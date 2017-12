Etapa a 12-a în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică sînt programate partidele etapei a 12-a în Campionatul Judeţean de fotbal. Iată programul jocurilor - Seria NORD, ora 12.00: Pescarul Ghindăreşti - Steaua Dorobanţu, Viitorul Tîrguşor - Dacia Mircea Vodă, Dunaris Topalu - Voinţa Siminoc, CSS Medgidia - Viitorul Fîntînele (teren “Cimentul”), Pescăruşul Gîrliciu - Sportul Tortomanu, Dunărea Ciobanu - Sport Club Horia, Viitorul Vulturu - Ulmetum Pantelimon; ora 13.00: Gloria Seimeni - Ştef Serv Seimeni (se joacă la Dunărea). Clasament NORD: 1. Mircea Vodă 28p; 2. Ştef Serv Seimeni 27p; 3. Ciobanu 22p (10j); 4. Siminoc 21p (10j); 5. Gîrliciu 20p; 6. Pantelimon 19p (10j); 7. Gloria Seimeni 16p (10j); 8. Topalu 16p; 9. Tortomanu 16p; 10. Fîntînele 16p; 11. CSS Medgidia 13p (10j); 12. Horia 12p (10j); 13. Ghindăreşti 11p; 14. Tîrguşor 9p; 15. Vulturu 3p; 16. Dorobanţu 0p. Seria EST, ora 12.00: AS Independenţa - Viitorul Mereni, Viitorul Cerchezu - Sparta II Techirghiol, AS Bărăganu - Recolta Negru Vodă, Avîntul Comana - Luceafărul Amzacea, Fulgerul Chirnogeni - AS Ciocîrlia, CFR Constanţa - Viitorul II Cobadin, Aurora II 23 August - Unirea Topraisar, CSM II Medgidia Valea Dacilor - Voinţa Valu Traian (teren “Municipal”). Clasament EST: 1. Cobadin II 27p; 2. Valu lui Traian 25p; 3. Techirghiol II 24p; 4. Comana 22p; 5. Topraisar 22p; 6. CFR 20p; 7. 23 August II 20p; 8. Amzacea 20p; 9. Mereni 15p; 10. Independenţa 14p; 11. Chirnogeni 13p; 12. Negru Vodă 13p; 13. Ciocîrlia 8p; 14. Valea Dacilor 7p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

Seria SUD, ora 12.00: Inter Ion Corvin - Sport Prim Oltina, Trophaeum Adamclisi - Sacidava Aliman (se joacă la Zorile), Peştera Dobrogei Peştera - Progresul Dobromir; ora 14.00: Marmura Deleni - Dunărea II Ostrov (se joacă la Pietreni). Clasament SUD: 1. Peştera 25p; 2. Ostrov II 23p; 3. Oltina 20p; 4. Adamclisi 14p; 5. Ion Corvin 13p; 6. Aliman 8p; 7. Dobromir 6p; 8. Deleni 6p.

Mutu s-a accidentat şi va lipsi două săptămîni

Internaţionalul român Adrian Mutu va fi indisponibil două săptămîni, după ce a suferit o accidentare la aductori, informează site-ul oficial al Fiorentinei. „Testele efectuate au arătat că Adrian Mutu a suferit o leziune musculară de gradul întîi la aductori. Deja a fost începută fizioterapia pentru a-i permite să revină în activitate în două săptămâni”, scrie sursa citată. Mutu va rata partidele din campionat cu Atalanta şi Cagliari, dar şi meciul amical al naţionalei României cu Georgia, programat pe 19 noiembrie. Atacantul român s-a accidentat în meciul cu Bayern Munchen, după ce abia se refăcuse în urma problemelor avute la rotula genunchiului stîng şi la cotul stîng. În altă ordine de idei, mass-media din Italia anunţă că Mutu ar putea ajunge la Bayern Munchen în schimbul lui Podolski. „Lucas Podolski nu joacă mult din cauza lui Toni, Ribery şi Klose, astfel că vrea să plece. Este atras de campionatul italian şi, conform ultimelor informaţii, se află în atenţia Fiorentinei, care se gîndeşte la el după ce relaţiile lui Mutu cu gruparea viola s-au răcit. Atacantul român este pe placul celor de la Bayern Munchen”, scrie presa italiană.

Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a mers la DNA ca martor în “Dosarul Valiza”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, s-a prezentat, vineri, la DNA, surse judiciare declarînd că acesta a fost chemat ca martor în “Dosarul Valiza”. Mircea Sandu a stat la DNA în jur de o jumătate de oră. La ieşire, el a declarat că a fost la DNA “pentru o chestie de rutină”. În ultima perioadă, la DNA au fost mai mulţi oameni din fotbal în legătură cu “Dosarul Valiza”. Ultima dată, pe 28 octombrie, s-a prezentat fostul antrenor al echipei Steaua Bucureşti, Marius Lăcătuş, ca martor în acest caz. Pe 24 octombrie, finanţatorul echipei U. Craiova, Adrian Mititelu, s-a prezentat şi el la DNA în calitate de martor în dosar. Gigi Becali a fost şi el, pe 20 octombrie, la DNA, unde a stat doar cinci minute, iar la ieşire a spus că s-a întîlnit cu procurorii pentru ca aceştia să nu îl ridice înaintea meciului Steaua - Lyon. Becali a precizat că a semnat o declaraţie că nu va mai face niciun fel de comentariu în faţa anchetatorilor. Procurorii i-au prezentat, pe 16 octombrie, lui Victor Piţurcă învinuirea în “Dosarul Valiza” şi anume favorizarea infractorului, acesta nerăspunzînd anterior la citaţii, a precizat DNA, după ce procurorii l-au ridicat pe selecţioner de la Aeroportul Otopeni. Selecţionerul echipei naţionale a României, Victor Piţurcă, a declarat, la ieşirea de la DNA, că acţiunea procurorilor reprezintă un abuz şi că nu este vinovat cu nimic în “Dosarul Valiza”. Avocatul lui Becali, Cătălin Dancu, a afirmat că Piţurcă ar fi cercetat pentru că ar fi semnat, ca martor, un precontract de vînzare-cumpărare semnat de Gigi Becali şi omul de afaceri Radu Marino.

Rezultatele din etapa a doua a grupelor Cupei UEFA

În etapa a doua a grupelor Cupei UEFA, echipa antrenată de Ladislau Boloni, Standard Liege, a învins, joi seară, pe teren propriu pe FC Sevilla, cu 1-0, în timp ce VfB Stuttgart, la care atacantul român Ciprian Marica a fost titular, a cîştigat, acasă, în faţa lui Partizan Belgrad, cu 2-0. Iată rezultatele înregistrate - Grupa A: Racing Santander - Schalke 04 ‘Gelsenkirchen 1-1 (Tchite 59 / Engelaar 63). La gazde, fundaşul român Laszlo Sepsi a fost integralist. Manchester City - Twente Enschede 3-2 (W. Phillips 2, Robinho 57, Mwaruwari 62 / E. Elia 17, Wielaert 65). PSG a stat. Clasament: 1. Skhalke 4p (2j), 2. Manchester City 3p (1j), 3. Twente 3p (2j), 4. Racing 1p (2j), 5. PSG 0p (1j). Grupa B: Metalist Harkov - Hertha Berlin 0-0; Benfica Lisabona - Galatasaray Istanbul 0-2 (E. Asik 52, U. Karan 69). Olympiacos Pireu a stat. Clasament: 1. Galatasaray 6p (2j), 2. Herta 2p (2j), 3. Metalist 1p (1j), 4. Benfica 1p (2j), 5. Olympiacos 0p (1j). Grupa C: VfB Stuttgart - Partizan Belgrad 2-0 (M. Gomez 76, 80). La gazde, Ciprian Marica a evoluat titular şi a fost înlocuit în minutul 67. Standard Liege - FC Sevilla 1-0 (Mbokani 38). Sampdoria a stat. Clasament: 1. Sampdoria 3p (1j), 2. FC Sevilla 3p (2j), 3. Standard 3p (1j), 4. Suttgart 3p (2j), 5. Partizan 0p (2j). Grupa D: Spartak Moscova - Udinese 1-2 (C. Rodriguez 17 / Quagliarella 12, 60-pen.). Tottenham - Dinamo Zagreb 4-0 (D. Bent 30, 33, 70, Huddlestone 59). NEC Nijmegen a stat. Clasament: 1. Udinese 6p (2j), 2. Tottenham 3p (2j), 3. Dinamo 3p (2j), 4. NEC 0p (1j), 5. Spartak 0p (1j). Grupa E: VfL Wolfsburg - Heerenveen 5-1 (Dzeko 34, 60, Grafite 39, Misimovic 53, Krzynowek 71 / Vayrynen 31).AC Milan - Sporting Braga 1-0 (Ronaldinho 90+3). Portsmouth a stat. Clasament: 1. AC Milan 6p (2j), 2. Wolfsburg 3p (1j), 3. Braga 3p (2j), 4. Portsmouth 0p (1j), 5. Heerenveen 0p (2j). Grupa F: Ajax Amsterdam - Zilina 1-0 (L. Suarez 41). Slavia Praga - Aston Villa 0-1 (Carew 26). SV Hamburg a stat. Clasament: 1. Aston Villa 6p (2j), 2. Hamburg 3p (1j), 3. Ajax 3p (2j), 4. Slavia 0p (1j), 5. Zilina 0p (2j). Grupa G: St. Etienne - Rosenborg 3-0 (A. Ilan 58, Machado 63, K. Mirallas 76). CF Valencia - FC Copenhaga 1-1 (Morientes 61 / Santin 84). FC Bruges a stat. Clasament: 1. St. Etienne 6p (2j), 2. Valencia 1p (2j), 3. FC Bruges 1p (1j), 4. Rosenborg 1p (2j), 5. FC Copenhaga 1p (2j). Grupa H: Lech Poznan - AS Nancy 2-2 (Peszko 5, Stilic 21 / Ntsayi 8, Zerka 81). Feyenoord Rotterdam - ŢSKA Moscova 1-3 (Van Bronckhorst 29 / A. Berezutski 13, V. Love 40, 81). Deportivo La Coruna a stat. Clasament: 1. ŢSKA 6p (2j), 2. Nancy 4p (2j), 3. Lech 1p (1j), 4. Deportivo 0p (1j), 5. Feyenoord 0p (2j). Următoarea etapă, a treia, este programată peste trei săptămîni, pe 27 noiembrie.

Advocaat şi-a prelungit contractul cu Zenit Sankt Petersburg

Clubul Zenit Sankt Petersburg, campion en-titre al Rusiei, a anunţat vineri că a prelungit contractul antrenorului olandez Dick Advocaat pînă la sfârşitul anului 2009. Advocaat, în vîrstă de 61 de ani, a preluat conducerea tehnică a echipei ruse în iunie 2006, cîştigând cu aceasta Cupa UEFA şi Supercupa Europei în 2008.

... Iar Benitez vrea să continue la cîrma lui FC Liverpool

FC Liverpool a anunţat deschiderea negocierilor cu antrenorul Rafael Benitez pentru prelungirea contractului său pînă în iulie 2010. „Pentru mine este o alegere extrem de simplă, vreau să rămîn. În prezent mă aflu exact în locul în care îmi doresc să fiu”, a declarat tehnicianul iberic pe site-ul de internet al clubului FC Liverpool. În sezonul precedent, relaţiile dintre Benitez şi proprietarii clubului, Tom Hicks şi George Gillet, nu au fost dintre cele mai bune. Hicks a recunoscut că a luat în calcul chiar o demitere a lui Benitez, care este extrem de popular printre suporterii echipei din Liverpool. „Cormoranii” se află în acest moment pe poziţia secundă în clasamentul din Premier League, la egalitate de puncte cu Chelsea, şi a reuşit cel mai bun debut de sezon din 1990, anul în care a cîştigat ultimul său titlu de campioană.

Dementieva a învins-o pe Safina, la Turneul Campioanelor

Jucătoarea rusă de tenis Elena Dementieva a învins-o, joi seară, cu 6-2, 6-4, pe compatrioata sa Dinara Safina, într-un meci din Grupa Maro a Turneului Campioanelor de la Doha, turneu dotat cu premii în valoare totală de 4.550.000 de dolari. Vineri, Vera Zvonareva a învins-o, cu 2-6, 6-3, 6-4, pe Jelena Jankovici, într-un meci din Grupa Albă. În al doilea de vineri, din Grupa Albă, s-au întîlnit Elena Dementieva şi Nadia Petrova. Petrova a evoluat în locul jucătoarei americane Serena Williams, indisponibilă din cauza unei accidentări la muşchii abdominali. De asemenea, au fost stabilite grupele din Turneul Campionilor de tenis de la Shanghai, din perioada 9-16 noiembrie - Grupa Roşie: Roger Federer (Elveţia) - Andy Murray (Marea Britanie); Andy Roddick (SUA) - Gilles Simon (Franţa); Grupa Aurie: Novak Djokovici (Serbia) - Nikolai Davidenko (Rusia); Jo-Wilfried Tsonga (Franţa) - Juan Martin del Potro (Argentina).

Force India şi-a reziliat parteneriatul cu Ferrari

Echipa de Formula 1 Force India, motorizată în acest sezon de Ferrari, a decis să întrerupă parteneriatul pe care l-a avut cu constructorul italian, potrivit unui comunicat remis vineri. Potrivit termenilor contractului semnat în 2007, Ferrari trebuia să echipeze echipa Force India şi în 2009, dar scuderia care este deţinută de miliardarul Vijay Mallya a decis să rezilieze înţelegerea. “Force India vrea să mulţumească Ferrari pentru calitatea sprijinului şi pentru înaltul nivel tehnic şi profesional de care a dat dovadă în cadrul acestui parteneriat excelent”, se arată în comunicatul Force India. Echipa de Formula 1 nu a reuşit să acumuleze niciun punct în sezonul trecut, avînd ca piloţi pe germanul Adrian Sutil şi italianul Giancarlo Fisichella. Pentru sezonul viitor echipa negociază semnarea unui parteneriat tehnic cu echipa McLaren-Mercedes, se arată pe site-ul oficial al Force India.