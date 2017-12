Debut cu dreptul pentru Viorel Moldovan

Viorel Moldovan a debutat cu o victorie pe banca tehnică a lui FC Vaslui, formaţie care s-a despărţit în weeken-ul precedent de Viorel Hizo. Formaţia finanţată de Adrian Porumboiu a păşit, ieri, în optimile de finală ale Cupei României, după ce şi-a adjudecat derby-ul moldovean cu Poli Iaşi. FC Vaslui s-a impus în faţa propriilor suporteri, cu 3-0, prin golurile lui Burdujan (min. 28), Gheorghiu (min. 38) şi Temwanjera (min. 50). Astfel, FC Vaslui a devenit ultima echipă calificată în optimile Cupei României, fază a competiţiei în care va întîlni, pe teren neutru, pe CS Otopeni.

Programul partidelor din optimile Cupei României

Programul şi locul de disputare al partidelor din optimile de finală ale Cupei României Timişoreana este următorul - marţi, 11 noiembrie: Dunărea Galaţi - FC Timişoara (ora 13.00, Bucureşti, Stadion “Regie”), Unirea Urziceni - Oţelul Galaţi (ora 14.45, Buzău, Stadion “Municipal”, Antena 1); miercuri, 12 noiembrie: Rapid - Internaţional Curtea de Argeş (ora 13.00, Ploieşti, Stadion “Astra”), Gloria Bistriţa - FC Braşov (ora 13.00, Tg. Mureş, Stadion “Transil”), CS Otopeni - FC Vaslui (ora 13.00, oraşul şi stadionul vor fi stabilite astăzi), FC Botoşani - Dinamo (ora 14.00, Focşani, Stadion “Milcovul”, Antena 1), U. Craiova - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.30, Piteşti, Stadion “Trivale”, Antena 1); joi, 13 noiembrie: Sportul Studenţesc - CFR Cluj (ora 20.30, Bucureşti, Stadion “Giuleşti - Valentin Stănescu”, Antena 1).

Piţurcă a convocat doar şase “stranieri” pentru amicalul cu Georgia

Selecţionerul echipei naţionale a României, Victor Piţurcă, a anunţat, ieri, jucătorii din străinătate pentru partida amicală pe care care tricolorii o vor juca, pe 19 noiembrie, împotriva echipei similare a Georgiei. Piţurcă a convocat doar şase “stranieri”: Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk), Mihai Neşu (FC Utrecht), Paul Codrea (Siena), Răzvan Cociş (Lokomotiv Moscova), Adrian Mutu (Fiorentina) şi Ciprian Marica (VfB Stuttgart). Selecţionerul a ales să nu apeleze pentru această partidă la serviciile jucătorilor Nicolae Dică, Cosmin Moţi şi Cosmin Contra, pentru că au unele probleme la cluburile unde evoluează, nu l-a convocat pe Cristian Chivu, care este accidentat, şi a renunţat şi la convocarea lui Florentin Petre, pe care îl va lăsa la dispoziţia echipei de club, Terek Groznîi. De asemenea, nici Daniel Niculae nu a fost convocat, din cauza situaţiei care s-a creat înaintea partidei cu Franţa din preliminariile pentru CM din 2010. În funcţie de starea de sănătate a jucătorilor, dar şi a situaţiei pe care o vor avea la cluburi unde evoluează, e posibil să se renunţe la unii dintre jucătorii convocaţi. Piţurcă va anunţa numele jucătorilor din Liga I convocaţi pentru partida cu Georgia după disputarea jocurilor din etapa a 15-a. Reunirea lotului naţional este programată pentru 17 noiembrie, ora 12.00, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia. Partida amicală dintre România şi Georgia se va disputa pe 19 noiembrie, pe Stadionul “Dinamo” din Bucureşti, ora urmînd să fie anunţată ulterior.

Aguero nu pleacă la Manchester City

Antrenorul echipei Atletico Madrid, Javier Aguirre, a declarat că indiferent de suma de bani pe care Manchester City o va înainta pentru transferul atacantului Sergio Aguero, oferta va fi refuzată de clubul madrilen. „Ştiu că Aguero este foarte fericit la Atletico şi, în plus, este încă prea tînăr. Din acest motiv, el va rămîne alături de noi încă pentru mulţi ani, indiferent de sumele de bani care vor fi puse pe masă”, a afirmat Aguirre. El a ţinut să demonteze astfel zvonurile apărute în ultima perioadă, conform cărora tînărul jucător argentinian ar putea pleca de la Atletico în iarnă, una dintre posibilele destinaţii fiind Manchester City. Aguero, în vîrstă de 20 de ani, este unul dintre cei mai buni jucători din campionatul Spaniei, cu un total de 31 de goluri marcate în cele 84 meciuri disputate pentru formaţia din Madrid.

Wenger i-a făcut laşi pe jucătorii de la Stoke!

Antrenorul echipei Arsenal, Arsene Wenger, i-a acuzat pe jucătorii formaţiei Stoke City, pe care londonezii au învins-o cu 2-1, că au fost laşi şi au avut un comportament josnic, deoarece au accidentat intenţionat cîţiva dintre jucătorii săi. Întrebat ce părere are despre declaraţiile jucătorilor de la Stoke, referitoare la „lipsa de curaj a celor de la Arsenal, pe teren”, Wenger a răspuns: „Nu vreau să ascult astfel de lucruri complet false, declarate de oameni care, în ochii mei, sînt nişte laşi. Credeţi că Delap a vrut să atace balonul cînd i-a aplicat acel tackling lui Walcott? Sau că Shawcross a încercat să joace mingea cînd a intrat tare la Adebayor, în afara terenului? Toţi jucătorii răniţi au fost accidentaţi intenţionat”, a declarat Wenger, care a asigurat că poate demonstra ceea ce spune. „Am citit că echipa mea n-ar fi fost curajoasă. Vă pot spune eu ce este curajul. Curajul înseamnă a putea juca fotbal atunci cînd ştii că eşti atacat din spate de un adversar care nu are deloc intenţia de a juca mingea”, a răspuns managerul francez. Renumit pentru că este un mare susţinător al jocului spectaculos, Wenger mai este cunoscut, în Anglia, drept un antrenor care nu ştie să piardă cu demnitate.

Zvonareva a cîştigat primul meci de la Turneul Campioanelor

Jucătoarea rusă Vera Zvonareva a învins-o, ieri, cu 6-2, 6-3 pe compatrioata sa Svetlana Kuzneţova, în primul meci al Grupei Albe din cadrul Turneului Campioanelor de la Doha, dotat cu premii în valoare totală de 4.550.000 de dolari. În al doilea joc din această grupă, jucătoarea sîrbă Jelena Jankovici a învins-o, cu 6-3, 6-4, pe compatrioata sa Ana Ivanovici. În ultimul meci al zilei, în Grupa Maro, Serena Williams (SUA) a trecut, cu 7-5, 6-3, de Dinara Safina (Rusia). În celălalt meci al grupei se vor întîlni Serena Williams (SUA) şi Elena Demetieva (Rusia).

Familia lui Hamilton nu a vrut ca el să devină pilot

Tatăl campionului mondial Lewis Hamilton, Anthony, a afirmat că, din cauza manifestărilor rasiste ale unor spectatori, ar fi vrut ca fiul său să nu devină pilot de Formula 1. “Am crezut că acest sport nu este cel mai potrivit pentru familia mea. Niciodată nu am vrut să-i spun acest lucru lui Lewis. Mereu ajungeam acasă şi nu-mi venea să cred că lumea poate să facă astfel de lucruri. Nu cred că este cu adevărat vorba despre o manifestare rasistă, iar dacă este chiar nu o înţeleg. Nu cred că doar eu am fost şocat, ci toată lumea”, a declarat tatăl campionului mondial. Englezul în vîrstă de 23 de ani a devenit cel mai tînăr cîştigător al titlului mondial din istoria Formulei 1, iar înaintea cursei de duminică din Brazilia a fost ţinta jignirilor rasiste din partea unor spanioli. “Aspectul pozitiv al acestui weekend nu a fost doar pentru cei de culoare, ci pentru toată lumea. Sper că am oferit un exemplu despre cum este să rămîi demn, să ai respect pentru toţi şi să fii onest. Fluierăturile care au avut loc în Brazilia poate nu s-ar fi produs şi în Marea Britanie”, a afirmat Anthony Hamilton.

Luca di Montezemolo l-a felicitat pe Hamilton

Preşedintele scuderiei Ferrari, Luca di Montezemolo, l-a felicitat pe sportivul britanic Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), care a devenit campion mondial al Formulei 1 după o luptă cu pilotul echipei italiene, Felipe Massa. Montezemolo l-a consolat pe Massa, care a pierdut titlul mondial în ultimul tur al Marelui Premiu al Braziliei. Hamilton a acumulat în clasamentul general 98 de puncte, cu doar un punct avans faţă de brazilian. În final, Montezemolo a ţinut să-i felicite pe cei din echipa care a adus în acest sezon al 16-lea titlul la constructori pentru Ferrari, cu un total de 172 puncte, la 21 de puncte distanţă faţă de McLaren-Mercedes.

Paolo Bettini, transportat la spital, după ce a căzut de pe bicicletă

Ciclistul italian Paolo Bettini, care îşi programase retragerea din activitate în zilele următoare, a suferit o căzătură brutală, marţi, în prima zi a cursei “Şaze Zile” şi a fost transportat la un spital din Milano. Bettini, în vîrstă de 34 de ani, a căzut în timp ce ucraineanul Iaroslav Popovici se afla într-un duel cu spaniolul Juan Llaneras. Bettini a fost izbit de un zid de protecţie, iar casca sa a fost spartă. Capul i-a fost imobilizat imediat, iar ciclistul a fost transportat imediat la spitalul Sacco din Milano. Campionul olimpic din 2004 şi mondial din 2006 şi 2007 nu şi-a pierdut cunoştinţa. El se află în afara oricărui pericol, dar foarte probabil nu va continua să participe la această întrecere. Aceasta urma să fie ultima sa cursă din carieră, după ce, pe 27 septembrie, şi-a anunţat retragerea.