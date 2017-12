CSU Metal Galaţi, aproape de victorie cu Volley Bergamo

Zi plină, ieri, pentru iubitorii de volei, cînd formaţiile româneşti s-au duelat în cupele europene. Dacă la masculin atenţia s-a îndreptat către partida din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, CVM Tomis - Orion Doetinchem, la feminin capul de afiş l-a ţinut partida CSU Metal Galaţi - Volley Bergamo, din al treilea tur al Ligii Campionilor. După ce ambele formaţii au înregistrat cîte o victorie şi o înfrîngere în Grupa C, aseară, la Bucureşti, cîştig de cauză a avut deţinătoarea celor cinci trofee Champions League, italiencele impunîndu-se cu 3-2 (25-22, 14-25, 15-25, 25-18, 15-11). Partida a fost una interzisă cardiacilor, cu nenumărate răsturnări de situaţii, elevele lui Zoran Terzic reuşind chiar să preia conducerea după ce şi-au surclasat mult mai titratele adversare în al doilea şi al treilea set. Experienţa şi-a spus însă cuvîntul, iar la acest capitol a stat mai bine Volley Bergamo. De cealaltă parte, marţi seară, CSU Tg. Mureş a reuşit să smulgă un set celor de la Rocheville Le Cannet, în manşa tur a 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, scor 1-3 (25-18, 25-27, 12-25, 16-25), cel de-al doilea duel româno-francez din această fază a competiţiei, USSP Albi - Unic Piatra Neamţ, avînd loc aseară. Dinamo Bucureşti, a treia echipă feminină românescă prezentă în 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, a învins, cu 3-1 (19-25, 25-22, 25-22, 25-22), în partida tur, disputată pe teren propriu, echipa Kommunalnik Mogilev (Belarus). Tot ieri, s-a consumat şi prima manşă a confruntării dintre Ştiinţa Bacău şi Asystel Novara (Italia), din sferturile de finală ale Cupei CEV, formaţia antrenată de Florin Grapă cedînd, cu 0-3 (20-25, 17-25, 22-25), în partida disputată în deplasare.

Echipa de scafandri premiată în cadrul „Galei Sportului Constănţean”

Cîştigătoare a Campionatului Mondial în 2008, echipa de scafandri a Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România va urca pe scena “Galei Sportului Constănţean”, alături de ceilalţi laureaţi ai sportului constănţean. Campionii mondiali vor fi premiaţi în cadrul secţiunii “Menţiuni speciale”.

Handbalistul Dragoş Oprea vrea să joace pentru România

Handbalistul Dragoş Oprea, care evoluează în Bundesliga, la formaţia Frisch Auf Goppingen, ia în considerare varianta de a juca pentru echipa naţională a României, după ce a susţinut 15 partide internaţionale pentru Germania. “Dacă nu există interes din partea germană, nu sînt supărat, dar voi lua o decizie în viitor în această privinţă. Mă întreb de ce am performanţe bune la echipa de club, dar nu avansez la echipa naţională a Germaniei. Am o invitaţie de a mă alătura echipei naţionale a României”, a declarat Dragoş Oprea, pentru publicaţia germană “Geisslinger Zeitung”. Handbalistul, în vârstă de 26 de ani, are cetăţenia germană, dar chiar dacă este născut la Bucureşti, trebuie să ceară cetăţenia română, la care a renunţat cînd a plecat în Germania. Formalităţile pot dura minim un an. Directorul tehnic al naţionalei masculine, Gheorghe Goran, a confirmat interesul FR Handbal pentru Dragoş Oprea. Jucătorul (1,90 m, 90 kg, extremă) este fiul fostului component al naţionalei României, Vasile Oprea, care a jucat de 54 de ori în reprezentativa tricoloră şi a fost medaliat cu bronz la JO din 1984, de la Los Angeles. Dragoş Oprea ocupă locul 14 în clasamentul marcatorilor din Budesliga, fiind un jucător de bază la Frisch Auf Goppingen, la care este coechipier cu un alt component al naţionalei României, Rareş Jurcă. Oprea a mai evoluat la echipele TSV Neuhausen, TSB Horkheim şi TV Kornwestheim.