Cupa Liceelor “McDonald’s” la fotbal şi baschet

În perioada 7-14 noiembrie, Constanţa va găzdui o nouă ediţie a Cupei Liceelor “McDonald’s”, competiţie prezentată de Vodafone. Proiectul presupune desfăşurarea, în paralel, a două competiţii (fotbal şi baschet), între echipele de băieţi ale liceelor din judeţul Constanţa. La ediţia din 2008 s-au înscris 33 de echipe de fotbal şi 15 de baschet. Competiţia de fotbal va avea loc la Clubul Sportiv Metalul (calificări şi semifinale), iar cea de baschet se va desfăşura la Complexul Sportiv “Tomis” (calificări şi semifinale). Finalele ambelor competiţii vor avea loc la Sala Sporturilor, pe 14 noiembrie. Sînt puse în joc premii consistente, atît pentru echipele clasate pe primele trei locuri, cît şi pentru spectatori. Organizatorii au mai pregătit concursuri de Miss (fiecare liceu îşi va desemna cîte o candidată), de majorete, de fotografie şi tombole. Cupa Liceelor “McDonald’s” este organizată de Sport Image Group, în parteneriat cu DSJ, ISJ şi Primăria Constanţa.

Numai scoruri de 4-1 în cele trei restanţe din Liga a IV-a de fotbal

Ieri s-au disputat trei partide restante în Liga a IV-a de fotbal, toate din Seria Vest. Iată rezultatele: Aripile Mihail Kogălniceanu - Perla Murfatlar 1-4 (etapa a 12-a); Voinţa Săcele - Viitorul Nisipari 4-1 (etapa a 13-a); Gloria Băneasa - Viitorul Cobadin 4-1 (etapa a 14-a).

Ştiinţa Bacău s-a impus în Cupa CEV la volei feminin

După ce marţi seară Unic Piatra Neamţ a învins, cu 3-0, în deplasare, pe AEK Larnaca, în manşa tur a confruntării din turul secund al Cupei Challenge la volei feminin, ieri am consemnat următoarele rezultate pentru echipele româneşti - Cupa CEV, feminin: Ştiinţa Bacău - Slavia UK Bratislava 3-0 (25-18, 25-23, 25-20); masculin: VCM LPS Piatra Neamţ - Radnicki Kombank Kragujevac 2-3 (25-22, 17-25, 25-19, 20-25, 12-15); Cupa Challenge, masculin, ora 18.00: Dinamo Bucureşti - EA Patras 0-3 (25-27, 22-25, 19-25). Astăzi, în Cupa Challenge la volei feminin, de la ora 17.00, CSU Gaz Tg. Mureş - Zlatogor Zolotonosha Cherkasy (Ucraina). Tot azi, dar în Liga Campionilor, Grupa C, de la ora 19.00, CSU Metal Galaţi, campioana României la volei feminin, va întîlni, în Polonia, echipa Fakro Muszynianka Muszyna.

Ionela Gâlcă-Stanca nu va răspunde convocării

Pivotul formaţiei Rulmentul Braşov, Ionela Gâlcă-Stanca, a declarat, ieri, că nu va răspunde convocării făcute de selecţionerul Radu Voina pentru Trofeul “Carpaţi”, deoarece are nevoie de o pauză şi temporar nu va mai juca la naţională din cauza unor probleme medicale. “După cum am trimis hîrtia aceea la Federaţie, mă retrag, pentru că am nevoie de o pauză. De aceea, temporar, nu mă voi mai prezenta la acţiunile naţionalei”, a explicat Gâlcă imediat după meciul cu Tomis Constanţa. Cealaltă jucătoarea a Rulmentului care şi-a anunţat retragerea, dar fără a anunţa oficial şi FRH, Carmen Amariei, s-a supărat cînd a fost întrebată de convocarea la Trofeul “Carpaţi”: “O să aflaţi în curînd!” Tehnicianul Rulmentului, Herbert Muller, a vorbit la rîndul său despre convocarea celor două handbaliste: “Este foarte important să joace la naţională cele mai bune jucătoare ale ţării, pentru prestigiu, pentru onoare. Pe de altă parte, văd cum se chinuie Ionela zi de zi. Mă bucur că domnul Voina le convoacă, dar eu trebuie să stau în spatele lor şi să le susţin”. Selecţionerul Radu Voina a trecut pe lista de 19 jucătoare pentru turneul amical Trofeul “Carpaţi” şi numele celor două handbaliste de la Rulmentul. Lotul este următorul: Luminiţa Huţupan-Dinu, Tereza Tamaş-Pîslaru, Paula Ungureanu - portari; Camelia Balint, Valentina Elisei-Ardean, Ramona Maier-Farcău, Cătălina Cioaric, Adina Meiroşu, Cristina Neagu, Aurelia Brădeanu, Narcisa Lecuşanu, Melinda Geiger, Carmen Amariei, Steluţa Luca, Daniela Crap, Clara Vădineanu, Oana Manea, Ionela Gîlcă-Stanca şi Florina Bîrsan.