Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei

Campioana Spaniei, Real Madrid, a cîştigat, marţi seară, pe teren propriu, returul din 16-imile Cupei Regelui, cu Real Union, din liga a 3-a, scor 4-3 (Raul 3, Bueno / Abasolo, Salcedo, Romo), dar a părăsit competiţia după ce în prima manşă madrilenii au pierdut cu scorul de 2-3. În urma acestui rezultat, Real Union, grupare din al treilea eşalon fotbalistic din Spania, s-a calificat în optimile Cupei Regelui graţie succesului de pe teren propriu, cu 3-2. Formaţia antrenată de Bernd Schuster a aliniat un prim “unsprezece” din care nu au lipsit căpitanul Raul, Cannavaro, Sneijder, Van der Vaart, Metzelder sau Saviola. Cu cele trei goluri marcate, Raul se află la doar şapte reuşite de recordul legendarului Alfredo Di Stefano (307 goluri înscrise în toate competiţiile pentru Real Madrid).

Olanda şi Belgia vor să candideze la organizarea CM 2018

Federaţiile de Fotbal din Olanda şi Belgia au ajuns la un acord în privinţa unei posibile candidaturi comune la Campionatul Mondial care va avea loc în 2018. Unsprezece oraşe din Belgia şi Olanda au transmis că pot organiza partide ale competiţiei, a anunţat, miercuri, Federaţia Olandeză (KNVB). Localităţile vizate sînt Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Genk şi Liege (Belgia), Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Rotterdam (cu două stadioane) şi Heerenveen (Olanda). Decizia a venit la un an după ce guvernele olandez şi belgian au anunţat forul mondial de fotbal că sînt dispuse să organizeze competiţia, după ce în 2000 au mai găzduit şi Campionatul European. Mai multe ţări, printre care SUA, Mexic, Anglia, Spania, China şi Australia, şi-au exprimat interesul în organizarea turneului final din 2018. Următoarea ediţie a competiţiei va avea loc în Africa de Sud, iar cea din 2014 se va organiza în Brazilia. Luna trecută, Comitetul Executiv al FIFA a amînat pînă în decembrie o decizie referitoare la modul în care se vor decide gazdele din 2018 şi 2022. FIFA a decis anul trecut să renunţe la politica de rotaţie a candidaturilor, pentru a fi mai multe ţări candidate pentru 2018.

Capello susţine candidatura Angliei pentru organizarea Mondialului din 2018

Selecţionerul Fabio Capello a fost numit vicepreşedinte al comisiei care va susţine candidatura Angliei la organizarea Campionatului Mondial din 2018, informează cotidianul The Telegraph. Pe lîngă Capello, Federaţia Engleză de Fotbal (FA) mai contează şi pe sprijinul lui David Beckham, John Barnes şi pe antrenorul naţionalei feminine, Hope Powell, toţi trei ocupînd aceeaşi poziţie de vicepreşedinte. FA crede că reputaţia lui Capello va convinge FIFA să dea Angliei dreptul de organizare, în defavoarea adversarelor din această cursă, Spania, Rusia şi Australia. Capello a explicat că va face totul ca să ajute Anglia să cîştige: “Este oportunitate pe care Anglia o poate da viitorilor jucători care îşi pot reprezenta ţara în faţa propriilor fani, şi eu, ca selecţioner, ştiu cît de mult înseamnă asta. Principala mea responsabilitate este să fac o naţională care să poată juca la cel mai înalt nivel. Cu toate acestea voi ajuta Anglia în campania prin care să demonstreze că poate fi gazda Mondialului din 2018”. Capello a fost numit selecţioner al Angliei în decembrie 2007. Tehnicianul italian în vîrstă de 61 de ani a mai antrenat echipe precum AC Milan, Real Madrid, AS Roma şi Juventus. În total, Capello a cîştigat nouă titluri de campion în Italia şi Spania, dar şi Liga Campionilor alături de AC Milan în 1994.

Cristiano Ronaldo, favoritul lui Zidane la cîştigarea “Balonului de Aur”

Fostul internaţional francez Zinedine Zidane a declarat, ieri, că atacantul portughez al echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, este favoritul său pentru cîştigarea trofeului “Balonul de Aur” din acest sezon. “Ţinînd cont de tot cea ce a cîştigat în acest an, consider că Ronaldo este favoritul”, a precizat Zidane, care a participat marţi la un meci de fotbal în sală la Madrid. Cristiano Ronaldo, care îşi dispută “Balonul de Aur” din acest an cu Lionel Messi (FC Barcelona) şi Fernando Torres (FC Liverpool), a cîştigat sezonul trecut campionatul Angliei şi Liga Campionilor cu formaţia Manchester United.

Landon Donovan, pentru a cincea oară jucătorul american al anului

Atacantul formaţiei Los Angeles Galaxy, Landon Donovan, a primit pentru a cincea oară în carieră titlul de cel mai bun fotbalist american al anului, devansîndu-i pe portarul lui Everton, Tim Howard, şi pe mijlocaşul lui Fulham, Clint Dempsey, informează Herald Tribune. Fostul jucător al lui Bayer Leverkusen, acum în vîrstă de 26 de ani, a mai primit această distincţie în 2002, 2003, 2004 şi 2007. Acesta este cel mai bun marcator din istoria echipei naţionale a SUA, reprezentativă pentru care a punctat de 37 de ori în 105 meciuri. În acest an, Donovan i-a devansat pe goalkeeperul Tim Howard de la Everon, şi pe mijlocaşul lui Fulham Clint Dempsey.

Gamba Osaka a cîştigat Liga Campionilor Asiei

Formaţia japoneză Gamba Osaka a învins, miercuri, pe Adelaide United, scor 2-0 (Lucas Severino 4, 15), şi a cîştigat Liga Campionilor Asiei, după ce în meciul tur a cîştigat cu scorul de 3-0. Antrenorul lui Adelaide, Aurelio Vidmar, a afirmat că echipa sa nu avea nicio şansă să revină după ce a primit foarte repede golurile. “Exact acest lucru nu îl doream să se întîmple, dar am primit două goluri. Ne era imposibil să revenim”, a afirmat Vidmar. Gamba Osaka a câştigat pentru prima dată Liga Campionilor Asiei, după ce titlul de anul trecut a fost cîştigat tot de o echipă din Japonia, Urawa Red Diamonds.

Boca Juniors şi Maradona se ceartă pentru Riquelme

Clubul argetinian Boca Juniors s-a arătat reticent la ideea ca atacantul Juan Roman Riquelme să meargă la naţionala Argentinei pentru meciul amical contra reprezentativei Scoţiei, ce va avea loc pe 19 noiembrie, la Glasgow. Gruparea din Buenos Aires a precizat că nu doreşte să-l lase pe Riquelme la naţională deoarece Turneul Apertura din Argentina este într-un moment crucial, cu doar cinci etape înainte de final în funtea clasamentul aflîndu-se la egalitate de puncte echipele Boca Juniors şi San Lorenzo. “Sîntem într-un moment în care prezenţa pe teren a lui Roman (Riquelme) este esenţială pentru noi”, a declarat vicepreşedintele echipei Boca, Jose Beraldi. “Naţionala nu se refuză. Lucrurile nu pot fi gri, ele sînt fie alb sau negru”, a fost replica selecţionerului Argentinei, Diego Armando Maradona, care în cele din urmă, nu l-a convocat pe Riquelme.

La Turneul Campionilor, Federer l-a învins pe Stepanek

Tenismanul elveţian Roger Federer l-a învins pe cehul Radek Stepanek, cu 7-6 (7/4), 6-4, într-un meci din Grupa Roşie din cadrul Turneului Campionilor de la Shanghai. Stepanek l-a înlocuit pe americanul Andy Roddick, accidentat la o gleznă. În primul meci al zilei, tot în Grupa Roşie, britanicul Andy Murray l-a întrecut pe francezul Gilles Simon, cu 6-4, 6-2. În urma acestor rezultate, Murray, care are două victorii, a obţinut deja calificarea în semifinale. Federer şi Simon au cîte o victorie şi o înfrîngere, în timp ce Stepanek are o înfrîngere, plus o partidă pierdută de Roddick.

Stepanek a împumutat şosetele lui Murray şi racheta lui Djokovic ca să joace cu Federer

Tenismenul ceh Radek Stepanek, care l-a înlocuit pe Andy Roddick la Turneul Campionilor, a declarat, ieri, că nu se aştepta să joace şi a fost nevoit să împrumute şosetele lui Andy Murray şi o rachetă de la Novak Djokovic ca să poată disputa meciul cu Roger Federer, informează Marca. “Am venit direct din Thailanda, unde eram în vacanţă, de aceea mi-au trimis echipamentul de acasă şi acum este în vamă, încă nu îl am. Am vorbit cu Roddick şi el mi-a spus că merge la încălzire, nu că e accidentat. Chiar şi aşa, luat prin surprindere, am făcut o partidă bună în faţa lui Federer. Am avut şosete de la Murray şi o rachetă de la Novak Djokovic”, a explicat Stepanek, după ce a fost învins de Federer. Tenismenul american Andy Roddick, nr. 6 mondial, a anunţat miercuri că se retrage de la Turneul Campionilor de la Shanghai din cauza unei accidentări la glezna dreaptă, iar locul său în Grupa Roşie a fost luat de rezerva Radek Stepanek.

O statuie în mărime naturală a lui Muhammad Ali, scoasă la licitaţie pentru 5,5 milioane de euro

O statuie în mărime naturală a legendarului pugilist Muhammad Ali a fost pusă în vânzare pe eBay şi este licitată cu un preţ care porneşte de la 5,5 milioane de euro, informează cotidianul Marca. Mulajul statuii a fost făcut direct pe corpul lui Muhammad Ali şi în descrierea sa scrie că are “trei fire de păr de pe piept şi 300 de pe braţul pugilistului”. Imaginea sculpturii este însoţită de imaginea lui Muhammad Ali în momentul în care i s-a luat mulajul. Muhammad Ali, născut Cassius Marcellus Clay Jr., a fost de trei ori campion mondial al greilor şi a fost medaliat de aur la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960. În anul 1999, Muhammad Ali a fost ales de Sports Illustrated “Sportivul secolului”.