Albi (Franţa) - Unic Piatra Neamţ 3-0 (25-23, 25-23, 25-17) - returul pe 17 decembrie, ora 19.00, la Piatra Neamţ.

Zece sportivi constănţeni au plonjat la CN de înot

Ieri au debutat, la Piteşti, Campionatele Naţionale de înot în bazin acoperit, competiţie rezervată seniorilor şi juniorilor. La startul întrecerii care se va încheia duminică s-au aliniat şi zece sportivi constănţeni: Flavia Pescar, Ana-Maria Vartan, Mihaela Oprescu, Adela Ruşa, Anda Georgescu, Alin Milian, Răzvan Bidică, Sorin Bodiu şi Mihai Spălăţelu (Palatul Copiilor-CS Farul) şi Vlad Iorga (CS Farul). Sportivii sînt antrenaţi de Eugenia Alexe, Veronica Macovei şi Anca Buzbuchi.

Alegerile pentru desemnarea preşedintelui FR de Tenis au fost amînate

Alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Tenis (FRT), care ar fi trebuit să aibă loc, joi, la Poiana Braşov, au fost amînate din cauza lipsei de cvorum, a anunţat Ruxandra Dragomir, care acuză conducerea forului că a împiedicat accesul mebrilor în sală. “Adunarea Generală nu a fost statutară din lipsă de cvorum. Au fost în sala doar 104 membri, faţă de 111, cît erau necesari pentru ca adunarea să respecte condiţiile legii. Au fost mulţi bodyguarzi în holul hotelului şi au fost mulţi membri afiliaţi ai FRT care au fost forţati de aceştia să nu intre în sală, pentru a nu se întruni cvorumul. Erau cel puţin 25 de persoane în hol care aveau drept de vot, dar au fost împiedicate. Aseară, cînd s-a făcut cazarea, am verificat cîţi membri au sosit şi erau mai mult de 111. Actuala conducere a plătit bodyguarzii să împiedice accesul presei în hotel şi al membrilor în sală”, a spus Dragomir la Poiana Braşov. “Am asistat la o Adunare Generală de tip mafiot. A fost cea mai mare ruşine pe care a trăit-o tenisul românesc. Au fost 160 de delegaţi cazaţi în hotel, dar doar 104 au intrat în sală. Am înţeles că vreo şapte persoane au încercat să urce să voteze, dar după atîtea îmbrînceli s-au resemnat şi au plecat acasă. Hărădău trebuie să răspundă public pentru că au fost puşi oameni din FRT să sune la cluburi şi să le spună să nu mai vină la vot. Nu ştiu de ce ţine atît de scaun, poate e vreun ciolan pe acolo, pe care nu l-am văzut eu”, a spus Florin Segărceanu. În replică, Hărădău a respins acuzaţiile: “Fals. Am sunat pentru că a trebuit să comunic membrilor decizia lui Ilie Năstase de a participa la alegeri”. La preşedinţia Federaţiei Române de Tenis şi-au anunţat pentru moment candidatura Florin Segărceanu, Ruxandra Dragomir şi actualul preşedinte interimar, Dumitru Hărădău. Conform regulamentului, alegerile vor fi reprogramate în termen de 30 de zile.

“Stejăreii” joacă, din nou, cu Chile

International Rugby Board a anunţat programul ediţiei de anul viitor a Campionatului Mondial de Juniori sub 20 de ani, divizia secundă. Competiţia va avea loc tocmai în Kenya, iar România va juca în grupă alături de Papua Noua Guinee, Coreea şi Chile. Ultima este cea mai grea adversară pentru că tocmai această echipa i-a eliminat pe tricoloriîn ediţia trecută din cursa pentru finală şi promovare în prima divizie. Nici coreenii nu sînt de ignorat, reprezentînd o naţiune cu viteza şi ambiţie. Primul meci va fi pe 21 aprilie cu Noua Guinee, urmat de jocul cu Coreea (25 aprilie) şi cel cu Chile (29 aprilie).